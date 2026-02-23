Виктор Орбан: Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване

Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване и заплахи от Киев. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан по време на речта си при откриването на пролетната сесия на националния парламент, пише Фокус.



Той отбеляза, че украинското ръководство е застрашило енергийната сигурност на Унгария, като е прекъснало доставките на руски петрол през тръбопровода ''Дружба'' и се опитва да се намеси в предстоящите парламентарни избори в страната.



''Дипломатическите отношения между Унгария и Украйна вече достигнаха критична точка'', заяви премиерът.



Той смята, че Киев работи с Брюксел, за да създаде извънредно положение и да наложи смяна на правителството в Унгария.



''Те правят това, защото знаят, че докато тук има правителство, фокусирано върху националните интереси, няма да могат да осъществят плановете си. Няма да могат да ни отключат от руските енергийни доставки и няма да ни принудят да се съгласим с присъединяването на Украйна към ЕС. Няма да финансираме Украйна и казваме ''не'' на войната“, подчертава Орбан.

Унгария ще се противопоставя на всякакви планове на ЕС, насочени към удължаване на военния конфликт в Украйна, включително разполагането на европейски войници. Това заяви по-рано днес унгарският външен министър Петер Сиярто по време на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел, предава агенция ТАСС.



Той отбеляза, че дискусиите на днешната среща за пореден път са демонстрирали ''военния фанатизъм'' на лидерите на ЕС.



''От днешната среща могат да се направят четири заключения: първо, европейците се готвят за дълга война; те са готови да водят дълга война. Второ, те искат да изпратят своите войници в Украйна възможно най-скоро. Трето, те искат да осигурят на Украйна дори повече пари, отколкото са ѝ отпуснати досега, и дори повече, отколкото първоначално е било планирано да получи. И четвърто, те говорят за членството на Украйна в Европейския съюз, сякаш е неизбежно'', заяви външният министър, говорейки пред унгарски журналисти в белгийската столица.



Сиярто отбеляза, че Унгария отхвърля исканията на ЕС и по четирите точки.



''Ще полагаме всички усилия всеки ден, за да гарантираме, че Унгария няма да участва във войната'', подчерта министърът. Той потвърди, че унгарското правителство не възнамерява да финансира Украйна и няма да позволи изпращането на войски там.

