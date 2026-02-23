Виктор Орбан: Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване

Отношенията между Унгария и Украйна достигнаха критична точка, но Будапеща няма да се поддаде на изнудване и заплахи от Киев. Това обяви днес унгарският премиер Виктор Орбан по време на речта си при откриването на пролетната сесия на националния парламент, пише Фокус.
Той отбеляза, че украинското ръководство е застрашило енергийната сигурност на Унгария, като е прекъснало доставките на руски петрол през тръбопровода ''Дружба'' и се опитва да се намеси в предстоящите парламентарни избори в страната.
''Дипломатическите отношения между Унгария и Украйна вече достигнаха критична точка'', заяви премиерът.
Той смята, че Киев работи с Брюксел, за да създаде извънредно положение и да наложи смяна на правителството в Унгария.
''Те правят това, защото знаят, че докато тук има правителство, фокусирано върху националните интереси, няма да могат да осъществят плановете си. Няма да могат да ни отключат от руските енергийни доставки и няма да ни принудят да се съгласим с присъединяването на Украйна към ЕС. Няма да финансираме Украйна и казваме ''не'' на войната“, подчертава Орбан.
Унгария ще се противопоставя на всякакви планове на ЕС, насочени към удължаване на военния конфликт в Украйна, включително разполагането на европейски войници. Това заяви по-рано днес унгарският външен министър Петер Сиярто по време на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел, предава агенция ТАСС.
Той отбеляза, че дискусиите на днешната среща за пореден път са демонстрирали ''военния фанатизъм'' на лидерите на ЕС.
''От днешната среща могат да се направят четири заключения: първо, европейците се готвят за дълга война; те са готови да водят дълга война. Второ, те искат да изпратят своите войници в Украйна възможно най-скоро. Трето, те искат да осигурят на Украйна дори повече пари, отколкото са ѝ отпуснати досега, и дори повече, отколкото първоначално е било планирано да получи. И четвърто, те говорят за членството на Украйна в Европейския съюз, сякаш е неизбежно'', заяви външният министър, говорейки пред унгарски журналисти в белгийската столица.
Сиярто отбеляза, че Унгария отхвърля исканията на ЕС и по четирите точки.
''Ще полагаме всички усилия всеки ден, за да гарантираме, че Унгария няма да участва във войната'', подчерта министърът. Той потвърди, че унгарското правителство не възнамерява да финансира Украйна и няма да позволи изпращането на войски там.
1 Пич
Коментиран от #8, #51
21:11 23.02.2026
2 Шмид
Коментиран от #12, #44, #63
21:11 23.02.2026
3 Госあ
21:13 23.02.2026
4 Гретиния
21:16 23.02.2026
5 Бегай
П.п
Вземи и Фицо с тебе!
21:17 23.02.2026
6 Така
21:17 23.02.2026
7 Орбан
Коментиран от #16
21:17 23.02.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Напълно съм съгласен с коментарати, Не си струва да коментирам повече..... Само да кажа, че е крайно време Путина да се вземе в ръце и да приключва с фашистката украинска хунта.....
Коментиран от #11
21:18 23.02.2026
10 Силиций
21:19 23.02.2026
11 Шмид
До коментар #8 от "Европеец":С какво да ги довърши - с голия си г-з ли?
Коментиран от #14, #19
21:21 23.02.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "Шмид":Що така бе..... Орбан е един от малцината чета ви евро ръководители..... Дали ще спечели или загуби един Господ знае, Но не забравяй, че е краварите застанаха зад него, може пък и да оспорят изборите ,ако не им харесва резултата, както направиха дебилите от Брюксел в Румъния.....
Коментиран от #23, #25
21:22 23.02.2026
13 Замфир
Другото оставям на вас за сравнения и за съжаления.
Коментиран от #26
21:23 23.02.2026
14 Тихо
До коментар #11 от "Шмид":Маме, тихо, че баща ти ако разберете че обичаш да довършваш с гол Г., ще ни изгони и двамата!
21:24 23.02.2026
15 Никой
21:24 23.02.2026
16 Европеец
До коментар #7 от "Орбан":Съгласен съм с коментара ти.... Само да кажа европейското семейство е едно семейство та,мани, мани.... Само прекалени те оптимисти вярват че покрайна ще стане член на Европейския тоталитарен и колониален съюз....
Коментиран от #20, #21, #33
21:25 23.02.2026
18 Васил българин патриот
21:34 23.02.2026
19 Евгений Онанегин
До коментар #11 от "Шмид":С гол розовгъз. Смях,смях до скъсване-абе трагедия.
21:34 23.02.2026
20 Керпич,
До коментар #16 от "Европеец":Довечера да запалиш свещ за брацкият ирански народ и поредните 1000 занулени руски орки.Действай!
Коментиран от #27, #31
21:35 23.02.2026
22 Орбан Тъпана
Орбане Кремълско Мекере
Усещаш ли как ще ти бият шута
Унгарците ?
Значи наистина положението ти е доста Разклатено .
Давай не спирай
Нека да говориш само за Украйна.
За Унгария изобщо да не ти пука .
Унгария не съществува
Само Украйна.
Давай Кремълски Натегач .
