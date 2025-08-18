Хърватският премиер: Украйна се нуждае от справедлив и траен мир

Украйна се нуждае от траен мир, основан на международното право и зачитане на териториалната ѝ цялост, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович след участие във видеосреща на лидерите от „Коалицията на желаещите“, предава БТА.

„Подчертах, че продължаваме да подкрепяме усилията за постигане на справедлив и траен мир, който е в съответствие с международното право и териториалната цялост на Украйна, както и с дългосрочни гаранции за сигурност. Това е важно както за защитата на общите ни ценности, така и за европейската и глобалната сигурност“, написа Пленкович в профила си в X.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна вчера в Брюксел, където проведе видеоразговор с европейските съюзници и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно мирното споразумение, предложено от американския президент Доналд Тръмп след срещата му с руския лидер Владимир Путин.

В дискусията участваха лидерите на ЕС и НАТО, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Очаква се днес Зеленски да се срещне във Вашингтон с американския президент, а по-късно Доналд Тръмп да участва в многостранна среща с европейски лидери.

„Коалицията на желаещите“ включва повечето големи европейски държави, Европейския съюз, НАТО, както и партньори извън Европа като Канада, уточнява агенция ХИНА.