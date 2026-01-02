Новини
България »
Бургас »
Служител на "Бохемия" предизвика скандал часове след приемането на еврото

Служител на "Бохемия" предизвика скандал часове след приемането на еврото

2 Януари, 2026 16:49 3 994 59

Спрямо своеволието на колегата от бургаския офис ще бъде заведено дисциплинарно производство!

Служител на "Бохемия" предизвика скандал часове след приемането на еврото - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с появила се публична обява в обект на компанията в гр. Бургас, ръководството на „Бохемия“ заявява категорично, че тя е поставена без знанието и одобрението на управлението и е в пълен разрез с официалната политика на компанията.

Ситуацията е резултат от самоволно действие на отделни служители. Обявата ще бъде премахната незабавно, а вътрешните процедури ще бъдат прегледани, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще.

Спрямо своеволието на колегата от бургаския офис ще бъде заведено дисциплинарно производство!

Това се посочва в позиция на "Бохемия" в социалните медии.

„Бохемия“ последователно и публично подкрепя въвеждането на еврото в Република България и изпълнява всички нормативни и технически изисквания, свързани с този процес. Като управител на компанията заявявам и своята лична, ясна и дългогодишна позиция в подкрепа на по-бързата икономическа и институционална интеграция на България в Европейския съюз, включително членството в еврозоната и Шенген.

Към 01.01.2026 г. „Бохемия“ е напълно подготвена за работа с еврото:

  • всички фискални документи се издават в евро;
  • • наличностите в лева към 31.12.2025 г. са надлежно внесени в банкови сметки;
  • • служителите са инструктирани и обучени за обслужване на клиенти в периода на двойно обращение на валутите.

Отделни лични мнения или внушения, несъответстващи на тези принципи, не представляват позицията на компанията и няма да повлияят на нейната последователна политика.

Независимо от негативния повод, използваме случая да отбележим въвеждането на еврото като важна стъпка за България и като значим икономически и институционален успех за страната.

„Бохемия“ остава ангажирана с европейските ценности, с прозрачността и с отговорното поведение към своите клиенти, партньори и служители.

Байко Байков,

Управител на „БОХЕМИЯ” ООД


Бургас / България
  • 1 СМРТнаЮР0ФШЗМА

    85 18 Отговор
    Cвoбoдa зa нapoдa!

    Коментиран от #26

    16:52 02.01.2026

  • 2 Народа

    86 17 Отговор
    Днес е чудесен ден за излизане от еврозоната!

    Коментиран от #56

    16:52 02.01.2026

  • 3 Защо трябва да давате

    33 94 Отговор
    Трибуна на шепа малоумни копейки.
    Защо никой не ги пита в какво са им банковите сметки е евро или рубли.

    Коментиран от #20

    16:53 02.01.2026

  • 4 Този си спретна безплатна реклама

    34 9 Отговор
    Вземи еврото и се разкарай измисления от бохемия

    16:53 02.01.2026

  • 5 Измамиха ни!

    71 11 Отговор
    Евраджиите на стадиона! Хампарцумян първи!

    16:54 02.01.2026

  • 6 Пит Бул

    53 10 Отговор
    Байков и на тебе да ти ….та и на еврото ти, мазник.

    16:54 02.01.2026

  • 7 Шоо

    18 50 Отговор
    Се върне ама на куково лято

    16:54 02.01.2026

  • 8 Дайте шанс на тоя

    22 55 Отговор
    Боклук да си прехвърли левчетата в рубли.

    Нали копейки.

    16:55 02.01.2026

  • 9 Браво младеж!

    60 10 Отговор
    Направо е жъгнал евраджиите под лъжичката

    16:58 02.01.2026

  • 10 Йоло Денев

    20 6 Отговор
    Ма то това било фирма за разходки бе! Тука изглежда поне като за някоя АЕЦ да са писале...

    17:00 02.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дик диверсанта

    13 38 Отговор
    Копейкин ги преброи 610 000, така , че може руски тролове да има навсякъде.
    Рос дебилите са заплаха за бъдещето на България

    17:02 02.01.2026

  • 13 хихи

    28 7 Отговор
    Байко Байков,Управител на „БОХЕМИЯ” ООД да обясни що е то ЗАДЪЛЖИЕТЕЛЕН БАКШИШ, който фигурира в договорите им?

    Коментиран от #30

    17:03 02.01.2026

  • 14 Тея боклуци от бухахахемия

    10 15 Отговор
    Са комуняги, служителите си ги наемат от червените кхмери, трябва всички евро туристически фирми да спрът да работят с тях и да ги накарат да ходят с Аерофлот аамо за Сибир без обратно връщане в Европа.

    Или е платена реклама на фирмата а?

    17:05 02.01.2026

  • 15 БеГемот

    7 22 Отговор
    Последните писъци на чугуните....

    Коментиран от #40

    17:06 02.01.2026

  • 16 Ай мля

    8 8 Отговор
    Зайко Байко се уплашил? Малки душици!

    17:06 02.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вашето мнение

    23 4 Отговор
    Това е фирма за екскурзии бе, не е няква финансова институция. Пълен смях, пука ми за управител на туроператор с евтинжос екскурзии до стамбул, какви са му позициите

    17:08 02.01.2026

  • 19 Ха ха ха

    7 12 Отговор
    Предполагам ще плащат в лева резервации в чужбина и самолетни билети. Никой не приема там левове.

    17:08 02.01.2026

  • 20 виктория

    29 5 Отговор

    До коментар #3 от "Защо трябва да давате":

    дали са шепа!!! страх от референдум, а!!!

    Коментиран от #23, #58

    17:10 02.01.2026

  • 21 По точно

    1 10 Отговор
    Дигиталния лев ще се върне няма наличност машини за ново производство

    17:12 02.01.2026

  • 22 многогодишен тотовец

    23 3 Отговор
    И сега какво?!
    От години си пускам тото-2, а днес не можах, защото през м. януари тотото можело само в евро да пуска фишовете.
    Защо така само в евро през м. януари?!
    Кои са началниците в тотото???

    17:16 02.01.2026

  • 23 ДОГОВОРА СИ Е ДОГОВОР

    7 27 Отговор

    До коментар #20 от "виктория":

    подписан от легитимната държава, кое не е ясно копейки, ми да бяхте ривали 2000година като се подписваше договора с Европа, нали?
    И ние не искахме съветски окупатори 1944 год, ама избихте интелигенцията на България и подписахте да сте васали на окупаторте от сАветсия сАюз . Доказахте след 3национални катастрофи, че за нищо не ставате, поне си трайте.

    17:19 02.01.2026

  • 24 Супер новина

    15 4 Отговор
    Изтегля се еврото от обращение-некачествена хартия, не одобрена от ЕЦБ

    17:20 02.01.2026

  • 25 оня с питон.я

    25 5 Отговор
    Откога волята на народа се нарича своеволие? За евроатлантическия режим - помнете, че трябва да служите на народа. В противен случай - четете история и ще разберете какво ви чака, вас и роднините ви до девето коляно.

    17:22 02.01.2026

  • 26 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "СМРТнаЮР0ФШЗМА":

    С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...

    Коментиран от #35

    17:24 02.01.2026

  • 27 Поредната бг пародия

    12 0 Отговор
    45 000 е месечната заплата на един магистрат.
    Така хазна пълни ли се бе,идиоти?
    Поне да бяха 4,5 млн,че да се хвалите.

    17:27 02.01.2026

  • 28 Чейнч бюро

    6 17 Отговор
    Изкупувам левове от граждани , обменям ги левче-рубла. Нали другари.
    Любимата рубра струва левче или не сте съгласни.
    Подкрепете в това кофти време вашите окупатори от 1944 . Бъдете ватенки.

    17:28 02.01.2026

  • 29 Приемането на еврото

    21 2 Отговор
    изцяло е против волята на българския народ. Без родни ци ни управляват.

    17:31 02.01.2026

  • 30 хихи

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    4 цъкнли минуси, вероятно Служители на Бохемия да обяснат за ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ БАКШИШИ

    17:34 02.01.2026

  • 31 Не е само там а навсякъде в България

    21 2 Отговор
    Еврото се приема против волята на служители и граждани , все пак еврото беше насилствено и незаконно наложено в България като официална валута

    17:39 02.01.2026

  • 32 Източна ромелия

    16 4 Отговор
    до 2-3 години еврозоната е фалирала. това е заложено в споразумението между Д. Тръмп и В.В. Путин

    17:39 02.01.2026

  • 33 Чочо

    13 1 Отговор
    Е.....и какво му е престъпното и скандалното?
    А,налагането на еврото,не е ли престъпно и скандално.
    Как ,Борисов е "обещал" ...пък и на кого?

    17:42 02.01.2026

  • 34 604

    10 1 Отговор
    Ако написаното не е лъжа е вид протест...вие сте по шиебвани и от кмунистите...мамиту ви ще има гражданска благодарете на надсраните либерасти=комутисти!

    17:43 02.01.2026

  • 35 604

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    За туй се прави референдум за да няма сърдити....всичко наложено на сила се проваля. Не съм против еврото, но не му е сега времето..в тая геополитическа ситуация!

