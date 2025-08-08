Новини
Украйна пред демографски крах: За три години населението й паднало от 42 на 20 милиона
  Тема: Украйна

Украйна пред демографски крах: За три години населението й паднало от 42 на 20 милиона

8 Август, 2025 06:43, обновена 8 Август, 2025 06:49 2 164 65

Френският бизнесмен и геополитически експерт Тиери Лоран Пел прогнозира, че това ще спре и финансовата подкрепа от ЕС

Украйна пред демографски крах: За три години населението й паднало от 42 на 20 милиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е изправена пред демографски и икономически колапс, а финансовата подкрепа от Европейския съюз в крайна сметка ще спре. Това мнение изрази пред ТАСС френският бизнесмен и геополитически експерт Тиери Лоран Пел.

Според неговите оценки, през последните три години населението на Украйна е намаляло от 42 милиона на 20 милиона души поради „гигантска емиграция“. „Не трябва да забравяме, че 1,5 милиона мъже загинаха заради конфликта в Украйна“, отбеляза той.

Според експерта това ще доведе до „демографски колапс в бъдеще“, тъй като поддържането на населението без възможност за неговото възпроизвеждане „става изключително трудно“. От икономическа гледна точка, според Пел, страна, чието население е намаляло наполовина, не е жизнеспособна. „Това е невъзможно“, смята той.

Експертът прогнозира, че когато ЕС „види каква финансова бездна представлява това“, той „ще изостави Украйна, защото няма да може да финансира всичко това“. „Това е абсолютно невъзможно“, подчерта Пел.

Той смята за нелепо и цинично да се нарича Украйна демокрация, отбелязвайки, че ситуацията в страната през последните три години „е предизвикала сериозно безпокойство“. Според Пеле, Володимир Зеленски „е искал напълно да неутрализира двете антикорупционни организации“. „Днес в Украйна няма политическа свобода. Вече няма религиозна свобода. Медиите са под пълния контрол на администрацията на Зеленски“, подчерта експертът. Той твърди, че корупцията, която беше „национален спорт“ преди 2014 г., „днес е достигнала абсолютно колосални размери“. Пеле заяви, че „30% от военната помощ днес минава през черния пазар по света и пълни джобовете на всички, както военни, така и чиновници, и особено на вътрешния кръг на Зеленски“. Той обвини украинските власти в изтезания и убийства на опоненти.


Оценка 4.2 от 35 гласа.
Оценка 4.2 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъъ

    68 2 Отговор
    А България от 9 милиона е около 5 и то преобладаващо пенсионери без война.

    Коментиран от #15, #18, #36, #39

    06:51 08.08.2025

  • 2 Вярно ли

    58 50 Отговор
    Нова тъпня от Московия

    Коментиран от #22, #53

    06:52 08.08.2025

  • 3 Майдана

    47 20 Отговор
    Никой не иска да живее в робска държава.Като свърши войната започва големият глад

    Коментиран от #52

    06:54 08.08.2025

  • 4 Абе

    28 0 Отговор
    Да не са 12 обаче

    06:54 08.08.2025

  • 6 Браво на Путин

    6 39 Отговор
    Значи Путин провежда успешно указа на Световната Еврейска организация за възстановяване на Хазарския хаганат чрез деславянизация и деортодоксация на Украйна.

    Путин ще получи почетно израелско гражданство. Това е обещал Нетаняху на Путин в разговора им преди три дни.

    Коментиран от #38, #42

    06:55 08.08.2025

  • 7 сусо

    24 0 Отговор
    Добре че все пак има сили, които искат да се сложи край на тази безразсъдна война!

    06:56 08.08.2025

  • 8 Аааа

    36 1 Отговор
    Ще се сетят. Без население, няма държава. Зеленски върна земята на Украйна, 1500 години назад, когато са били степи с рядко населени номадски народи.

    Коментиран от #23, #30

    06:56 08.08.2025

  • 9 Демокрация е

    25 0 Отговор
    Прошка няма.

    06:56 08.08.2025

  • 10 Това не е новина

    35 1 Отговор
    Това лесно можеше да се прогнозира още преди няколко години. Една трета от бежанската вълна е към Беларус и РФ.

    Коментиран от #29

    06:56 08.08.2025

  • 12 Германец

    33 1 Отговор
    Тия ще бият рекорда на българите от прехода хахахах

    06:58 08.08.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    32 1 Отговор
    Цената на евроатлантизъма..

    06:58 08.08.2025

  • 15 Геноцид

    33 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    Над България вилнее 36 годишен политически геноцид.

    06:58 08.08.2025

  • 16 Овците намаляват

    20 0 Отговор
    Без значение да ли са български или зелени!

    06:58 08.08.2025

  • 17 Исторически парк

    29 0 Отговор
    И всичко това за да се набутат в един пробит еврог ейски съюз и масови гейпаради...

    06:59 08.08.2025

  • 18 Истината за СВО България

    1 33 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    Срещу България се води скрита война СВО от Москва. В България управляват хора на Москва. Създават се условия българите да напуснат, а имотите се прехвърлят на руснаци - 500 000 имота до начало но СВО.

