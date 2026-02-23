Лех Валенса: Доналд Тръмп е или предател, или изключителен лидер!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е "или предател, или изключителен лидер", който иска да избегне ядрен ад, заяви бившият полски президент Лех Валенса, който е нобелов лауреат за мир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В интервю за френската информационна агенция Валенса казва: „На пръв поглед Тръмп изглежда като слуга на Русия, като чисто и просто предател, но стопанинът на Белия дом може би е един изключителен лидер, който знае, че ако САЩ се присъединят към антипутиновския хор, то Путин няма да има повече избор и ще трябва да използва ядрено оръжие“.
Този коментар Валенса направи в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната на Русия в Украйна.
„Защото Путин е безотговорен. Това е много хитра, много умна игра. Да не се притиска Путин да използва ядрено оръжие, а да се разиграва ролята, че си му приятел“, допълни Валенса.
Според него по този начин Тръмп печели време и принуждава „Европа да се организира срещу Путин без САЩ. Защото ако САЩ се намесят, това ще бъде ядрена война“, прогнозира Валенса.
„Има два начина да се гледа на нещата“, обобщава Лех Валенса и допълва: „Тръмп е или предател, или изключително интелигентен човек. „Към днешна дата все още не знам кое от двете се отнася за Тръмп“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #5
22:42 23.02.2026
2 Пич
22:42 23.02.2026
3 Хохо Бохо
22:42 23.02.2026
4 хаха
ХАХАХА!
22:43 23.02.2026
5 Пич
До коментар #1 от "Гориил":А сега де...?! А Украйна...?!
Коментиран от #8
22:43 23.02.2026
6 Сталин
22:43 23.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами
До коментар #5 от "Пич":Утре 5 та година от Киев за три дни.Догодина 6 та.
Коментиран от #10, #11, #13
22:53 23.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
До коментар #8 от "Ами":Удри копейката с фаража!!За лека нощ!
22:59 23.02.2026
11 Паветник!
До коментар #8 от "Ами":Явно си толкова праззз, та не схващаш че русия не е тема на коментара!
Коментиран от #12
23:03 23.02.2026
12 Зевзек
До коментар #11 от "Паветник!":Сме хрр Путлер ос.ра бункера.Това само искам да вметна.
23:05 23.02.2026
13 Хи хи
До коментар #8 от "Ами":урките мноооо прости, мислеха, че ще ги бият само 3 дня, обаче ги бият вече 4 години !! И още ще ги бият, ако трябва 5, ако трябва 10 години !!
23:05 23.02.2026
14 Ту-туууу
23:09 23.02.2026
15 777
23:12 23.02.2026
16 Българин
23:17 23.02.2026
17 ЛЕХ ВАЛЕНСА Е
23:19 23.02.2026
18 Валенса,
Коментиран от #24, #33
23:28 23.02.2026
19 Българин
Идват Новите Екологични Конопени технологии, за производство на всичко и здраве, върху основа на спомени от фокусите и магиите на нашите Български, Деди от Хиляди Години, давали Дух и творили Цивилизации по Цялата Планета Земя!
23:38 23.02.2026
20 Елементарно
Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а действията на САЩ и Европа потвърждават това.
Натискът срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол , санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,оръжията които се дават на НАТО за Украйна чие дело са?
Американците с Венецуела и ако свалят режима в Иран ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му за в бъдеще което ще съсипе федерацията на злото ....
САЩ винаги ще бъде срещу Русия и Китай,но няма да го прави толкова явно.
Коментиран от #25
23:46 23.02.2026
21 Българин
23:51 23.02.2026
22 Дончо
23:51 23.02.2026
23 Уса
23:59 23.02.2026
24 Колективен руски крепостен
До коментар #18 от "Валенса,":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Това ме интересува.
Коментиран от #30
00:16 24.02.2026
25 Българин
До коментар #20 от "Елементарно":А защо през 60 те години на миналия век, когато Китай навлезе в границите на Русия с 20 хиляди танка, Америка помогна на Русия със своите технологии да спре Китайската инвазия? През 60 те години на миналия век Китай беше 600 милиона, а сега са 1 милиард и 500 милиона и си преминават през границата на Русия, без да ги спира някой. А спомняте ли си като Китай навлезе във Виетнам и кой помогна на Виетнамците да спрат тази инвазия? Америка и то понеже във Виетнамската Джунгла трудно американските войници можеха да се ориентират, взеха Индианци да предвождат армиите в джунглата, понеже Индианците носят Дълга коса и се ориентират, много по - добре от научните технологии, за да не ги избиват в джунглата! Разликата между културата на Виетнамците и Китайците е огромна! Работил съм всред Виетнамци и Китайци. В японска компания работех като Инженер и работливите виетнамци след един месец започнаха да бъдат любезни към мен, а китайците идваха и постоянно си измислеха нещо и лъжеха, колко виетнамците биле лоши!
00:22 24.02.2026
26 Долу фашизма залял отново Европа
00:27 24.02.2026
27 Сатана Z
"Професия - поляк"
00:49 24.02.2026
28 Тодор
1.Тръмп в първия си мандат призова американците да пият белина против ковид, от което 200-300 американеца дадоха фира
2. Тръмп похвали президента на Либерия че владее отлично английски, въпреки че английския е официалния език в Либерия
3. Тръмп каза че Крим е голям остров по средата на Тихия океан
4. Тръмп каза, че е спрял войната между Албания и Азербайджан, нищо че са отдалечени на хилидя километри
да не изреждаме други "гениални" негови изказвания, тези са достатъчни.
00:50 24.02.2026
29 Смешник
00:51 24.02.2026
30 За Това Защото
До коментар #24 от "Колективен руски крепостен":Всичко отива за фронта , всичко за Зеленски . Евро. империята изгърмя стотици милиарди в Руската покрайнина за да убиват руснаци. Сега ни задължават да вземем още на заем за да финансираме войната срещу Русия.
00:55 24.02.2026
31 УдоМача
01:03 24.02.2026
32 Аоо
02:01 24.02.2026
33 Саша Грей
До коментар #18 от "Валенса,":Напротив. Никой не иска да раздробява Русия на малки държави и ако това се случи САЩ ще направят всичко възможно ЯО да отиде в една единствена държава - Русия, Московия или каквато и да е.
Същото, което направиха с Украйна и Будапещенския меморандум. Да припомня, че тогава в Украйна имаше 1500+ ракети с ядрени бойни глави. Войната в момента изобщо нямаше да се води, ако Украйна имаше ЯО, но американците винаги са се водели от лични интереси и не ги интересуват другите държави.
Освен това за американците Русия е много удобно плашило за Европа и ще я подкрепят, за да може европейците да купуват американско оръжие и САЩ да продължават да са световен хегемон.
За САЩ Русия е удобна и по отношение на Китай, а от друга страна Русия не е заплаха за САЩ, защото е икономическо джудже. Достатъчно е да се погледне БВП на държавите и веднага става ясно, че заплаха за хегемонията на САЩ са Китай и ЕС. Засега сметките на САЩ излизат, но ще видим.
04:16 24.02.2026