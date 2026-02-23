Какво е положението на Украйна и Русия след четири години война

Войната в Украйна, започнала с руската инвазия на 24 февруари 2022 г., навлиза в петата си година. Ето докъде е стигнал най-кървавият конфликт на европейска територия от Втората световна война насам след четири години на боеве, разрушения, но и на дипломатически усилия.
Човешки загуби
След години на смъртоносни битки и бомбардировки броят на жертвите и от двете страни все още не е известен със сигурност. Според последното преброяване на ООН през 2025 г. близо 15 000 цивилни са били убити и 40 600 са били ранени на украинска територия, но действителният брой е вероятно значително по-висок, по-специално заради трудния достъп до окупираните зони.
Атаките, извършвани в отговор от Украйна срещу руски гранични райони, причиниха смъртта на стотици хора, според оценките.
Във военен план президентът на Украйна Володимир Зеленски призна в началото на февруари за смъртта на 55 000 украински военни от 2022 г. насам, като тази бройка е смятана до голяма степен за по-малка от реалната заради хилядите изчезнали военнослужещи.
Русия запазва мълчание относно загубите си сред военните, но те възлизат на над 177 000 убити, според руската редакция на Би Би Си и руската медия "Медиязона", които се базират на данни от източници с отворен достъп.
Американският мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания спомена от своя страна за до 325 000 убити руски военни и за между 100 000 и 140 000 убити украински военни от 2022 г.
Близо 6 милиона украинци са напуснали страната от началото на войната, според данни на ООН.
Разрушения
Войната опустоши обширни територии, основно в Източна Украйна, където цели градове като Бахмут, Торецк или Вовчанск бяха превърнати в развалини. Руските удари по енергийна инфраструктура съсипаха украинската енергийна мрежа, като лишиха милиони хора от парно и ток. Около 20 процента от украинската територия е осеяна с мини, според данни на ООН.
Общата стойност на възстановяването на Украйна се оценява на над 500 милиарда евро в идните десетилетия, според съвместна оценка на украинското правителство, ЕС, Световната банка и ООН.
Състоянието на фронта
След значителни движения и на руските, и на украинските сили през 2022 и 2023 г., конфликтът се превърна във война на изтощение, в която военните напредват бавно и това им коства скъпо под вездесъщата заплаха на дроновете.
Русия окупира близо 20 процента от територията на Украйна, като една трета от този процент вече беше под контрола на руските или проруските сили преди 2022 г.
Съществената част от сраженията се водят в Донбас - големия индустриален басейн в Източна Украйна. Там руските сили са превзели почти цялата Луганска област и около 83 процента от Донецка област, според анализ на Франс прес на данните на Института за изследване на войната, мозъчен тръст, базиран в САЩ.
Руските военни окупират също и големи участъци в южните Херсонска и Запорожка област и малки райони в северната Сумска област, в североизточната Харковска област и в централната Днепропетровска област.
Бавна дипломация
Въпреки продължаване на боевете руснаците и украинците преговарят от 2025 г. за прекратяване на бойните действия, подтикнати от президента на САЩ Доналд Тръмп. Няколко цикъла на преговори се проведоха в Истанбул, Абу Даби и Женева, без да доведат до осезаем напредък. Един от ключовите проблеми е въпросът за териториите. Русия иска изтегляне на украинските сили от зоните, които те контролират все още в Донецка област. Киев отказва да направи това. Украйна настоява също върху необходимостта за прекратяване на огъня възможно най-скоро, а Москва отказва всякаква пауза в сраженията, докато не бъдат установени основите на трайно споразумение за мир.
Икономика и санкции
Руската икономика устоя на западните санкции, като намери паралелни мрежи на внос и преориентира продажбите си на въглеводороди на други пазари. Индустрията извлече ползи от масирани военни поръчки. Но руската икономика все пак показва признаци на задъхване, сблъсквайки се с постоянен недостиг на работна ръка и с висока инфлация. Руската държава трябва да се справи и с все по-увеличаващ се бюджетен дефицит и с намаляване на приходите от петролната индустрия.
Украйна изгуби близо една трета от своя БВП през 2022 г. и страда от разрушаването на инфраструктурата, от нарушаването на износа ѝ и от това, че много хора в активна работна възраст заминаха зад граница или бяха мобилизирани в армията. Украинската икономика след това се съвзе малко, но страната зависи силно от западната подкрепа, за да финансира отбраната си и текущите си разходи.
Съюзници и поддръжници
От 2022 г. военните усилия на Киев са в голяма част гарантирани чрез доставките на западни оръжия и боеприпаси и споделянето на западни разузнавателни данни. Европа вече е основният източник на помощ за Украйна с 201 милиарда евро, предоставени досега и с обещани още 178 милиарда евро, според данни на Института за световна икономика в Кил в Германия.
