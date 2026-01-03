Новини
Свят »
Чехия »
Бабиш потвърди: Чехия няма да дава пари на Украйна, те никога няма да бъдат върнати. Нямаме дори за готвачи в училищата
  Тема: Украйна

Бабиш потвърди: Чехия няма да дава пари на Украйна, те никога няма да бъдат върнати. Нямаме дори за готвачи в училищата

3 Януари, 2026 04:34, обновена 3 Януари, 2026 04:40 598 10

  • бабиш-
  • чехия-
  • пари-
  • украйна

Страната подкрепя Киев, но отказа да предостави гаранции за друг голям заем от Европейския съюз.

Бабиш потвърди: Чехия няма да дава пари на Украйна, те никога няма да бъдат върнати. Нямаме дори за готвачи в училищата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за новинарския портал Denik, новият чешки премиер Андрей Бабиш повтори, че републиката няма да дава пари на Украйна от държавния бюджет.

„Вече не можем да даваме пари на Украйна от държавния бюджет, защото нямаме достатъчно дори за готвачи в училищата“, отбеляза премиерът. Чехия подкрепя Украйна, но отказа да предостави гаранции за друг голям заем от Европейския съюз.

Още новини от Украйна

„Гаранцията е по същество дълг, защото е ясно, че Украйна никога няма да може да върне тези пари. Украйна получи 187 милиарда евро. Сега тя ще получи 100 милиарда евро от новия многогодишен финансов план и още 90 милиарда евро заеми. Това са общо 377 милиарда евро. Чехия ежегодно внася между 60 и 62 милиарда крони (приблизително 2,4 - 2,5 милиарда евро) в бюджета на ЕС. „Така че ние помагаме с тези пари“, каза Бабиш.

Премиерът припомни, че на 7 януари ще се проведе заседание на Съвета за държавна сигурност. Предстои да се обсъди бъдещето на инициативата за снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, закупени от трети страни за сметка на Запада. Чехия предложи тази инициатива в началото на 2023 г. Според Бабиш властите на републиката възнамеряват да анализират нейното изпълнение за прозрачност и евентуална корупция.

Преди да встъпи в длъжност като ръководител на правителството, политикът заяви, че програмата за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна трябва да бъде прехвърлена на НАТО. „Във всеки случай най-важното е прекратяването на конфликта“, подчерта премиерът.

Страните от ЕС решиха да предоставят на Украйна 90 милиарда евро финансиране през 2026-2027 г. Тези пари ще бъдат набрани от самите членове на ЕС чрез заем, в който Унгария, Словакия и Чехия официално отказаха да участват. Според плана на ЕС Украйна ще получи заем с нулева лихва и да го изплати, ако получи „пълни репарации“ от Русия, които според Брюксел надхвърлят половин трилион евро. Европейската комисия преди това обяви Украйна за неплатежоспособна и на тази основа обяви, че не може да предоставя заеми, а е принудена ефективно да финансира Киев директно чрез безвъзмездни средства.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как става така нямало да дават?

    9 4 Отговор
    как така нямали да дават?

    ние как имаме да им даваме? че и по една заплата превеждаме всеки месец

    ами ще теглят заем и ще ги дадат на осрайнаа защото са длъжни да помагат, как така нямало да дават?

    ние как даваме? тагаренко каза че сме длъжни да даваме

    тоя питал ли е урсула дали може така да не дават?

    04:46 03.01.2026

  • 2 голям смях

    2 3 Отговор
    Съюзнико :
    - Момент , само да се загащим , и започвам да ви броя парите !

    04:47 03.01.2026

  • 3 побърканяк

    11 4 Отговор
    Брюкселските вещици вият на умряло.

    04:49 03.01.2026

  • 4 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    7 4 Отговор
    ТОЗИ Е ПЪЛEH ГЛУПAK 😡
    КАК НЯМА ДА ДАДЕШ БЕ 😡
    ОНЯ ВЗЕМА АМА И ВРЪЩА 🤣
    БАБИШ МОЖЕ И ДА Е МИЛИОНЕР, НО ОТ МНОГО ГЛАВА НЕ БОЛИ 🤣
    НЯМАЛ БИЛ ЗА УЧИЛИЩАТА 😖 К"ВО ТИ ПУКА. КОЛКОТО УЧИЛИЩАТА СА ПО ЗЛЕ, ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ ЗА ТЕБ.😝 ПРОCTИTИТЕ СА ВИНАГИ СЪГЛАСНИ С ШЕФА 😆 УЧИ СЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ 🤣

    04:49 03.01.2026

  • 5 И БАБИШ КАЗА:

    7 5 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:54 03.01.2026

  • 6 мдаааа

    9 3 Отговор
    "Те парите никога няма да бъдат върнати!!!!!".... казва разумния водач!!
    Туй нашите 0правници, както обикновено в историята, застават от къде страната на булката...

    04:55 03.01.2026

  • 7 Нещастници

    5 2 Отговор
    а умните българи тласуват за тези лоито ги карат да събират капачки....

    05:03 03.01.2026

  • 8 1234

    1 1 Отговор
    А България кога? По-богата ли е? Има ли пари за даване? Да спретнем един референдум и да видим!

    05:09 03.01.2026

  • 9 ЕЕЕИИИЙ

    1 1 Отговор
    ТУЙ РУСКАТА ПРОПАГАНДА Е НЕНАДМИНАТА. КОЛКО ПАРИ ОТДЕЛЯТ ЗА ТРОЛОВЕ. Е, ИМА ВЯРВАЩИ, ЗАТОВА.

    05:16 03.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания