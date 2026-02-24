Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Надежда Нейнски и Марк Рюте обсъдиха променящата се среда за сигурност и трансатлантическите отношения

24 Февруари, 2026 04:44, обновена 24 Февруари, 2026 03:47 528 7

Външният ни министър е откроила решаващата роля на НАТО за гарантиране сигурността и отбраната на България

Надежда Нейнски и Марк Рюте обсъдиха променящата се среда за сигурност и трансатлантическите отношения - 1
Снимка: МВнР
БТА БТА

Променящата се среда за сигурност и трансатлантическите отношения обсъдиха служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и генералният секретар на НАТО Марк Рюте на среща в Брюксел. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Министър Нейнски е откроила решаващата роля на НАТО за гарантиране сигурността и отбраната на България, както и необходимостта от запазване на трансатлантическото единство за справяне с общите заплахи и предизвикателства.

По време на срещата е поставен акцент върху изпълнението на решенията от Срещата на върха на НАТО в Хага за повишаване на разходите за отбрана, както и справедливото разпределение на тежестите и отговорностите между съюзниците, посочиха от МВнР. Специално внимание е отделено на изграждането на необходимите способности за засилване на възпирането и отбраната на Алианса, включително по Източния фланг и в Черноморския регион.

В навечерието на годишнината от началото на агресивната война, която Русия води, от българска страна министър Нейнски е потвърдила непоколебимата подкрепа за Украйна, като са обсъдени възможности за продължаването ѝ в рамките на механизмите на НАТО. Приветствани са и усилията за постигане на траен и справедлив мир.

Министър Нейнски е откроила необходимостта от запазване на фокуса на НАТО върху региона на Западните Балкани и засилването на устойчивостта му, предвид продължаващите комплексни заплахи и предизвикателства, включително въздействия на външни фактори.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че обмисля да направи работно посещение в Украйна. По-рано днес тя говори пред български журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на своите колеги от ЕС.


  • 1 у...

    16 0 Отговор
    ...роди

    03:49 24.02.2026

  • 2 хехе

    15 0 Отговор
    Двете възрастни госпожи обсъдиха менопаузата и вагиналната сухота.

    03:55 24.02.2026

  • 3 Бат Венце Сикаджията

    15 0 Отговор
    Тъпи , протоколни, нищо не значещи снимки с фалшиви усмивки. Пълна трагедия.

    03:56 24.02.2026

  • 4 Ройтерс

    9 0 Отговор
    "...Надежда Нейнски съобщи, че обмисля да направи работно посещение в Украйна. ...
    ....Там и да си остане!

    04:13 24.02.2026

  • 5 Ха Ха

    10 0 Отговор
    Стари атлантически дружки - пртед тях са чудеса от атлантическа храброст и войнолюбство в името на демонкрацията и за сметка на европейските народи

    04:13 24.02.2026

  • 6 С какво

    5 0 Отговор
    право неизбрана от народа,пусната с парашут за 2 месеца бабичка ще ни излага пред света и ще носи чуждо знаме на смърдящото си тяло?

    04:25 24.02.2026

  • 7 Петър

    1 0 Отговор
    Вчера, гледах едно актуално интервю на Надежда Михайлова от Брюксел, ами продължава да говори назидателно, да си криви устата и да се коколи като съдия от средновековната Римокатолическа Света Инквизиция.

    04:36 24.02.2026

