По-нататъшните действия на САЩ спрямо Москва ще зависят от руския президент Владимир Путин. Това заяви американският му колега Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Тръмп беше попитан дали крайният срок, който е определил за постигане на споразумения между Русия и Украйна за разрешаване на конфликта, все още е в сила. Очаква се той да изтече на 8 август, след което САЩ възнамеряват да наложат 100% търговски мита на Москва и нейните търговски партньори.

„Ще зависи от него. Ще видим какво ще каже“, каза Тръмп, повтаряйки, че е „много разстроен“ от позицията на руското ръководство.

Телефонните разговори между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп са преминали в приятелска атмосфера, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

По тяхна информация, Тръмп често е говорил по време на тези разговори за целта си да възстанови отношенията между САЩ и Русия чрез укрепване на икономическото сътрудничество. Лидерите са обменили и множество съобщения чрез посредници, отбелязва изданието.

Путин и Тръмп вече проведоха шест телефонни разговора от началото на 2025 г. Американският лидер обяви желанието си да се срещне с Путин в деня след встъпването си в длъжност през януари 2025 г. След това Тръмп многократно заявяваше намерението си да проведе среща на върха в рамките на шест месеца. На 7 август помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща между президентите на двете страни през следващите дни.

Бившият военен съветник на бившия германски канцлер Ангела Меркел, бригаден генерал от резерва Ерих Вад, нарече предстоящата среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп „добра новина“.

„Добра новина е, че президентите на САЩ и Русия искат да се срещнат, за да обсъдят прекратяването на войната. По същество задачата на ръководителите на европейските държави и правителства беше да прекратят войната на европейска земя“, каза Вад. „Осемдесет години след края на Втората световна война най-важните решения за бъдещето на Европа, както и тогава, се вземат във Вашингтон и Москва“, подчерта бившият съветник на Меркел.

Тръмп не очаква консултациите по търговски въпроси между САЩ и Индия да се засилят, докато не бъдат решени редица спорни въпроси между тях.

На въпрос на репортери дали очаква преговорите между страните да се засилят, след като САЩ наложиха 50% мита на Индия, Тръмп отговори: „Не, не, докато не стигнем до решение“. Тръмп не обясни какви въпроси според него Вашингтон и Ню Делхи трябва да решат.