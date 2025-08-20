Българка бе задържана и глобена в Гърция, защото оставила кучето си в автомобила

Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“, цитирано от БТА.
Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.
На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
11:21 20.08.2025
2 Бойкакис
11:21 20.08.2025
3 Безправен
Коментиран от #6
11:22 20.08.2025
4 Злобното Джуджи
Русофилите "обичат" Рaccия отдалече, въпреки че в Русия никой не глобява че си оставил кучето, детето и 100кг тротил в колата 😄
11:22 20.08.2025
5 Даааа
11:23 20.08.2025
6 Соваж бейби
До коментар #3 от "Безправен":Не е така ,в момента какви са температурите там горещини предполагам, тебе ако те оставят на 40 градуса в кола на затворен прозорец колко ще издържиш за 15 минути е възможно и да умреш замисли се
Коментиран от #8
11:25 20.08.2025
7 Сталин
11:26 20.08.2025
8 Безправен
До коментар #6 от "Соваж бейби":Възможно е да е и така но на 60 годишната жена, определено и е станало лошо.
Коментиран от #11, #13
11:34 20.08.2025
9 456
11:35 20.08.2025
10 А герб
11:38 20.08.2025
11 Мдааааа...
До коментар #8 от "Безправен":Вероятно този номер го е правила и друг път, ама в БГ-то. Да, ама преди да тръгнеш навън, трябва да четеш законите там, където си тръгнал..
11:41 20.08.2025
12 Дух
11:42 20.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ако кучето не ще да слиза
11:45 20.08.2025
15 А като
11:58 20.08.2025