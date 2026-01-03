Новини
Земетресение от 6,5 по скалата на Рихтер разлюля Мексико, загинаха двама ВИДЕО

3 Януари, 2026 04:42, обновена 3 Януари, 2026 04:45 395 0

Повредени са пътища и болници

Земетресение от 6,5 по скалата на Рихтер разлюля Мексико, загинаха двама ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разлюля южната и централната част на Мексико, като повреди пътища и болници.

Епицентърът на труса с бил в планински район на разположения на Тихия океан щат Гереро и на дълбочина 35 километра. В щата се намира известният курорт Акапулко и други ваканционни селища.

Двама души са загинали заради земетресението и последвалите над 500 по-слаби труса. Съобщава се за свлачища, изтичания на газ и повреди по сградите по цялата територия на Гереро. Щети има на летищата в Мексико сити и Акапулко, но това не е попречило на нормалната им работа.

Трусът прекъсна за кратко и първата пресконференция за годината на президента на страната Клаудия Шейнбаум.


Мексико
