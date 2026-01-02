Жертвите на украинския удар в Хорли вече са 27, Русия призова ООН публично да осъди атаката

Жертвите на украинска атака с дрон срещу кафене и хотелски комплекс в село Хорли в Херсонска област вече са 27 души, включително двама непълнолетни лица, съобщава Следственият комитет.
Тридесет и един души са откарани в болници с различни наранявания, включително петима непълнолетни, съобщава ведомството. Министерството на здравеопазването уточни, че 14 от ранените се лекуват в болници в Херсонска област и Крим, а състоянието на едно дете се счита за критично.
Състоянието на едно дете се счита за изключително тежко, съобщи пред репортери Алексей Кузнецов, помощник на руския министър на здравеопазването.
Кузнецов уточни, че четирима от ранените, включително едно дете, са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко. Провеждат се телемедицински консултации със специалисти от федерални медицински центрове. Федералният център за медицина на катастрофите към руското Министерство на здравеопазването координира медицинската помощ за ранените.
На 1 януари губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове кафене и хотел в Хорли, където цивилни са празнували Нова година. Един от дроновете е носил запалителен заряд, който е предизвикал пожар в кафенето. Според регионалните власти са загинали 24 души. Образувано е криминално разследване на терористичната атака, а 2 и 3 януари са обявени за дни на траур в Херсонска област.
Според Салдо, украинските бойци умишлено са изгорили хора: те са използвали три безпилотни летателни апарата, единият от които е бил зареден със запалителна смес.
Преди това са разузнали района с друг дрон. Херсонската антифашистка съпротива заяви пред РИА Новости, че при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Салдо посочи участието на британските разузнавателни служби.
Междувременно Русия настоява Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли, Херсонска област, "възможно най-скоро".
Мълчанието му би било равносилно на съучастие в престъпленията, заяви постоянният представител на Русия в Съвета на ООН по правата на човека в Женева Генадий Гатилов, цитиран от РИА Новости.
„Изискваме Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и ръководеният от него Служба, както и съответните специални процедури на Съвета по правата на човека, публично да осъдят чудовищния терористичен акт на киевския режим в Херсонска област възможно най-скоро. Мълчанието по отношение на тази трагедия би било равносилно на открито подпомагане и подстрекателство към кървавите престъпления на необандеровците“, цитиран е дипломатът в изявление на Постоянното представителство.
Гатилов изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, като категорично осъди „безумното зверство на Зеленски и неговата клика“, чиято основна цел е да се вкопчат във властта с всички необходими средства, да отклонят вниманието от провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и да осуетят всякакви опити за намиране на мирно разрешаване на конфликта, заяви Гатилов.
В следобедните часове на 1 януари украинските въоръжени сили предприеха поредна атака в региона. Петгодишно момче загина, когато дрон удари движещ се автомобил близо до Тарасовка в Алешкински район. Майка му и баба му и дядо му получиха множество наранявания и бяха откарани в болници в тежко състояние.
В първия ден на годината, между 16 до 23 часа, Руските въоръжени сили са свалили 201 украински дрона над няколко региона и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната. Броят на свалените украински дронове тази нощ е 64.
Коментирайки съмненията, изразени в някои медии относно броя на жертвите при удара с украински дрон срещу кафене в Херсонска област, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Западът не е изоставил тактиката си на стратегическо мълчание относно престъпленията на Киев".
„Четох в някои медии и блогове, че има „съмнения“, че е имало жертви в кафенето“, написа тя в своя Telegram канал.
„Ако има съмнения, те са само в почтеността на тези, които се съмняват“, добави дипломатът.
„Бих казала: „Нямате ли никаква съвест?“, но няма да го направя – знам, че нямате. И Западът не е изоставил тактиката си на „стратегическо мълчание“, при която могат да минат години, без да видите терористичните атаки на киевския режим“, заключи Захарова.
Междувременно Херсонската областна администрация публикува предварителен списък на загиналите при нападението в Хорли.
Списъкът е публикуван в правителствения Telegram канал.
Досега са идентифицирани седем от жертвите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас
(харесва ми как звучи😂😂😂)
Коментиран от #23, #66
05:18 02.01.2026
2 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #36
05:21 02.01.2026
4 Глас от бункера:Всичко е по план
05:30 02.01.2026
5 Пуснаха първи списък със 7 от жертвите
05:33 02.01.2026
7 А другите?
05:38 02.01.2026
9 Адолф Гитлер, фюрер
Коментиран от #16
05:43 02.01.2026
11 Който купонясва с руски военни
05:48 02.01.2026
12 Ответна реакция
Коментиран от #13
05:49 02.01.2026
14 Е Тъй Де
05:50 02.01.2026
15 Българин
Коментиран от #19
05:51 02.01.2026
До коментар #9 от "Адолф Гитлер, фюрер":Руснаците са срам за човешката раса.
