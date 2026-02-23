Тайна сделка с Москва! Техеран купува хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети

Иран е подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро. Тя се отнася за хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети. Сделката е подписана в Москва през декември, но едва сега е оповестена публично, пише Financial Times, цитиран от Фокус.



Съгласно сделката Русия се е ангажирала да достави 500 преносими пускови установки "Верба“ и 2500 ракети 9М336. Доставките ще се извършват на три фази, от 2027 до 2029 г. В доклада на FT се цитират изтекли руски документи и изявления на няколко души, запознати със сделката.



Според съобщенията сделката е била сключена с посредничеството на руския държавен износител на оръжие "Рособоронекспорт“ и представител на базираното в Москва иранско Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL).



Според документи, видени от изданието, Техеран е подал официално искане за системите през юли миналата година. Това се случва месец след като американските сили извършиха атаки срещу трите големи ирански ядрени съоръжения през юни миналата година.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по това време, че ключови съоръжения са били унищожени, но предварителна оценка на американските разузнавателни служби посочи друго.



Според тях атаките не са унищожили ядрените възможности на Иран, а само са забавили развитието на програмата с няколко месеца. Оттогава иранските власти многократно са заявявали, че страната се е възстановила от щетите и че нейните възможности сега са по-големи от всякога.



Русия и Иран имат споразумение за стратегическо партньорство, което не включва клауза за взаимна отбрана. Като част от сътрудничеството, руски и ирански военни проведоха съвместни военни учения в Оманския залив по-рано този месец.

