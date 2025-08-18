Новини
Хърватският премиер: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир
Хърватският премиер: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир

18 Август, 2025 08:51 718 45

Андрей Пленкович: Решението трябва да зачита териториалната цялост и международното право

Хърватският премиер: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Украйна се нуждае от траен мир, основан на международното право и зачитане на териториалната ѝ цялост, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович след участие във видеосреща на лидерите от „Коалицията на желаещите“, предава БТА.

„Подчертах, че продължаваме да подкрепяме усилията за постигане на справедлив и траен мир, който е в съответствие с международното право и териториалната цялост на Украйна, както и с дългосрочни гаранции за сигурност. Това е важно както за защитата на общите ни ценности, така и за европейската и глобалната сигурност“, написа Пленкович в профила си в X.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна вчера в Брюксел, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно мирното споразумение, предложено от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския лидер Владимир Путин.

В дискусията участваха лидерите на ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Очаква се днес Зеленски да се срещне във Вашингтон с американския президент, а по-късно Доналд Тръмп да участва в многостранна среща с европейски лидери.

„Коалицията на желаещите“ включва повечето големи европейски държави, Европейския съюз, НАТО, както и партньори извън Европа като Канада, уточнява агенция ХИНА.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗЕВЗЕК

    21 4 Отговор
    А Хърватска се нуждае от ЕВРОЗОНАТА, нали?

    08:54 18.08.2025

  • 2 Джафкащите пудели

    28 2 Отговор
    Сега всичките ще се изредят
    да подкрепят просячето
    от гинеколожката до политкоректните
    чиновници из ЕС канцелариите.
    Голяма какафония ще е 😁

    08:55 18.08.2025

  • 3 Пич

    27 3 Отговор
    Разни ждрольовци се надпреварват да си покажат глупотевините ! Сега Тръмп първо ще нашамари Зелю и ще му обясни какво да прави !!! После всички Урсулианци ще бъдат бити и унижени без Макрон , защото той е бил бит и унижен още в самолета !!!

    Коментиран от #18

    08:55 18.08.2025

  • 4 Факти

    19 2 Отговор
    Хърватският премиер: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир, затова Зеления клоун да слуша !

    08:56 18.08.2025

  • 5 Абе не ви ли

    26 2 Отговор
    омръзна, да повтаряте едно и също като папагали по цял ден!!!
    Като се нуждае, бегай да им го усигуриш бре смешник!!!

    08:56 18.08.2025

  • 6 Перо

    21 2 Отговор
    Когато хърватите имаха проблем със Сърбия и Словения пееха друга песен! Сега са защитници на измислените държави и нации, /РСМ и Украйна/, чиято същност е кражба на история, нация и геноцид! Анте Павелич не си е свършил работата!

    08:57 18.08.2025

  • 7 Сократ

    23 3 Отговор
    2022-та, когато Русия се опита за пореден път да се договори със САЩ, какво стана? Пратиха я по дяволите. После реват защо се започна СВО. Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност? Вълци я яли.

    08:57 18.08.2025

  • 8 Ами прав е

    21 2 Отговор
    Една работа за да се оправи требва да се разтури... или в случая си требва безусловна капитулация...
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!

    08:57 18.08.2025

  • 9 Пленкович, Русия си взема Руските Земи

    17 2 Отговор
    Населени с Руснаци от Векове!! Украинците са живяли до СССР Галичина и нее имало Държава Украйна! Чети История, вместо да пишеш Глупости, ако изобщо си написал нещо Подобно, а нее съчинено от Мисирки!?

    09:04 18.08.2025

  • 10 БРАВО

    15 2 Отговор
    Евроатлантика очевидно не е много умно същество. 8 години лъжи, 3 години празни приказки за "справедлив и траен мир" и продължават все същата, очаквайки различен от досегашния резултат.

    09:05 18.08.2025

  • 11 мдааа Дааа

    15 3 Отговор
    Всички юрогейци гърмят трябва гаранция за Усрия, а никой не си задава въпроса защо Русия започна СВО...
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим (видео).....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута и за това сега се чуват бомбите, за това започна изписаните СВО.

    Коментиран от #16

    09:05 18.08.2025

  • 12 До Путин

    11 5 Отговор
    Путин прави грешка, отново ще бъде излъган. Да вади големите оръжия и да освобождава Украйна и Армения.

    09:06 18.08.2025

  • 13 справедлив и траен мир

    8 5 Отговор
    Ама трябва и да е "силен" каза премиерчето дЖилезку. Даже сочи, заяви и го посочи !

    09:10 18.08.2025

  • 14 Коста

    11 1 Отговор
    На тези премиери, хърватския, българския, ....От Брюксел ли са им написали речите? Едно към едно.. бръщолевене на несмислици

    Коментиран от #17

    09:12 18.08.2025

  • 15 Чи как тъй

    7 0 Отговор
    Ще пристигна в Брюксел и няма да проведе видеоразговор със съюзниците. Това е недопустимо

    09:12 18.08.2025

  • 16 ДАДА

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "мдааа Дааа":

    Путин отговори!Прати милион и нещо руснаци на оня свят Да продължава.

