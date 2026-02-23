Газа Койн! Съветът за мир на Доналд Тръмп проучва възможността за създаване на криптовалута в Газа

Длъжностни лица, работещи със Съвета за мир на Доналд Тръмп, проучват създаването на стейбълкойн за Газа като част от усилията за преструктуриране на икономиката на опустошения палестински анклав, пише „Файненшъл таймс“, цитиран от БТА.
Разговорите за въвеждане на стейбълкойн, вид криптовалута, чиято стойност е обвързана с основна валута, като например щатския долар, са в предварителен етап и много подробности за това как би могла да бъде въведена в Газа все още не са определени. Служители са обсъдили идеята като част от плана си за бъдещето на ивицата, където икономическата активност се срина по време на двугодишната война на Израел с „Хамас“, а традиционната банкова и платежна система беше сериозно нарушена.
Източник, запознат с проекта, посочи, че се очаква стейбълкойнът да бъде обвързан с щатския долар, с надеждата, че компании от Персийския залив и палестински компании с опит в областта на дигиталните валути ще помогнат за ръководенето на усилията.
„Това няма да бъде „Газа Койн“ (Gaza Coin) или нова палестинска валута, а средство, което ще позволи на жителите на Газа да извършват дигитални транзакции“, каза източникът.
Работата по идеята се ръководи от Лиран Танцман, израелски предприемач в сферата на технологиите и бивш резервист, който сега работи като неплатен съветник на Съвета за мир на Тръмп, натоварен с възстановяването на Газа.
Други участници в проекта са служители от новото палестинско технократско правителство на ивицата, 14-членният Национален комитет за администрация на Газа, както и Службата на върховния представител за ивицата Газа, оглавявана от бившия специален пратеник на ООН Николай Младенов. И двата органа работят под ръководството на Съвета за мир. Според източник, запознат с проекта, Съветът за мир и Националният комитет за администрация на Газа ще вземат решения относно регулаторната рамка и достъпа до стейбълкойна, въпреки че нищо все още не е финализирано окончателно.