Коментиран от #17, #60
05:51 02.01.2026
18 Исторически парк
05:53 02.01.2026
19 Ивелин Михайлов
До коментар #15 от "Българин":Точно така да изхърли нацисткия режим в киев
05:54 02.01.2026
20 "Нямате ли никаква съвест?" викаЗахарова
05:55 02.01.2026
21 Валерий Герасимов, началник щаб
Няколко минути преди удара украински разузнавателен дрон заснема и разпознава въпросната буйно празнуваща група. Оказват се до един офицери от окупационната руска армия, нагло празнуващи току до самата фронтова линия !!! След кратка консултация с ЦРУ, Лангли е взето решение групата да бъде ликвидирана. Два бойни дрона с напалм атакуват нелепо празнуващите асвабадители. Резултата е известен, напалма не прощава. Заведението гори повече от шест часа. Весела Нова 2026 година и наздоровья.....хлъц 🎅
Коментиран от #26, #28, #96
05:58 02.01.2026
22 Каквото повикало
05:59 02.01.2026
24 На зла круша-зъл прът
06:03 02.01.2026
27 Гого
Коментиран от #120
06:08 02.01.2026
29 Руски иz мети!
Коментиран от #63
06:11 02.01.2026
06:13 02.01.2026
31 Миролюб Войнов, анализатор
Докото узкочелите, узкоглази мaймyни празнуват непонятно какво, Украйна провежда две блестящи операции в новогодишната вечер. Унищожава Генералния щаб на узкочелата армия във Валдай и ликвидира 24бр руски офицери "изпълняващи дълга си" па русски в окупираната част на Украйна. Като резултат сидмица руски вой по медиите и провалени празници на Кремльовските шутове. Медведев в ярост, но вътрешно доволен че не е станал мишена....засега 🎅
Коментиран от #38, #40
06:15 02.01.2026
32 Анонимен
Коментиран от #119
06:17 02.01.2026
06:20 02.01.2026
34 Провидение
Коментиран от #86
06:22 02.01.2026
35 201 дрона
06:24 02.01.2026
36 Адолф Гитлер, фюрер
Жесток си !!!
1941г всеки германски солдатен имаше линийка в джоба си с която беше задължен да измери челото и глазата на узкочелите военнопленници. Пленниците които не се вписваха в стандартния антропологичен модел бяха освобождавани !!! Освобождавани навсегда 🎅
37 Махмуд
Коментиран от #42
38 някой си
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":поредната ти лъжа
06:25 02.01.2026
40 Мангалистанец
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":Много лъжете бе колега
06:28 02.01.2026
41 Това е
06:30 02.01.2026
44 Град Козлодуй
До коментар #43 от "Не-фелни москалски фейкове":Пу тин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона
06:34 02.01.2026
45 Нема а скимтите
46 Пияни
06:42 02.01.2026
47 Иво
06:43 02.01.2026
48 коко
06:45 02.01.2026
49 Ей,
06:47 02.01.2026
50 Пешо
Коментиран от #57
06:49 02.01.2026
51 Русия
06:51 02.01.2026
52 Виепърви
До коментар #25 от "Валтер Шеленберг":Смрт на фашизма
06:57 02.01.2026
54 Хе!
Коментиран от #81
06:58 02.01.2026
55 коко
Коментиран от #59
06:59 02.01.2026
56 Хахаха
07:01 02.01.2026
57 Хе!
До коментар #50 от "Пешо":Освобождават го! Както винаги са се стремили да освобождават своите, Европа и света от фашизма! Грешката им е, че след това стават много меки и добронамерени! Странности на широката руска душа! Затова страдат! Да дойдат тук и да замръзнат хиляди по старопланинските проходи в тези дни на 1877 година! За какво!? За освобождението на едини неблагодарници, да стават депутати и министри, които днес да приемат еврото и дават оръжие е пари с които да бъдат убивани руснаци! На всичко отгоре се хвалят по телевизиите с модерна ориентация!
Коментиран от #61, #62
07:02 02.01.2026
58 ицо
07:04 02.01.2026
59 Хе!
До коментар #55 от "коко":- В английския парламен питат Тачър:
- Госпожо, за какво са ни Фолклендските острови!? Та там има само пингвини!!!?
- Да! Но тези пингвини са английски! - и изпрати флотилията да прогони аржентинците от Малвините...!
Затова я наричаха Желязната, а не Маргарет Путова!
Коментиран от #122
07:05 02.01.2026
60 БАРС
До коментар #16 от "Мишо":ЯВНО СИ ГРЕШКА НА АБОРТА
07:09 02.01.2026
61 Миролюб Войнов, историк
До коментар #57 от "Хе!":"....Руснаците да дойдат тук и да замръзнат хиляди по старопланинските проходи ..."
Поредното доказателство за руско узкоглазие и узкочелост !!! Да дойдеш от леден Сибир и да замръзнеш в слънчева България ???
Пълен руски кретенизъм 🎅
07:09 02.01.2026
62 Пепи еврото
До коментар #57 от "Хе!":Не намесвай еврото в руската отвpатителна каcапница! Левът е друга история, стара история!
07:12 02.01.2026
63 Вале-каро
До коментар #29 от "Руски иz мети!":Точно заради такива действия започна Специалната военна операция.
07:17 02.01.2026
64 Пръч
07:20 02.01.2026
65 Интересно
07:33 02.01.2026
66 ицо
До коментар #1 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":и тебе главата ти някой бая е разбил
Коментиран от #69
07:35 02.01.2026
67 Уолеле
07:41 02.01.2026
68 ВВП
07:47 02.01.2026
69 някой си
До коментар #66 от "ицо":за сега не е ама и това ще стане!
07:54 02.01.2026
70 Май накрая руснаците
07:56 02.01.2026
71 ВВП
08:08 02.01.2026
72 ВВП
08:10 02.01.2026
73 Пачо
08:12 02.01.2026
74 Пачо
08:13 02.01.2026
75 Сергей Боган
Окупираната част на Херсонска
Област .
Окупаторите трябва да бъдат Елиминирани .
Трябва да си плащат за
Убийствата и тормоза на украинското население.
Салдо също е легитимна цел .
Никаква милост за Руския Башибозук.
08:17 02.01.2026
76 Гост
Т.е. чиста проба тероризъм срещу местни жители, празнуващи настъпването на 2026 г. Ако във военно време приемем, че резиденцията на президента и върховен главнокомандващ е легитимна военна цел, то ресторант с местни празнуващи е чист тероризъм!
И как смятат укрите, че ще ги приемат местните от това село, като "свои" и "освободители", след като ги избиват, докато посрещат нова година!?!?
08:18 02.01.2026
77 Лично мнение
Коментиран от #93, #101
08:18 02.01.2026
78 Громико
08:18 02.01.2026
80 Къде стигна Европа
08:20 02.01.2026
81 Хаха
До коментар #54 от "Хе!":Официалната ти диагноза е - бъркал с двата пръста на краката в контакта, като дете и с необратими последици в мозъка...
08:21 02.01.2026
82 Руските терористи
Мирно население
Със техните ракети .
Сега тръгнали да реват за
Група Военни Мусори
Събрали се да фиркат
За нова година.
Война е
Да не се събират да купонясват ..
Коментиран от #106
08:22 02.01.2026
84 И да се знае
3 Дрона не може да свали .
Обаче 91 Дрона
Всичките ги сваля.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Пълни Нещастници.
08:27 02.01.2026
85 От началото
Коментиран от #88
08:31 02.01.2026
86 Евреина Кобзон
До коментар #34 от "Провидение":Господ забавя
Но не забравя .
Тигран Кеосян
подобно
На Соловъов
Призоваваше за масово убиване на Украинци .
Сега нека да се радва на
Концертът на Кабзон
08:32 02.01.2026
87 ПО НАЩЕ ТВ
Коментиран от #91, #98, #99
08:34 02.01.2026
88 Няма Ленин
До коментар #85 от "От началото":Има Евреин Болшевик Улянов .
Със него затриха Царска Русия.
Коментиран от #118
08:34 02.01.2026
89 така е
В този ред на мисли, как ще се оправи русийката в бъдеще с 30 милиона бели рускоговорящи украинци, които по нищо не можеш различи в московското метро. А все ще намерят за какво да си отмъщават. Предполагам решението също е залегнало в Плана за СВО на императора.
08:35 02.01.2026
90 пиночет
Коментиран от #92, #97
08:36 02.01.2026
91 Че какво е станало
До коментар #87 от "ПО НАЩЕ ТВ":Руски Терористи
Лекичко ги направили на Кайма.
Какво търсят в Чужда Държава?
08:36 02.01.2026
93 Този е бил
До коментар #77 от "Лично мнение":От мирните Граждани .
Доста украинци е утрепал
Руския Пияндурник.
08:39 02.01.2026
94 Ццц
Коментиран от #95
08:40 02.01.2026
95 този БОТ се скапа
До коментар #94 от "Ццц":Още го държи махмурлука.
