Хърватският премиер: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир

Украйна се нуждае от траен мир, основан на международното право и зачитане на териториалната ѝ цялост, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович след участие във видеосреща на лидерите от „Коалицията на желаещите“, предава БТА.
„Подчертах, че продължаваме да подкрепяме усилията за постигане на справедлив и траен мир, който е в съответствие с международното право и териториалната цялост на Украйна, както и с дългосрочни гаранции за сигурност. Това е важно както за защитата на общите ни ценности, така и за европейската и глобалната сигурност“, написа Пленкович в профила си в X.
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна вчера в Брюксел, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно мирното споразумение, предложено от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския лидер Владимир Путин.
В дискусията участваха лидерите на ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Очаква се днес Зеленски да се срещне във Вашингтон с американския президент, а по-късно Доналд Тръмп да участва в многостранна среща с европейски лидери.
„Коалицията на желаещите“ включва повечето големи европейски държави, Европейския съюз, НАТО, както и партньори извън Европа като Канада, уточнява агенция ХИНА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕВЗЕК
08:54 18.08.2025
2 Джафкащите пудели
да подкрепят просячето
от гинеколожката до политкоректните
чиновници из ЕС канцелариите.
Голяма какафония ще е 😁
08:55 18.08.2025
3 Пич
Коментиран от #18
08:55 18.08.2025
4 Факти
08:56 18.08.2025
5 Абе не ви ли
Като се нуждае, бегай да им го усигуриш бре смешник!!!
08:56 18.08.2025
6 Перо
08:57 18.08.2025
7 Сократ
08:57 18.08.2025
8 Ами прав е
Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
08:57 18.08.2025
9 Пленкович, Русия си взема Руските Земи
09:04 18.08.2025
10 БРАВО
09:05 18.08.2025
11 мдааа Дааа
Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим (видео).....
На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута и за това сега се чуват бомбите, за това започна изписаните СВО.
Коментиран от #16
09:05 18.08.2025
12 До Путин
09:06 18.08.2025
13 справедлив и траен мир
09:10 18.08.2025
14 Коста
Коментиран от #17
09:12 18.08.2025
15 Чи как тъй
09:12 18.08.2025
16 ДАДА
До коментар #11 от "мдааа Дааа":Путин отговори!Прати милион и нещо руснаци на оня свят Да продължава.
09:13 18.08.2025
17 Да ама тая пуйка
До коментар #14 от "Коста":е пропуснала думички. Не го е научила на изуст като дЖилезку
09:14 18.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
09:14 18.08.2025
20 Хърватският премиер
09:15 18.08.2025
21 Я пък тоя
Коментиран от #26
09:16 18.08.2025
22 То и аз искам да ми купят
09:16 18.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Защо
До коментар #18 от "Тихо дриссък!":Се възпаляваш? Човека да не ти се изтрещя в устата?
09:18 18.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кво включва
09:19 18.08.2025
28 Укротролчо, да
До коментар #18 от "Тихо дриссък!":Муядежууя ти.
09:20 18.08.2025
29 Древен
09:20 18.08.2025
30 То добре, че контранаступа
До коментар #26 от "Да де":освобождава окупирани територии, докато за 14 години руснаците не могат да а превземат и две села.
09:21 18.08.2025
31 "Подчертах, че продължаваме..."
09:22 18.08.2025
32 Колкото
09:24 18.08.2025
33 Поголовна лумпенизация
09:25 18.08.2025
34 Двете копейки мощно квичат
09:26 18.08.2025
35 справедлив мир
09:27 18.08.2025
36 сметкаджия
Коментиран от #37
09:27 18.08.2025
37 Руснак без крак
До коментар #36 от "сметкаджия":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
09:30 18.08.2025
38 Амиии ,
Коментиран от #41
09:32 18.08.2025
39 Всеки мир
09:34 18.08.2025
40 Смешници
09:37 18.08.2025
41 Ти и аз го
До коментар #38 от "Амиии ,":гладене но укросулижите не! Те са като древния Сизиф - държат фенера високо пред себе си и гледат само как гори пламъка...
Коментиран от #44
09:39 18.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 кой
10:01 18.08.2025
44 Я пък тоя
До коментар #41 от "Ти и аз го":Малка поправка, без злоба или заяждане. Не Сизиф държал фенера, а Диоген. Сизиф е бутал камъка.
10:06 18.08.2025
45 Демагогия!
10:16 18.08.2025