Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите между САЩ и Русия за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите между САЩ и Русия за край на войната в Украйна

8 Август, 2025 03:45, обновена 8 Август, 2025 04:08 346 1

Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин дори ако той не се срещне със Зеленски

Зеленски иска по-голямо европейско влияние в преговорите между САЩ и Русия за край на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, итирана от БТА, като се позова на вечерното му видеообръщение.

"Всички решения, които трябва да бъдат взети, за да се сложи край на тази война и да се гарантира сигурността, всъщност засягат цяла Европа", каза президентът на Украйна.

Зеленски заяви, че сегашният конфликт е война на Русия не само срещу Украйна, но и "в Европа и срещу Европа".

По думите му затова са планирани срещи на европейско равнище за координиране на позициите. "Гласът на Европа трябва да повлияе на процесите", каза украинският лидер.

След телефонни разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Зеленски планира да проведе и телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелони.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес., цитирана от БТА.

На журналистически въпрос дали Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да си осигури среща с президента на САЩ, Тръмп отговори: "Не, не трябва. Не".

Руският президент Владимир Путин каза вчера, че се надява да се срещне следващата седмица с американския си колега Доналд Тръмп, вероятно в Обединените арабски емирства, въпреки че представител на Белия дом изрази съмнения, че срещата ще се състои, освен ако лидерът на Кремъл не се съгласи да се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски ще се включи в преговорите на по-късен етап, отбелязва ДПА.

Путин направи това изявление малко преди крайния срок, поставен от Белия дом на Москва да покаже напредък за прекратяването на 3-годишната война в Украйна или да понесе допълнителни икономически санкции.


Украйна
  • 1 ДЕПОРТИРАЙТЕ ГО НА ФРОНТА ТОЯ УБИЕЦ

    1 0 Отговор
    ТИ КАКВО ИСКАШ , НИКОЙ НЕ ТЕ ПИТА !!! ТИ САМО ИМАШ ПРАВО ДА СЕ МОЛИШ ,И ТОВА ТИ ГО КАЗА ТРЪМП В ПРАВ ТЕКСТ!! ЖАЛКА НИЩОЖНА ГНИДА ! УБИЕЦ НА МИЛОНИ ЗА ЖАДНИТЕ ФАШИСИОЗОИДИ ЗА ВОЙНА С РУСИЯ . ПУБЛИЧНО КОЛЕНИЕ ЗА ТЕБ, ИЗВЕРГ . И КАТО НЕЛИГИТИМЕН ,ТРЯБВАШЕ ОТДАВНА ДА СИ НА ФРОНТА ТАМ ДА МРЕШ.!!

    04:06 08.08.2025

