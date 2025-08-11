Нощните атаки с дронове предизвикват сериозни загуби и в Русия, и в Украйна

Русия заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са унищожили през нощта общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на Руското министерство на отбраната, предава БТА.
Ведомството обяви само броя на свалените дронове, без да посочи колко общо украински дронове са били задействани при атаките. Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди независимо информацията, предоставена от Руското министерство.
Руски представители съобщиха, че при нощните атаки с дронове са загинали трима души.
Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев информира в комуникационното приложение „Телеграм“, че при атака преди полунощ в областта, която граничи на север с Московска област, са загинали двама души, а двама са приети в болница.
В Нижегородска област, Западна Русия, украинска атака срещу индустриална зона причини смъртта на един човек и раняването на двама, съобщи губернаторът Глеб Никитин в „Телеграм“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калния
Коментиран от #5
09:21 11.08.2025
2 Вашето мнение
Коментиран от #8, #12
09:22 11.08.2025
3 А уж бяха Силя
А сега неможе да си опази собственното небе от бавни дронове
Какво ли ще е ако им дадът ракети??
Капитолацията им е в кърпа вързана
Коментиран от #7, #18
09:23 11.08.2025
4 Путин страхливото милиционерче
09:23 11.08.2025
5 Оксана
До коментар #1 от "Калния":Бългаорите сте като пинчер, много джафкате ама в краката на господаря.
09:24 11.08.2025
6 4 години 3 села
Рускинята е Оръжие номер едно на Путин
Сега им е наредено да Пръскат спин и зарази по бардаците
09:24 11.08.2025
7 Ушанкиии с айкю 12
До коментар #3 от "А уж бяха Силя":Другото, което си си мислил е, че Москвич е добра кола, а Тройнов - изискан алкохол.
09:25 11.08.2025
8 Да де
До коментар #2 от "Вашето мнение":Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.
Коментиран от #11
09:25 11.08.2025
9 Механик
09:26 11.08.2025
10 Пасивен Русофил
09:26 11.08.2025
11 Вашето мнение
До коментар #8 от "Да де":сига всички колоездачи плачете, че Путин и Тръмп ще делят, а вождчето ви ще подсмърча.
Коментиран от #15, #17, #19
09:27 11.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 загуби в долари
Коментиран от #16
09:28 11.08.2025
14 Кремълски, бункерен плъх
09:28 11.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Украйна има ПВО копейко заблудена!
До коментар #13 от "загуби в долари":Това говори ли ти нещо?
09:29 11.08.2025
17 Копей,
До коментар #11 от "Вашето мнение":Не си цъкай сам плюсчето!Пак се излагаш! Като кифладжия!
09:30 11.08.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "А уж бяха Силя":"Капитолацията" явно ОТпосолствоТО мислят, че тази дума има нещо общо с КапитОлия, ама НЕ ❗
Ама те даже "гугъл" не знаят как се пише вярно❗
А и Капитолия не е в СрАШТ де ❗
09:31 11.08.2025
19 Копейка
До коментар #11 от "Вашето мнение":А на нас тук каква ни е далаверата?
09:34 11.08.2025
20 Злобното Джуджи
Коментиран от #24
09:34 11.08.2025
21 Факти
Коментиран от #22
09:39 11.08.2025
22 Механик
До коментар #21 от "Факти":Кога Русия ще произведе ЕФДИН свестен пирон?За цветен телевизор или нещо като Мерцедес няма да питам.
Коментиран от #26, #27
09:42 11.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Орк
До коментар #20 от "Злобното Джуджи":Помоли да те сменят опорките. Много са тъпи и досадни.
09:53 11.08.2025
25 болгарин..
10:05 11.08.2025
26 пхенянець..
До коментар #22 от "Механик":Кремля има бурми и пироньие още от соца,щу тренове дойдоо с гвоздей от бг-то..дека бгмангалите ги праат у маалата,даже ни дават и на назе да ги слагаме у новио кимискандер..а он носи над дузина тонове от тия бгжелеьца..
10:12 11.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мишел
10:34 11.08.2025