Нощните атаки с дронове предизвикват сериозни загуби и в Русия, и в Украйна

Русия заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са унищожили през нощта общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на Руското министерство на отбраната, предава БТА.

Ведомството обяви само броя на свалените дронове, без да посочи колко общо украински дронове са били задействани при атаките. Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди независимо информацията, предоставена от Руското министерство.

Руски представители съобщиха, че при нощните атаки с дронове са загинали трима души.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев информира в комуникационното приложение „Телеграм“, че при атака преди полунощ в областта, която граничи на север с Московска област, са загинали двама души, а двама са приети в болница.

В Нижегородска област, Западна Русия, украинска атака срещу индустриална зона причини смъртта на един човек и раняването на двама, съобщи губернаторът Глеб Никитин в „Телеграм“.