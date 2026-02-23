Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Какво е положението на Украйна и Русия след четири години война
Какво е положението на Украйна и Русия след четири години война

23 Февруари, 2026

От 2022 г. военните усилия на Киев са в голяма част гарантирани чрез доставките на западни оръжия и боеприпаси и споделянето на западни разузнавателни данни

Какво е положението на Украйна и Русия след четири години война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г., навлиза в петата си година. Ето докъде е стигнал най-кървавият конфликт на европейска територия от Втората световна война насам след четири години на боеве, разрушения, но и на дипломатически усилия.

Човешки загуби

След години на смъртоносни битки и бомбардировки броят на жертвите и от двете страни все още не е известен със сигурност. Според последното преброяване на ООН през 2025 г. близо 15 000 цивилни са били убити и 40 600 са били ранени на украинска територия, но действителният брой е вероятно значително по-висок, по-специално заради трудния достъп до окупираните зони.

Атаките, извършвани в отговор от Украйна срещу руски гранични райони, причиниха смъртта на стотици хора, според оценките.

Във военен план президентът на Украйна Володимир Зеленски призна в началото на февруари за смъртта на 55 000 украински военни от 2022 г. насам, като тази бройка е смятана до голяма степен за по-малка от реалната заради хилядите изчезнали военнослужещи.

Русия запазва мълчание относно загубите си сред военните, но те възлизат на над 177 000 убити, според руската редакция на Би Би Си и руската медия "Медиязона", които се базират на данни от източници с отворен достъп.

Американският мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания спомена от своя страна за до 325 000 убити руски военни и за между 100 000 и 140 000 убити украински военни от 2022 г.

Близо 6 милиона украинци са напуснали страната от началото на войната, според данни на ООН.

Разрушения

Войната опустоши обширни територии, основно в Източна Украйна, където цели градове като Бахмут, Торецк или Вовчанск бяха превърнати в развалини. Руските удари по енергийна инфраструктура съсипаха украинската енергийна мрежа, като лишиха милиони хора от парно и ток. Около 20 процента от украинската територия е осеяна с мини, според данни на ООН.

Общата стойност на възстановяването на Украйна се оценява на над 500 милиарда евро в идните десетилетия, според съвместна оценка на украинското правителство, ЕС, Световната банка и ООН.

Състоянието на фронта

След значителни движения и на руските, и на украинските сили през 2022 и 2023 г., конфликтът се превърна във война на изтощение, в която военните напредват бавно и това им коства скъпо под вездесъщата заплаха на дроновете.

Русия окупира близо 20 процента от територията на Украйна, като една трета от този процент вече беше под контрола на руските или проруските сили преди 2022 г.

Съществената част от сраженията се водят в Донбас - големия индустриален басейн в Източна Украйна. Там руските сили са превзели почти цялата Луганска област и около 83 процента от Донецка област, според анализ на Франс прес на данните на Института за изследване на войната, мозъчен тръст, базиран в САЩ.

Руските военни окупират също и големи участъци в южните Херсонска и Запорожка област и малки райони в северната Сумска област, в североизточната Харковска област и в централната Днепропетровска област.

Бавна дипломация

Въпреки продължаване на боевете руснаците и украинците преговарят от 2025 г. за прекратяване на бойните действия, подтикнати от президента на САЩ Доналд Тръмп. Няколко цикъла на преговори се проведоха в Истанбул, Абу Даби и Женева, без да доведат до осезаем напредък. Един от ключовите проблеми е въпросът за териториите. Русия иска изтегляне на украинските сили от зоните, които те контролират все още в Донецка област. Киев отказва да направи това. Украйна настоява също върху необходимостта за прекратяване на огъня възможно най-скоро, а Москва отказва всякаква пауза в сраженията, докато не бъдат установени основите на трайно споразумение за мир.

Икономика и санкции

Руската икономика устоя на западните санкции, като намери паралелни мрежи на внос и преориентира продажбите си на въглеводороди на други пазари. Индустрията извлече ползи от масирани военни поръчки. Но руската икономика все пак показва признаци на задъхване, сблъсквайки се с постоянен недостиг на работна ръка и с висока инфлация. Руската държава трябва да се справи и с все по-увеличаващ се бюджетен дефицит и с намаляване на приходите от петролната индустрия.

Украйна изгуби близо една трета от своя БВП през 2022 г. и страда от разрушаването на инфраструктурата, от нарушаването на износа ѝ и от това, че много хора в активна работна възраст заминаха зад граница или бяха мобилизирани в армията. Украинската икономика след това се съвзе малко, но страната зависи силно от западната подкрепа, за да финансира отбраната си и текущите си разходи.

