Служител на "Бохемия" предизвика скандал часове след приемането на еврото

Във връзка с появила се публична обява в обект на компанията в гр. Бургас, ръководството на „Бохемия“ заявява категорично, че тя е поставена без знанието и одобрението на управлението и е в пълен разрез с официалната политика на компанията.

Ситуацията е резултат от самоволно действие на отделни служители. Обявата ще бъде премахната незабавно, а вътрешните процедури ще бъдат прегледани, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще.

Спрямо своеволието на колегата от бургаския офис ще бъде заведено дисциплинарно производство!

Това се посочва в позиция на "Бохемия" в социалните медии.

„Бохемия“ последователно и публично подкрепя въвеждането на еврото в Република България и изпълнява всички нормативни и технически изисквания, свързани с този процес. Като управител на компанията заявявам и своята лична, ясна и дългогодишна позиция в подкрепа на по-бързата икономическа и институционална интеграция на България в Европейския съюз, включително членството в еврозоната и Шенген.

Към 01.01.2026 г. „Бохемия“ е напълно подготвена за работа с еврото:

• всички фискални документи се издават в евро;

• наличностите в лева към 31.12.2025 г. са надлежно внесени в банкови сметки;

• служителите са инструктирани и обучени за обслужване на клиенти в периода на двойно обращение на валутите.

Отделни лични мнения или внушения, несъответстващи на тези принципи, не представляват позицията на компанията и няма да повлияят на нейната последователна политика.

Независимо от негативния повод, използваме случая да отбележим въвеждането на еврото като важна стъпка за България и като значим икономически и институционален успех за страната.

„Бохемия“ остава ангажирана с европейските ценности, с прозрачността и с отговорното поведение към своите клиенти, партньори и служители.

Байко Байков,

Управител на „БОХЕМИЯ” ООД