    06:59 08.08.2025

  • 19 Aлфа Bълкът

    6 0 Отговор
    5млн мъже са загинали, скоро "източния фронт" пасти да яде.

    07:00 08.08.2025

  • 20 Шокова терапия за славяните

    22 1 Отговор
    Да ни е сладък евроатлантизма!

    07:01 08.08.2025

  • 21 Времето е наше!

    16 0 Отговор
    45 години стигат! Комунизмът си отиде, децата спят спокойно - е, останалите все още живи.

    07:01 08.08.2025

  • 22 Абе

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вярно ли":

    Не само е вярно,това е абсолютната истна.Да же има данни че населението на Украйна вече е около осенадесет милиона.А след края на войната може да се съкрати на още няколко милиона.

    07:01 08.08.2025

  • 23 Четш руски

    2 22 Отговор

    До коментар #8 от "Аааа":

    Не Зеленски, а Путин. Путинпбавно и методично с артилерия и ФАБ превръща градовете на Украйна в това което е Русия - празни степи.

    Вече се говори, че 500 000 жители на Донецк ще бъдат изселени. Онзи ден Пушилин и Путин имаха среща по този повод.

    07:02 08.08.2025

  • 24 Руманеще

    21 1 Отговор
    Тези станаха с населението на Румъния. Запада подкокороса Зеления и сега западните държави имат украинска работна ръка че талибаните не искат да работят а само таковат жените им.

    07:02 08.08.2025

  • 26 Факт

    3 20 Отговор
    Путин се опитва да унищожи украинската нация така както Хитлер се опита да унищожи еврейската нация през Втората Световна война!
    Путинистите са новите хитлеристи!!!

    07:03 08.08.2025

  • 27 Комунистическа КНДР

    19 1 Отговор
    1989 - 17 милиона;
    2025 - 25 милиона и световна ядрена сила.
    По територия колкото България, десет пъти по-малка от Украйна.

    Коментиран от #32

    07:04 08.08.2025

  • 28 смех

    7 2 Отговор
    Тиери да погледне феенската джамахирия.

    07:04 08.08.2025

  • 29 Вдигай мрежа

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Това не е новина":

    От Беларус бягат в Полша. Абе много ми е интересно, как бежанци бягат през фронтова линия и как терористи го правят същото? Ама вие или сте много зле с географията или не сте ходили в казарма. Били четиримата терористи бягали в Украйна през фронтовата линия.

    07:05 08.08.2025

  • 30 Маке

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аааа":

    А бе на зрмята не и трябва население ама на населението му трябва земя

    07:05 08.08.2025

  • 31 стоян георгиев

    13 2 Отговор
    Хихихи, кво стана, бе Зеля 😂😂😂 Нещо укитата бягат от мобилизация, а останалите са малко денацифицирани ли?

    07:05 08.08.2025

  • 32 Пиши истината

    3 13 Отговор

    До коментар #27 от "Комунистическа КНДР":

    Много знаеш, колко население има в Северна Корея. Като е толкова хебаво там, защо са се затворили никой да не бяга? Също като в НРБ? Беше толкоз добре, че като отвориха границата на 10.11.89та и 3 милиона избягаха

    Коментиран от #48

    07:07 08.08.2025

  • 33 Факт

    5 14 Отговор
    Руснаците унищожиха напълно украинските рускоезични градове Мариупол, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Покровск, всекидневно бомбардират рускоезичните Одеса и Харков и избиха голяма част от рускоезичното им население а друга част избяга в Европа!
    Нашите копейки се чудят защо украинците намерили спасение в България говорели на руски език ами защото са от рускоезичните украинци избягали от идиотската война започната от Путин и намерили спасение в България а не в Русия!!!

    Коментиран от #34, #40

    07:07 08.08.2025

  • 34 Ужаст

    8 6 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Тоест Европа се напълни с расняци правещи се на украинци

    07:11 08.08.2025

  • 35 ужасТ

    4 8 Отговор
    За три години Путин убил 22 милиона украинци.

    07:13 08.08.2025

  • 36 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    България и Украйна и други бяха демократизирани чрез унищожаване.

    07:14 08.08.2025

  • 37 Дzверцов

    10 1 Отговор
    Задава се мобилизация и на дамския състав.

    07:15 08.08.2025

  • 38 Нещо

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Путин":

    По-тъпо не са ли ти казали да препишеш?

    07:17 08.08.2025

  • 40 мушмул

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Ти май не си виждал как изглежда днес Мариупол? Има видеа пусни си ги и гледай!

    07:18 08.08.2025

  • 41 катран

    10 0 Отговор
    Планът е почти изпълнен..още 5-6 млн.да заличат и ще останат само земя и минерали...и могат да идват нови поселенци..Съща история и с БГ....вече писаха тук..без война затриха една 1300г.държава...Нещата могат да се случат и без войни..първото и главното условие е ..да се намали драстично нивото на образованието..и резултатите са видим..а идиоти които слушат чалга се управляват лесно...Продължаваме промяната..

