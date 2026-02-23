Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Валерий Залужни: Политическото ми бъдеще не е важно, докато не бъде отменено военното положение в Украйна
  Тема: Украйна

Генерал Валерий Залужни: Политическото ми бъдеще не е важно, докато не бъде отменено военното положение в Украйна

23 Февруари, 2026 22:22, обновена 23 Февруари, 2026 23:45 1 757 32

  • украйна-
  • русия-
  • валерий залужни-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • олександър сирски-
  • виталий кличко

В интервю за Асошиейтед прес, публикувано миналата седмица, Залужни разказа нови подробности за разрива в отношенията си със Зеленски, подклаждайки спекулациите за отдавна известното напрежение между двамата

Генерал Валерий Залужни: Политическото ми бъдеще не е важно, докато не бъде отменено военното положение в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският посланик в Лондон и бивш главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна генерал Валерий Залужни отхвърли въпросите относно президентските си амбиции като "разговори в кръчмата" и каза, че няма да коментира политическото си бъдеще, докато не бъде отменено военното положение в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказване в "Чатъм Хаус" (Кралския институт за международни отношения - бел. ред.) в британската столица Залужни заяви, че ще разкрие политическите си планове едва след като приключат военните действия във войната в Украйна.

"Когато всичко приключи, когато военното положение в Украйна бъде отменено ... едва тогава ще можем да обсъдим личното ми бъдеще", каза той.

Залужни бе главнокомандващ на украинската армия до февруари 2024 г., а сега е посланик на Украйна във Великобритания. Въпреки че не е обявил планове да се кандидатира за президентския пост, социологическите проучвания постоянно го посочват като най-сериозен конкурент на президент Володимир Зеленски.

Зеленски, под натиска на САЩ да се съгласи на мирно споразумение с Москва, даде знак, че е готов в Украйна да се произведат избори когато боевете приключат.

В интервю за Асошиейтед прес, публикувано миналата седмица, Залужни разказа нови подробности за разрива в отношенията си със Зеленски, подклаждайки спекулациите за отдавна известното напрежение между двамата.

Залужни обаче отказа да коментира евентуалните си амбиции да се кандидатира като президент.

"За да отговоря на този въпрос, трябва да отида в някои от чудесните пъбове в този град ... всъщност, това е разговор за пъб или бар", каза Залужни в отговор на въпрос какви са плановете му в политиката.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 4 Отговор
    Едва ли лондонските са най-хубави!

    22:30 23.02.2026

  • 2 И Залужни разбира че

    12 4 Отговор
    Украйна вече е един полуразложен труп без шанс за реанимация.
    Господин Тръмп отдавна им го каза но......

    Коментиран от #6, #8, #11

    22:32 23.02.2026

  • 3 Пич

    14 4 Отговор
    Вярно !!! Първо трябва да си доживее политическото бъдеще!!! Зелю - също !!! Но ще ви кажа, че всички претенденти няма да успеят!!!

    22:35 23.02.2026

  • 4 Нагла буца тор

    12 3 Отговор
    Тоз къде се гласи? Той за трибунал, ама се гласи като приключи войната да управлява.

    22:35 23.02.2026

  • 5 Владо

    5 7 Отговор
    Руските сбъраняци останаха без интернет.

    22:36 23.02.2026

  • 6 Мдаа

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "И Залужни разбира че":

    Даже късокракият бункерен генералисимус не ти вярва.

    22:38 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    8 2 Отговор
    На днешно време е най-кофти да си украински трол в български форум.
    Даваш всичко от себе си да плюеш по Русия, а получаваш омразата на останалите 90% от коментиращите.
    Пустите му българи изобщо не се вълнуват от бъдещето на похарчената вече Украйна и не искат да намразят Русия.
    Факт.

    Коментиран от #12, #14, #18, #24, #27

    22:57 23.02.2026

  • 10 Все тая бре

    4 2 Отговор
    Всички сте кухи кратини, лондоски пееендели

    23:05 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Амче те "коментиращите"

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    са 2,3 руски бота и 2,3 полезни и.д.и.о.т.а.
    А българите мразим руснята от време Стамболово.Че и от по-рано(Раковски)

    23:09 23.02.2026

  • 13 Смърт за блатната кочина!

    2 6 Отговор
    Смърт и за тяхните подлоги!

    Коментиран от #16

    23:20 23.02.2026

  • 14 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    По кофти е да си украинец,те проукраинците не са добре или им е платено да говори така а вътре в себе си знае че не е така ,както и по телевизията журналисти ,политици про украйна .

    23:24 23.02.2026

  • 15 От цялата статия...

    3 0 Отговор
    ...се разбра само едно нещо...!
    Че имало...- чудесни пъбове в този град ...

    23:27 23.02.2026

  • 16 Ачо

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Смърт за блатната кочина!":

    Говори се че руснаците мрат на купчини в Донбас.Ама идват нови.Ама и те стават на купчини.

    23:31 23.02.2026

  • 17 Карго 200

    2 5 Отговор
    Залужни разбира,че руската икономика се намира в тоалетната,но руската страна е вече в канала и русия в следващите сто години може да остане загубена там.

    Коментиран от #19

    23:32 23.02.2026

  • 18 Относно русия

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    се интересува 0,000001% от световното население.

    23:33 23.02.2026

  • 19 Путин е най-великият овчар!

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Карго 200":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани.
    При най-слабият американски президент, Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на държавата си.

    Коментиран от #20

    23:36 23.02.2026

  • 20 Ти си най-великият Папагал!

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Путин е най-великият овчар!":

    Мине,се не мине време,пак изпапагалиш овчарският си пасквил....🤣😂😝👏!

    23:46 23.02.2026

  • 21 Теория на конспирацията

    5 2 Отговор
    Отдавна казвам,че го гласяха да смени Зеленски, но крайното решение ще го вземе Путин.

    Коментиран от #22, #23

    23:47 23.02.2026

  • 22 Карго 200

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Теория на конспирацията":

    Преди да "вземе" решение кремълския пурпорногезБабун,защо не му покажеш картата на Купянск?

    23:51 23.02.2026

  • 23 Смеееех

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Теория на конспирацията":

    Че той путин вече не може да си върже обувките.

    23:51 23.02.2026

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Клепар, утре коя година започва от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    23:53 23.02.2026

  • 25 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    Хиперзвукова ракета "Циркон" удари цел в населено място Буялык, Одеска област.

    Очакваме подробности!

    Коментиран от #28

    00:28 24.02.2026

  • 26 име

    2 2 Отговор
    Лъже бандерата. Руснаците удариха бункера му 2023 и за малко не го утрепаха, но избиха почти всички бандери и натовски съветници, виновни за терористичното нахлуване в Брянска област. Удара беше за наказание. Вечерта, при редовното бръщолевене на лъжи за пред украинците, зеления наркоман беше пребледнял. Не е вярно, че той е дал на руснаците местоположението на Залужни. Наркомана беше пребледнял щото беше разбрал че е жив само щото руснаците са решили да не го бомбят.

    Коментиран от #32

    00:46 24.02.2026

  • 27 Не съм фен на Русия, нито

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    нито на кагебиста Путин, но почтенността изисква да се каже истината, че не Русия е виновна в случая!
    Затова и не ставам за журналист!

    01:12 24.02.2026

  • 28 😂😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    😅😅😅😅😅😅😅

    01:19 24.02.2026

  • 29 Сатана Z

    1 1 Отговор
    🤦‍♂️ Този човек е посланик от почти две години: живее от правителството и дори не е научил езика до ниво пети клас.

    Но какво е това? Нека си припомним, че като най-добър завършил Академията „Черняховски“, той е получил Кралския меч на Великобритания. Очевидно познаването на английски език не е било основно изискване.

    Такъв ръбест зелен чорап едва ли скоро ще се появи на хоризонта.
    Гледайте видеото в украинският ТК ЗеРада

    01:21 24.02.2026

  • 30 В Раша вкарват 1 милион индийци.

    1 2 Отговор
    Ще заместват 1 милион рашки дали живота си за бункерният обитател.

    01:23 24.02.2026

  • 31 Карго 200

    0 2 Отговор
    🇮🇷 ✊🏻Персите показват смелост, която в Русия в немислима
    В Иран студентите излязоха на антиправителствени протести
    На улиците на Техеран и други градове излязоха студенти, скандиращи антиправителствени лозунги, съобщават опозиционните медии Iran International и Iran Wire.
    На видео от Техеран се вижда голяма тълпа. Записани са сблъсъци между протестиращи и членове на проправителствената милиция „Басидж“.

    02:14 24.02.2026

  • 32 Бригаден генерал Дин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Наркомана е все още жив, защото Кремъл е преценил, че това е изгодно за РФ.

    02:21 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания