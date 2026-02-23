Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тайна сделка с Москва! Техеран купува хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети

23 Февруари, 2026 22:09 2 155 46

  • иран-
  • русия-
  • ракети-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • израел

Русия и Иран имат споразумение за стратегическо партньорство, което не включва клауза за взаимна отбрана

Тайна сделка с Москва! Техеран купува хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Иран е подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро. Тя се отнася за хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети. Сделката е подписана в Москва през декември, но едва сега е оповестена публично, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Съгласно сделката Русия се е ангажирала да достави 500 преносими пускови установки "Верба“ и 2500 ракети 9М336. Доставките ще се извършват на три фази, от 2027 до 2029 г. В доклада на FT се цитират изтекли руски документи и изявления на няколко души, запознати със сделката.

Според съобщенията сделката е била сключена с посредничеството на руския държавен износител на оръжие "Рособоронекспорт“ и представител на базираното в Москва иранско Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL).

Според документи, видени от изданието, Техеран е подал официално искане за системите през юли миналата година. Това се случва месец след като американските сили извършиха атаки срещу трите големи ирански ядрени съоръжения през юни миналата година.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по това време, че ключови съоръжения са били унищожени, но предварителна оценка на американските разузнавателни служби посочи друго.

Според тях атаките не са унищожили ядрените възможности на Иран, а само са забавили развитието на програмата с няколко месеца. Оттогава иранските власти многократно са заявявали, че страната се е възстановила от щетите и че нейните възможности сега са по-големи от всякога.

Русия и Иран имат споразумение за стратегическо партньорство, което не включва клауза за взаимна отбрана. Като част от сътрудничеството, руски и ирански военни проведоха съвместни военни учения в Оманския залив по-рано този месец.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😂😂😂😂😂

    5 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    22:10 23.02.2026

  • 2 Пич

    33 5 Отговор
    Абе, ако говедарите нападнат, ще бъде интересно! Те никога досега не са нападали толкова силна държава! Вземете пуканки, че ще бъде интересно!

    Коментиран от #5, #8, #19

    22:12 23.02.2026

  • 3 Путлер:

    8 19 Отговор
    Ще ги получат. През 22 век.

    22:12 23.02.2026

  • 4 голяма тайна сделка,

    38 7 Отговор
    щом и факти я знаят....И забележете,Иран купува,а не като зеления потник да обикаля и да проси по целия свят...

    22:13 23.02.2026

  • 5 ХЪХ

    13 25 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И Саддам така разправяше.Покрай данданията в Ирак тогаз дадоха фира 6000 руски инструктора.

    22:14 23.02.2026

  • 6 иван костов

    38 8 Отговор
    Днес го публикувате за втори път "откритието" на FT ! Русия и Иран сключиха този договор преди година и от никой не го крият. Дайте да видим договора по който България преотстъпи националното си летище на чужда държава като военно! Много ще е интересно!!!

    Коментиран от #7

    22:15 23.02.2026

  • 7 Жорж Ганчев

    12 24 Отговор

    До коментар #6 от "иван костов":

    Ние сме в НАТО бе стрино.

    Коментиран от #43, #45

    22:17 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И тая ли сделка

    8 1 Отговор
    е тайна? Олеее... А дали тая статия не я четохме вчера? За Вербата де е върба на български ама нейсе

    22:21 23.02.2026

  • 10 гост

    8 15 Отговор
    Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути ! Според репортаж на британското издание The Times около 20 000 руски войници са пристигнали там с намерение да настъпят към Запорожие, разположено на 22 километра северно. Степногорск е последната украинска крепост преди река Конска. . Групата FERRATA извършва разузнаване, контраатаки и нападения срещу руските позиции, отблъсквайки ги всеки път, когато се опитват да се укрепят напред. „Мисля, че средната продължителност на живота на мобилизиран руснак тук е около 12 минути, не повече. А цената на живота му, изразена в боеприпаси и оръжия, използвани, за да го убият, е около 5000-6000 долара", казва неназован офицер от FERRATA пред The Times.

    Коментиран от #14, #25

    22:21 23.02.2026

  • 11 ВЗРИВЯВАЙ

    6 8 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #18

    22:22 23.02.2026

  • 12 Поне глупостите

    7 4 Отговор
    Как една ракета струвала по 170 000 евро сте ни спестили тоя път. Браво

    22:23 23.02.2026

  • 13 Смешник

    22 4 Отговор
    Днес уитков е казал пред Фокс нюз че Тръмп се чудел как режима на айтоласите в Иран е издържал досега и не е паднал Рижавия все още не може да повярва че САЩ вече не се тая сила която бяха и има държави които не се страхуват от тях Но ще го разбере по трудния начин

    22:25 23.02.2026

  • 14 Звездоброец

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Британско издание !!! От англостан ?

    22:26 23.02.2026

  • 15 Наблюдател

    22 6 Отговор
    Краварите струпаха огромна армада и флотилия от самолети и мислеха, че иранците ще се уплашат и клекнат, но съвсем не познаха. Оказа се, че Иран не само не се поддаде, но дори втвърди позициите си, а краварите подвиха бързо опашки и сега са унизени.
    Този път ционистите ще бъдат окончателно разбити, предния път иранците ги пощадиха, но все пак им показаха откъде изгрява слънцето.
    Точно от там - от изток!

    22:26 23.02.2026

  • 16 хаха

    9 16 Отговор
    "Купува"... ХАХАХА!

    Друг път "купува". По-скоро бартер. Понеже путлерастията едва ли може да плати за Шахедите...

    22:26 23.02.2026

  • 17 Вчера нали го коментирахме?

    13 4 Отговор
    че най малко един руски товарен самолет Ил-76ТД е извършил поне три полета от "Минералние води" в Северен Кавказ на Русия до иранския град Карадж през последните осем дни. И поне още един Ил-76 е прелетял по същия маршрут в края на декември...Преносимите зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), като „Игла“ и „Верба“, могат да достигнат цели на височина до 15 км. Предназначена за поразяване на самолети, хеликоптери, крилати ракети и нискоемисионни безпилотни летателни апарати ( БПЛА) директно и чрез преследяване. Тя е наследник на ПЗРК „Игла-С“ 9К338 и е 1,5 до 2 пъти по-ефективна, особено на разстояния над 3 км .на ПЗРК „Верба“ 1 изстрел струва 1,5 милиона рубли или 16 475 EUR.

    22:33 23.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата

    22:34 23.02.2026

  • 20 Дик диверсанта

    4 13 Отговор
    Те и досегашните системи за ПВО на Иран са руски, което никак, ама никак не попречи на Израел да се чувстват господари в иранското въздушно пространство. Няма нито един свален израелски самолет. И пак ще е същото.

    Коментиран от #26

    22:35 23.02.2026

  • 21 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "А ГДЕ":

    И двете са вмирисани скумрии

    22:36 23.02.2026

  • 22 Не са 2500 ракети

    11 3 Отговор
    А 25 000 ракети но понеже един е допуснал грешка и всички други преписвачи я повтарят без да мислят. И това вчера го коментирахме ....

    Коментиран от #29, #38

    22:37 23.02.2026

  • 23 Като говорите за

    2 0 Отговор
    хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети дали снимката кореспондира с написаното? А?

    22:38 23.02.2026

  • 24 Гориил

    5 5 Отговор
    Това означава, че войната ще бъде дълга и кървава. Иран ще получи достъп до най-добрите и технологично напреднали оръжия. И колкото по-дълго продължи тази война, толкова по-лош и по-беден ще стане животът за участващите страни. Иран не е Русия и затова ще се обвърже с милост.

    Коментиран от #32

    22:39 23.02.2026

  • 25 Манн Аффа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Кукло 👅,явно ще ти идвам на гости,мий дпарррта и мажи хуубаво с лой ,че съм мюсюлманин .

    22:39 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тишо

    4 14 Отговор
    Германия се въоржава с бясна скорост.Лошо за русия.Много,много лошо.Страшно е!

    Коментиран от #30

    22:42 23.02.2026

  • 28 Хахахахаха ....