08:42 02.01.2026
96 "След кратка консултация с ЦРУ, Лангли"
До коментар #21 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Ако инфото ти е вярно, консултации се водят сега в Кремъл. И какво ли му е Тръмп сега?
Но мисля, че някой те е заблудил, за да прикрие британските служби!
08:42 02.01.2026
97 някой си
До коментар #90 от "пиночет":тебе те почваме още неска,барабар с родата ти!
Коментиран от #100
08:43 02.01.2026
98 защо
До коментар #87 от "ПО НАЩЕ ТВ":На кой му пука за умрели ватници?
08:45 02.01.2026
99 Медийно затъмнение
До коментар #87 от "ПО НАЩЕ ТВ":Заглушава се истината и ти се пълни главата с пропаганда срещу Русия! Типично за фашизма!
08:47 02.01.2026
101 някой си
До коментар #77 от "Лично мнение":поредната западна пропаганда от поредната евр0гейска п0дл0г@
08:48 02.01.2026
103 Еми война е
Еми сами сте си виновни. Победа над една страна има, когато най-важните й държавни структури вече ги няма..Ама за вас това няма значение? Вече 5-та г. ще започне и вместо това да ви е целта (победа) , вие тичате по села, по ливади, по подземия... И нещата стават по-зле за всички. В столицата на врага е ключа към победата, а не някакви си обвинения на врага за същото... Те нали вече ви удряха и ядрената триада, генерали и даже и президента им беше цел? А вие обвинявате? Смешно
Коментиран от #107
08:50 02.01.2026
104 россиян..
08:50 02.01.2026
105 някой си
До коментар #100 от "Наритай Бг копейка":ще ти правя братчета и сестрички
08:50 02.01.2026
106 Гост
До коментар #82 от "Руските терористи":Бъркаш руснаците с ингилизи, евреи и кравари, които избиват мирно население, без и да се замислят! Укритата са техни ученици и ги копират! Виж списъка на жертвите бе, мозък! Баба родена през 1959 г., момиче р. 2008 и още 2 жени ри са "агресорите"!? Най-вероятно местни жители, "демократизирани" от бандеровци...
Коментиран от #112
08:51 02.01.2026
107 Евгений
До коментар #103 от "Еми война е":Правим каквото можем. Толкова си можем.
Ама няма друг подобен аналог в света. Ей такава уста сме отворили колко сме велики, а отзад смрад и кафяво. Както винаги.
Коментиран от #108
08:52 02.01.2026
109 Дон Корлеоне
Коментиран от #110, #111
08:55 02.01.2026
110 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
До коментар #109 от "Дон Корлеоне":Няма да мръдна от бункера
08:56 02.01.2026
114 ВВП
Коментиран от #115
08:59 02.01.2026
115 някой си
До коментар #114 от "ВВП":че те са си нацисти хахлите
09:01 02.01.2026
116 Пепи Волгата
Коментиран от #117
09:01 02.01.2026
117 Коцето Копейкин
До коментар #116 от "Пепи Волгата":Пепи и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората, бях се уплашил да не минем към палячовската рубла
09:04 02.01.2026
118 Херодот
До коментар #88 от "Няма Ленин":Ленин е бил пионка, която Ротшилд е използвал да унищожи Руската Империя.
Миша беше пионка, която Ротшилд използва да унищожи СССР.
Путин е пионка, която Ротшилд използва да унищожи Руската Федерация.
Дори самият Путин обясни,че ако посегнат на Украйна, това би било краят на Русия.
09:06 02.01.2026
119 Някой си
До коментар #32 от "Анонимен":Фалшиво, като всичко руско на тая земя.....
Коментиран от #124
09:07 02.01.2026
120 Гошо
До коментар #27 от "Гого":Кво примирие като Украйна искала да запази 800 000 армия... Хич не ми прилича на размер на армия в мирно време. Естествено,че са предложени такива условия,че да е невъзможно да бъдат приети.
Коментиран от #123
09:11 02.01.2026
121 Този тероризъм показва
09:14 02.01.2026
122 наблюдател
До коментар #59 от "Хе!":до 59 така де фолклендските острови са английски а домбас е украински - какво търсят орките в домбас като е украински освен да грабят и убиват
09:18 02.01.2026
123 Хаха
До коментар #120 от "Гошо":800 000 армия на 20 - 25 млн. население... Тона означава силно милитализирана държава! По времето на соца нашата редовна армия беше около 150 хил. на близо 9 млн., в момента в церия ЕССР една ли има и 500 хиляди армия на всички членове...
09:18 02.01.2026
124 стоян георгиев
До коментар #119 от "Някой си":Фалшиво е твоето съществуване, ти дори не си и някой.
09:23 02.01.2026
126 Айгедотор
09:27 02.01.2026