Новини
Свят »
Чехия »
В Чехия искат оставката на третия по ранг, обидил Киев с "да крадат, но не за наша сметка" и "хунта със златни тоалетни"
  Тема: Украйна

В Чехия искат оставката на третия по ранг, обидил Киев с "да крадат, но не за наша сметка" и "хунта със златни тоалетни"

3 Януари, 2026 05:09, обновена 3 Януари, 2026 05:24 1 356 21

  • чехия-
  • парламент-
  • оставка-
  • опозиция-
  • председател-
  • украйна-
  • томио окамура

"Крадците са заинтересовани от продължаване на конфликта. Нека такава държава не е в ЕС“, написа председателят на парламента Томио Окамура в новогодишното си обръщение

В Чехия искат оставката на третия по ранг, обидил Киев с "да крадат, но не за наша сметка" и "хунта със златни тоалетни" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Либералните опозиционни партии искат оставката на Томио Окамура като председател на Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент поради критичните му изявления относно Украйна, съобщи новинарският портал Irozhlas.

Парламентарните либерални опозиционни партии възнамеряват да внесат в Камарата на депутатите въпроса за отстраняването на Окамура от поста му на председател на долната камара на най-висшия законодателен орган на републиката.

Още новини от Украйна

Както съобщават чешките медии, 108 от 200-те места в Камарата на депутатите се държат от управляващите партии. Окамура е председател на партията SPD (Свобода и пряка демокрация), която е част от правителствената коалиция.

Междувременно чешкият президент Петр Павел изрази сериозна загриженост относно изявленията на Окамура. „Изявленията на председателя на Камарата на депутатите, третият най-висок държавник след президента и премиера, са причина за безпокойство не само сред нашите граждани, но и в чужбина – сред нашите съюзници и партньори“, написа държавният глава в изявление. „Ще обсъдя това на следващата си среща с председателя на коалиционното правителство.“ „Координацията на външната и сигурностната политика е основа за доверие в нас като партньор [на международната сцена]“, отбеляза президентът.

Остро негативна реакция на коментарите на Окамура последва във Facebook от Васил Зварич, украински посланик в Чехия. Чешкият външен министър Петр Марцинк счете действията на дипломата за неподходящи.

„Не смятам за уместно чуждестранен посланик публично да оценява изявленията на един от най-висшите конституционни служители на Чехия“, заяви външният министър, цитиран от информационната агенция ČTK.

„Ако някоя дипломатическа мисия има коментари или въпроси, има стандартни дипломатически канали за това.“ „Чешката политика е работа на чешките граждани и техните демократично избрани представители“, подчерта министърът.

В новогодишно видео обръщение към съгражданите си във Facebook Окамура критикува доставките на оръжие за Украйна. Той твърди, че „западните компании и правителства, както и "украинските крадци около хунтата на Зеленски, които инсталират златни тоалетни, са заинтересовани от продължаване на конфликта“. „Нека крадат, но не за наша сметка, и нека такава държава не е в Европейския съюз“, заяви ораторът.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от кога

    55 75 Отговор
    да казваш истината е обида.

    Коментиран от #12

    05:26 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гост

    39 38 Отговор
    Урсуланите, "борци " за свободата на словото и мисълта не понасят истината.

    05:27 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ретро е фашист

    16 2 Отговор
    Както и урсулова е калосова!
    Затова всичко казано срещу Украйна го боде е петата!

    05:35 03.01.2026

  • 6 Този е и за затвор

    6 41 Отговор
    Колко трябва да си тъп за да правиш подобни изказвания срещу достоен народ бранещ се от насилник

    Коментиран от #8

    05:43 03.01.2026

  • 7 Петър

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джо":

    Братко мили, моля те от сърце и душа да не бъдеш с акъл като на Киро и Асен, те не са добър пример за подражание.

    05:53 03.01.2026

  • 8 любопитен

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Този е и за затвор":

    А колко трябва да си не умен за да постваш такива буламачи!

    Коментиран от #11

    05:54 03.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Най-ироничното в случая е

    2 9 Отговор
    че Русия, която уж се бори с фашизма, за пореден път разчита на европейски партии, като чешката СПД, с открито неофашистки възгледи

    06:01 03.01.2026

  • 11 Петър

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "любопитен":

    Ааа, защо, просто този човек е с акъл като на леля Тодорка Тагарева, леля Евгения Дайнова, леля Соломонка, леля Ива Инджова, леля Гога Лозанова, леля Левонка, леля Надежда Михайлова, леля Елена Поптодорова и така нататък.

    06:03 03.01.2026

  • 12 Европеец

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "от кога":

    Прочетох статията и за пореден път се убедих в лицемерието на така наречената либерална объркана класа.... А за твоя коментар бих казал следното: истината рано или късна излиза на яве, въпросът е ,че не всички умеят да я видят и разберат.......Истината явно е обидна и непонятна за глупаците, които си мислят ,че са силните на деня, но всъщност са силни в своето невежество и заблуда.....

    06:06 03.01.2026

  • 13 По-точно..

    9 13 Отговор
    Да НЕ крадат в Киев..!! ЕС сами им ги налива като в БЕЗдънна яма..

    06:14 03.01.2026

  • 14 Войната в Украйна

    6 12 Отговор
    е най-голямата далавера са урсуланците, които крадат от всички европейци, раздават ги на уркуланците и после си делят плячката. Европейците мизерстват, а урсуланците се чудят как с нови кражби да им смъкната и гащите, дори кожите от гърба. Накои властващи почнаха да разбират какъв геноцид се извършва върху европейците. С всеки изминал ден ставаме все по-богати, а улиците изобщо не се пълнят с бездомни, на които са им свалили кожата. Добре дошли в концлагера ЕС! Това е мечта на евреите от 1944 година насам.

    06:30 03.01.2026

  • 15 ЗА КАЗВАНЕ НА ИСТИНИ ФАШИЗМА УБИВА

    3 0 Отговор
    ЗАЩОТО КАЗВА ИСТИНАТА ЛИ ????ДА ВНИМАВАТ КОЛОНИАЛНИТЕ УПРАВНИЦИ , ЗА КАЗВАНЕ НА ИСТИНИ НЕУДОБНИ НА НАЦИТЕАТА , СА АУТ !!!!
    ТОВА СА ЕВРУРСУЛАНСКИТЕ ЦЕННОСТИ!!! ЦЕНОСТИ В ИМЕТО НА НАЦИЗМА!!

    06:32 03.01.2026

  • 16 Тома

    6 0 Отговор
    Като чуя либерали се сещам за г.ей парадите и смяна на пола

    Коментиран от #17, #21

    06:39 03.01.2026

  • 17 То е болест

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Това... Не са виновни, ще ги излекуваме

    06:44 03.01.2026

  • 18 чехите са

    2 0 Отговор
    нация която не се крие от истината и реагират негативно на деструктивните явления! Да си спомним как арестуваха, осъдиха и заключиха в затвора Панкрац, лидера на ГЕРБ! ДОСТОЙНИ ХОРА!

    06:48 03.01.2026

  • 19 майна

    0 0 Отговор
    Мащерката вън . Оставка !

    06:49 03.01.2026

  • 20 ицо

    1 0 Отговор
    всеки либерас т си мечтае за златен чеп

    06:52 03.01.2026

  • 21 шопо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    и за дебела сопа

    06:53 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания