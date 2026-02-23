Новини
Виктор Орбан: Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване

23 Февруари, 2026 21:09

Орбан смята, че Киев работи с Брюксел, за да създаде извънредно положение и да наложи смяна на правителството в Унгария

Виктор Орбан: Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване и заплахи от Киев. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан по време на речта си при откриването на пролетната сесия на националния парламент, пише Фокус.

Той отбеляза, че украинското ръководство е застрашило енергийната сигурност на Унгария, като е прекъснало доставките на руски петрол през тръбопровода ''Дружба'' и се опитва да се намеси в предстоящите парламентарни избори в страната.

''Дипломатическите отношения между Унгария и Украйна вече достигнаха критична точка'', заяви премиерът.

Той смята, че Киев работи с Брюксел, за да създаде извънредно положение и да наложи смяна на правителството в Унгария.

''Те правят това, защото знаят, че докато тук има правителство, фокусирано върху националните интереси, няма да могат да осъществят плановете си. Няма да могат да ни отключат от руските енергийни доставки и няма да ни принудят да се съгласим с присъединяването на Украйна към ЕС. Няма да финансираме Украйна и казваме ''не'' на войната“, подчертава Орбан.

Унгария ще се противопоставя на всякакви планове на ЕС, насочени към удължаване на военния конфликт в Украйна, включително разполагането на европейски войници. Това заяви по-рано днес унгарският външен министър Петер Сиярто по време на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел, предава агенция ТАСС.

Той отбеляза, че дискусиите на днешната среща за пореден път са демонстрирали ''военния фанатизъм'' на лидерите на ЕС.

''От днешната среща могат да се направят четири заключения: първо, европейците се готвят за дълга война; те са готови да водят дълга война. Второ, те искат да изпратят своите войници в Украйна възможно най-скоро. Трето, те искат да осигурят на Украйна дори повече пари, отколкото са ѝ отпуснати досега, и дори повече, отколкото първоначално е било планирано да получи. И четвърто, те говорят за членството на Украйна в Европейския съюз, сякаш е неизбежно'', заяви външният министър, говорейки пред унгарски журналисти в белгийската столица.

Сиярто отбеляза, че Унгария отхвърля исканията на ЕС и по четирите точки.

''Ще полагаме всички усилия всеки ден, за да гарантираме, че Унгария няма да участва във войната'', подчерта министърът. Той потвърди, че унгарското правителство не възнамерява да финансира Украйна и няма да позволи изпращането на войски там.

Унгария
Оценка 4.4 от 47 гласа.
Оценка 4.4 от 47 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    73 13 Отговор
    Много правилно мисли Орбан !!! Не случайно укронацистите удариха сами собственият си газопровод !!! Само бой и мачкане на хо хо лите!!!

    Коментиран от #8, #51

    21:11 23.02.2026

  • 2 Шмид

    20 62 Отговор
    Ще те изтърпим до 12-ти април Орбане...после шута :)

    Коментиран от #12, #44, #63

    21:11 23.02.2026

  • 3 Госあ

    28 7 Отговор
    ха ха ха ха джуджето в пълен ръст до Санчес 😂 гледам, че не му се радва и той много…

    21:13 23.02.2026

  • 4 Гретиния

    24 7 Отговор
    А бе , що ми се вижда , че Зелю си менка дрехите с Грета ?! Само да я е пипнал, хею ще го направя!

    21:16 23.02.2026

  • 5 Бегай

    13 47 Отговор
    Бегай Орбане, бегай от политическата сцена, че досади и се отврати на всички.
    П.п
    Вземи и Фицо с тебе!

    21:17 23.02.2026

  • 6 Така

    13 31 Отговор
    изглежда активираната рузка агентура

    21:17 23.02.2026

  • 7 Орбан

    56 12 Отговор
    Малко зелено човече е толкова нагло ,че се разпорежда и ни казва какво да направим сега . Представяте ли си после когато го вземем в европейското семейство пред какви проблеми ще се изправим ? Време да му дръпнеш шалтера , Орбан.

    Коментиран от #16

    21:17 23.02.2026

  • 8 Европеец

    45 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Напълно съм съгласен с коментарати, Не си струва да коментирам повече..... Само да кажа, че е крайно време Путина да се вземе в ръце и да приключва с фашистката украинска хунта.....

    Коментиран от #11

    21:18 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Силиций

    8 10 Отговор
    Щото докато беше здрав нефтопровода беше едно подкрепяне та пушек се вдигаше...,айде китайски номера.Иначе са прави да си пазят държавата от война,ама много пък дебелооки, бе.