    09:13 18.08.2025

  • 17 Да ама тая пуйка

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    е пропуснала думички. Не го е научила на изуст като дЖилезку

    09:14 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    9 3 Отговор
    Росен Желязков ще пътува ли към Вашингтон подкрепяйки Зеленски? Иначе комедийната трупа няма да е пълна...

    09:14 18.08.2025

  • 20 Хърватският премиер

    6 2 Отговор
    Що не е "лидер" а?

    09:15 18.08.2025

  • 21 Я пък тоя

    12 1 Отговор
    По справедлив мир от това да изпълни условията на Путин, няма!

    Коментиран от #26

    09:16 18.08.2025

  • 22 То и аз искам да ми купят

    8 1 Отговор
    ново колело от скъпите, ама...

    09:16 18.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Защо

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тихо дриссък!":

    Се възпаляваш? Човека да не ти се изтрещя в устата?

    09:18 18.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кво включва

    5 2 Отговор
    „Коалицията на желаещите“ или кво изключва нас не ни интересува. Там дЖилезку да се включва и изключва

    09:19 18.08.2025

  • 28 Укротролчо, да

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тихо дриссък!":

    Муядежууя ти.

    09:20 18.08.2025

  • 29 Древен

    1 6 Отговор
    Австрия влиза в НАТО.

    09:20 18.08.2025

  • 30 То добре, че контранаступа

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Да де":

    освобождава окупирани територии, докато за 14 години руснаците не могат да а превземат и две села.

    09:21 18.08.2025

  • 31 "Подчертах, че продължаваме..."

    5 1 Отговор
    Още един чертожник се появи

    09:22 18.08.2025

  • 32 Колкото

    6 1 Отговор
    и да се напъвате - хора Ви пее много фалшиво! Украйна не заслужава нищо! Тя е главният виновник за тази война и ще си понесе последствията за урок на всички които се "водят по чужд акъл"!

    09:24 18.08.2025

  • 33 Поголовна лумпенизация

    7 0 Отговор
    на папагалите. Вирусна при това. Никой не знае смисъла на това което говори, но да си го каже по медиите

    09:25 18.08.2025

  • 34 Двете копейки мощно квичат

    0 6 Отговор
    Това е добре.

    09:26 18.08.2025

  • 35 справедлив мир

    6 1 Отговор
    НО за братушките! За Украйна капитулация

    09:27 18.08.2025

  • 36 сметкаджия

    6 1 Отговор
    Амиии , то Украйна вече загуби +- 30% от територията си , а населението и сега е около +- 22 милиона от 43 милиона преди войната /основно жени , деца и възрастни/ , не знам като как ще се получи този "справедлив и траен мир без загуба на територии" , май ... няма как !

    Коментиран от #37

    09:27 18.08.2025

  • 37 Руснак без крак

    0 5 Отговор

    До коментар #36 от "сметкаджия":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    09:30 18.08.2025

  • 38 Амиии ,

    6 0 Отговор
    като гледам в нета как се МОБИЛИЗИРАТ украинци по улиците и какви са , като ЕГН (деца и старчоци) , веднага ми става ясно , че ако свирещият с член на пиано не падне на колене мигновено пред Вл. Вл и Доналд Т. и не приеме де-що условие са договорили - до пет годни от Украйна и спомен няма да остане . А па ЕС палячовците могат да бият барабана колкото си искат - тях никой не ги брои за живи .

    Коментиран от #41

    09:32 18.08.2025

  • 39 Всеки мир

    5 0 Отговор
    е по добър от война. Не е нужно да е справедлив.

    09:34 18.08.2025

  • 40 Смешници

    4 0 Отговор
    Нарциси които се мислят за фактори. Пита го някой него кво "подчертавал" ... ама той да си го каже

    09:37 18.08.2025

  • 41 Ти и аз го

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Амиии ,":

    гладене но укросулижите не! Те са като древния Сизиф - държат фенера високо пред себе си и гледат само как гори пламъка...

    Коментиран от #44

    09:39 18.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 кой

    1 0 Отговор
    кой може да ми посочи мирен договор по условията на победеният ,такова чудо няма в цялата човешка история

    10:01 18.08.2025

  • 44 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ти и аз го":

    Малка поправка, без злоба или заяждане. Не Сизиф държал фенера, а Диоген. Сизиф е бутал камъка.

    10:06 18.08.2025

  • 45 Демагогия!

    0 0 Отговор
    Справеливостта е нещо подобно на риска. Тя няма натурален измерител. Няма цвят, мирис, маса, не можеш да я премериш, също както риска. Ако поставиш двама души при абсолютно еднакви условия за всеки от тях справедливостта ще изглежда по различен начин, също както риска. Рискът който комарджията прима е неприемлив за този, който не е комарджия. Според мен европейскта политика още от последното десетилетие на миналия век си играе на руска рулетка с Русия. Все някога тези рискове, които европейските политици предприемаха срещу Русия щяха да се окажат неоправдани и все някога при натискнето на спусъка в цевта ще ше да се окаже наличен патрон, както в случая с Украйна за да заговорят политиците за справедливост без да си дават сметка за поетия риск.

    10:16 18.08.2025

