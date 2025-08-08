Украйна пред демографски крах: За три години населението й паднало от 42 на 20 милиона

Украйна е изправена пред демографски и икономически колапс, а финансовата подкрепа от Европейския съюз в крайна сметка ще спре. Това мнение изрази пред ТАСС френският бизнесмен и геополитически експерт Тиери Лоран Пел.
Според неговите оценки, през последните три години населението на Украйна е намаляло от 42 милиона на 20 милиона души поради „гигантска емиграция“. „Не трябва да забравяме, че 1,5 милиона мъже загинаха заради конфликта в Украйна“, отбеляза той.
Според експерта това ще доведе до „демографски колапс в бъдеще“, тъй като поддържането на населението без възможност за неговото възпроизвеждане „става изключително трудно“. От икономическа гледна точка, според Пел, страна, чието население е намаляло наполовина, не е жизнеспособна. „Това е невъзможно“, смята той.
Експертът прогнозира, че когато ЕС „види каква финансова бездна представлява това“, той „ще изостави Украйна, защото няма да може да финансира всичко това“. „Това е абсолютно невъзможно“, подчерта Пел.
Той смята за нелепо и цинично да се нарича Украйна демокрация, отбелязвайки, че ситуацията в страната през последните три години „е предизвикала сериозно безпокойство“. Според Пеле, Володимир Зеленски „е искал напълно да неутрализира двете антикорупционни организации“. „Днес в Украйна няма политическа свобода. Вече няма религиозна свобода. Медиите са под пълния контрол на администрацията на Зеленски“, подчерта експертът. Той твърди, че корупцията, която беше „национален спорт“ преди 2014 г., „днес е достигнала абсолютно колосални размери“. Пеле заяви, че „30% от военната помощ днес минава през черния пазар по света и пълни джобовете на всички, както военни, така и чиновници, и особено на вътрешния кръг на Зеленски“. Той обвини украинските власти в изтезания и убийства на опоненти.
6 Браво на Путин
Путин ще получи почетно израелско гражданство. Това е обещал Нетаняху на Путин в разговора им преди три дни.
10 Това не е новина
15 Геноцид
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Над България вилнее 36 годишен политически геноцид.
16 Овците намаляват
18 Истината за СВО България
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Срещу България се води скрита война СВО от Москва. В България управляват хора на Москва. Създават се условия българите да напуснат, а имотите се прехвърлят на руснаци - 500 000 имота до начало но СВО.
07:01 08.08.2025
21 Времето е наше!
07:01 08.08.2025
22 Абе
До коментар #2 от "Вярно ли":Не само е вярно,това е абсолютната истна.Да же има данни че населението на Украйна вече е около осенадесет милиона.А след края на войната може да се съкрати на още няколко милиона.
23 Четш руски
До коментар #8 от "Аааа":Не Зеленски, а Путин. Путинпбавно и методично с артилерия и ФАБ превръща градовете на Украйна в това което е Русия - празни степи.
Вече се говори, че 500 000 жители на Донецк ще бъдат изселени. Онзи ден Пушилин и Путин имаха среща по този повод.
26 Факт
Путинистите са новите хитлеристи!!!
27 Комунистическа КНДР
2025 - 25 милиона и световна ядрена сила.
По територия колкото България, десет пъти по-малка от Украйна.
29 Вдигай мрежа
До коментар #10 от "Това не е новина":От Беларус бягат в Полша. Абе много ми е интересно, как бежанци бягат през фронтова линия и как терористи го правят същото? Ама вие или сте много зле с географията или не сте ходили в казарма. Били четиримата терористи бягали в Украйна през фронтовата линия.
30 Маке
До коментар #8 от "Аааа":А бе на зрмята не и трябва население ама на населението му трябва земя
32 Пиши истината
До коментар #27 от "Комунистическа КНДР":Много знаеш, колко население има в Северна Корея. Като е толкова хебаво там, защо са се затворили никой да не бяга? Също като в НРБ? Беше толкоз добре, че като отвориха границата на 10.11.89та и 3 милиона избягаха
33 Факт
Нашите копейки се чудят защо украинците намерили спасение в България говорели на руски език ами защото са от рускоезичните украинци избягали от идиотската война започната от Путин и намерили спасение в България а не в Русия!!!
34 Ужаст
До коментар #33 от "Факт":Тоест Европа се напълни с расняци правещи се на украинци
36 Мишел
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":България и Украйна и други бяха демократизирани чрез унищожаване.
38 Нещо
До коментар #6 от "Браво на Путин":По-тъпо не са ли ти казали да препишеш?
40 мушмул
До коментар #33 от "Факт":Ти май не си виждал как изглежда днес Мариупол? Има видеа пусни си ги и гледай!
42 Юююю
До коментар #6 от "Браво на Путин":Хората тук още вярват на Нова телевизия и БТВ, не са готови за подобни разговори.
44 Чети
До коментар #39 от "Факти":ЕТНОСИ
Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.
Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.
Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 г.
Друга е картината при децата на възраст до 14-годишна възраст. Етническата структура на населението в тази възрастова група е следният:
- българска етническа общност - 78,7%;
- турска етническа общност - 9%;
- ромска етническа общност - 9.1%;
48 Бил съм в КНДР
До коментар #32 от "Пиши истината":Няма по-чист град в света. Бил съм и в Брюксел, на перона на ж.п. гарата забулени мюсюлманки си пиеха чай от чайник над газов котлон. Една трета от града са населени от северно- африканци. Така е и в Париж, но в Лондон не - там е още по-зле. Преди време там един младеж уби три момиченца и рани тежко още десет -възраст от 5 до 7 години.
52 Такава е съдбата на всички империи☝️
До коментар #3 от "Майдана":Разпад и голям глад ще има в Раша.
53 Исторически парк
До коментар #2 от "Вярно ли":Само дето е френска медия😆
54 Скитник с китара
59 Факт
Въпреки че отвън с огромни букви, видими от високо, е изписано "ДЕЦА", руснаците хвърлят две тежки 500-килограмови бомби върху него. Стотици хора загиват на място или издъхват затиснати от развалините.
61 Скитник с китара
До коментар #48 от "Бил съм в КНДР":Тея 4 плюсчета от рейтинга ти ми говори, че всички кoпелдaци идвате от КНДР!
64 Скитник с китара
До коментар #62 от "Скитник без китара":Имаш дефект в мисленето! Твойта 🎸 китара ти е отзад напреко, щом си скитник без 🎸 китара! Не ме ли помниш, татуирания мъж с големите бицепси? Голям зор беше да ти я вкарам!
65 Пала Марко
До коментар #64 от "Скитник с китара":Ти китарата остави,ами на меден кавал искаш ли да посвириш ?
