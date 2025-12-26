Смъртоносно нападение в Северен Израел: двама души загинаха

Двама души загинаха при нападение, извършено от палестинец в северната част на Израел, съобщават Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на информация от израелските власти, предава БТА.
По данни на службата за спешна помощ 68-годишен мъж е бил блъснат с автомобил и е починал на място в град Бейт Шеан. При същия инцидент 20-годишна жена е била смъртоносно намушкана. Още двама души са получили леки наранявания.
Нападението е било прекратено, след като извършителят е бил прострелян от случаен цивилен минувач. Полицията съобщи, че нападателят е настанен в болница и е жител на Западния бряг.
Според информация на Асошиейтед прес той се е придвижвал към град Афула, когато е бил неутрализиран. Разследването на случая продължава.