    21:19 23.02.2026

  • 11 Шмид

    10 21 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    С какво да ги довърши - с голия си г-з ли?

    Коментиран от #14, #19

    21:21 23.02.2026

  • 12 Европеец

    27 8 Отговор

    До коментар #2 от "Шмид":

    Що така бе..... Орбан е един от малцината чета ви евро ръководители..... Дали ще спечели или загуби един Господ знае, Но не забравяй, че е краварите застанаха зад него, може пък и да оспорят изборите ,ако не им харесва резултата, както направиха дебилите от Брюксел в Румъния.....

    Коментиран от #23, #25

    21:22 23.02.2026

  • 13 Замфир

    27 10 Отговор
    Лидер с достойнство и респект който работи за доброто на страната си.

    Другото оставям на вас за сравнения и за съжаления.

    Коментиран от #26

    21:23 23.02.2026

  • 14 Тихо

    12 6 Отговор

    До коментар #11 от "Шмид":

    Маме, тихо, че баща ти ако разберете че обичаш да довършваш с гол Г., ще ни изгони и двамата!

    21:24 23.02.2026

  • 15 Никой

    6 8 Отговор
    Украйна "подразни" Русия - която е "алергична" на тема воъна и така стана.

    21:24 23.02.2026

  • 16 Европеец

    21 9 Отговор

    До коментар #7 от "Орбан":

    Съгласен съм с коментара ти.... Само да кажа европейското семейство е едно семейство та,мани, мани.... Само прекалени те оптимисти вярват че покрайна ще стане член на Европейския тоталитарен и колониален съюз....

    Коментиран от #20, #21, #33

    21:25 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Васил българин патриот

    5 7 Отговор
    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    21:34 23.02.2026

  • 19 Евгений Онанегин

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Шмид":

    С гол розовгъз. Смях,смях до скъсване-абе трагедия.

    21:34 23.02.2026

  • 20 Керпич,

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Довечера да запалиш свещ за брацкият ирански народ и поредните 1000 занулени руски орки.Действай!

    Коментиран от #27, #31

    21:35 23.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Орбан Тъпана

    9 13 Отговор
    Сега Европа искала да го смени.

    Орбане Кремълско Мекере

    Усещаш ли как ще ти бият шута
    Унгарците ?

    Значи наистина положението ти е доста Разклатено .

    Давай не спирай

    Нека да говориш само за Украйна.

    За Унгария изобщо да не ти пука .

    Унгария не съществува
    Само Украйна.

    Давай Кремълски Натегач .

    Коментиран от #28, #38

    21:40 23.02.2026

  • 23 Ха Ха

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Така е, и не само краварите ами лично Нетаняхо отиде при него на крака да му се моли, като рискуваше арест!АБе, голяма клечка, истински лидер!Благодарение на него и мизерийте които прави в Европа, Путин ще спечели войната с Украина, (а дали?)!

    Коментиран от #29

    21:41 23.02.2026

  • 24 Християнин

    16 10 Отговор
    Орбан е лидер на място! За националните интереси на Унгария работи. Не пуска паплач в държавата си, не дава да се преподава джендърство и смяна на пола в училищата. Не си праща парите на народа в украйната. Орбан е християнин и казва в едно интервю Европа за да може оцелее трябва да се върне към християнските си ценности! Дръж се Орбане!

    21:41 23.02.2026

  • 25 Замфир

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    затова е цялата анти Орбан пропаганда, много неудобен за фашагите.

    Ако Унгария беше в близкия изток до сега да са я бомбали отдавна с демократичните бомбички, а Орбан деклариран като диктатор.

    21:41 23.02.2026

  • 26 Да докараш

    8 12 Отговор

    До коментар #13 от "Замфир":

    Унгарците до просешка тояга

    Ей така се мисли за народа

    От Орбан Путераста.

    Коментиран от #34, #36

    21:42 23.02.2026

  • 27 Ши стане ...

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Керпич,":

    ...като летото на миналата година... ман.га.л Дончо ли бомби пустинята, ли обяви победа и ли си оди обратно у обора.

    21:47 23.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Смешник

    8 9 Отговор
    Радев е българския Орбан Дано спечели с много

    21:51 23.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти с какво си съгласен😁🤣🤣

    Коментиран от #37, #41

    21:53 23.02.2026

  • 34 Замфир

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да докараш":

    по просяшка от нас?

    21:53 23.02.2026

  • 35 СССС

    12 8 Отговор
    На ООкрайна никой не им е длъжен да ги издържа !!! Искаха война получиха я Майдан- Заклан !!!

    21:53 23.02.2026

  • 36 Що лъжеш....

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Да докараш":

    ...ма сороститутко....вчера се върнах от Унгария...те са на светлинни години пред нас.