    07:20 08.08.2025

  • 42 Юююю

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Путин":

    Хората тук още вярват на Нова телевизия и БТВ, не са готови за подобни разговори.

    07:22 08.08.2025

  • 43 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    И тези построиха евроатлантическата демокрация.

    07:22 08.08.2025

  • 44 Чети

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    ЕТНОСИ

    Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

    Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

    Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

    Друга е картината при децата на възраст до 14-годишна възраст. Етническата структура на населението в тази възрастова група е следният:

    - българска етническа общност - 78,7%;

    - турска етническа общност - 9%;

    - ромска етническа общност - 9.1%;

    07:24 08.08.2025

  • 46 Ха-ха-ха

    11 5 Отговор
    Елементарна, пропаднала, проруска пропаганда... Предназначена за индивиди с критично ниско ниво на интелект и обща култура. Много ниска топка за бг журналистиката.

    07:34 08.08.2025

  • 47 Фхйй

    1 3 Отговор
    Целта е да се свият до 0 милиона и там да се заселят други хора, живеещи на проблемни и неплодородни територии. Също така ще има и една православна държава по-малко.

    07:38 08.08.2025

  • 48 Бил съм в КНДР

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Пиши истината":

    Няма по-чист град в света. Бил съм и в Брюксел, на перона на ж.п. гарата забулени мюсюлманки си пиеха чай от чайник над газов котлон. Една трета от града са населени от северно- африканци. Така е и в Париж, но в Лондон не - там е още по-зле. Преди време там един младеж уби три момиченца и рани тежко още десет -възраст от 5 до 7 години.

    Коментиран от #61

    07:40 08.08.2025

  • 50 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    2 2 Отговор
    А бЛатска Русия от 140 на 70 млн, като блатките там са 75% от населението. Ще ги прегазим като килим...от едната страна НАТО, от другата Китай!

    07:43 08.08.2025

  • 51 Факти бг сеПревърна във

    5 2 Отговор
    Руски троянски медиен кон който бълва дезинформация

    07:44 08.08.2025

  • 52 Такава е съдбата на всички империи☝️

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Майдана":

    Разпад и голям глад ще има в Раша.

    07:45 08.08.2025

  • 53 Исторически парк

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вярно ли":

    Само дето е френска медия😆

    07:45 08.08.2025

  • 54 Скитник с китара

    3 2 Отговор
    Когато чуя някой да казва че ВСУ е дала над милион жертви, веднага цепвам че туй е зoмбирусофил с тъмносив кaскет!

    Коментиран от #62

    07:53 08.08.2025

  • 55 Ъъъъъъ

    2 1 Отговор
    В Украйна се краде като за последно. Дори в момента върви някакво разследва за откраднати 230 милиона гриви. Майката на бившия главен прокурор на Украйна изкупува имоти на килограм. Майката на бивш първи заместник-началник на Националната полиция и бивш началник на криминалната полиция си е купила 200кв апартамент в най-лукслзната града в Киев, където цената на квадратен метър надхвърля 6 500 долара. След началото на войната там е нещо страшно.

    07:54 08.08.2025

  • 57 Скитник с китара

    5 2 Отговор
    Предлагам на носталгично настроените кoпейки разходка с москвич 412 из нашата татковина! Давам и 100 лева обезщетение!

    07:56 08.08.2025

  • 59 Факт

    1 2 Отговор
    През 2022 г. Русия я извършва едно от най-ужасяващите военни престъпления по време на войната. В продължение на седмици на неспирни руски бомбардировки на украинския рускоезичен град Мариупол около 900 цивилни предимно жени, деца и възрастни хора -търсят убежище в Драматичния театър.

    Въпреки че отвън с огромни букви, видими от високо, е изписано "ДЕЦА", руснаците хвърлят две тежки 500-килограмови бомби върху него. Стотици хора загиват на място или издъхват затиснати от развалините.

    08:00 08.08.2025

  • 60 Скитник с китара

    2 1 Отговор
    И кой е виноват за този демографски крах? Не питам господина от статията, защото е руски ятак на антикукyрин!

    08:05 08.08.2025

  • 61 Скитник с китара

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Бил съм в КНДР":

    Тея 4 плюсчета от рейтинга ти ми говори, че всички кoпелдaци идвате от КНДР!

    08:09 08.08.2025

  • 63 Московски

    0 0 Отговор
    Руски лъжи и мечти

    08:16 08.08.2025

  • 64 Скитник с китара

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Скитник без китара":

    Имаш дефект в мисленето! Твойта 🎸 китара ти е отзад напреко, щом си скитник без 🎸 китара! Не ме ли помниш, татуирания мъж с големите бицепси? Голям зор беше да ти я вкарам!

    Коментиран от #65

    08:17 08.08.2025

  • 65 Пала Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Скитник с китара":

    Ти китарата остави,ами на меден кавал искаш ли да посвириш ?

    08:19 08.08.2025

