Газа Койн! Съветът за мир на Доналд Тръмп проучва възможността за създаване на криптовалута в Газа

23 Февруари, 2026 23:11 978 15

  • газа-
  • израел-
  • биткойн-
  • криптовалута-
  • доналд тръмп-
  • съвет за мир-
  • николай младенов

Източник, запознат с проекта, посочи, че се очаква стейбълкойнът да бъде обвързан с щатския долар, с надеждата, че компании от Персийския залив и палестински компании с опит в областта на дигиталните валути ще помогнат за ръководенето на усилията

Газа Койн! Съветът за мир на Доналд Тръмп проучва възможността за създаване на криптовалута в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Длъжностни лица, работещи със Съвета за мир на Доналд Тръмп, проучват създаването на стейбълкойн за Газа като част от усилията за преструктуриране на икономиката на опустошения палестински анклав, пише „Файненшъл таймс“, цитиран от БТА.

Разговорите за въвеждане на стейбълкойн, вид криптовалута, чиято стойност е обвързана с основна валута, като например щатския долар, са в предварителен етап и много подробности за това как би могла да бъде въведена в Газа все още не са определени. Служители са обсъдили идеята като част от плана си за бъдещето на ивицата, където икономическата активност се срина по време на двугодишната война на Израел с „Хамас“, а традиционната банкова и платежна система беше сериозно нарушена.

Източник, запознат с проекта, посочи, че се очаква стейбълкойнът да бъде обвързан с щатския долар, с надеждата, че компании от Персийския залив и палестински компании с опит в областта на дигиталните валути ще помогнат за ръководенето на усилията.

„Това няма да бъде „Газа Койн“ (Gaza Coin) или нова палестинска валута, а средство, което ще позволи на жителите на Газа да извършват дигитални транзакции“, каза източникът.

Работата по идеята се ръководи от Лиран Танцман, израелски предприемач в сферата на технологиите и бивш резервист, който сега работи като неплатен съветник на Съвета за мир на Тръмп, натоварен с възстановяването на Газа.

Други участници в проекта са служители от новото палестинско технократско правителство на ивицата, 14-членният Национален комитет за администрация на Газа, както и Службата на върховния представител за ивицата Газа, оглавявана от бившия специален пратеник на ООН Николай Младенов. И двата органа работят под ръководството на Съвета за мир. Според източник, запознат с проекта, Съветът за мир и Националният комитет за администрация на Газа ще вземат решения относно регулаторната рамка и достъпа до стейбълкойна, въпреки че нищо все още не е финализирано окончателно.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
  • 1 Соваж бейби

    6 2 Отговор
    Те газарите храна няма какво да яде ,Израел изравни всичко с земята Тръмп за крипто валута тръгнал да мисли за Газа.Да им пускат храна и палатки с самолети американци да не идват в Европа ,крипто валутата си я държи за Америка .

    23:18 23.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    8 3 Отговор
    Подигравка с душите на десетки хиляди жени и деца загинали и умиращи в този ад на земята! Тия крипто ще им правят!! Безсрамно!

    23:22 23.02.2026

  • 3 А колекционерска

    5 1 Отговор
    златна монета с изображение на палестинчета, разстрелващи еврейчета няма ли да пуснат?

    23:27 23.02.2026

  • 4 Пич

    11 0 Отговор
    Епа , важи !!! Значи , всички ще дават на САЩ реални стоки , а САЩ ще им плащат с въздух !!! Защото поредния Койн е обезпечен с камънаците от пустинята !!!

    23:34 23.02.2026

  • 5 Теория на конспирацията

    2 0 Отговор
    Уолстрийт Газа Ризорт енд Спа.

    23:49 23.02.2026

  • 6 Литъл Бит Койнт

    2 2 Отговор
    Нали трябва да контролират Хамас, няма вече банки и преводи от Иран.Скоро ще имат и конституция в последствие държава, а не гето с контрол от Иран!

    23:56 23.02.2026

  • 7 Дончо

    1 0 Отговор
    Крипто валута вместо щатски долар е далавера за пране на пари.

    00:00 24.02.2026

  • 8 Литъл Бит Койнт

    0 0 Отговор
    Много разбирам от койни… най вече Анал-койни

    Коментиран от #9, #10

    00:05 24.02.2026

  • 9 Говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Литъл Бит Койнт":

    Че ти е много голяма и широка вратата на трезора.

    Коментиран от #11

    00:18 24.02.2026

  • 10 Литъл Бит Койнт

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Литъл Бит Койнт":

    Ти си другата българска но в мъжки вид ан@ л на койн принцеса, която лигави мъжки тес ти си и за центове...

    00:19 24.02.2026

  • 11 Ха Ха

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Говорят":

    Точно толкова му е голяма колкото да ти влезе езика.

    00:24 24.02.2026

  • 12 Схемаджия

    1 0 Отговор
    От всичко иска да муфти байчо ви, цял ден мисли как да разтресе пазарите. От неговите местения на самолетоносачи губи цял свят, но той си помпа сметките. Невероятно безочие!

    00:26 24.02.2026

  • 13 В интерес на истината

    0 0 Отговор
    Специално тази криптовалута трябва да се казва Коен, а не койн!

    00:28 24.02.2026

  • 14 Абе тая психиатрия

    2 0 Отговор
    Не се издържа повече. Тоя психопат няма ли кой да го приключи. Койни...

    00:51 24.02.2026

  • 15 Ъхъъъъъ.....

    0 0 Отговор
    За 1 милиард да си купим гъзъкойни а?

    00:53 24.02.2026