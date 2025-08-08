Новини
Върховният комисар на ООН призова Израел да се откаже от плана за пълен военен контрол над Газа

8 Август, 2025 12:32, обновена 8 Август, 2025 12:33 521 4

Фолкер Тюрк предупреди за риск от нова ескалация, масово разселване и хуманитарна катастрофа

Върховният комисар на ООН призова Израел да се откаже от плана за пълен военен контрол над Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова Израел незабавно да се откаже от плана си за установяване на пълен военен контрол над ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Планът, одобрен тази нощ от израелския военен кабинет, противоречи на решението на Международния съд на ООН, според което Израел трябва да прекрати окупацията възможно най-скоро, да приложи принципа за решение с две държави и да гарантира правото на палестинците на самоопределение, се посочва в изявление на Тюрк.

„Всичко навежда на мисълта, че нова ескалация ще доведе до още по-голямо разселване на хора, до повече убийства, непоносимо страдание, ненужни разрушения и тежки престъпления“, подчерта върховният комисар, който често е обвиняван от израелските власти в пристрастие към палестинската страна.

Той настоя израелското правителство да осигури безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до Газа, вместо да засилва военните действия.

Тюрк призова и за незабавно и безусловно освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка „Хамас“, както и за освобождаване на „задържаните произволно от Израел палестинци“.


