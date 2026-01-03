Новини
Politico: Путин умело манипулира Тръмп, войната няма да приключи, докато има шанс да я спечели
  Тема: Украйна

Politico: Путин умело манипулира Тръмп, войната няма да приключи, докато има шанс да я спечели

3 Януари, 2026 05:31, обновена 3 Януари, 2026 05:41 845 16

Руският президент остава ангажиран с максималистичните си искания, пише изданието

Politico: Путин умело манипулира Тръмп, войната няма да приключи, докато има шанс да я спечели - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки всички приказки за западни санкции, които биха могли да сринат руската икономика и да поставят Кремъл на мястото му, руският президент Владимир Путин изглежда невъзмутим, съобщава Politico.

В статията се отбелязва, че независимо от кръвопролитията на фронтовата линия или руснаците, чакащи на опашка за бензин поради украинските удари с дронове по петролни рафинерии, той остава ангажиран с максималистичните си искания. Изданието смята, че шансовете на Тръмп да сложи край на войната са 4:1.

Още новини от Украйна

Междувременно има вътрешнополитически ограничения върху това, с което украинският президент Володимир Зеленски може да се съгласи, без да провокира обществена реакция.

Въпреки това Тръмп често изглежда по-отворен към възможността за сделка. След срещата на върха в Аляска с Путин, Тръмп беше записан да обяснява на френския президент Еманюел Макрон, че вярва, че Путин наистина иска да „сключи сделка с мен“.

„Разбира се, инатът на руския лидер фрустрира Тръмп и го кара от време на време да се чуди дали не е манипулиран – точно това, което според съобщения Мелания Тръмп смята, че прави Путин“, се казва в статията.

Според изданието, руският лидер умело манипулира Тръмп, а моментът, в който отправя обръщенията си към американския си колега, е безупречен. Вземете например неговия двучасов телефонен разговор миналия месец, в който той намекна за възможността за среща на върха, точно когато Тръмп намекна за прехвърляне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна.

„Може да се твърди, че удължаването на войната е от полза за Путин. Това допълнително влошава положението на вече затруднените европейски страни и рискува да ерозира трансатлантическия съюз. Разсеяният Запад помага и на съюзника на Путин Си Дзинпин, докато обмисля дали и кога да предприеме действия срещу Тайван“, пишат журналистите.

Отбелязва се, че управлението на Путин може да бъде изложено на риск, ако той внезапно прекрати конфликта. Бързото излизане от военната икономика вероятно ще провокира опасни социално-политически конфликти, според Ела Панеях, социолог в мозъчния тръст „Нови евразийски стратегии“. Според нея това ще предизвика „ожесточена и ожесточена конкуренция за намаляващи ресурси“. В статията се казва:

„Предвид острия недостиг на човешка сила в Украйна – украинските части могат да разположат само дузина войници на километър фронтова линия – винаги има шанс за пробив на фронтовата линия. Накратко, Путин може би ще изчисли, че ще постигне повече, ако упорства: повече земя, западни гаранции за сигурност, толкова отслабени, че да са безполезни, и ограничение на размера на следвоенната украинска армия. Това удобно ще проправи пътя за последващо възобновяване на реваншистките действия на Русия.“

Важно е да се отбележи, че руската икономика се бори поради високите лихвени проценти, недостига на работна ръка и бързо нарастващите разходи по държавните заеми. Има опасения относно проблемните дългове, поети от руските банки. Украйна обаче може да се окаже в трудна ситуация тази зима поради безмилостните атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на страната и неспособността на европейците да осигурят на Киев достатъчно финансиране.

Генералът в оставка и бивш върховен главнокомандващ на въоръжените сили на САЩ в Европа Бен Ходжис смята, че войната в Украйна няма да приключи, докато руският президент Владимир Путин вярва, че може да спечели. Според него дипломатическите усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп са „обречени на провал“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Раша ще победи Украйна

    18 5 Отговор
    когато изплува крайцера Масква.

    05:49 03.01.2026

  • 2 гост

    4 9 Отговор
    Всяка една стъпка и дори мисъл за прекратяване на войната е посрещана от облагодетелстваните от нея с провокации или с наливане на масло в огъня посредством платени публикации.

    05:50 03.01.2026

  • 3 Европеец

    2 7 Отговор
    Мисля че и двамата се манипулират, но залагам на руският президент Владимир Путин..., войната няма да приключи докато Русия не бъде отворена за целите които си постави.... Другия вариант при смяна на властта в САЩ и връща не на демократите опасност за голяма инсталация.... Така мисля, може и да греша, но както казват руснаците ще поживеем и ще видим....

    Коментиран от #6

    05:53 03.01.2026

  • 4 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    5 5 Отговор
    К"ВО ЗНАЧИ ДА ИМА ШАНС ДА Я СПЕЧЕЛИ?!
    РУСНАЦИТЕ ОСТАВЯТ ЛИ НА БAHДEPOBЦИТЕ ИЗЛАЗ НА ЧЕРНО МОРЕ, ТОВА Е РАВНОСИЛНО НА ЗАГУБА 😝

    Коментиран от #10

    05:57 03.01.2026

  • 5 Груз 200

    4 3 Отговор
    Америско оръжие трепе рашисти.Другото е ала бала.

    05:57 03.01.2026

  • 6 Факти

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Ако Раша имаше power... Путлер нямаше да проси ракети, боеприпаси и войници от Северна Корея и Иран. За 4 години башибозука на Кремъл не можа да превземе няколко % от Донбас...
    Сега бункерния диктатор опитва с американска помощ да измие позора от немощта на "армията" си от наемници .

    Коментиран от #8, #12

    05:59 03.01.2026

  • 7 Добро утро!

    3 2 Отговор
    Где МОЧАТА?

    05:59 03.01.2026

  • 8 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Руснака не става за войник.

    06:00 03.01.2026

  • 9 Годината е 2027

    3 2 Отговор
    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    06:02 03.01.2026

  • 10 ще си събираш

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    кара нти йте

    Коментиран от #13

    06:03 03.01.2026

  • 11 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Така ли прави Путин, верно ли има ШАНС да я спечели?! 🤣

    06:27 03.01.2026

  • 12 Братле

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Айде със здраве новата година и по малко да ги разбираш..

    06:27 03.01.2026

  • 13 Ще ми

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ще си събираш":

    Лапаш огроооомния

    06:29 03.01.2026

  • 14 Докато щатско оръжие

    0 2 Отговор
    Громи Путин, не се знае кой кого манипулира.

    Коментиран от #15

    06:43 03.01.2026

  • 15 Ахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Докато щатско оръжие":

    И драхти лишения от смисъл организъм си

    06:45 03.01.2026

  • 16 Американско оръжие

    0 0 Отговор
    Обстрелва Русия. Ква манипулация, кви пет лева....горят руски рафинерии и складове с оръжия, командни пунктове и самолети в ...РУСИЯ.

    06:52 03.01.2026

Новини по държави:
