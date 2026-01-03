Чечения отхвърли с ВИДЕО слуховете, че главата на републиката Рамзан Кадиров е в болница

Чечня отрече съобщенията, че главата на републиката Рамзан Кадиров е хоспитализиран.

Ахмед Дудаев, министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията, публикува видео с Кадиров в своя Telegram канал. В него мъжете си пожелават щастлива Нова година. „Нова година с нови клюки“, казва Дудаев във видеото.

Кадиров потвърди, че е присъствал на петъчната молитва на 2 януари и предния ден е бил зает с изпращането на военна техника на бойците във военната операция. Дудаев отхвърли слуховете за лошото здраве на чеченския лидер като неверни. „В боен дух съм“, отговори Кадиров, когато го попитаха за здравето му.

В средата на декември Кадиров призна, че е в „отлично здраве“, но не иска да доживее до дълбока старост, предпочитайки вместо това да „напусне този свят, докато все още съм обичан от всички“. Той добави също, че е „отвратен“ от управлението.

През май ръководителят на Чечения публикува видеоклип, в който размишлява за живота и смъртта, а в надписа призова хората да не прахосват живота си, разпространявайки „празни слухове“ и сеейки раздори. „Все по-често чувам клюки за болестта си – че умирам, че не ми остава много време. Първо, болестта и смъртта са пътешествието на всеки човек. Никой жив не е избягвал този път. Второ, не болестта или заплахата скъсява живота“, подчерта той.