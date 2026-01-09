Елка Божова: Целта ни е Комисията за защита от дискриминация да бъде максимално близо до гражданите

Целта на приемните на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е да се провеждат информационни кампании като част от превантивната ѝ дейност и на място да се запознаваме с проблемите на гражданите. Това каза пред представители на медии председателят на КЗД Елка Божова по време на приемната си във Видин, която е първата за 2026 година, уточни БТА.

Тя подчерта, че срещите с хората в областните центрове дават реална и обективна картина за проблемите в страната. Жалбата на хартия е едно, но прякото общуване с хората - лице в лице, е много по-важно за нас, защото виждаме какво реално се случва, посочи Божова.

Тя припомни, че е избрана за председател на комисията с решение на Народното събрание от 8 май 2025 г., като КЗД е деветчленен колективен орган. "Нашата задача е регулярно да се срещаме с граждани на територията на цялата страна. Защото считаме, че това да бъдем ситуирани в един офис не означава, че решаваме проблемите", допълни Божова.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали до КЗД чрез регионалните представители по места, по електронен път чрез сайта на комисията или по пощата, отбеляза тя. И уточни, че най-честите казуси са свързани с упражняването на правото на труд – при кандидатстване, по време на работа или при прекратяване на трудови и служебни правоотношения.

Елка Божова обясни, че при редовна и допустима жалба се преминава към проучване, събиране на доказателства и открито заседание, след което комисията издава административен акт. КЗД функционира като квази съдебен орган и има правомощия да налага глоби, имуществени санкции и задължителни предписания, които подлежат на изпълнение дори при обжалване.

По данни на комисията през 2024 г. са образувани 179 производства за защита от дискриминация, а през 2025 г. – 498. Според Божова увеличението се дължи на по-добрата информираност на гражданите и активната работа с медиите. "Това е изпитание за нашия капацитет, но вярвам, че ще се справим в разумни срокове“, заяви тя.

Откритите приемни на КЗД започват още от юни 2025 г., като комисията вече е посетила Велико Търново, Шумен, Стара Загора, Бургас. "София не е България и хората трябва да знаят, че имат подкрепата на институциите в това да защитават своите права“, подчерта председателят на комисията.