    17:47 02.01.2026

  • 36 Не е само в офиса

    12 1 Отговор
    в тази държава еврото се приема ПРОТИВ волята на българските граждани


    ЛЕВЪТ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ!

    17:49 02.01.2026

  • 37 Скандално е насилственото и престъпо

    10 1 Отговор
    И без допитване до народа въвеждане на тази валута

    17:49 02.01.2026

  • 38 запознат

    6 3 Отговор
    От Евро никой не е излязъл,само Сашо Кадиев

    17:51 02.01.2026

  • 39 Ако България има достойни

    10 2 Отговор
    Управляващи и достоен народ ,винаги има надежда отново да стане силна и независима и да си върне Българския ЛЕВ

    17:52 02.01.2026

  • 40 604

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "БеГемот":

    Не то тепърва предстои....ако си мислите че те така ще си минат нещата...чеки да затворят и нефтохимъ..а кът гледам нищо не правят по въпроса...ще гледъш екшъни а може и да си участник...

    17:52 02.01.2026

  • 41 койдазнай

    1 2 Отговор
    Бохеия не беше ли в Чехия?

    17:52 02.01.2026

  • 42 Браво! Левът ще се върне!

    9 2 Отговор
    Този служител е за нацрада! А мишките от ръководството на тази бохемия веднага се разцъркаха!

    17:52 02.01.2026

  • 43 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    България мрази ефрото и ефро фашисткия съюз!

    17:54 02.01.2026

  • 44 Повтаря се

    6 1 Отговор
    1941

    17:55 02.01.2026

  • 45 604

    5 0 Отговор
    Всичко ще се надсере не само еврото и натото и ес то...точно щот ги наложихте насила с некви мантри и манипулации..то ще се опре и до там...и вервайте ми бг е див народ...

    17:56 02.01.2026

  • 46 Май !

    3 0 Отговор
    Май !
    Зорлем !

    Ще ни Накарат !

    Коментиран от #47

    18:01 02.01.2026

  • 47 Когато !

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Май !":

    Когато !

    Гемията !

    Потъне !

    18:02 02.01.2026

  • 48 аритметика, 3 клас

    2 0 Отговор
    Разбира се че левът ще се върне, защото много скоро ще ни изпъдят от еврозоната. След това, в рамките на няколко месеца, всеки ще стане милионер, след това милиардер и трилионер. Всичко за по-малко от година. Така че, не само левът ще се върне, а ще има милиарди квинтилиони левове!

    18:03 02.01.2026

  • 49 Как

    1 2 Отговор
    Активистите на Възраждане са инструктирани и заплатени , за да правят солови акции против еврото. Този служител е взел няколко хиляди лева за това.

    18:03 02.01.2026

  • 50 Умен

    1 0 Отговор
    Лоша реклама няма.Кой ли е чувал за бохемия

    18:08 02.01.2026

  • 51 Жеков

    1 0 Отговор
    Виновните за налагане на еврото със справедливи присъди за държавно измяна.

    18:13 02.01.2026

  • 52 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Съпротивата срещу шиткойна се ожесточава!

    18:13 02.01.2026

  • 53 ...

    0 1 Отговор
    Знам ги тия от "Бохемия". Взимат парите на хората и ги пращат за зелен хайвер...

    18:14 02.01.2026

  • 54 Голем смех

    2 1 Отговор
    Глупака ше си търси работа, нищо друго няма да се случи:) хахахахахах

    18:16 02.01.2026

  • 55 бий купейкй у глъвътъ

    1 1 Отговор
    будет купейка золотая !

    18:18 02.01.2026

  • 56 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Народа":

    Хайде тогава излизай да протестираме за излизане ,тръгвай бре и на другите не съгласни хайде какво чакате що си седите дома пред телевизора !Хайде бе и без това проспахте 10 години и се сетихте в 12без3 мин.!Стравайте да тръгваме да протестирате ! А какво?А студено било ,а на хижа сме ! Кво ще правим с барбекюто ,да си оставим пиенето за некво си евро да бе !! И без нас ще минат ,!! Мале какво д0лHо племе сте ,ПатреоТЕ от сой !Юнак до юнака !

    18:19 02.01.2026

  • 57 Емигрант

    2 1 Отговор
    Има останали хора на тая територия, ама повечето е наведен дoбитък.

    18:20 02.01.2026

  • 58 Отец Нафърфорий

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "виктория":

    Късно е чадо, мандалото лопна!

    18:20 02.01.2026

  • 59 Лева ще се върне

    0 0 Отговор
    Така е било и когато България попада под турско робство ,но не се претопи и се върна на картата ,така ще е и с Българския Лев

    18:22 02.01.2026

