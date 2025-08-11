Новини
Нощните атаки с дронове предизвикват сериозни загуби и в Русия, и в Украйна

11 Август, 2025 09:20 1 062 30

При ударите в Тулска и Нижегородска области загинаха трима души, а няколко бяха ранени

Нощните атаки с дронове предизвикват сериозни загуби и в Русия, и в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Русия заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са унищожили през нощта общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на Руското министерство на отбраната, предава БТА.

Ведомството обяви само броя на свалените дронове, без да посочи колко общо украински дронове са били задействани при атаките. Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди независимо информацията, предоставена от Руското министерство.

Руски представители съобщиха, че при нощните атаки с дронове са загинали трима души.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев информира в комуникационното приложение „Телеграм“, че при атака преди полунощ в областта, която граничи на север с Московска област, са загинали двама души, а двама са приети в болница.

В Нижегородска област, Западна Русия, украинска атака срещу индустриална зона причини смъртта на един човек и раняването на двама, съобщи губернаторът Глеб Никитин в „Телеграм“.


Русия
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калния

    5 7 Отговор
    Няма да забирам повече Рускини все кален го вадя

    Коментиран от #5

    09:21 11.08.2025

  • 2 Вашето мнение

    13 6 Отговор
    Война на изтощение, която категорично беше спечелена от Русия над целокупното нато.

    Коментиран от #8, #12

    09:22 11.08.2025

  • 3 А уж бяха Силя

    8 11 Отговор
    Преди войната мислехме че Русия е сила
    А сега неможе да си опази собственното небе от бавни дронове
    Какво ли ще е ако им дадът ракети??
    Капитолацията им е в кърпа вързана

    Коментиран от #7, #18

    09:23 11.08.2025

  • 4 Путин страхливото милиционерче

    6 11 Отговор
    Боли ме дара за 10 млн умрели вати. Важното е Кабаева да е добре в Швейцария.

    09:23 11.08.2025

  • 5 Оксана

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Калния":

    Бългаорите сте като пинчер, много джафкате ама в краката на господаря.

    09:24 11.08.2025

  • 6 4 години 3 села

    6 9 Отговор
    Расия Сила Радия Мощ
    Рускинята е Оръжие номер едно на Путин
    Сега им е наредено да Пръскат спин и зарази по бардаците

    09:24 11.08.2025

  • 7 Ушанкиии с айкю 12

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "А уж бяха Силя":

    Другото, което си си мислил е, че Москвич е добра кола, а Тройнов - изискан алкохол.

    09:25 11.08.2025

  • 8 Да де

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Това ти и още трима кретена го пишете четвърта година.

    Коментиран от #11

    09:25 11.08.2025

  • 9 Механик

    5 6 Отговор
    А на мен Артилериста ми наду главата че Русия била сила.

    09:26 11.08.2025

  • 10 Пасивен Русофил

    4 5 Отговор
    Ако не армия то поне Г Е Й по рно хубаво имат

    09:26 11.08.2025

  • 11 Вашето мнение

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    сига всички колоездачи плачете, че Путин и Тръмп ще делят, а вождчето ви ще подсмърча.

    Коментиран от #15, #17, #19

    09:27 11.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 загуби в долари

    2 6 Отговор
    това не е война . тръбяха за най-страшното . втората световна и 60 милиона жертви . глупости . 1-2 ранени на ден 10 за седмица . не е много . сега мирът договориха . самопровъзгласил се зелиски чака подаяния .

    Коментиран от #16

    09:28 11.08.2025

  • 14 Кремълски, бункерен плъх

    6 4 Отговор
    Всичко е по план...

    09:28 11.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Украйна има ПВО копейко заблудена!

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "загуби в долари":

    Това говори ли ти нещо?

    09:29 11.08.2025

  • 17 Копей,

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Не си цъкай сам плюсчето!Пак се излагаш! Като кифладжия!

    09:30 11.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "А уж бяха Силя":

    "Капитолацията" явно ОТпосолствоТО мислят, че тази дума има нещо общо с КапитОлия, ама НЕ ❗
    Ама те даже "гугъл" не знаят как се пише вярно❗
    А и Капитолия не е в СрАШТ де ❗

    09:31 11.08.2025

  • 19 Копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    09:34 11.08.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    8 5 Отговор
    Четири Года продължава безкрайната ру3ка мъка и импотентност. Достоевски очень доволен 👍

    Коментиран от #24

    09:34 11.08.2025

  • 21 Факти

    3 7 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #22

    09:39 11.08.2025

  • 22 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Кога Русия ще произведе ЕФДИН свестен пирон?За цветен телевизор или нещо като Мерцедес няма да питам.

    Коментиран от #26, #27

    09:42 11.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Орк

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Злобното Джуджи":

    Помоли да те сменят опорките. Много са тъпи и досадни.

    09:53 11.08.2025

  • 25 болгарин..

    3 1 Отговор
    Ало фактаджийте..къде в статията пише че кремля през тази нощ е нападнал кiевската хунта,явно урсулските бустери още ви действат..ако сте кьорави и невидите-викайте форисветулката за да ви свети..

    10:05 11.08.2025

  • 26 пхенянець..

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Кремля има бурми и пироньие още от соца,щу тренове дойдоо с гвоздей от бг-то..дека бгмангалите ги праат у маалата,даже ни дават и на назе да ги слагаме у новио кимискандер..а он носи над дузина тонове от тия бгжелеьца..

    10:12 11.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мишел

    0 0 Отговор
    Жертвите са пропорционални на количеството експлозиви, които достигат до териториите на Украйна и на Русия. Съотношението е над 10:1.

    10:34 11.08.2025

