Зеленски реши: 34-годишният Михайло Федоров ще бъде новият министър на отбраната на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски реши: 34-годишният Михайло Федоров ще бъде новият министър на отбраната на Украйна

3 Януари, 2026 05:54, обновена 3 Януари, 2026 05:06 424 10

  • михайло федоров-
  • володимир зеленски-
  • министър-
  • отбрана

До момента той заемаше поста ръководител на министерството на цифровата трансформация

Зеленски реши: 34-годишният Михайло Федоров ще бъде новият министър на отбраната на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Факти Факти

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че настоящият ръководител на министерството на цифровата трансформация Михайло Федоров ще стане нов министър на отбраната на Украйна, предаде NOVA.

Зеленски съобщи това във вечерното си обръщение, предадоха световните агенции и украинската агенция УНИАН.

„За нов министър на отбраната на Украйна предложих Михайло Федоров. Михайло задълбочено се занимава с въпросите, свързани с дроновете, работи много резултатно по дигитализацията на държавните услуги и процеси. Заедно с всички наши военни, с военното командване, заедно с националните производители на оръжие и партньорите на Украйна е необходимо в сферата на отбраната да се реализират такива промени, които ще бъдат от полза. На Денис Шмигал предложих да оглави друго направление в държавната работа. Скоро ще има и други кадрови решения в институциите“, заяви президентът, цитиран от УНИАН.

По неговите думи, скоро ще бъде обявен и новият ръководител на Службата за външно разузнаване, след като досегашният ѝ ръководител Олег Ивашченко оглави военното разузнаване, а шефът на военното разузнаване Кирило Буданов стана нов началник на канцеларията на Зеленски.

„Днес беше подет съществен вътрешен рестарт, като промените са насочени към това Украйна да бъде по-устойчива. През изминалата година държавните институции показаха както добри резултати, които трябва да бъдат засилени, така и проблеми, които не бива да се пренасят в новата година“, добави украинският лидер.

Федоров ще бъде най-младият министър в украинското правителство. Той е само на 34 години.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    4 15 Отговор
    и този ли е възпитаник на ЦРУ?

    Коментиран от #3, #4

    05:08 03.01.2026

  • 2 Българин

    15 3 Отговор
    Желаем му успех в трепането на орки!

    05:10 03.01.2026

  • 3 Карго 200

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    Естествено! Ти на КГБ ли искаш да е? Само питам.

    05:10 03.01.2026

  • 4 не е твоя работа

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    копейкоН@cpaна

    Коментиран от #10

    05:11 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е и .....ще ускори

    2 3 Отговор
    смелото им настъпление към полската граница ли.....
    Излъгани наивници

    05:15 03.01.2026

  • 7 Карго 200

    1 1 Отговор
    На този ден през 2002 г. руският външен министър Лавров заяви, че е решение на Украйна да се присъедини към НАТО, ако иска.

    Кое е много странна работа да се каже, ако си получил обещание от НАТО, че на Украйна дори няма да й бъде позволено да подаде молба. Или може би е глупости.

    05:15 03.01.2026

  • 8 гост

    3 2 Отговор
    Той и духовния баща на наркомана до последно е сменял генерали надявайки се на чудо и "чудото "е станало: самоубил се е "геройски"!

    05:16 03.01.2026

  • 9 Много млад, бе

    2 2 Отговор
    Какъв опит може да има във военното дело?

    05:17 03.01.2026

  • 10 М.ухльо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "не е твоя работа":

    Лакира ли си ноктенцата

    05:17 03.01.2026