Съюзници и поддръжници

От 2022 г. военните усилия на Киев са в голяма част гарантирани чрез доставките на западни оръжия и боеприпаси и споделянето на западни разузнавателни данни. Европа вече е основният източник на помощ за Украйна с 201 милиарда евро, предоставени досега и с обещани още 178 милиарда евро, според данни на Института за световна икономика в Кил в Германия.

От връщането на власт на Доналд Тръмп САЩ, които предоставиха на Украйна 115 милиарда долара от 2022 г. на практика преустановиха безвъзмездната си помощ за Киев.

Според института в Кил Украйна е получила от своите съюзници близо 900 танка, 1200 бронирани машини, 850 артилерийски системи, 85 противовъздушни системи, както и бойни самолети и боеприпаси.

Северна Корея е предоставила боеприпаси на Русия и е изпратила хиляди свои войници да се сражават на руска територия срещу украинците.

Москва също така е получила дронове и ракети от Иран и е използвала неговите технологии, за да произвежда собствени модели дронове, според западни източници, които освен това обвиняват Китай, че помага на Москва да заобикаля санкциите.

Превод от френски: Габриела Големанска, БТА


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Руснаците яко ни прецакаха!

    28 35 Отговор
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ставаха само за СССР.
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    20:41 23.02.2026

  • 3 Сатана Z

    47 19 Отговор
    Цяла Украйна се превърна в гробище на укро нацисти.

    Коментиран от #10, #88

    20:41 23.02.2026

  • 4 Помак

    42 16 Отговор
    Каквото е това е ,нека не гадаем ...както м .рат тъй ги ровят , Русия ще постигне целите на военната операция в укря

    Коментиран от #11, #13

    20:42 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    46 25 Отговор
    Слава на Руската армия - Освободителка на България

    Коментиран от #22

    20:43 23.02.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    20 40 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    20:44 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Руснак

    46 21 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Русия не само ще изпълни целите на СВО в Украйна ,но и ще ги преизпълни . Българите първи ще напуснат цифровият концлагер ЕС ако искат да ходят пак на Черно море като туристи .

    Коментиран от #89

    20:45 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Руснак

    27 18 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Русия не само ще изпълни целите на СВО в Украйна ,но и ще ги преизпълни . Българите първи ще напуснат цифровият концлагер ЕС ако искат да ходят пак на Черно море като туристи .

    20:46 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русодебил

    22 32 Отговор
    Русодебилите вият на умряло!
    Значи нещата са добре!

    Коментиран от #25, #28

    20:47 23.02.2026

  • 17 Какво е положението на Украйна

    34 12 Отговор
    бая свободни урк моми и каки и затова бягат в германия да намажат с мургавите пришълци

    20:48 23.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Госあ

    36 15 Отговор
    Аве хора имайте малко човечност, украинците не са за плюене, а за съжаление ! С тия курабийки ги разгембиха. Най богатите им територии са отново в състава на РФ, това което е останало е за американците, от 48 млн са останали 20, а заемите които имат да изплащат на ЕС ще ги плащат с векове с бели робини. Могат само да се надяват та китайския народ да им помогне, но доколкото знам ги мамиха няколко пъти, а и започнаха да ги плюят. А бай китаец не обича такива неща

    20:49 23.02.2026

  • 21 Неутрален

    32 17 Отговор
    Днес Путин ясно каза"Ядрените сили са в пълна готовност"За гарантиране на Русия.

    20:49 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Русофил

    19 24 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    20:51 23.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ХАРОН

    41 16 Отговор
    Ситуацията е вместо Русия да е в ъгъла, цяла Европа е в рецесия, разпри, разделение на две скорости и два пъти по- бедна. Европа загуби лидерството си в световен мащаб. Скара се с пазителя си САЩ и отдавна изтърва надпреварата с Китай на всички нива. В ДЕМОГРАФСКА криза е и след смяната на лелите в Брюксел ще е на ниво "Музей на европейското наследство"!

    20:51 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 15 хиляди убити цивилни...

    17 27 Отговор
    Вече няма руснак,който да си ляга и да е сигурен,че утре ще се събуди...

    20:54 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путин се хвана като удавник за сламка

    19 19 Отговор
    с тези ядрени кюнци!

    20:55 23.02.2026

  • 35 Копейка

    15 16 Отговор

    До коментар #18 от "Да де":

    За лева ша се беся!

    Коментиран от #46

    20:56 23.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Терминатор

    14 14 Отговор
    Дойде времето Ленин да бъде сменен.

    Коментиран от #43

    20:57 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 4 години руски позор!

