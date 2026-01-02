Жертвите на украинска атака с дрон срещу кафене и хотелски комплекс в село Хорли в Херсонска област вече са 27 души, включително двама непълнолетни лица, съобщава Следственият комитет.

Тридесет и един души са откарани в болници с различни наранявания, включително петима непълнолетни, съобщава ведомството. Министерството на здравеопазването уточни, че 14 от ранените се лекуват в болници в Херсонска област и Крим, а състоянието на едно дете се счита за критично.

Състоянието на едно дете се счита за изключително тежко, съобщи пред репортери Алексей Кузнецов, помощник на руския министър на здравеопазването.

Кузнецов уточни, че четирима от ранените, включително едно дете, са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко. Провеждат се телемедицински консултации със специалисти от федерални медицински центрове. Федералният център за медицина на катастрофите към руското Министерство на здравеопазването координира медицинската помощ за ранените.

На 1 януари губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове кафене и хотел в Хорли, където цивилни са празнували Нова година. Един от дроновете е носил запалителен заряд, който е предизвикал пожар в кафенето. Според регионалните власти са загинали 24 души. Образувано е криминално разследване на терористичната атака, а 2 и 3 януари са обявени за дни на траур в Херсонска област.

Според Салдо, украинските бойци умишлено са изгорили хора: те са използвали три безпилотни летателни апарата, единият от които е бил зареден със запалителна смес.

Преди това са разузнали района с друг дрон. Херсонската антифашистка съпротива заяви пред РИА Новости, че при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Салдо посочи участието на британските разузнавателни служби.

Междувременно Русия настоява Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли, Херсонска област, "възможно най-скоро".

Мълчанието му би било равносилно на съучастие в престъпленията, заяви постоянният представител на Русия в Съвета на ООН по правата на човека в Женева Генадий Гатилов, цитиран от РИА Новости.

„Изискваме Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и ръководеният от него Служба, както и съответните специални процедури на Съвета по правата на човека, публично да осъдят чудовищния терористичен акт на киевския режим в Херсонска област възможно най-скоро. Мълчанието по отношение на тази трагедия би било равносилно на открито подпомагане и подстрекателство към кървавите престъпления на необандеровците“, цитиран е дипломатът в изявление на Постоянното представителство.

Гатилов изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, като категорично осъди „безумното зверство на Зеленски и неговата клика“, чиято основна цел е да се вкопчат във властта с всички необходими средства, да отклонят вниманието от провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и да осуетят всякакви опити за намиране на мирно разрешаване на конфликта, заяви Гатилов.

В следобедните часове на 1 януари украинските въоръжени сили предприеха поредна атака в региона. Петгодишно момче загина, когато дрон удари движещ се автомобил близо до Тарасовка в Алешкински район. Майка му и баба му и дядо му получиха множество наранявания и бяха откарани в болници в тежко състояние.

В първия ден на годината, между 16 до 23 часа, Руските въоръжени сили са свалили 201 украински дрона над няколко региона и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната. Броят на свалените украински дронове тази нощ е 64.

Коментирайки съмненията, изразени в някои медии относно броя на жертвите при удара с украински дрон срещу кафене в Херсонска област, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Западът не е изоставил тактиката си на стратегическо мълчание относно престъпленията на Киев".

„Четох в някои медии и блогове, че има „съмнения“, че е имало жертви в кафенето“, написа тя в своя Telegram канал.

„Ако има съмнения, те са само в почтеността на тези, които се съмняват“, добави дипломатът.

„Бих казала: „Нямате ли никаква съвест?“, но няма да го направя – знам, че нямате. И Западът не е изоставил тактиката си на „стратегическо мълчание“, при която могат да минат години, без да видите терористичните атаки на киевския режим“, заключи Захарова.

Междувременно Херсонската областна администрация публикува предварителен списък на загиналите при нападението в Хорли.

Списъкът е публикуван в правителствения Telegram канал.

Досега са идентифицирани седем от жертвите.

Снимка: Областна управа-Херсон