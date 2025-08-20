Белият дом: Путин е съгласен на среща със Зеленски ВИДЕО

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит отговори на журналистически въпрос, дали руският президент Владимир Путин е изразил съгласие да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, с думите: "направи го", предаде ДПА.



Левит, която днес даде пресконференция, първоначално отговаряше уклончиво на въпроси по тази тема и отказа да коментира възможни места за евентуалната двустранна среща между Путин и Зеленски. Тя подчерта, че единствено американският президент Доналд Тръмп знае дали руският президент има готовност за такава среща.



Левит бе изправена пред настоятелни запитвания, дали Путин всъщност се е съгласил на двустранна среща. Първоначално говорителката на Белия дом заяви: "Аз мога да ви уверя, че правителството на САЩ и администрацията на Тръмп дори и в момента, докато говорим, работят както с Русия, така и с Украйна, за да се осъществи такава двустранна среща". Левит даде ясен отговор, едва след като бяха отправени още запитвания, разказва ДПА.



Тръмп настоява за прекратяването на войната в Украйна и през последните дни бе домакин на серия от срещи – първо с Путин в Аляска, а след това, в понеделник, прие в Белия дом Зеленски и други европейски лидери.



Плановете на американския президент предвиждат организирането на среща между Путин и Зеленски в рамките на следващите две седмици. След това Тръмп очаква тристранна среща на върха между Русия, Украйна и САЩ, на която да се обсъдят условията за прекратяване на войната.



Въпреки това Русия се изказва по-предпазливо. Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви в интервю за телевизия "Россия-24“, че по принцип Москва има готовност за всякакви преговорни формати. "Но всички контакти, включващи държавни глави, трябва да се подготвят по най-внимателния начин", добави той.



Русия вече е отхвърляла призивите на Зеленски за бързото организиране на двустранна среща с Путин. Според Москва първо трябва да бъде договорено споразумение от делегации на по-ниско равнище.

Ръководителката на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард съобщи, че отнема достъпа до класифицирани документи на 37 настоящи и бивши служители на разузнаването, които тя обвинява в "политизиране и манипулиране на разузнавателна информация", предаде Ройтерс.



Габард заяви в социалната мрежа "Екс", че е предприела този ход по нареждане на президента Доналд Тръмп.



Ръководителката на американското Национално разузнаване многократно е изразявала позицията, че разузнавателната общност на САЩ се използва като оръжие и миналия месец министерството на правосъдието обяви, че създава работна група, която да провери тези твърдения.



През юли Габард призова за съдебно преследване на бившия президент демократ Барак Обама и служители от неговата администрация, обвинявайки ги, че през 2016 г. са осъществили "изменнически заговор" за подкопаване на позициите Тръмп.



Републиканецът Тръмп обвини Обама, че е инициирал кампания, която да очерни победата му на президентските избори през 2016 г. чрез изфабрикувани твърдения за руска намеса във вота. Тръмп не предостави доказателства за тези свои обвинения. "Тези странни твърдения са абсурдни и представляват слаб опит за отвличане на общественото внимание", каза говорител на Обама.



Членове на Демократическата партия също отхвърлиха думите на Габард, че през 2016 г. е имало "изменнически заговор" като неверни и политически мотивирани.



Според публикуван през януари 2017 г. доклад на американските разузнавателни служби Русия е разпространявала дезинформация в социалните мрежи и е извършвала хакерски атаки в опит да навреди на предизборната кампания на тогавашната кандидат-президентка на демократите Хилъри Клинтън. Според авторите на доклада реалното въздействие на тези действия вероятно е било ограничено. В доклада не бяха представени доказателства, че усилията на Москва са променили резултатите от вота.



Русия отрече да се е опитвала да се намесва в изборите в САЩ