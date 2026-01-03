Новини
Свят »
Русия »
Чечения отхвърли с ВИДЕО слуховете, че главата на републиката Рамзан Кадиров е в болница

Чечения отхвърли с ВИДЕО слуховете, че главата на републиката Рамзан Кадиров е в болница

3 Януари, 2026 05:45, обновена 3 Януари, 2026 05:51 692 5

  • рамзан кадиров-
  • болница-
  • слухове-
  • чечения

Ахмед Дудаев, министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията, публикува кадри с лидера в своя Telegram канал

Чечения отхвърли с ВИДЕО слуховете, че главата на републиката Рамзан Кадиров е в болница - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чечня отрече съобщенията, че главата на републиката Рамзан Кадиров е хоспитализиран.

Ахмед Дудаев, министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията, публикува видео с Кадиров в своя Telegram канал. В него мъжете си пожелават щастлива Нова година. „Нова година с нови клюки“, казва Дудаев във видеото.

Кадиров потвърди, че е присъствал на петъчната молитва на 2 януари и предния ден е бил зает с изпращането на военна техника на бойците във военната операция. Дудаев отхвърли слуховете за лошото здраве на чеченския лидер като неверни. „В боен дух съм“, отговори Кадиров, когато го попитаха за здравето му.

В средата на декември Кадиров призна, че е в „отлично здраве“, но не иска да доживее до дълбока старост, предпочитайки вместо това да „напусне този свят, докато все още съм обичан от всички“. Той добави също, че е „отвратен“ от управлението.

През май ръководителят на Чечения публикува видеоклип, в който размишлява за живота и смъртта, а в надписа призова хората да не прахосват живота си, разпространявайки „празни слухове“ и сеейки раздори. „Все по-често чувам клюки за болестта си – че умирам, че не ми остава много време. Първо, болестта и смъртта са пътешествието на всеки човек. Никой жив не е избягвал този път. Второ, не болестта или заплахата скъсява живота“, подчерта той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брадат

    3 0 Отговор
    Откачалник

    06:13 03.01.2026

  • 2 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    А не ве..

    06:25 03.01.2026

  • 3 Ахаха

    0 0 Отговор
    Е това тук да не е медия?!

    06:26 03.01.2026

  • 4 Свободен

    1 0 Отговор
    Дошло е време да се срещне с рогатия!

    06:37 03.01.2026

  • 5 механик

    0 0 Отговор
    Не е в болница . Другаде е , но бил разочарован че няма девственици и т.н. Вярата му се оказала лъжа .

    06:47 03.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания