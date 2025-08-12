Новини
Иран: Готови сме за директни ядрени преговори със САЩ при подходящи условия

Иран: Готови сме за директни ядрени преговори със САЩ при подходящи условия

12 Август, 2025

Първият вицепрезидент Ареф нарече исканията за пълен отказ от обогатяване на уран „шега“

Иран: Готови сме за директни ядрени преговори със САЩ при подходящи условия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е готов да проведе директни ядрени преговори със САЩ, ако условията са подходящи, заяви първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Той определи като „шега“ искането на Вашингтон Техеран напълно да се откаже от обогатяването на уран.

Шестият кръг от разговори между двете страни беше прекъснат след израелски и американски удари по ирански ядрени обекти през юни. САЩ и Израел обвиняват Иран, че се стреми към разработване на ядрени оръжия. Твърдение, което Техеран отрича.

„Иран е готов за преговори при равни условия, за да защити интересите си… Позицията на Ислямската република е в посоката, която хората искат, и ако има подходящи условия, ние сме готови дори за директни преговори“, подчерта Ареф.

Предишните кръгове на преговори, започнали през април, се проведоха непряко с посредничеството на Оман. Вашингтон настоява, че обогатяването на уран в Иран представлява път към производство на ядрено оръжие и трябва да бъде прекратено.

В неделя иранският президент Масуд Пезешкиан също заяви, че подкрепя възобновяването на диалога със САЩ, независимо от високото ниво на недоверие. „Не искате да разговаряме? Е, тогава какво искате да направите? Искате ли да воювате?… Започването на преговори не означава, че възнамеряваме да се предадем“, каза той, призовавайки към рационален, а не емоционален подход.


Иран (Ислямска Република)
