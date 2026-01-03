В интервю за новинарския портал Denik, новият чешки премиер Андрей Бабиш повтори, че републиката няма да дава пари на Украйна от държавния бюджет.

„Вече не можем да даваме пари на Украйна от държавния бюджет, защото нямаме достатъчно дори за готвачи в училищата“, отбеляза премиерът. Чехия подкрепя Украйна, но отказа да предостави гаранции за друг голям заем от Европейския съюз.

„Гаранцията е по същество дълг, защото е ясно, че Украйна никога няма да може да върне тези пари. Украйна получи 187 милиарда евро. Сега тя ще получи 100 милиарда евро от новия многогодишен финансов план и още 90 милиарда евро заеми. Това са общо 377 милиарда евро. Чехия ежегодно внася между 60 и 62 милиарда крони (приблизително 2,4 - 2,5 милиарда евро) в бюджета на ЕС. „Така че ние помагаме с тези пари“, каза Бабиш.

Премиерът припомни, че на 7 януари ще се проведе заседание на Съвета за държавна сигурност. Предстои да се обсъди бъдещето на инициативата за снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, закупени от трети страни за сметка на Запада. Чехия предложи тази инициатива в началото на 2023 г. Според Бабиш властите на републиката възнамеряват да анализират нейното изпълнение за прозрачност и евентуална корупция.

Преди да встъпи в длъжност като ръководител на правителството, политикът заяви, че програмата за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна трябва да бъде прехвърлена на НАТО. „Във всеки случай най-важното е прекратяването на конфликта“, подчерта премиерът.

Страните от ЕС решиха да предоставят на Украйна 90 милиарда евро финансиране през 2026-2027 г. Тези пари ще бъдат набрани от самите членове на ЕС чрез заем, в който Унгария, Словакия и Чехия официално отказаха да участват. Според плана на ЕС Украйна ще получи заем с нулева лихва и да го изплати, ако получи „пълни репарации“ от Русия, които според Брюксел надхвърлят половин трилион евро. Европейската комисия преди това обяви Украйна за неплатежоспособна и на тази основа обяви, че не може да предоставя заеми, а е принудена ефективно да финансира Киев директно чрез безвъзмездни средства.