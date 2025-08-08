"Вече всичко зависи от Путин" - Изтича ултиматумът на "разстроения" Тръмп към Москва, следват 100% мита

По-нататъшните действия на САЩ спрямо Москва ще зависят от руския президент Владимир Путин. Това заяви американският му колега Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом.
Тръмп беше попитан дали крайният срок, който е определил за постигане на споразумения между Русия и Украйна за разрешаване на конфликта, все още е в сила. Очаква се той да изтече на 8 август, след което САЩ възнамеряват да наложат 100% търговски мита на Москва и нейните търговски партньори.
„Ще зависи от него. Ще видим какво ще каже“, каза Тръмп, повтаряйки, че е „много разстроен“ от позицията на руското ръководство.
Телефонните разговори между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп са преминали в приятелска атмосфера, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
По тяхна информация, Тръмп често е говорил по време на тези разговори за целта си да възстанови отношенията между САЩ и Русия чрез укрепване на икономическото сътрудничество. Лидерите са обменили и множество съобщения чрез посредници, отбелязва изданието.
Путин и Тръмп вече проведоха шест телефонни разговора от началото на 2025 г. Американският лидер обяви желанието си да се срещне с Путин в деня след встъпването си в длъжност през януари 2025 г. След това Тръмп многократно заявяваше намерението си да проведе среща на върха в рамките на шест месеца. На 7 август помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща между президентите на двете страни през следващите дни.
Бившият военен съветник на бившия германски канцлер Ангела Меркел, бригаден генерал от резерва Ерих Вад, нарече предстоящата среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп „добра новина“.
„Добра новина е, че президентите на САЩ и Русия искат да се срещнат, за да обсъдят прекратяването на войната. По същество задачата на ръководителите на европейските държави и правителства беше да прекратят войната на европейска земя“, каза Вад. „Осемдесет години след края на Втората световна война най-важните решения за бъдещето на Европа, както и тогава, се вземат във Вашингтон и Москва“, подчерта бившият съветник на Меркел.
Тръмп не очаква консултациите по търговски въпроси между САЩ и Индия да се засилят, докато не бъдат решени редица спорни въпроси между тях.
На въпрос на репортери дали очаква преговорите между страните да се засилят, след като САЩ наложиха 50% мита на Индия, Тръмп отговори: „Не, не, докато не стигнем до решение“. Тръмп не обясни какви въпроси според него Вашингтон и Ню Делхи трябва да решат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
путин вече си го е преместил в другия крачол и не му пука от ваще мита,
какво точно внасяте от русия че на путин да му пука от ваще мита ? ха ха ха
05:44 08.08.2025
2 оня с коня
05:44 08.08.2025
3 ☕️🥐🧇
Коментиран от #11
05:46 08.08.2025
4 Да,бе
05:47 08.08.2025
5 Ъхъъъъъ
05:48 08.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩОМ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ПУТИН :))
.....
05:49 08.08.2025
7 дони съчмата
05:49 08.08.2025
8 Кажете ясно най-налрая
А Русия иска окончателен мир, не само с Уктайна, а и в цела Европа!
05:50 08.08.2025
9 оня с коня
05:51 08.08.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА 30 ДО 45 МИНУТИ :))
05:51 08.08.2025
11 оня с коня
До коментар #3 от "☕️🥐🧇":народа на русия се е сплотил около путин , това го признават дори от нато бе басттун продажен
руснаците се чувстват застрашени и намират сили само в техния император путин ! проумейте го това краварски соросоидиТЪПИ
Коментиран от #13, #18
05:53 08.08.2025
12 оня с коня
член 5 мога да го завратФГЪЗЪ
05:54 08.08.2025
13 Овчар
До коментар #11 от "оня с коня":Сплотил е кой знае майки бащи на загинали наборници как му точат ножа.
Коментиран от #15
05:55 08.08.2025
14 оня с коня
колко повече ги биеш, толкова повече те уважават и ти се кланят на килимчето, скоро и бай дончо ще коленичи на червения килим
05:55 08.08.2025
15 само питам
До коментар #13 от "Овчар":тука като загине войник точиш ли ножа на президен бе бастунн?
умрели са за родину! слава на героите !
05:56 08.08.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
МИР В УКРАЙНА И БЪРКА В КАВКАЗ
......
СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ В КРЕМЪЛ СА АМАТЬОРИ ?
Коментиран от #19
05:58 08.08.2025
17 Николай Колев
06:02 08.08.2025
18 Той е искал да каже
До коментар #11 от "оня с коня":че Путин е много жалостив и пипа с ръкавици.
06:04 08.08.2025
19 Сибир е Китайски
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не обиждай аматьорството Там са Бавноразвиващи Цялата им политика е безмозъчна
06:06 08.08.2025
20 И Киев е Руски
06:09 08.08.2025
21 Уотч
06:11 08.08.2025