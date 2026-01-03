Либералните опозиционни партии искат оставката на Томио Окамура като председател на Камарата на депутатите (долната камара) на чешкия парламент поради критичните му изявления относно Украйна, съобщи новинарският портал Irozhlas.

Парламентарните либерални опозиционни партии възнамеряват да внесат в Камарата на депутатите въпроса за отстраняването на Окамура от поста му на председател на долната камара на най-висшия законодателен орган на републиката.

Още новини от Украйна

Както съобщават чешките медии, 108 от 200-те места в Камарата на депутатите се държат от управляващите партии. Окамура е председател на партията SPD (Свобода и пряка демокрация), която е част от правителствената коалиция.

Междувременно чешкият президент Петр Павел изрази сериозна загриженост относно изявленията на Окамура. „Изявленията на председателя на Камарата на депутатите, третият най-висок държавник след президента и премиера, са причина за безпокойство не само сред нашите граждани, но и в чужбина – сред нашите съюзници и партньори“, написа държавният глава в изявление. „Ще обсъдя това на следващата си среща с председателя на коалиционното правителство.“ „Координацията на външната и сигурностната политика е основа за доверие в нас като партньор [на международната сцена]“, отбеляза президентът.

Остро негативна реакция на коментарите на Окамура последва във Facebook от Васил Зварич, украински посланик в Чехия. Чешкият външен министър Петр Марцинк счете действията на дипломата за неподходящи.

„Не смятам за уместно чуждестранен посланик публично да оценява изявленията на един от най-висшите конституционни служители на Чехия“, заяви външният министър, цитиран от информационната агенция ČTK.

„Ако някоя дипломатическа мисия има коментари или въпроси, има стандартни дипломатически канали за това.“ „Чешката политика е работа на чешките граждани и техните демократично избрани представители“, подчерта министърът.

В новогодишно видео обръщение към съгражданите си във Facebook Окамура критикува доставките на оръжие за Украйна. Той твърди, че „западните компании и правителства, както и "украинските крадци около хунтата на Зеленски, които инсталират златни тоалетни, са заинтересовани от продължаване на конфликта“. „Нека крадат, но не за наша сметка, и нека такава държава не е в Европейския съюз“, заяви ораторът.