    18 20 Отговор
    И край няма.

    Коментиран от #48

    20:58 23.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 гробар

    10 6 Отговор

    До коментар #38 от "Терминатор":

    Не е нужно да ходиш никъде и тук можем да се погрижим за теб .

    21:00 23.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 12 Отговор
    8 свиноспортисти не са се върнали от Олимпиадата в свинарника. Що ли?

    21:00 23.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Украйна смело напредва на запад

    18 12 Отговор
    Руските плахо отстъпват в същата посока
    Това е окончателното изявление на Дойче веле и Биби си

    21:01 23.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А ГДЕ

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "П0МИЯР,":

    Е на М.П. уммириссана ?

    21:02 23.02.2026

  • 50 az СВО Победа 80

    26 15 Отговор
    Най-важното накратко:

    1. За четири години СВО светът се промени коренно.

    2. ЕвроатлантизъмЪт е минало.

    3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.

    4. ЕС и НАТО са на командно дишане.

    5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...

    6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия.

    Коментиран от #54, #56, #57, #58

    21:02 23.02.2026

  • 51 Търпение

    3 4 Отговор
    1/10 измина !

    21:03 23.02.2026

  • 52 Положението е такова , че Украйна

    16 7 Отговор
    Расте и процъфтява а Русия се смалява и задлъжнява

    21:03 23.02.2026

  • 53 ХА ХА

    7 5 Отговор

    До коментар #44 от "П0МИЯР,":

    Лапуркай бе тръбаррр,даже и гаргите не можеш да уплашиш !

    21:03 23.02.2026

  • 54 Овчиииииии

    6 8 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    ХА ха ха ха ха
    😂😂😂😂😂🥳🥳🥳

    Коментиран от #59

    21:08 23.02.2026

  • 55 Ние

    13 9 Отговор
    Води ни Путине! Не ни забравяй.

    21:08 23.02.2026

  • 56 Абе

    10 10 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    Сомалия къде я забрави?

    21:09 23.02.2026

  • 57 Да де

    15 17 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е Киев за два дня?

    Коментиран от #62, #63

    21:10 23.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Извод

    22 15 Отговор
    Русия ще победи Украйна когато изплува крайцера Масква.

    Коментиран от #70

    21:15 23.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А ГДЕ

    18 8 Отговор

    До коментар #57 от "Да де":

    МърСулата ?А где Кая Калас балтийската постна шпрота .

    21:17 23.02.2026

  • 63 Q -Ресс Tиaа

    9 6 Отговор

    До коментар #57 от "Да де":

    Кат ми седнеш на ....ра ,ще получиш отговорите на всичките си въпроси паляккк утре пан .

    21:19 23.02.2026

  • 64 Иван Анчев плешивия циганин

    16 5 Отговор
    Зеленски.
    - Лоши, лоши Руснаци, много лоши Руснаци. Какво да правя. Ще се обадя да се оплача от Руснаците на Борката джонсан........ Хмммм не ми вдига, крие се мошенника. Ще звънна на Тръмп....... Нямал съм карти , тъпак, аз не играя карти, аз шмъркам..Какво да правя, ще се обадя на Биби да каже на Москва поне да не ме убиват....... Какво да правя,,,,, ще се обадя в Брюксекл, поне да ме успокоят. Какво да правя, какво да правя. Какво да правя!!! Трагично положение, тргично положение, трагедия.

    21:27 23.02.2026

  • 65 Ганчев

    6 9 Отговор
    СВО-то не се получи.Никак.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #77

    21:28 23.02.2026

  • 66 Ицо

    5 10 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #68

    21:29 23.02.2026

  • 67 Колективен руски крепостен

    8 9 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    21:30 23.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 максим

    9 6 Отговор
    да купиш автомобил с немска марка след 2004-20005 година,е равно на корабокрушение.германия не е същата.пълна скръб!!!! има, две думи аут или мат.това е.

    Коментиран от #71

    21:35 23.02.2026

  • 70 максим

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "Извод":

    ти, нима -не си в час?????
    москва е ремонтирана и е на вода.нямаш ли ,познати в севастопол,да те светнат.и снимки и информация,ще ти , дадат!!!

