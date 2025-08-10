Новини
Заподозрян призна за нападение над кмета на френски град

10 Август, 2025 17:55 433 0

Той обаче отрича, че е искал да убие градоначалника на департамент Изер

Заподозреният в нападението над кмета на град Вилньов дьо Марк (департамент Изер в югоизточна Франция) Жил Дюсо призна за престъплението, но отрича да се е опитал да го убие, съобщи прокурор Етиен Манто, чиято реч беше излъчена от канала BFMTV.

„Той отрича да го е ударил в сърцето, както е установено от съдебни експерти. „Той твърди, че не е възнамерявал да уцели жизненоважен орган и че не е имал намерение да убие кмета“, каза Манто.

Прокурорът добави, че 60-годишният мъж не е използвал нож или отвертка, за да нападне кмета, а остро парче метал. Манто отбеляза, че според заподозрения нападението „е било импулсивен акт на агресия, тъй като нападателят си помислил, че кметът „садистично му се е усмихнал“, когато са се срещнали на улицата“.

Заподозреният посочил личен конфликт с Дюсо като причина за нападението. През 2022 г. покривът на сграда, принадлежаща на кметството, се срутил върху стопанска постройка в градината на заподозрения.

Мъжът нападнал кмета на 6 август, докато той се разхождал из града с 28-годишния си син. Според разследването престъпникът намушкал кмета три пъти в гърдите с остър предмет. След това заподозреният избягал, но след известно време се върнал на местопрестъплението с кола, опитвайки се да удари кмета и сина му, но загубил контрол и се блъснал в стена. След като слязъл от колата, нападателят ударил сина на кмета и избягал.


