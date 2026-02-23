Новини
Лех Валенса: Доналд Тръмп е или предател, или изключителен лидер!
  Тема: Украйна

Лех Валенса: Доналд Тръмп е или предател, или изключителен лидер!

23 Февруари, 2026 22:39 2 125 33

Този коментар Валенса направи в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната на Русия в Украйна

Лех Валенса: Доналд Тръмп е или предател, или изключителен лидер! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е "или предател, или изключителен лидер", който иска да избегне ядрен ад, заяви бившият полски президент Лех Валенса, който е нобелов лауреат за мир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В интервю за френската информационна агенция Валенса казва: „На пръв поглед Тръмп изглежда като слуга на Русия, като чисто и просто предател, но стопанинът на Белия дом може би е един изключителен лидер, който знае, че ако САЩ се присъединят към антипутиновския хор, то Путин няма да има повече избор и ще трябва да използва ядрено оръжие“.

Още новини от Украйна

Този коментар Валенса направи в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната на Русия в Украйна.

„Защото Путин е безотговорен. Това е много хитра, много умна игра. Да не се притиска Путин да използва ядрено оръжие, а да се разиграва ролята, че си му приятел“, допълни Валенса.

Според него по този начин Тръмп печели време и принуждава „Европа да се организира срещу Путин без САЩ. Защото ако САЩ се намесят, това ще бъде ядрена война“, прогнозира Валенса.

„Има два начина да се гледа на нещата“, обобщава Лех Валенса и допълва: „Тръмп е или предател, или изключително интелигентен човек. „Към днешна дата все още не знам кое от двете се отнася за Тръмп“.


  • 1 Гориил

    15 7 Отговор
    Европа ще бъде принудена да съфинансира войната в Иран. Противопоставянето на Америка ще бъде катастрофално за Полша.

    Коментиран от #5

    22:42 23.02.2026

  • 2 Пич

    36 4 Отговор
    И аз мога така - Доналд Тръмп или бичи Мелания, или не я бичи!

    22:42 23.02.2026

  • 3 Хохо Бохо

    21 4 Отговор
    Просто луд...

    22:42 23.02.2026

  • 4 хаха

    12 3 Отговор
    Мистър Ориндж Пуупибътхол?

    ХАХАХА!

    22:43 23.02.2026

  • 5 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    А сега де...?! А Украйна...?!

    Коментиран от #8

    22:43 23.02.2026

  • 6 Сталин

    17 8 Отговор
    Бай Дъмбо от Съединените Американски Сатанисти е тъпо ционистко прасе на каишка при Сатаняху

    22:43 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    8 11 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Утре 5 та година от Киев за три дни.Догодина 6 та.

    Коментиран от #10, #11, #13

    22:53 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Удри копейката с фаража!!За лека нощ!

    22:59 23.02.2026

  • 11 Паветник!

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Явно си толкова праззз, та не схващаш че русия не е тема на коментара!

    Коментиран от #12

    23:03 23.02.2026

  • 12 Зевзек

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Паветник!":

    Сме хрр Путлер ос.ра бункера.Това само искам да вметна.

    23:05 23.02.2026

  • 13 Хи хи

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    урките мноооо прости, мислеха, че ще ги бият само 3 дня, обаче ги бият вече 4 години !! И още ще ги бият, ако трябва 5, ако трябва 10 години !!

    23:05 23.02.2026

  • 14 Ту-туууу

    6 2 Отговор
    Аре моля следващият пациент

    23:09 23.02.2026

  • 15 777

    8 5 Отговор
    Труден въпрос, но определено САЩ печелят и в двата варианта- с още война или мир, като да е така го направи точно Тръмп. ЕС, Украйна и Русия вече са големите губещи по равно., като ЕС сами си го направиха заради многото вождове, правещи се на мъже без да са.

    23:12 23.02.2026

  • 16 Българин

    2 2 Отговор
    Влезте в търсачката на YOUTUBE "Shakira Reacts To Ariana Grande COPYING" и ще се зарадвате на мъдростта на Президента на Америка, с Български Корени - Тръмп!

    23:17 23.02.2026

  • 17 ЛЕХ ВАЛЕНСА Е

    12 4 Отговор
    .АНАЛОГА НА НАШ ЗЕЛЮ ЗЕЛЕВ ДЕМЕК ....НИЩО

    23:19 23.02.2026

  • 18 Валенса,

    14 7 Отговор
    Каква беше идеята на Колективният Запад за войната срещу Русия, Валенса? Русия да бъде победена на фронта, да бъде принудена да плаща репарации в резултат на което икономическото положение на руснаците да се влоши толкова , че да възникнат вътрешни , междуетнически конфликти и Руската федерация да бъде раздробена на по малки държави , които да бъдат лесно управляеми от богатият Запад. А каквото остане от Русия да бъде до 50 милиона жители. Така ли беше Валенса? А сега както казва Каспаров Западът трябвало още малко да помогне за този процес на разпад??? Валенса, справедливо е поражението да споходи зелен ски.

    Коментиран от #24, #33

    23:28 23.02.2026

  • 19 Българин

    1 5 Отговор
    Старите Петролни технологии заминават в историята на Комунизма.
    Идват Новите Екологични Конопени технологии, за производство на всичко и здраве, върху основа на спомени от фокусите и магиите на нашите Български, Деди от Хиляди Години, давали Дух и творили Цивилизации по Цялата Планета Земя!

    23:38 23.02.2026

  • 20 Елементарно

    8 2 Отговор
    Тръмп (САЩ) и Европа играят на "добро " и "лошо" чeнге, а познайте кой е престъпника ...?
    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а действията на САЩ и Европа потвърждават това.
    Натискът срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол , санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,оръжията които се дават на НАТО за Украйна чие дело са?
    Американците с Венецуела и ако свалят режима в Иран ще имат най- много нефт и ще диктуват цената му за в бъдеще което ще съсипе федерацията на злото ....
    САЩ винаги ще бъде срещу Русия и Китай,но няма да го прави толкова явно.

    Коментиран от #25

    23:46 23.02.2026

  • 21 Българин

    3 3 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    23:51 23.02.2026

  • 22 Дончо

    5 1 Отговор
    Съчетава и двете качества, за баланс.

    23:51 23.02.2026

  • 23 Уса

    4 3 Отговор
    Мистър Тръмп е изключителен лидер,човек и търговец.Обича да мачка неизключителните античовеци

    23:59 23.02.2026

  • 24 Колективен руски крепостен

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Валенса,":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Това ме интересува.

    Коментиран от #30

    00:16 24.02.2026

  • 25 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Елементарно":

    А защо през 60 те години на миналия век, когато Китай навлезе в границите на Русия с 20 хиляди танка, Америка помогна на Русия със своите технологии да спре Китайската инвазия? През 60 те години на миналия век Китай беше 600 милиона, а сега са 1 милиард и 500 милиона и си преминават през границата на Русия, без да ги спира някой. А спомняте ли си като Китай навлезе във Виетнам и кой помогна на Виетнамците да спрат тази инвазия? Америка и то понеже във Виетнамската Джунгла трудно американските войници можеха да се ориентират, взеха Индианци да предвождат армиите в джунглата, понеже Индианците носят Дълга коса и се ориентират, много по - добре от научните технологии, за да не ги избиват в джунглата! Разликата между културата на Виетнамците и Китайците е огромна! Работил съм всред Виетнамци и Китайци. В японска компания работех като Инженер и работливите виетнамци след един месец започнаха да бъдат любезни към мен, а китайците идваха и постоянно си измислеха нещо и лъжеха, колко виетнамците биле лоши!

    00:22 24.02.2026

  • 26 Долу фашизма залял отново Европа

    6 2 Отговор
    А най- големия предател си ти Валенса!

    00:27 24.02.2026

  • 27 Сатана Z

    1 0 Отговор
    През 90те Лех Валенса създаде митът за професията: "Полски водопроводчик",която днес просто е заменена с друга:
    "Професия - поляк"

    00:49 24.02.2026

  • 28 Тодор

    3 0 Отговор
    Щом Валенса се чуди дали е гений Тръмп ето няколко факта:
    1.Тръмп в първия си мандат призова американците да пият белина против ковид, от което 200-300 американеца дадоха фира
    2. Тръмп похвали президента на Либерия че владее отлично английски, въпреки че английския е официалния език в Либерия
    3. Тръмп каза че Крим е голям остров по средата на Тихия океан
    4. Тръмп каза, че е спрял войната между Албания и Азербайджан, нищо че са отдалечени на хилидя километри
    да не изреждаме други "гениални" негови изказвания, тези са достатъчни.

    00:50 24.02.2026

  • 29 Смешник

    3 1 Отговор
    Доста елементарна логика Мислех Валентин за по умен човек

    00:51 24.02.2026

  • 30 За Това Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Колективен руски крепостен":

    Всичко отива за фронта , всичко за Зеленски . Евро. империята изгърмя стотици милиарди в Руската покрайнина за да убиват руснаци. Сега ни задължават да вземем още на заем за да финансираме войната срещу Русия.

    00:55 24.02.2026

  • 31 УдоМача

    3 0 Отговор
    Доналд Тръмп е нарцистичен луд за връзване!!!

    01:03 24.02.2026

  • 32 Аоо

    2 1 Отговор
    Поляк. Преди 89 г ги смятах за хора, но сега видях, че не са. Подли!

    02:01 24.02.2026

  • 33 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Валенса,":

    Напротив. Никой не иска да раздробява Русия на малки държави и ако това се случи САЩ ще направят всичко възможно ЯО да отиде в една единствена държава - Русия, Московия или каквато и да е.
    Същото, което направиха с Украйна и Будапещенския меморандум. Да припомня, че тогава в Украйна имаше 1500+ ракети с ядрени бойни глави. Войната в момента изобщо нямаше да се води, ако Украйна имаше ЯО, но американците винаги са се водели от лични интереси и не ги интересуват другите държави.
    Освен това за американците Русия е много удобно плашило за Европа и ще я подкрепят, за да може европейците да купуват американско оръжие и САЩ да продължават да са световен хегемон.
    За САЩ Русия е удобна и по отношение на Китай, а от друга страна Русия не е заплаха за САЩ, защото е икономическо джудже. Достатъчно е да се погледне БВП на държавите и веднага става ясно, че заплаха за хегемонията на САЩ са Китай и ЕС. Засега сметките на САЩ излизат, но ще видим.

    04:16 24.02.2026

Новини по държави:
