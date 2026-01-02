Новини
Жертвите на украинския удар в Хорли вече са 27, Русия призова ООН публично да осъди атаката
  Тема: Украйна

Жертвите на украинския удар в Хорли вече са 27, Русия призова ООН публично да осъди атаката

2 Януари, 2026 05:08, обновена 2 Януари, 2026 08:02

Пуснаха първи списък със 7 от загиналите, 14 човека са в болница

Жертвите на украинския удар в Хорли вече са 27, Русия призова ООН публично да осъди атаката - 1
Снимка: Областна управа-Херсон
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жертвите на украинска атака с дрон срещу кафене и хотелски комплекс в село Хорли в Херсонска област вече са 27 души, включително двама непълнолетни лица, съобщава Следственият комитет.

Тридесет и един души са откарани в болници с различни наранявания, включително петима непълнолетни, съобщава ведомството. Министерството на здравеопазването уточни, че 14 от ранените се лекуват в болници в Херсонска област и Крим, а състоянието на едно дете се счита за критично.

Още новини от Украйна

Състоянието на едно дете се счита за изключително тежко, съобщи пред репортери Алексей Кузнецов, помощник на руския министър на здравеопазването.

Кузнецов уточни, че четирима от ранените, включително едно дете, са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко. Провеждат се телемедицински консултации със специалисти от федерални медицински центрове. Федералният център за медицина на катастрофите към руското Министерство на здравеопазването координира медицинската помощ за ранените.

На 1 януари губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове кафене и хотел в Хорли, където цивилни са празнували Нова година. Един от дроновете е носил запалителен заряд, който е предизвикал пожар в кафенето. Според регионалните власти са загинали 24 души. Образувано е криминално разследване на терористичната атака, а 2 и 3 януари са обявени за дни на траур в Херсонска област.

Според Салдо, украинските бойци умишлено са изгорили хора: те са използвали три безпилотни летателни апарата, единият от които е бил зареден със запалителна смес.

Преди това са разузнали района с друг дрон. Херсонската антифашистка съпротива заяви пред РИА Новости, че при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Салдо посочи участието на британските разузнавателни служби.

Междувременно Русия настоява Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли, Херсонска област, "възможно най-скоро".

Мълчанието му би било равносилно на съучастие в престъпленията, заяви постоянният представител на Русия в Съвета на ООН по правата на човека в Женева Генадий Гатилов, цитиран от РИА Новости.

„Изискваме Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и ръководеният от него Служба, както и съответните специални процедури на Съвета по правата на човека, публично да осъдят чудовищния терористичен акт на киевския режим в Херсонска област възможно най-скоро. Мълчанието по отношение на тази трагедия би било равносилно на открито подпомагане и подстрекателство към кървавите престъпления на необандеровците“, цитиран е дипломатът в изявление на Постоянното представителство.

Гатилов изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, като категорично осъди „безумното зверство на Зеленски и неговата клика“, чиято основна цел е да се вкопчат във властта с всички необходими средства, да отклонят вниманието от провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и да осуетят всякакви опити за намиране на мирно разрешаване на конфликта, заяви Гатилов.

В следобедните часове на 1 януари украинските въоръжени сили предприеха поредна атака в региона. Петгодишно момче загина, когато дрон удари движещ се автомобил близо до Тарасовка в Алешкински район. Майка му и баба му и дядо му получиха множество наранявания и бяха откарани в болници в тежко състояние.

В първия ден на годината, между 16 до 23 часа, Руските въоръжени сили са свалили 201 украински дрона над няколко региона и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната. Броят на свалените украински дронове тази нощ е 64.

Коментирайки съмненията, изразени в някои медии относно броя на жертвите при удара с украински дрон срещу кафене в Херсонска област, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Западът не е изоставил тактиката си на стратегическо мълчание относно престъпленията на Киев".

„Четох в някои медии и блогове, че има „съмнения“, че е имало жертви в кафенето“, написа тя в своя Telegram канал.

„Ако има съмнения, те са само в почтеността на тези, които се съмняват“, добави дипломатът.

„Бих казала: „Нямате ли никаква съвест?“, но няма да го направя – знам, че нямате. И Западът не е изоставил тактиката си на „стратегическо мълчание“, при която могат да минат години, без да видите терористичните атаки на киевския режим“, заключи Захарова.

Междувременно Херсонската областна администрация публикува предварителен списък на загиналите при нападението в Хорли.

Списъкът е публикуван в правителствения Telegram канал.

Досега са идентифицирани седем от жертвите.

Жертвите на украинския удар в Хорли вече са 27, Русия призова ООН публично да осъди атаката
Снимка: Областна управа-Херсон


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    57 59 Отговор
    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток


    (харесва ми как звучи😂😂😂)

    Коментиран от #23, #66

    05:18 02.01.2026

  • 2 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    19 63 Отговор
    Нека се трепят взаимно рускотоворящите . Така ще станат по слаби и ще се разпадат по бързо.

    Коментиран от #36

    05:21 02.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Глас от бункера:Всичко е по план

    23 20 Отговор
    "Русия настоява ООН публично да осъди "чудовищния" терористичен акт на киевския режим" в Хорли"

    05:30 02.01.2026

  • 5 Пуснаха първи списък със 7 от жертвите

    22 40 Отговор
    Проверихме и има 10% съвпадение

    05:33 02.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А другите?

    22 36 Отговор
    Руски военни и полицаи от руските окупационни сили.

    05:38 02.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Адолф Гитлер, фюрер

    36 55 Отговор
    Звучи като Гитлер да се оплаква в ООН, че е губи войната и яде пердах на всички фронтове. Боже ква ру3ка безпомощност и идиотизъм. Бе пачему не се прибирате домой и двеста години да се не показвате от бърлогата ?

    Коментиран от #16

    05:43 02.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Който купонясва с руски военни

    26 44 Отговор
    Който купонясва с руски военни е в голяма опасност. Който се намира в близост до руски военни части, обекти, техника, личен състав, е в голяма опасност.

    05:48 02.01.2026

  • 12 Ответна реакция

    31 49 Отговор
    Когато рашките бомбардираха театърът в Мариопул загинаха над 300 човека.Цвилни,жени и деца.

    Коментиран от #13

    05:49 02.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е Тъй Де

    25 25 Отговор
    Само че, западните атлантиучески лицемери лесно ще се "изнижат" с това, че Русия е агресорът. Ще кажат каквото повикало - това отговорило.

    05:50 02.01.2026

  • 15 Българин

    29 30 Отговор
    ООН наистина трябва да се намеси и да изгони нацисткият окупатор от Украйна.

    Коментиран от #19

    05:51 02.01.2026

  • 16 Мишо

    31 43 Отговор

    До коментар #9 от "Адолф Гитлер, фюрер":

    Руснаците са срам за човешката раса.

    Коментиран от #17, #60

    05:51 02.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Исторически парк

    35 14 Отговор
    Ако бяха украинци, щяха да ореват орталъка

    05:53 02.01.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    20 21 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Точно така да изхърли нацисткия режим в киев

    05:54 02.01.2026

  • 20 "Нямате ли никаква съвест?" викаЗахарова

    29 25 Отговор
    Преди месец Захарова си купи съвестно жилище за 1,1, милиона долара в Москва.С бункер.

    05:55 02.01.2026

  • 21 Валерий Герасимов, началник щаб

    25 36 Отговор
    Xoчy уточнить, това което моите узокочели, узкоглази сънародници не казват и изкривяват фактите !!!
    Няколко минути преди удара украински разузнавателен дрон заснема и разпознава въпросната буйно празнуваща група. Оказват се до един офицери от окупационната руска армия, нагло празнуващи току до самата фронтова линия !!! След кратка консултация с ЦРУ, Лангли е взето решение групата да бъде ликвидирана. Два бойни дрона с напалм атакуват нелепо празнуващите асвабадители. Резултата е известен, напалма не прощава. Заведението гори повече от шест часа. Весела Нова 2026 година и наздоровья.....хлъц 🎅

    Коментиран от #26, #28, #96

    05:58 02.01.2026

  • 22 Каквото повикало

    21 19 Отговор
    Такова се обадило.

    05:59 02.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На зла круша-зъл прът

    24 20 Отговор
    Украинска поговорка.

    06:03 02.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гого

    22 27 Отговор
    Ватенките бяха призовани за коледно и новогодишно примирие.Ако се бяха съгласили тези офицери щяха да са още живи.Мда.

    Коментиран от #120

    06:08 02.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руски иz мети!

    24 26 Отговор
    Какво правите в чужда страна?

    Коментиран от #63

    06:11 02.01.2026

  • 30 Война е.

    16 15 Отговор
    А на война се умира.

    06:13 02.01.2026

  • 31 Миролюб Войнов, анализатор

    23 33 Отговор
    Да обобщим фактите.
    Докото узкочелите, узкоглази мaймyни празнуват непонятно какво, Украйна провежда две блестящи операции в новогодишната вечер. Унищожава Генералния щаб на узкочелата армия във Валдай и ликвидира 24бр руски офицери "изпълняващи дълга си" па русски в окупираната част на Украйна. Като резултат сидмица руски вой по медиите и провалени празници на Кремльовските шутове. Медведев в ярост, но вътрешно доволен че не е станал мишена....засега 🎅

    Коментиран от #38, #40

    06:15 02.01.2026

  • 32 Анонимен

    10 13 Отговор
    Списъкът е непълен и 100% фалшификат.

    Коментиран от #119

    06:17 02.01.2026

  • 33 Гейнадей

    1 2 Отговор
    катилов

    06:20 02.01.2026

  • 34 Провидение

    21 24 Отговор
    Симонян призоваваше в ефира на руската телевизия да бъдат убити колкото се може повече украински деца. Наскоро мъжът ѝ отиде при Кобзон от скоротечен рак.Сега самата тя е с рак.

    Коментиран от #86

    06:22 02.01.2026

  • 35 201 дрона

    10 4 Отговор
    свалили,точно този не са....

    06:24 02.01.2026

  • 36 Адолф Гитлер, фюрер

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    ".. Нека се трепят взаимно рускоговорящите..."

    Жесток си !!!
    Дори аз не бях толкова краен в оценките си.
    1941г всеки германски солдатен имаше линийка в джоба си с която беше задължен да измери челото и глазата на узкочелите военнопленници. Пленниците които не се вписваха в стандартния антропологичен модел бяха освобождавани !!! Освобождавани навсегда 🎅

    06:24 02.01.2026

  • 37 Махмуд

    7 2 Отговор
    някакъв има в списъка!

    Коментиран от #42

    06:25 02.01.2026

  • 38 някой си

    7 6 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    поредната ти лъжа

    06:25 02.01.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    Ти май не четеш новини? Не можеш ли? Откъде ги измъква хилядите деца?

    06:26 02.01.2026

  • 40 Мангалистанец

    9 5 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Много лъжете бе колега

    06:28 02.01.2026

  • 41 Това е

    5 3 Отговор
    СВО.

    06:30 02.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Град Козлодуй

    15 21 Отговор

    До коментар #43 от "Не-фелни москалски фейкове":

    Пу тин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона

    06:34 02.01.2026

  • 45 Нема а скимтите

    7 12 Отговор
    Монголья. Тепърва ще ядете...РА

    06:41 02.01.2026

  • 46 Пияни

    8 11 Отговор
    военни са гърмели пиратки!Китайски....

    06:42 02.01.2026

  • 47 Иво

    14 16 Отговор
    Терористите в ръководството на Русия нямат право да призовават за нищо.

    06:43 02.01.2026

  • 48 коко

    17 20 Отговор
    И какво,да ревем ли за нашествениците за които изтребването на украинците като добитък е героизъм??Все пак добре че такива "освободители" все още не празнуват тук заедно с нашите копейковци върху костите на българите. Това е тяхно голямо желание от много години.

    06:45 02.01.2026

  • 49 Ей,

    6 5 Отговор
    Путин! Дръж се като окопатор! Сто партизана се крият в плевнята покрай която минава дрът и дебел германец, че ако ги види ще се наложи да го неутрализират, а за ранен германец айнзац групите разстрелват 25 местни, за неутрализиран - 50! Аскера за убит турски войник унощожава с напалм 150 кюрда!

    06:47 02.01.2026

  • 50 Пешо

    15 10 Отговор
    Те какво търсят в Херсон ?

    Коментиран от #57

    06:49 02.01.2026

  • 51 Русия

    9 8 Отговор
    още ли е в ООН ?

    06:51 02.01.2026

  • 52 Виепърви

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Валтер Шеленберг":

    Смрт на фашизма

    06:57 02.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хе!

    8 13 Отговор
    Вие се радвате, но това е много слабо изпълнение от страна на британците! Да Ви припомня, че първата нова година от СВО, чрез ракетни удари британското разузнаване погуби над 600 окупатора, които са праднували, без да изключат телефоните и активно са ги използвали около полунощ - идеално насочване за Сторм Шадоф!!!

    Коментиран от #81

    06:58 02.01.2026

  • 55 коко

    15 12 Отговор
    Русофил съм но не мога да разбера защо на най-голямата страна в света иска още територия ?И защо все освобождава някого вместо да направи страната си рай?

    Коментиран от #59

    06:59 02.01.2026

  • 56 Хахаха

    10 13 Отговор
    Ушанките като разрушават домове,и убиват хиляди цивилни е СВО.А пък другите,било терористичен акт.

    07:01 02.01.2026

  • 57 Хе!

    19 13 Отговор

    До коментар #50 от "Пешо":

    Освобождават го! Както винаги са се стремили да освобождават своите, Европа и света от фашизма! Грешката им е, че след това стават много меки и добронамерени! Странности на широката руска душа! Затова страдат! Да дойдат тук и да замръзнат хиляди по старопланинските проходи в тези дни на 1877 година! За какво!? За освобождението на едини неблагодарници, да стават депутати и министри, които днес да приемат еврото и дават оръжие е пари с които да бъдат убивани руснаци! На всичко отгоре се хвалят по телевизиите с модерна ориентация!

    Коментиран от #61, #62

    07:02 02.01.2026

  • 58 ицо

    8 5 Отговор
    предадоха навигационните чипове на военното аташе на сащ, доказващи курса на дроновете

    07:04 02.01.2026

  • 59 Хе!

    8 7 Отговор

    До коментар #55 от "коко":

    - В английския парламен питат Тачър:
    - Госпожо, за какво са ни Фолклендските острови!? Та там има само пингвини!!!?
    - Да! Но тези пингвини са английски! - и изпрати флотилията да прогони аржентинците от Малвините...!
    Затова я наричаха Желязната, а не Маргарет Путова!

    Коментиран от #122

    07:05 02.01.2026

  • 60 БАРС

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишо":

    ЯВНО СИ ГРЕШКА НА АБОРТА

    07:09 02.01.2026

  • 61 Миролюб Войнов, историк

    9 21 Отговор

    До коментар #57 от "Хе!":

    "....Руснаците да дойдат тук и да замръзнат хиляди по старопланинските проходи ..."

    Поредното доказателство за руско узкоглазие и узкочелост !!! Да дойдеш от леден Сибир и да замръзнеш в слънчева България ???
    Пълен руски кретенизъм 🎅

    07:09 02.01.2026

  • 62 Пепи еврото

    5 11 Отговор

    До коментар #57 от "Хе!":

    Не намесвай еврото в руската отвpатителна каcапница! Левът е друга история, стара история!

    07:12 02.01.2026

  • 63 Вале-каро

    10 10 Отговор

    До коментар #29 от "Руски иz мети!":

    Точно заради такива действия започна Специалната военна операция.

    07:17 02.01.2026

  • 64 Пръч

    7 3 Отговор
    Жалко че покрай сухото гори и суровото, няма начин, но всеки от тия пострадали има по един аватар изпратен в Украйна!

    07:20 02.01.2026

  • 65 Интересно

    7 6 Отговор
    Защо само седем? Навярно са придружавали генералите!

    07:33 02.01.2026

  • 66 ицо

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":

    и тебе главата ти някой бая е разбил

    Коментиран от #69

    07:35 02.01.2026

  • 67 Уолеле

    7 2 Отговор
    Оплакал се вълчо, че подгонил пора, а той го ухапал !

    07:41 02.01.2026

  • 68 ВВП

    9 9 Отговор
    Киев и режима ще плащат за тая свинщина..Никой няма да излезе жив от кочината Окропистан.

    07:47 02.01.2026

  • 69 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "ицо":

    за сега не е ама и това ще стане!

    07:54 02.01.2026

  • 70 Май накрая руснаците

    5 5 Отговор
    ще свалят Путин и ще заличат Острова, Рамщайн, и шаб-кварирата на Желаещите в Брюкел, преди да постигнали целта си за 3та Световна на територията на Източна Европа.

    07:56 02.01.2026

  • 71 ВВП

    10 5 Отговор
    Зелю фашиста отива да проси мир ,и в същото време прави терр.акт..Пълно заличаване за измислената болшевишка кочина Окропистан..

    08:08 02.01.2026

  • 72 ВВП

    9 6 Отговор
    Действията на Киев и режима все повече се оприличават на действията на ИД..Терор над цивилни Атентати .

    08:10 02.01.2026

  • 73 Пачо

    2 5 Отговор
    Хотела в това село 5 звезден ли е ...

    08:12 02.01.2026

  • 74 Пачо

    2 5 Отговор
    Хотела в това село 5 звезден ли е ...

    08:13 02.01.2026

  • 75 Сергей Боган

    6 10 Отговор
    Шеф на полицията в КАЛАНЧАК

    Окупираната част на Херсонска
    Област .

    Окупаторите трябва да бъдат Елиминирани .
    Трябва да си плащат за
    Убийствата и тормоза на украинското население.

    Салдо също е легитимна цел .
    Никаква милост за Руския Башибозук.

    08:17 02.01.2026

  • 76 Гост

    9 8 Отговор
    Така като гледам списъка повечето от жертвите са жени, вкл. пенсионерка и момиче, родено през 2008 г.
    Т.е. чиста проба тероризъм срещу местни жители, празнуващи настъпването на 2026 г. Ако във военно време приемем, че резиденцията на президента и върховен главнокомандващ е легитимна военна цел, то ресторант с местни празнуващи е чист тероризъм!
    И как смятат укрите, че ще ги приемат местните от това село, като "свои" и "освободители", след като ги избиват, докато посрещат нова година!?!?

    08:18 02.01.2026

  • 77 Лично мнение

    23 8 Отговор
    Ясно е какви са били убитите ... Предатели и подлеци.

    Коментиран от #93, #101

    08:18 02.01.2026

  • 78 Громико

    9 9 Отговор
    Какво реве агресора,само бой по комунистите до като мърда,той от друго не разбира

    08:18 02.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Къде стигна Европа

    13 6 Отговор
    Спонсор на тероризъм. Ако някой ми го беше казал преди години, щях да кажа, че е луд!

    08:20 02.01.2026

  • 81 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хе!":

    Официалната ти диагноза е - бъркал с двата пръста на краката в контакта, като дете и с необратими последици в мозъка...

    08:21 02.01.2026

  • 82 Руските терористи

    9 13 Отговор
    Избиха десетки хиляди
    Мирно население
    Със техните ракети .

    Сега тръгнали да реват за
    Група Военни Мусори
    Събрали се да фиркат
    За нова година.

    Война е
    Да не се събират да купонясват ..

    Коментиран от #106

    08:22 02.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 И да се знае

    8 8 Отговор
    Руското ПВО

    3 Дрона не може да свали .


    Обаче 91 Дрона

    Всичките ги сваля.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Пълни Нещастници.

    08:27 02.01.2026

  • 85 От началото

    8 7 Отговор
    На войната знам че покрайнината на Руската империя ще остане с три области с колкото я създава , като република Ленин през 1922 год . Бог е с Русия , а изродите наркомани ще си платят !

    Коментиран от #88

    08:31 02.01.2026

  • 86 Евреина Кобзон

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Провидение":

    Господ забавя

    Но не забравя .

    Тигран Кеосян

    подобно

    На Соловъов

    Призоваваше за масово убиване на Украинци .

    Сега нека да се радва на

    Концертът на Кабзон

    08:32 02.01.2026

  • 87 ПО НАЩЕ ТВ

    4 1 Отговор
    ОГЛУШИТЕЛНО МЪЛЧАТ ЗА ТОВА.................ЗАЩО ЛИ............???

    Коментиран от #91, #98, #99

    08:34 02.01.2026

  • 88 Няма Ленин

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "От началото":

    Има Евреин Болшевик Улянов .

    Със него затриха Царска Русия.

    Коментиран от #118

    08:34 02.01.2026

  • 89 така е

    5 3 Отговор
    Рашистите като Хамас. Когато те убиват, убийците са герои. Когато тях ги убиват, рев до небесата.

    В този ред на мисли, как ще се оправи русийката в бъдеще с 30 милиона бели рускоговорящи украинци, които по нищо не можеш различи в московското метро. А все ще намерят за какво да си отмъщават. Предполагам решението също е залегнало в Плана за СВО на императора.

    08:35 02.01.2026

  • 90 пиночет

    4 5 Отговор
    Нашите копейки, кога ще ги почваме?

    Коментиран от #92, #97

    08:36 02.01.2026

  • 91 Че какво е станало

    3 4 Отговор

    До коментар #87 от "ПО НАЩЕ ТВ":

    Руски Терористи
    Лекичко ги направили на Кайма.
    Какво търсят в Чужда Държава?

    08:36 02.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този е бил

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Лично мнение":

    От мирните Граждани .

    Доста украинци е утрепал

    Руския Пияндурник.

    08:39 02.01.2026

  • 94 Ццц

    6 2 Отговор
    Мили евроатлантичета, гордейте се! Вашият идол постигна първата си голяма "победа" за 2026 година, след последният гигантски провал от 29.12, за който излъга, че няма нищо общо!

    Коментиран от #95

    08:40 02.01.2026

  • 95 този БОТ се скапа

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Ццц":

    Още го държи махмурлука.

    08:42 02.01.2026

  • 96 "След кратка консултация с ЦРУ, Лангли"

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Ако инфото ти е вярно, консултации се водят сега в Кремъл. И какво ли му е Тръмп сега?

    Но мисля, че някой те е заблудил, за да прикрие британските служби!

    08:42 02.01.2026

  • 97 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "пиночет":

    тебе те почваме още неска,барабар с родата ти!

    Коментиран от #100

    08:43 02.01.2026

  • 98 защо

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "ПО НАЩЕ ТВ":

    На кой му пука за умрели ватници?

    08:45 02.01.2026

  • 99 Медийно затъмнение

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "ПО НАЩЕ ТВ":

    Заглушава се истината и ти се пълни главата с пропаганда срещу Русия! Типично за фашизма!

    08:47 02.01.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 някой си

    3 7 Отговор

    До коментар #77 от "Лично мнение":

    поредната западна пропаганда от поредната евр0гейска п0дл0г@

    08:48 02.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Еми война е

    1 0 Отговор
    Защо вашият враг още има НС, президент, правителство, команден пункт на армията?
    Еми сами сте си виновни. Победа над една страна има, когато най-важните й държавни структури вече ги няма..Ама за вас това няма значение? Вече 5-та г. ще започне и вместо това да ви е целта (победа) , вие тичате по села, по ливади, по подземия... И нещата стават по-зле за всички. В столицата на врага е ключа към победата, а не някакви си обвинения на врага за същото... Те нали вече ви удряха и ядрената триада, генерали и даже и президента им беше цел? А вие обвинявате? Смешно

    Коментиран от #107

    08:50 02.01.2026

  • 104 россиян..