    4 1 Отговор
    FT цитират "изтекли руски документи" и изявления на няколко души, "запознати със сделката". Як бъзик другари от FT пишело от доло на изтеклите документи....нали? Ама така е като журналетата не са учили математика ...

    22:44 23.02.2026

  • 29 Оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Не са 2500 ракети":

    След като корегираш бройката ракети,следва да корегираш и Цената.Абе я направи анулирай тая статия и напиши лично твоя!:)

    Коментиран от #31, #33

    22:46 23.02.2026

  • 30 Ачо

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тишо":

    Тишо ,остави я Германия страшно не е ,искаш ли да мигоо олигавиш набързо за 20 €врака ?

    22:46 23.02.2026

  • 31 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оня с коня":

    Така като гледам по добре ще се справи от горенаписаното

    22:48 23.02.2026

  • 32 далеч не са колега

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    най-добрите и технологично напреднали оръжия тея на руснаците. Вербата е 2013-2014 г. на въоръжение и при нея хубавото е че върши много добра работа и със боеприпас за 16 475 EUR сваляш нещо дето е 250-300 милиона с успеваемост над 75% стига да хвърчи под 10000 м.

    22:52 23.02.2026

  • 33 ФилоЛог

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оня с коня":

    Конски ,пише се и се произнася коригирам ,повтаряй след мен Кори Гирам,Кори Гирам !

    Коментиран от #34

    22:54 23.02.2026

  • 34 Оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #33 от "ФилоЛог":

    Ако ти изписваш думата "корекция" като "корИКция",аз не мога да правя такива неща.

    Коментиран от #36

    22:59 23.02.2026

  • 35 Механик

    4 3 Отговор
    Стига бе! Нали Русия свърши ракетите и воюва с лопатки?
    Нещо сте се объркали

    Коментиран от #42

    23:01 23.02.2026

  • 36 ФилоЛог

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Оня с коня":

    Конски ,повтаряй след мен Кори Гирам,Кори Гирам ,няма нищо общо с крема Корега който ползваш за да си лепиш протезата 🤣🤣🤣.Ако още упорстваш старче ,провери правописа на думата .

    23:08 23.02.2026

  • 37 ФилоЛог

    2 1 Отговор
    Конски ,повтаряй след мен Кори Гирам,Кори Гирам ,няма нищо общо с крема Корега който ползваш за да си лепиш протезата 🤣🤣🤣.Ако още упорстваш старче ,провери правописа на думата .

    23:09 23.02.2026

  • 38 Дик диверсанта

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Не са 2500 ракети":

    И 250 000 да са, авиацията на САЩ и Израел ще лети необезпокоявана над Иран, защото ракетите са сделани.

    Коментиран от #40

    23:10 23.02.2026

  • 39 Дик диверсанта

    1 6 Отговор
    Доставката ще започне през 2027 година, но дотогава я Фламинго, я дронове може да посетят завода и да останат само купчини строителни отпадъци. и ракетките са останат на хартия.
    А какво беше за хартията - нито един договор с русия не струва колкото струва хартията на която е написан.

    Коментиран от #41

    23:12 23.02.2026

  • 40 СпецНаз

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дик диверсанта":

    Дик,диверсия в анна алла прави ли ли са ти ?

    23:13 23.02.2026

  • 41 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дик диверсанта":

    Дик ,на моето Розово Фламинго искаш ли да се повозиш безплатно ?

    23:15 23.02.2026

  • 42 Е нали👇

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Киев за два дня и всьо.СВО😂😂😂Къде видя война?
    От къде ви събират бе?

    23:17 23.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    За ракетите питайте специалистката - госпожа високоточкова.
    Какво стана с тази женица, научи ли българския език?

    23:31 23.02.2026

  • 45 Само да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жорж Ганчев":

    Ти в кое нато си бе бастун?

    Това ти е националното гражданско летище а не военно

    00:24 24.02.2026

  • 46 Зоопарка

    1 0 Отговор
    "ръчно изстрелвани ракети" ????? -))))))))) Е, нема таквоз чудо у Зоопаркъ!!!! -)))))) Има ПЗРК - Преносим Зенитно Ракетен Комплекс!!!

    03:05 24.02.2026