    Коментиран от #59

    21:55 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мнение

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "Орбан Тъпана":

    За кое точно украинците да му бият шута на Орбан???
    Че не ще да дава пенсиите и данъците от унгарците на зельо за новата му златна тоалетна чиния ли???

    Шорошоизирани ппедоханци, логиките и опорките ви са по-кухи и от на ваш Киро черепната кутия, след употреба на пица с кристали!!!

    Рано или късно ще дойде пробългарско правителство и тогава жална ви мкя!!!

    Коментиран от #40

    21:59 23.02.2026

  • 39 Аз ли бе?

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Кирил Петков":

    Викай ми тате.

    21:59 23.02.2026

  • 40 Копейкотрошач

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Мнение":

    Теслата!

    Коментиран от #42, #43, #48, #52

    22:00 23.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ганев

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шмид":

    .....АБЕ...ТИ СИ...КРОМИД..ЛУК

    22:05 23.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Наблюдател

    7 6 Отговор
    Какво общо има фашизоидна Украйна с ЕС и НАТО!????
    Европейската комисия напрактика се е превърнала в комисия по Украйна и никакви други проблеми или интереси на страните членки не я интересуват, включително и по отношение на България.

    22:09 23.02.2026

  • 48 Прокопи КаТъра

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкотрошач":

    Лапуркай бре Федде Россс !

    22:09 23.02.2026

  • 49 ганев

    9 6 Отговор
    АЛООУ...СОРОСКИ ФАКТИ...ЗАЩО МЕ ИЗТРИХТЕ....ЗАЩОТО КАЗАХ ИСТИНАТА...АКО БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ ОРБАН НЯМАШЕ ДА СЕ ГАВРЯТ С НАС

    Коментиран от #56

    22:09 23.02.2026

  • 50 Копейкотрошач

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Мнение":

    На сухо можеш ли да ме блъссскашшш в дпппттоо ,аз съм нежна душа ,само се правя на страшен.

    22:12 23.02.2026

  • 51 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!

    Коментиран от #53, #54

    22:21 23.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ти па кой си бе Утре Пак да казваш кой къде да ходи ?

    22:24 23.02.2026

  • 54 Мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Вън според кого?!
    Според Урсулите, които НИКОЙ ПО СВЕТА НЕ УВАЖАВА (ДАЖЕ НАСКОРО СЕ ГАВРЕХА С АКЪЛА /ЛИПСАТА НА ТАКЪВ/ НА КАЯ КАЛАС)?!
    Или според вас розовите педо-понита?!

    Що не се съберете цялото ппдб-герб-дпс и дружно да избягате на някой безлюден остров (както се надяват вашите началници в записа), за да може вашият "любим" Путин да тества някоя нова бомба или ракета, без да навреди на хора?!

    22:29 23.02.2026

  • 55 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:32 23.02.2026

  • 56 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "ганев":

    Така правят тия тука!
    Всеки ден ни облъчват с новини, колко лоши били Орбан и Путин и колко добри били урсулите и ппдб-ейците!
    А резултатът е точно противоположния:
    С всеки изминал ден все повече неутрални читатели вземат страната, ако не на Путин, то поне на Орбан и Фицо!

    Не разбраха тия платените мисирки, че народа си няма да промият толкова лесно!
    Поддадоха само шепа жлтпвтни "умни-красавци/красавици", понеже в главите им само вакуум!

    Коментиран от #58, #61

    22:35 23.02.2026

  • 57 Унгарците

    4 3 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    22:40 23.02.2026

  • 58 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мнение":

    Нероятно някой им помага!

    22:42 23.02.2026

  • 59 Винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Що лъжеш....":

    Са били!

    22:50 23.02.2026

  • 60 Миро

    2 2 Отговор
    Започва СВО Трепи копейките!

    22:52 23.02.2026

  • 61 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мнение":

    Вакуум е в твоята комунистическа глава!

    22:54 23.02.2026

  • 62 Перо

    3 1 Отговор
    Орбан е прав! Ционисткият наркос е сбъркал адреса и сега ще остане без €90 млрд. и без ток! Овчедушния народ ще запомни кога са допуснали и управлявани от ционисти!

    23:07 23.02.2026

  • 63 А защо ще търпите?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шмид":

    Кои сте тия дето ще търпите?
    И кои са другите дето няма да търпят?
    Нищо не ви се разбира уточнете се моля

    00:27 24.02.2026

  • 64 Ха Ха

    1 2 Отговор
    ТорБалан е миризливец, бърка ла йна с Путин, вън от Европа комунист долен!

    00:34 24.02.2026

