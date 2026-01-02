Служител на "Бохемия" предизвика скандал часове след приемането на еврото

Във връзка с появила се публична обява в обект на компанията в гр. Бургас, ръководството на „Бохемия“ заявява категорично, че тя е поставена без знанието и одобрението на управлението и е в пълен разрез с официалната политика на компанията.
Ситуацията е резултат от самоволно действие на отделни служители. Обявата ще бъде премахната незабавно, а вътрешните процедури ще бъдат прегледани, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще.
Спрямо своеволието на колегата от бургаския офис ще бъде заведено дисциплинарно производство!
Това се посочва в позиция на "Бохемия" в социалните медии.
„Бохемия“ последователно и публично подкрепя въвеждането на еврото в Република България и изпълнява всички нормативни и технически изисквания, свързани с този процес. Като управител на компанията заявявам и своята лична, ясна и дългогодишна позиция в подкрепа на по-бързата икономическа и институционална интеграция на България в Европейския съюз, включително членството в еврозоната и Шенген.
Към 01.01.2026 г. „Бохемия“ е напълно подготвена за работа с еврото:
- • всички фискални документи се издават в евро;
- • наличностите в лева към 31.12.2025 г. са надлежно внесени в банкови сметки;
- • служителите са инструктирани и обучени за обслужване на клиенти в периода на двойно обращение на валутите.
Отделни лични мнения или внушения, несъответстващи на тези принципи, не представляват позицията на компанията и няма да повлияят на нейната последователна политика.
Независимо от негативния повод, използваме случая да отбележим въвеждането на еврото като важна стъпка за България и като значим икономически и институционален успех за страната.
„Бохемия“ остава ангажирана с европейските ценности, с прозрачността и с отговорното поведение към своите клиенти, партньори и служители.
Байко Байков,
Управител на „БОХЕМИЯ” ООД
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СМРТнаЮР0ФШЗМА
Коментиран от #26
16:52 02.01.2026
2 Народа
Коментиран от #56
16:52 02.01.2026
3 Защо трябва да давате
Защо никой не ги пита в какво са им банковите сметки е евро или рубли.
Коментиран от #20
16:53 02.01.2026
4 Този си спретна безплатна реклама
16:53 02.01.2026
5 Измамиха ни!
16:54 02.01.2026
6 Пит Бул
16:54 02.01.2026
7 Шоо
16:54 02.01.2026
8 Дайте шанс на тоя
Нали копейки.
16:55 02.01.2026
9 Браво младеж!
16:58 02.01.2026
10 Йоло Денев
17:00 02.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дик диверсанта
Рос дебилите са заплаха за бъдещето на България
17:02 02.01.2026
13 хихи
Коментиран от #30
17:03 02.01.2026
14 Тея боклуци от бухахахемия
Или е платена реклама на фирмата а?
17:05 02.01.2026
15 БеГемот
Коментиран от #40
17:06 02.01.2026
16 Ай мля
17:06 02.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вашето мнение
17:08 02.01.2026
19 Ха ха ха
17:08 02.01.2026
20 виктория
До коментар #3 от "Защо трябва да давате":дали са шепа!!! страх от референдум, а!!!
Коментиран от #23, #58
17:10 02.01.2026
21 По точно
17:12 02.01.2026
22 многогодишен тотовец
От години си пускам тото-2, а днес не можах, защото през м. януари тотото можело само в евро да пуска фишовете.
Защо така само в евро през м. януари?!
Кои са началниците в тотото???
17:16 02.01.2026
23 ДОГОВОРА СИ Е ДОГОВОР
До коментар #20 от "виктория":подписан от легитимната държава, кое не е ясно копейки, ми да бяхте ривали 2000година като се подписваше договора с Европа, нали?
И ние не искахме съветски окупатори 1944 год, ама избихте интелигенцията на България и подписахте да сте васали на окупаторте от сАветсия сАюз . Доказахте след 3национални катастрофи, че за нищо не ставате, поне си трайте.
