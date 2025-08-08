Новини
"Вече всичко зависи от Путин" - Изтича ултиматумът на "разстроения" Тръмп към Москва, следват 100% мита

"Вече всичко зависи от Путин" - Изтича ултиматумът на "разстроения" Тръмп към Москва, следват 100% мита

8 Август, 2025 05:28, обновена 8 Август, 2025 05:41

80 след края на Втората световна война най-важните решения за Европа се вземат във Вашингтон и Москва, заяви бившият съветник на Меркел, Ерих Вад

"Вече всичко зависи от Путин" - Изтича ултиматумът на "разстроения" Тръмп към Москва, следват 100% мита - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По-нататъшните действия на САЩ спрямо Москва ще зависят от руския президент Владимир Путин. Това заяви американският му колега Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Тръмп беше попитан дали крайният срок, който е определил за постигане на споразумения между Русия и Украйна за разрешаване на конфликта, все още е в сила. Очаква се той да изтече на 8 август, след което САЩ възнамеряват да наложат 100% търговски мита на Москва и нейните търговски партньори.

„Ще зависи от него. Ще видим какво ще каже“, каза Тръмп, повтаряйки, че е „много разстроен“ от позицията на руското ръководство.

Телефонните разговори между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп са преминали в приятелска атмосфера, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

По тяхна информация, Тръмп често е говорил по време на тези разговори за целта си да възстанови отношенията между САЩ и Русия чрез укрепване на икономическото сътрудничество. Лидерите са обменили и множество съобщения чрез посредници, отбелязва изданието.

Путин и Тръмп вече проведоха шест телефонни разговора от началото на 2025 г. Американският лидер обяви желанието си да се срещне с Путин в деня след встъпването си в длъжност през януари 2025 г. След това Тръмп многократно заявяваше намерението си да проведе среща на върха в рамките на шест месеца. На 7 август помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща между президентите на двете страни през следващите дни.

Бившият военен съветник на бившия германски канцлер Ангела Меркел, бригаден генерал от резерва Ерих Вад, нарече предстоящата среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп „добра новина“.

„Добра новина е, че президентите на САЩ и Русия искат да се срещнат, за да обсъдят прекратяването на войната. По същество задачата на ръководителите на европейските държави и правителства беше да прекратят войната на европейска земя“, каза Вад. „Осемдесет години след края на Втората световна война най-важните решения за бъдещето на Европа, както и тогава, се вземат във Вашингтон и Москва“, подчерта бившият съветник на Меркел.

Тръмп не очаква консултациите по търговски въпроси между САЩ и Индия да се засилят, докато не бъдат решени редица спорни въпроси между тях.

На въпрос на репортери дали очаква преговорите между страните да се засилят, след като САЩ наложиха 50% мита на Индия, Тръмп отговори: „Не, не, докато не стигнем до решение“. Тръмп не обясни какви въпроси според него Вашингтон и Ню Делхи трябва да решат.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    12 4 Отговор
    бай дончо, как си днес? наспахте ли се добре?

    путин вече си го е преместил в другия крачол и не му пука от ваще мита,

    какво точно внасяте от русия че на путин да му пука от ваще мита ? ха ха ха

    05:44 08.08.2025

  • 2 оня с коня

    9 6 Отговор
    вечна слава на императора над всички императори краля на света негово ВЕЛИЧЕСТО ПУТИН

    05:44 08.08.2025

  • 3 ☕️🥐🧇

    4 7 Отговор
    Путин ще го свалят от власт болшевиките.

    Коментиран от #11

    05:46 08.08.2025

  • 4 Да,бе

    7 3 Отговор
    Следва 100%,ама не мита а капитулация на Украйна и кукловодите и.

    05:47 08.08.2025

  • 5 Ъхъъъъъ

    11 1 Отговор
    Дончо е петия президент на краварника през времето на Путин

    05:48 08.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    БОЦИ И ШИШИ ТРЯБВА ДА СА МНОГО ПРИТЕСНЕНИ
    ЩОМ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ПУТИН :))
    .....

