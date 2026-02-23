Генерал Валерий Залужни: Политическото ми бъдеще не е важно, докато не бъде отменено военното положение в Украйна

Украинският посланик в Лондон и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна генерал Валерий Залужни отхвърли въпросите относно президентските си амбиции като "разговори в кръчмата" и каза, че няма да коментира политическото си бъдеще, докато не бъде отменено военното положение в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В изказване в "Чатъм Хаус" (Кралския институт за международни отношения - бел. ред.) в британската столица Залужни заяви, че ще разкрие политическите си планове едва след като приключат военните действия във войната в Украйна.
"Когато всичко приключи, когато военното положение в Украйна бъде отменено ... едва тогава ще можем да обсъдим личното ми бъдеще", каза той.
Залужни бе главнокомандващ на украинската армия до февруари 2024 г., а сега е посланик на Украйна във Великобритания. Въпреки че не е обявил планове да се кандидатира за президентския пост, социологическите проучвания постоянно го посочват като най-сериозен конкурент на президент Володимир Зеленски.
Зеленски, под натиска на САЩ да се съгласи на мирно споразумение с Москва, даде знак, че е готов в Украйна да се произведат избори когато боевете приключат.
В интервю за Асошиейтед прес, публикувано миналата седмица, Залужни разказа нови подробности за разрива в отношенията си със Зеленски, подклаждайки спекулациите за отдавна известното напрежение между двамата.
Залужни обаче отказа да коментира евентуалните си амбиции да се кандидатира като президент.
"За да отговоря на този въпрос, трябва да отида в някои от чудесните пъбове в този град ... всъщност, това е разговор за пъб или бар", каза Залужни в отговор на въпрос какви са плановете му в политиката.