17:19 02.01.2026
24 Супер новина
17:20 02.01.2026
25 оня с питон.я
17:22 02.01.2026
26 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "СМРТнаЮР0ФШЗМА":С въвеждането на Евро в България на "братушките” тук ще им се разкатае м?мата, а те са злобни и отмъстителни и тепърва ще берем с тях ядове...
Коментиран от #35
17:24 02.01.2026
27 Поредната бг пародия
Така хазна пълни ли се бе,идиоти?
Поне да бяха 4,5 млн,че да се хвалите.
17:27 02.01.2026
28 Чейнч бюро
Любимата рубра струва левче или не сте съгласни.
Подкрепете в това кофти време вашите окупатори от 1944 . Бъдете ватенки.
17:28 02.01.2026
29 Приемането на еврото
17:31 02.01.2026
30 хихи
До коментар #13 от "хихи":4 цъкнли минуси, вероятно Служители на Бохемия да обяснат за ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ БАКШИШИ
17:34 02.01.2026
31 Не е само там а навсякъде в България
17:39 02.01.2026
32 Източна ромелия
17:39 02.01.2026
33 Чочо
А,налагането на еврото,не е ли престъпно и скандално.
Как ,Борисов е "обещал" ...пък и на кого?
17:42 02.01.2026
34 604
17:43 02.01.2026
35 604
До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":За туй се прави референдум за да няма сърдити....всичко наложено на сила се проваля. Не съм против еврото, но не му е сега времето..в тая геополитическа ситуация!
17:47 02.01.2026
36 Не е само в офиса
ЛЕВЪТ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ!
17:49 02.01.2026
37 Скандално е насилственото и престъпо
17:49 02.01.2026
38 запознат
17:51 02.01.2026
39 Ако България има достойни
17:52 02.01.2026
40 604
До коментар #15 от "БеГемот":Не то тепърва предстои....ако си мислите че те така ще си минат нещата...чеки да затворят и нефтохимъ..а кът гледам нищо не правят по въпроса...ще гледъш екшъни а може и да си участник...
17:52 02.01.2026
41 койдазнай
17:52 02.01.2026
42 Браво! Левът ще се върне!
17:52 02.01.2026
43 стоян георгиев
17:54 02.01.2026
44 Повтаря се
17:55 02.01.2026
45 604
17:56 02.01.2026
46 Май !
Зорлем !
Ще ни Накарат !
Коментиран от #47
18:01 02.01.2026
47 Когато !
До коментар #46 от "Май !":Когато !
Гемията !
Потъне !
18:02 02.01.2026
48 аритметика, 3 клас
18:03 02.01.2026
49 Как
18:03 02.01.2026
50 Умен
18:08 02.01.2026
51 Жеков
18:13 02.01.2026
52 az СВО Победа 80
18:13 02.01.2026
53 ...
18:14 02.01.2026
54 Голем смех
18:16 02.01.2026
55 бий купейкй у глъвътъ
18:18 02.01.2026
56 ТИГО
До коментар #2 от "Народа":Хайде тогава излизай да протестираме за излизане ,тръгвай бре и на другите не съгласни хайде какво чакате що си седите дома пред телевизора !Хайде бе и без това проспахте 10 години и се сетихте в 12без3 мин.!Стравайте да тръгваме да протестирате ! А какво?А студено било ,а на хижа сме ! Кво ще правим с барбекюто ,да си оставим пиенето за некво си евро да бе !! И без нас ще минат ,!! Мале какво д0лHо племе сте ,ПатреоТЕ от сой !Юнак до юнака !
18:19 02.01.2026
57 Емигрант
18:20 02.01.2026
58 Отец Нафърфорий
До коментар #20 от "виктория":Късно е чадо, мандалото лопна!
18:20 02.01.2026
59 Лева ще се върне
18:22 02.01.2026