    05:49 08.08.2025

  • 7 дони съчмата

    4 0 Отговор
    хвана ме болеста на бидон изкуфелника

    05:49 08.08.2025

  • 8 Кажете ясно най-налрая

    7 3 Отговор
    истината, че това за което напъва Тръмп е 30 дневно примирие.
    А Русия иска окончателен мир, не само с Уктайна, а и в цела Европа!

    05:50 08.08.2025

  • 9 оня с коня

    7 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:51 08.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    И АМЕРИКАНСКИТЕ МИЛИАРДЕРИ СА ЗАВИСИМИ ОТ ПУТИН ... МОГАТ ДА СТАНАТ ОБИКНОВЕНИ ГРАЖДАНИ
    ЗА 30 ДО 45 МИНУТИ :))

    05:51 08.08.2025

  • 11 оня с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "☕️🥐🧇":

    народа на русия се е сплотил около путин , това го признават дори от нато бе басттун продажен

    руснаците се чувстват застрашени и намират сили само в техния император путин ! проумейте го това краварски соросоидиТЪПИ

    Коментиран от #13, #18

    05:53 08.08.2025

  • 12 оня с коня

    7 4 Отговор
    путин показа на цялото НАТО колко са безпомощни

    член 5 мога да го завратФГЪЗЪ

    05:54 08.08.2025

  • 13 Овчар

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Сплотил е кой знае майки бащи на загинали наборници как му точат ножа.

    Коментиран от #15

    05:55 08.08.2025

  • 14 оня с коня

    5 3 Отговор
    удри ВОВА да се пукат душманите ти черни

    колко повече ги биеш, толкова повече те уважават и ти се кланят на килимчето, скоро и бай дончо ще коленичи на червения килим

    05:55 08.08.2025

  • 15 само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Овчар":

    тука като загине войник точиш ли ножа на президен бе бастунн?

    умрели са за родину! слава на героите !

    05:56 08.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    АМЕРИКАНЕЦА Е НАГЪЛ И РАЗБИРА САМО ОТ БОЙ
    .......
    МИР В УКРАЙНА И БЪРКА В КАВКАЗ
    ......
    СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ В КРЕМЪЛ СА АМАТЬОРИ ?

    Коментиран от #19

    05:58 08.08.2025

  • 17 Николай Колев

    0 0 Отговор
    РУСНАЦИТЕ С ОЩИ ПАК БОНБА ДИРАЛИ ОДЕСА. НАЙ ДОБРЕ Е С МИТАТА НА 100% ПРОЦЕНТА + ТЪРГОВСКА ЗАБРАНА ЗДЕЛКИ С РУСИЯ И МАСИРАН ОГЪН ЩУРМ СРЕЩО РУСИЯ. ЦЕЛТА НА РУСНАЦИТЕ Е ДА ЗАВЗЕМАТ ОКУПИРАТ ЦЯЛА УКРАЙНА ТЕ АКО ИСКАХА ДОСЕГА ДА СА СПРЕЛИ ИНВАЗИЯТА НАХЛУВАНЕТО НА ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ САМО МОТАЯТ И БАЛАМОСВАТ ЗАПАДНЯЦИТЕ И УКРАЙНЦИТЕ .

    06:02 08.08.2025

  • 18 Той е искал да каже

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    че Путин е много жалостив и пипа с ръкавици.

    06:04 08.08.2025

  • 19 Сибир е Китайски

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не обиждай аматьорството Там са Бавноразвиващи Цялата им политика е безмозъчна

    06:06 08.08.2025

  • 20 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Перчема е много разтроен.Защото се е събудил с разстройство

    06:09 08.08.2025

  • 21 Уотч

    0 0 Отговор
    Ку ку....ку ку...

    06:11 08.08.2025