    Коментиран от #73

    21:39 23.02.2026

  • 71 Ами

    6 4 Отговор

    До коментар #69 от "максим":

    Купи си китайски Москвич😁

    Коментиран от #79

    21:40 23.02.2026

  • 72 Реалното е

    3 6 Отговор
    ВСУ 180 000 убити
    РФ 150 000
    Тва е

    Коментиран от #74

    21:41 23.02.2026

  • 73 аz СВО Победа 80

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "максим":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    21:41 23.02.2026

  • 74 По-точно

    2 5 Отговор

    До коментар #72 от "Реалното е":

    ВСУ 1 800 000

    Коментиран от #75

    21:42 23.02.2026

  • 75 Така е

    6 4 Отговор

    До коментар #74 от "По-точно":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #82

    21:44 23.02.2026

  • 76 Тинтири минтири

    6 4 Отговор
    Пак си чешем езиците, гадаем на кафе и хвърляме боб.
    Кое не ви е ясно, гробищата на укронацистите се виждат вече от космоса, а градовете им спряха да се виждат , защото са потънали в мрак!?
    Толкоз по въпроса!

    Коментиран от #78

    21:48 23.02.2026

  • 77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "Ганчев":

    Точен сте господин Ганчев ✌️ От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #84

    21:48 23.02.2026

  • 78 Руската пропаганда

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Тинтири минтири":

    Е само за глупака.

    21:49 23.02.2026

  • 79 максим

    4 3 Отговор

    До коментар #71 от "Ами":

    приятел москвич -408 има най лесния за ремонт двигател.а 412 има най -модерния по -съвременна концепция двигател.прочети в книгите.ти не си правил москвич -за рали,веднага се досетих,не си запознат.виж за изработка не казвам нищо.той има 4 вариации.ама ,не си на ти -по темата,виж ,какво пишат по -темата за москвича.шумен-рали пилот-валери касабов ,лека му пръст! надявам се намериш нещо.ама,това е епоха в ралито.

    Коментиран от #83

    21:55 23.02.2026

  • 80 За 4 годи се разбра!

    4 4 Отговор
    Путин е една πръдня.

    21:56 23.02.2026

  • 81 Я пък тоя

    3 4 Отговор
    Пълни глуписти, нищо,ама найстина нищо вярно няма!
    Как им идват на акъла да пишат неистини!
    55 хиляди украинци и 177 хиляди руснаци или 140 украинци и 325 хиляди руснаци .
    Украйна само да пази Часов яр даде повече от 55 хиляди жертви, а руснаците първите две години дадоха повече от 177 хиляди.
    З
    А на 140 хиляди са пропуснали една нула 1 400 000 украинци и 475 000 руснаци. Те това е

    21:58 23.02.2026

  • 82 максим

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    а твойта пропаганда,има за цел,моята манипулация?????? и нима,аз съм расал в саксийка и да се подведа по -теб??? щото ,съм невеж по к-омпютрите или електрониката? виж,това няма как да стане.....................

    22:00 23.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 максим

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    да ме извиниш,ама проясни си, факти и истини за украйна и тогава,пиши!!! не си на ти, а на вие, с материята! не промивай мозъци.украйна ,за теб не е позната зона.това е факт.не можеш ,даме опровергаеш.обстановката там,не ти е позната! май, съм прав???? дай ,опровержения??? и аз, сраз давам-.колкото искаш???

    22:07 23.02.2026

  • 85 Не съм я докарал до там

    8 0 Отговор
    че професионални журналисти да ми обясняват "Какво е положението на Украйна и Русия след четири години война"! Жалките им напъни са напразно!
    Все още мога сам да мисля, да следя фактите и да си правя заключения! Може би това е благодарение на това че отказах вълшебните вакси и бустери, които същите журналисти ми рекламираха и заплашваха за, да си влея във вените! И че съвестта ми не е за продан!

    22:11 23.02.2026

  • 86 максим

    2 3 Отговор

    До коментар #83 от "Карлуково":

    дай координати,бе смелчага.ела да видим как си с двигателите и електрониката,как си с стругове и фрези.а знам къде е карлуково,ама ,на теб не ти стиска! едно е да пишеш,друго е да можеш!!!! дай, координати.ела и да мерим сили.,не обиждам,не искам пари!!! нима съм лош????

    Коментиран от #87, #90

    22:12 23.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Укрите са си у къщи, гробището е за ватите щото гроба не е дом.

    22:56 23.02.2026

  • 89 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Руснак":

    Ще изпълни русия, училищата си с китайски читанки.

    22:59 23.02.2026

  • 90 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "максим":

    Абепалячо 408 колко ралита спечели.
    407-8 е кражба от опел а 412 е по късна кражба от бмв.
    Умник

    23:05 23.02.2026

  • 91 Опала

    4 0 Отговор
    Лошите Руснаци убили 15000 цивилни и ранили 40600 за 4 години,а добрите филантропи евреи избиха 70000жени и деца и300000 ранени за една година!Нещо да кажете мерзавци страхливи,подмазващи и гнусни слагащи,а?

    23:56 23.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