Коментиран от #28, #38
21:40 23.02.2026
23 Ха Ха
До коментар #12 от "Европеец":Така е, и не само краварите ами лично Нетаняхо отиде при него на крака да му се моли, като рискуваше арест!АБе, голяма клечка, истински лидер!Благодарение на него и мизерийте които прави в Европа, Путин ще спечели войната с Украина, (а дали?)!
Коментиран от #29
21:41 23.02.2026
24 Християнин
21:41 23.02.2026
25 Замфир
До коментар #12 от "Европеец":затова е цялата анти Орбан пропаганда, много неудобен за фашагите.
Ако Унгария беше в близкия изток до сега да са я бомбали отдавна с демократичните бомбички, а Орбан деклариран като диктатор.
21:41 23.02.2026
26 Да докараш
До коментар #13 от "Замфир":Унгарците до просешка тояга
Ей така се мисли за народа
От Орбан Путераста.
Коментиран от #34, #36
21:42 23.02.2026
27 Ши стане ...
До коментар #20 от "Керпич,":...като летото на миналата година... ман.га.л Дончо ли бомби пустинята, ли обяви победа и ли си оди обратно у обора.
21:47 23.02.2026
30 Смешник
21:51 23.02.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #16 от "Европеец":Кой па се интересува ти с какво си съгласен😁🤣🤣
Коментиран от #37, #41
21:53 23.02.2026
34 Замфир
До коментар #26 от "Да докараш":по просяшка от нас?
21:53 23.02.2026
35 СССС
21:53 23.02.2026
36 Що лъжеш....
До коментар #26 от "Да докараш":...ма сороститутко....вчера се върнах от Унгария...те са на светлинни години пред нас.
Коментиран от #59
21:55 23.02.2026
38 Мнение
До коментар #22 от "Орбан Тъпана":За кое точно украинците да му бият шута на Орбан???
Че не ще да дава пенсиите и данъците от унгарците на зельо за новата му златна тоалетна чиния ли???
Шорошоизирани ппедоханци, логиките и опорките ви са по-кухи и от на ваш Киро черепната кутия, след употреба на пица с кристали!!!
Рано или късно ще дойде пробългарско правителство и тогава жална ви мкя!!!
Коментиран от #40
21:59 23.02.2026
39 Аз ли бе?
До коментар #37 от "Кирил Петков":Викай ми тате.
21:59 23.02.2026
40 Копейкотрошач
До коментар #38 от "Мнение":Теслата!
Коментиран от #42, #43, #48, #52
22:00 23.02.2026
44 ганев
До коментар #2 от "Шмид":.....АБЕ...ТИ СИ...КРОМИД..ЛУК
22:05 23.02.2026
47 Наблюдател
Европейската комисия напрактика се е превърнала в комисия по Украйна и никакви други проблеми или интереси на страните членки не я интересуват, включително и по отношение на България.
22:09 23.02.2026
48 Прокопи КаТъра
До коментар #40 от "Копейкотрошач":Лапуркай бре Федде Россс !
22:09 23.02.2026
49 ганев
Коментиран от #56
22:09 23.02.2026
50 Копейкотрошач
До коментар #42 от "Мнение":На сухо можеш ли да ме блъссскашшш в дпппттоо ,аз съм нежна душа ,само се правя на страшен.
22:12 23.02.2026
51 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Пич":Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!
Коментиран от #53, #54
22:21 23.02.2026
53 Пич
До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ти па кой си бе Утре Пак да казваш кой къде да ходи ?
22:24 23.02.2026
54 Мнение
До коментар #51 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Вън според кого?!
Според Урсулите, които НИКОЙ ПО СВЕТА НЕ УВАЖАВА (ДАЖЕ НАСКОРО СЕ ГАВРЕХА С АКЪЛА /ЛИПСАТА НА ТАКЪВ/ НА КАЯ КАЛАС)?!
Или според вас розовите педо-понита?!
Що не се съберете цялото ппдб-герб-дпс и дружно да избягате на някой безлюден остров (както се надяват вашите началници в записа), за да може вашият "любим" Путин да тества някоя нова бомба или ракета, без да навреди на хора?!
22:29 23.02.2026
55 Име
22:32 23.02.2026
56 Мнение
До коментар #49 от "ганев":Така правят тия тука!
Всеки ден ни облъчват с новини, колко лоши били Орбан и Путин и колко добри били урсулите и ппдб-ейците!
А резултатът е точно противоположния:
С всеки изминал ден все повече неутрални читатели вземат страната, ако не на Путин, то поне на Орбан и Фицо!
Не разбраха тия платените мисирки, че народа си няма да промият толкова лесно!
Поддадоха само шепа жлтпвтни "умни-красавци/красавици", понеже в главите им само вакуум!
Коментиран от #58, #61
22:35 23.02.2026
57 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
22:40 23.02.2026
58 Дзак
До коментар #56 от "Мнение":Нероятно някой им помага!
22:42 23.02.2026
59 Винаги
До коментар #36 от "Що лъжеш....":Са били!
22:50 23.02.2026
60 Миро
22:52 23.02.2026
61 Димитър Георгиев
До коментар #56 от "Мнение":Вакуум е в твоята комунистическа глава!
22:54 23.02.2026
62 Перо
23:07 23.02.2026
63 А защо ще търпите?
До коментар #2 от "Шмид":Кои сте тия дето ще търпите?
И кои са другите дето няма да търпят?
Нищо не ви се разбира уточнете се моля
00:27 24.02.2026
64 Ха Ха
00:34 24.02.2026