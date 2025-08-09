Новини
Защо срещата между Тръмп и Путин ще се проведе точно в Аляска
  Тема: Украйна

Защо срещата между Тръмп и Путин ще се проведе точно в Аляска

9 Август, 2025

Русия и САЩ са близки съседи, което прави този щат логичен избор за срещата

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

На 9 август стана известно, че срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе на 15 август в Аляска. За първи път в този щат ще се проведе двустранна среща на върха. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, Русия и САЩ са близки съседи, което прави този щат логичен избор за срещата.

Аляска е открита през 1732 г. от руските изследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров по време на експедиция с кораба „Свети Гавраил“. Полуостровът е проучен по-подробно през 1741 г. от втората камчатска експедиция на Витус Беринг и Алексей Чириков. През 1784 г. експедиция, водена от иркутския търговец Григорий Шелихов, пристига на остров Кодиак край южното крайбрежие на Аляска и основава първото селище в Руска Америка, пристанището „Три светии“.

От 1799 до 1867 г. Аляска и съседните острови са под контрола на Руско-американската компания (РАК). Тя е създадена по инициатива на Григорий Шелихов и неговите наследници и получава монопол върху риболова, търговията и разработването на минерали в северозападна Америка, както и на Курилските и Алеутските острови. Освен това Руско-американската компания има изключителното право да открива и анексира нови територии към Русия в северната част на Тихия океан. През 1825-1860 г. служители на РАК изследват и картографират територията на полуострова. Народите, живеещи там, които се занимават с търговия с кожи, стават зависими от РАК. През 1809-1819 г. цената на кожите, получени в Аляска, възлиза на над 15 милиона рубли, т.е. приблизително 1,5 милиона рубли годишно (за сравнение, всички приходи на руския бюджет през 1819 г. са оценени на 138 милиона рубли).

През 1794 г. първите православни мисионери пристигат в Аляска. През 1840 г. е организирана Камчатска, Курилска и Алеутска епархия, през 1852 г. руските владения в Америка са разпределени към Новоархангелското викариатство на Камчатска епархия. До 1867 г. на полуострова живеят около 12 хиляди представители на коренното население, приели православието. Общото население на Аляска по това време е около 50 хиляди души, включително руснаци - около 1 хиляда.

Административният център на руските владения в Северна Америка е град Новоархангелск (сега Ситка), общата им територия е около 1,5 милиона квадратни километра. Границите на Руска Америка са фиксирани с договори със Съединените щати (1824 г.) и Британската империя (1825 г.; Аляска граничи с територията на Канада, която тогава е била в британската сфера на влияние).

Идеята за продажба на Аляска на САЩ е изразена за първи път в правителствени кръгове през пролетта на 1853 г. от генерал-губернатора на Източен Сибир Николай Муравьов-Амурски. Той представя бележка на император Николай I, в която твърди, че Русия трябва да се откаже от владенията си в Северна Америка. Според него Руската империя не разполага с необходимите военни и икономически средства, за да защити тези територии от претенциите на Съединените щати. Муравьов пише: „Трябва да бъдем убедени в идеята, че северноамериканските щати неизбежно ще се разпространят из цяла Северна Америка и не можем да не имаме предвид, че рано или късно ще трябва да им отстъпим северноамериканските си владения.“ Вместо да развива Руска Америка, Муравьов-Амурски предлага да се съсредоточи върху развитието на Далечния изток, като същевременно Съединените щати са съюзник срещу Великобритания.

По-късно основният поддръжник на продажбата на Аляска на САЩ е по-малкият брат на император Александър II, председател на Държавния съвет и ръководител на Морското министерство, великият херцог Константин Николаевич. На 3 април (22 март по стар стил) 1857 г. в писмо до външния министър Александър Горчаков той за първи път официално предлага продажбата на полуострова на Съединените щати. Като аргументи в полза на сключването на сделката великият херцог посочва „затегнатото състояние на държавните финанси“ и ниската рентабилност на американските територии.

Споразумението за продажба на руски владения е сключено във Вашингтон на 30 (18) март 1867 г. На 15 (3) май 1867 г. споразумението е подписано от император Александър II, а на 3 май е ратифицирано от Сената на САЩ. На 20 юни във Вашингтон се състоя размяната на ратификационни инструменти.

Сделката възлиза на 7 милиона 200 хиляди долара, или повече от 11 милиона рубли. Съединените щати получиха целия полуостров Аляска, архипелазите Александровски и Кодиак, островите от Алеутската верига и няколко острова в Берингово море. Общата площ на продадената земя беше 1 милион 519 000 кв.км. Според документа Русия прехвърли безплатно собствеността на RAC на САЩ и изтегли войските си от Аляска. Коренното население премина под юрисдикцията на САЩ.