От връщането на власт на Доналд Тръмп САЩ, които предоставиха на Украйна 115 милиарда долара от 2022 г. на практика преустановиха безвъзмездната си помощ за Киев.
Според института в Кил Украйна е получила от своите съюзници близо 900 танка, 1200 бронирани машини, 850 артилерийски системи, 85 противовъздушни системи, както и бойни самолети и боеприпаси.
Северна Корея е предоставила боеприпаси на Русия и е изпратила хиляди свои войници да се сражават на руска територия срещу украинците.
Москва също така е получила дронове и ракети от Иран и е използвала неговите технологии, за да произвежда собствени модели дронове, според западни източници, които освен това обвиняват Китай, че помага на Москва да заобикаля санкциите.
Превод от френски: Габриела Големанска, БТА
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Руснаците яко ни прецакаха!
И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ставаха само за СССР.
Хората започнаха да се спасяват по света!
Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
20:41 23.02.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #10, #88
20:41 23.02.2026
4 Помак
Коментиран от #11, #13
20:42 23.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
Коментиран от #22
20:43 23.02.2026
9 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
20:44 23.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Руснак
До коментар #4 от "Помак":Русия не само ще изпълни целите на СВО в Украйна ,но и ще ги преизпълни . Българите първи ще напуснат цифровият концлагер ЕС ако искат да ходят пак на Черно море като туристи .
Коментиран от #89
20:45 23.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Руснак
До коментар #4 от "Помак":Русия не само ще изпълни целите на СВО в Украйна ,но и ще ги преизпълни . Българите първи ще напуснат цифровият концлагер ЕС ако искат да ходят пак на Черно море като туристи .
20:46 23.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русодебил
Значи нещата са добре!
Коментиран от #25, #28
20:47 23.02.2026
17 Какво е положението на Украйна
20:48 23.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Госあ
20:49 23.02.2026
21 Неутрален
20:49 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Русофил
20:51 23.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ХАРОН
20:51 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 15 хиляди убити цивилни...
20:54 23.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путин се хвана като удавник за сламка
20:55 23.02.2026
35 Копейка
До коментар #18 от "Да де":За лева ша се беся!
Коментиран от #46
20:56 23.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Терминатор
Коментиран от #43
20:57 23.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 4 години руски позор!
Коментиран от #48
20:58 23.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 гробар
До коментар #38 от "Терминатор":Не е нужно да ходиш никъде и тук можем да се погрижим за теб .
21:00 23.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:00 23.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Украйна смело напредва на запад
Това е окончателното изявление на Дойче веле и Биби си
21:01 23.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 А ГДЕ
До коментар #44 от "П0МИЯР,":Е на М.П. уммириссана ?
21:02 23.02.2026
50 az СВО Победа 80
1. За четири години СВО светът се промени коренно.
2. ЕвроатлантизъмЪт е минало.
3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.
4. ЕС и НАТО са на командно дишане.
5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...
6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия.
Коментиран от #54, #56, #57, #58
21:02 23.02.2026
51 Търпение
21:03 23.02.2026
52 Положението е такова , че Украйна
21:03 23.02.2026
53 ХА ХА
До коментар #44 от "П0МИЯР,":Лапуркай бе тръбаррр,даже и гаргите не можеш да уплашиш !
21:03 23.02.2026
54 Овчиииииии
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":ХА ха ха ха ха
😂😂😂😂😂🥳🥳🥳
Коментиран от #59
21:08 23.02.2026
55 Ние
21:08 23.02.2026
56 Абе
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":Сомалия къде я забрави?
21:09 23.02.2026
57 Да де
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е Киев за два дня?
Коментиран от #62, #63
21:10 23.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Извод
Коментиран от #70
21:15 23.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А ГДЕ
До коментар #57 от "Да де":МърСулата ?А где Кая Калас балтийската постна шпрота .
21:17 23.02.2026
63 Q -Ресс Tиaа
До коментар #57 от "Да де":Кат ми седнеш на ....ра ,ще получиш отговорите на всичките си въпроси паляккк утре пан .
21:19 23.02.2026
64 Иван Анчев плешивия циганин
- Лоши, лоши Руснаци, много лоши Руснаци. Какво да правя. Ще се обадя да се оплача от Руснаците на Борката джонсан........ Хмммм не ми вдига, крие се мошенника. Ще звънна на Тръмп....... Нямал съм карти , тъпак, аз не играя карти, аз шмъркам..Какво да правя, ще се обадя на Биби да каже на Москва поне да не ме убиват....... Какво да правя,,,,, ще се обадя в Брюксекл, поне да ме успокоят. Какво да правя, какво да правя. Какво да правя!!! Трагично положение, тргично положение, трагедия.
21:27 23.02.2026
65 Ганчев
Коментиран от #77
21:28 23.02.2026
66 Ицо
Коментиран от #68
21:29 23.02.2026
67 Колективен руски крепостен
21:30 23.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 максим
Коментиран от #71
21:35 23.02.2026
70 максим
До коментар #60 от "Извод":ти, нима -не си в час?????
москва е ремонтирана и е на вода.нямаш ли ,познати в севастопол,да те светнат.и снимки и информация,ще ти , дадат!!!
Коментиран от #73
21:39 23.02.2026
71 Ами
До коментар #69 от "максим":Купи си китайски Москвич😁
Коментиран от #79
21:40 23.02.2026
72 Реалното е
РФ 150 000
Тва е
Коментиран от #74
21:41 23.02.2026
73 аz СВО Победа 80
До коментар #70 от "максим":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
21:41 23.02.2026
74 По-точно
До коментар #72 от "Реалното е":ВСУ 1 800 000
Коментиран от #75
21:42 23.02.2026
75 Така е
До коментар #74 от "По-точно":Руската пропаганда има за цел глупака.
Коментиран от #82
21:44 23.02.2026
76 Тинтири минтири
Кое не ви е ясно, гробищата на укронацистите се виждат вече от космоса, а градовете им спряха да се виждат , защото са потънали в мрак!?
Толкоз по въпроса!
Коментиран от #78
21:48 23.02.2026
77 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #65 от "Ганчев":Точен сте господин Ганчев ✌️ От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #84
21:48 23.02.2026
78 Руската пропаганда
До коментар #76 от "Тинтири минтири":Е само за глупака.
21:49 23.02.2026
79 максим
До коментар #71 от "Ами":приятел москвич -408 има най лесния за ремонт двигател.а 412 има най -модерния по -съвременна концепция двигател.прочети в книгите.ти не си правил москвич -за рали,веднага се досетих,не си запознат.виж за изработка не казвам нищо.той има 4 вариации.ама ,не си на ти -по темата,виж ,какво пишат по -темата за москвича.шумен-рали пилот-валери касабов ,лека му пръст! надявам се намериш нещо.ама,това е епоха в ралито.
Коментиран от #83
21:55 23.02.2026
80 За 4 годи се разбра!
21:56 23.02.2026
81 Я пък тоя
Как им идват на акъла да пишат неистини!
55 хиляди украинци и 177 хиляди руснаци или 140 украинци и 325 хиляди руснаци .
Украйна само да пази Часов яр даде повече от 55 хиляди жертви, а руснаците първите две години дадоха повече от 177 хиляди.
З
А на 140 хиляди са пропуснали една нула 1 400 000 украинци и 475 000 руснаци. Те това е
21:58 23.02.2026
82 максим
До коментар #75 от "Така е":а твойта пропаганда,има за цел,моята манипулация?????? и нима,аз съм расал в саксийка и да се подведа по -теб??? щото ,съм невеж по к-омпютрите или електрониката? виж,това няма как да стане.....................
22:00 23.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 максим
До коментар #77 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":да ме извиниш,ама проясни си, факти и истини за украйна и тогава,пиши!!! не си на ти, а на вие, с материята! не промивай мозъци.украйна ,за теб не е позната зона.това е факт.не можеш ,даме опровергаеш.обстановката там,не ти е позната! май, съм прав???? дай ,опровержения??? и аз, сраз давам-.колкото искаш???
22:07 23.02.2026
85 Не съм я докарал до там
Все още мога сам да мисля, да следя фактите и да си правя заключения! Може би това е благодарение на това че отказах вълшебните вакси и бустери, които същите журналисти ми рекламираха и заплашваха за, да си влея във вените! И че съвестта ми не е за продан!
22:11 23.02.2026
86 максим
До коментар #83 от "Карлуково":дай координати,бе смелчага.ела да видим как си с двигателите и електрониката,как си с стругове и фрези.а знам къде е карлуково,ама ,на теб не ти стиска! едно е да пишеш,друго е да можеш!!!! дай, координати.ела и да мерим сили.,не обиждам,не искам пари!!! нима съм лош????
Коментиран от #87, #90
22:12 23.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ХА ХА
До коментар #3 от "Сатана Z":Укрите са си у къщи, гробището е за ватите щото гроба не е дом.
22:56 23.02.2026
89 ХА ХА
До коментар #11 от "Руснак":Ще изпълни русия, училищата си с китайски читанки.
22:59 23.02.2026
90 ХА ХА
До коментар #86 от "максим":Абепалячо 408 колко ралита спечели.
407-8 е кражба от опел а 412 е по късна кражба от бмв.
Умник
23:05 23.02.2026
91 Опала
23:56 23.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.