    2 1 Отговор
    Довечера ги почваме,утре очаквайте от зеления мукал..ред слъзи след рев тцивьки

    08:50 02.01.2026

  • 105 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Наритай Бг копейка":

    ще ти правя братчета и сестрички

    08:50 02.01.2026

  • 106 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "Руските терористи":

    Бъркаш руснаците с ингилизи, евреи и кравари, които избиват мирно население, без и да се замислят! Укритата са техни ученици и ги копират! Виж списъка на жертвите бе, мозък! Баба родена през 1959 г., момиче р. 2008 и още 2 жени ри са "агресорите"!? Най-вероятно местни жители, "демократизирани" от бандеровци...

    Коментиран от #112

    08:51 02.01.2026

  • 107 Евгений

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Еми война е":

    Правим каквото можем. Толкова си можем.
    Ама няма друг подобен аналог в света. Ей такава уста сме отворили колко сме велики, а отзад смрад и кафяво. Както винаги.

    Коментиран от #108

    08:52 02.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Удряйте и палячовския гомнокремъл,и всичко да приключва!

    Коментиран от #110, #111

    08:55 02.01.2026

  • 110 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Дон Корлеоне":

    Няма да мръдна от бункера

    08:56 02.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 ВВП

    3 1 Отговор
    Украинец ,ще бъде нещо като нацист в най скоро време.Ще се крият зад руския език.

    Коментиран от #115

    08:59 02.01.2026

  • 115 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "ВВП":

    че те са си нацисти хахлите

    09:01 02.01.2026

  • 116 Пепи Волгата

    3 1 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото,то било хубаво така, 20000 еврака на месец в топлото джобче!

    Коментиран от #117

    09:01 02.01.2026

  • 117 Коцето Копейкин

    2 2 Отговор

    До коментар #116 от "Пепи Волгата":

    Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла

    09:04 02.01.2026

  • 118 Херодот

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Няма Ленин":

    Ленин е бил пионка, която Ротшилд е използвал да унищожи Руската Империя.
    Миша беше пионка, която Ротшилд използва да унищожи СССР.
    Путин е пионка, която Ротшилд използва да унищожи Руската Федерация.
    Дори самият Путин обясни,че ако посегнат на Украйна, това би било краят на Русия.

    09:06 02.01.2026

  • 119 Някой си

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Фалшиво, като всичко руско на тая земя.....

    Коментиран от #124

    09:07 02.01.2026

  • 120 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гого":

    Кво примирие като Украйна искала да запази 800 000 армия... Хич не ми прилича на размер на армия в мирно време. Естествено,че са предложени такива условия,че да е невъзможно да бъдат приети.

    Коментиран от #123

    09:11 02.01.2026

  • 121 Този тероризъм показва

    2 1 Отговор
    колко е права Русия за фашисткият режим в Украйна!

    09:14 02.01.2026

  • 122 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хе!":

    до 59 така де фолклендските острови са английски а домбас е украински - какво търсят орките в домбас като е украински освен да грабят и убиват

    09:18 02.01.2026

  • 123 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Гошо":

    800 000 армия на 20 - 25 млн. население... Тона означава силно милитализирана държава! По времето на соца нашата редовна армия беше около 150 хил. на близо 9 млн., в момента в церия ЕССР една ли има и 500 хиляди армия на всички членове...

    09:18 02.01.2026

  • 124 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Някой си":

    Фалшиво е твоето съществуване, ти дори не си и някой.

    09:23 02.01.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Айгедотор

    0 1 Отговор
    Слава на Русия и Путин!

    09:27 02.01.2026

