Тайна сделка с Москва! Техеран купува хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети

Иран е подписал тайна оръжейна сделка с Русия на стойност 500 милиона евро. Тя се отнася за хиляди усъвършенствани ръчно изстрелвани ракети. Сделката е подписана в Москва през декември, но едва сега е оповестена публично, пише Financial Times, цитиран от Фокус.
Съгласно сделката Русия се е ангажирала да достави 500 преносими пускови установки "Верба“ и 2500 ракети 9М336. Доставките ще се извършват на три фази, от 2027 до 2029 г. В доклада на FT се цитират изтекли руски документи и изявления на няколко души, запознати със сделката.
Според съобщенията сделката е била сключена с посредничеството на руския държавен износител на оръжие "Рособоронекспорт“ и представител на базираното в Москва иранско Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL).
Според документи, видени от изданието, Техеран е подал официално искане за системите през юли миналата година. Това се случва месец след като американските сили извършиха атаки срещу трите големи ирански ядрени съоръжения през юни миналата година.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по това време, че ключови съоръжения са били унищожени, но предварителна оценка на американските разузнавателни служби посочи друго.
Според тях атаките не са унищожили ядрените възможности на Иран, а само са забавили развитието на програмата с няколко месеца. Оттогава иранските власти многократно са заявявали, че страната се е възстановила от щетите и че нейните възможности сега са по-големи от всякога.
Русия и Иран имат споразумение за стратегическо партньорство, което не включва клауза за взаимна отбрана. Като част от сътрудничеството, руски и ирански военни проведоха съвместни военни учения в Оманския залив по-рано този месец.
23 Февруари, 2026 22:09 2 155 46
Русия и Иран имат споразумение за стратегическо партньорство, което не включва клауза за взаимна отбрана
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😂😂😂😂😂
22:10 23.02.2026
2 Пич
Коментиран от #5, #8, #19
22:12 23.02.2026
3 Путлер:
22:12 23.02.2026
4 голяма тайна сделка,
22:13 23.02.2026
5 ХЪХ
До коментар #2 от "Пич":И Саддам така разправяше.Покрай данданията в Ирак тогаз дадоха фира 6000 руски инструктора.
22:14 23.02.2026
6 иван костов
Коментиран от #7
22:15 23.02.2026
7 Жорж Ганчев
До коментар #6 от "иван костов":Ние сме в НАТО бе стрино.
Коментиран от #43, #45
22:17 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И тая ли сделка
22:21 23.02.2026
10 гост
Коментиран от #14, #25
22:21 23.02.2026
11 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #18
22:22 23.02.2026
12 Поне глупостите
22:23 23.02.2026
13 Смешник
22:25 23.02.2026
14 Звездоброец
До коментар #10 от "гост":Британско издание !!! От англостан ?
22:26 23.02.2026
15 Наблюдател
Този път ционистите ще бъдат окончателно разбити, предния път иранците ги пощадиха, но все пак им показаха откъде изгрява слънцето.
Точно от там - от изток!
22:26 23.02.2026
16 хаха
Друг път "купува". По-скоро бартер. Понеже путлерастията едва ли може да плати за Шахедите...
22:26 23.02.2026
17 Вчера нали го коментирахме?
22:33 23.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сталин
До коментар #2 от "Пич":Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата
22:34 23.02.2026
20 Дик диверсанта
Коментиран от #26
22:35 23.02.2026
21 Сталин
До коментар #18 от "А ГДЕ":И двете са вмирисани скумрии
22:36 23.02.2026
22 Не са 2500 ракети
Коментиран от #29, #38
22:37 23.02.2026
23 Като говорите за
22:38 23.02.2026
24 Гориил
Коментиран от #32
22:39 23.02.2026
25 Манн Аффа
До коментар #10 от "гост":Кукло 👅,явно ще ти идвам на гости,мий дпарррта и мажи хуубаво с лой ,че съм мюсюлманин .
22:39 23.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тишо
Коментиран от #30
22:42 23.02.2026
28 Хахахахаха ....
22:44 23.02.2026
29 Оня с коня
До коментар #22 от "Не са 2500 ракети":След като корегираш бройката ракети,следва да корегираш и Цената.Абе я направи анулирай тая статия и напиши лично твоя!:)
Коментиран от #31, #33
22:46 23.02.2026
30 Ачо
До коментар #27 от "Тишо":Тишо ,остави я Германия страшно не е ,искаш ли да мигоо олигавиш набързо за 20 €врака ?
22:46 23.02.2026
31 Здрасти
До коментар #29 от "Оня с коня":Така като гледам по добре ще се справи от горенаписаното
22:48 23.02.2026
32 далеч не са колега
До коментар #24 от "Гориил":най-добрите и технологично напреднали оръжия тея на руснаците. Вербата е 2013-2014 г. на въоръжение и при нея хубавото е че върши много добра работа и със боеприпас за 16 475 EUR сваляш нещо дето е 250-300 милиона с успеваемост над 75% стига да хвърчи под 10000 м.
22:52 23.02.2026
33 ФилоЛог
До коментар #29 от "Оня с коня":Конски ,пише се и се произнася коригирам ,повтаряй след мен Кори Гирам,Кори Гирам !
Коментиран от #34
22:54 23.02.2026
34 Оня с коня
До коментар #33 от "ФилоЛог":Ако ти изписваш думата "корекция" като "корИКция",аз не мога да правя такива неща.
Коментиран от #36
22:59 23.02.2026
35 Механик
Нещо сте се объркали
Коментиран от #42
23:01 23.02.2026
36 ФилоЛог
До коментар #34 от "Оня с коня":Конски ,повтаряй след мен Кори Гирам,Кори Гирам ,няма нищо общо с крема Корега който ползваш за да си лепиш протезата 🤣🤣🤣.Ако още упорстваш старче ,провери правописа на думата .
23:08 23.02.2026
37 ФилоЛог
23:09 23.02.2026
38 Дик диверсанта
До коментар #22 от "Не са 2500 ракети":И 250 000 да са, авиацията на САЩ и Израел ще лети необезпокоявана над Иран, защото ракетите са сделани.
Коментиран от #40
23:10 23.02.2026
39 Дик диверсанта
А какво беше за хартията - нито един договор с русия не струва колкото струва хартията на която е написан.
Коментиран от #41
23:12 23.02.2026
40 СпецНаз
До коментар #38 от "Дик диверсанта":Дик,диверсия в анна алла прави ли ли са ти ?
23:13 23.02.2026
41 Анджо
До коментар #39 от "Дик диверсанта":Дик ,на моето Розово Фламинго искаш ли да се повозиш безплатно ?
23:15 23.02.2026
42 Е нали👇
До коментар #35 от "Механик":Киев за два дня и всьо.СВО😂😂😂Къде видя война?
От къде ви събират бе?
23:17 23.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дик диверсанта
Какво стана с тази женица, научи ли българския език?
23:31 23.02.2026
45 Само да питам
До коментар #7 от "Жорж Ганчев":Ти в кое нато си бе бастун?
Това ти е националното гражданско летище а не военно
00:24 24.02.2026
46 Зоопарка
03:05 24.02.2026