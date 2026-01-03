В Чехия искат оставката на третия по ранг, обидил Киев с "да крадат, но не за наша сметка" и "хунта със златни тоалетни"

Либералните опозиционни партии искат оставката на Томио Окамура като председател на Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент поради критичните му изявления относно Украйна, съобщи новинарският портал Irozhlas.
Парламентарните либерални опозиционни партии възнамеряват да внесат в Камарата на депутатите въпроса за отстраняването на Окамура от поста му на председател на долната камара на най-висшия законодателен орган на републиката.
Както съобщават чешките медии, 108 от 200-те места в Камарата на депутатите се държат от управляващите партии. Окамура е председател на партията SPD (Свобода и пряка демокрация), която е част от правителствената коалиция.
Междувременно чешкият президент Петр Павел изрази сериозна загриженост относно изявленията на Окамура. „Изявленията на председателя на Камарата на депутатите, третият най-висок държавник след президента и премиера, са причина за безпокойство не само сред нашите граждани, но и в чужбина – сред нашите съюзници и партньори“, написа държавният глава в изявление. „Ще обсъдя това на следващата си среща с председателя на коалиционното правителство.“ „Координацията на външната и сигурностната политика е основа за доверие в нас като партньор [на международната сцена]“, отбеляза президентът.
Остро негативна реакция на коментарите на Окамура последва във Facebook от Васил Зварич, украински посланик в Чехия. Чешкият външен министър Петр Марцинк счете действията на дипломата за неподходящи.
„Не смятам за уместно чуждестранен посланик публично да оценява изявленията на един от най-висшите конституционни служители на Чехия“, заяви външният министър, цитиран от информационната агенция ČTK.
„Ако някоя дипломатическа мисия има коментари или въпроси, има стандартни дипломатически канали за това.“ „Чешката политика е работа на чешките граждани и техните демократично избрани представители“, подчерта министърът.
В новогодишно видео обръщение към съгражданите си във Facebook Окамура критикува доставките на оръжие за Украйна. Той твърди, че „западните компании и правителства, както и "украинските крадци около хунтата на Зеленски, които инсталират златни тоалетни, са заинтересовани от продължаване на конфликта“. „Нека крадат, но не за наша сметка, и нека такава държава не е в Европейския съюз“, заяви ораторът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от кога
Коментиран от #12
05:26 03.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 гост
05:27 03.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ретро е фашист
Затова всичко казано срещу Украйна го боде е петата!
05:35 03.01.2026
6 Този е и за затвор
Коментиран от #8
05:43 03.01.2026
7 Петър
До коментар #2 от "Джо":Братко мили, моля те от сърце и душа да не бъдеш с акъл като на Киро и Асен, те не са добър пример за подражание.
05:53 03.01.2026
8 любопитен
До коментар #6 от "Този е и за затвор":А колко трябва да си не умен за да постваш такива буламачи!
Коментиран от #11
05:54 03.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Най-ироничното в случая е
06:01 03.01.2026
11 Петър
До коментар #8 от "любопитен":Ааа, защо, просто този човек е с акъл като на леля Тодорка Тагарева, леля Евгения Дайнова, леля Соломонка, леля Ива Инджова, леля Гога Лозанова, леля Левонка, леля Надежда Михайлова, леля Елена Поптодорова и така нататък.
06:03 03.01.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "от кога":Прочетох статията и за пореден път се убедих в лицемерието на така наречената либерална объркана класа.... А за твоя коментар бих казал следното: истината рано или късна излиза на яве, въпросът е ,че не всички умеят да я видят и разберат.......Истината явно е обидна и непонятна за глупаците, които си мислят ,че са силните на деня, но всъщност са силни в своето невежество и заблуда.....
06:06 03.01.2026
13 По-точно..
06:14 03.01.2026
14 Войната в Украйна
06:30 03.01.2026
15 ЗА КАЗВАНЕ НА ИСТИНИ ФАШИЗМА УБИВА
ТОВА СА ЕВРУРСУЛАНСКИТЕ ЦЕННОСТИ!!! ЦЕНОСТИ В ИМЕТО НА НАЦИЗМА!!
06:32 03.01.2026
16 Тома
Коментиран от #17, #21
06:39 03.01.2026
17 То е болест
До коментар #16 от "Тома":Това... Не са виновни, ще ги излекуваме
06:44 03.01.2026
18 чехите са
06:48 03.01.2026
19 майна
06:49 03.01.2026
20 ицо
06:52 03.01.2026
21 шопо
До коментар #16 от "Тома":и за дебела сопа
06:53 03.01.2026