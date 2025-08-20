Новини
Българка бе задържана и глобена в Гърция, защото оставила кучето си в автомобила

20 Август, 2025 11:16 735 15

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро

Българка бе задържана и глобена в Гърция, защото оставила кучето си в автомобила - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“, цитирано от БТА.

Случаят е станал по обяд вчера в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    10 1 Отговор
    Поредната луда ,измират много кучета в колата заради жегите и тука има глоби.Дори и на деца няколко случая от небрежност на ненормални в горещина си оставиш куче или дете в кола ?Не само глоба ами и затвор трябва за такива

    11:21 20.08.2025

  • 2 Бойкакис

    5 7 Отговор
    Трябва да се пълни гръцката касичка! Кучета и котки може, прасета не може!

    11:21 20.08.2025

  • 3 Безправен

    5 0 Отговор
    15 минути. 1000 евро. Преписка! Без коментар.

    Коментиран от #6

    11:22 20.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    5 9 Отговор
    Тази българка е русофилка !!!
    Русофилите "обичат" Рaccия отдалече, въпреки че в Русия никой не глобява че си оставил кучето, детето и 100кг тротил в колата 😄

    11:22 20.08.2025

  • 5 Даааа

    8 2 Отговор
    И в България трябват такива глоби както за отношението към животинките, така и за нарушенията по пътя, защото Ганьо разбира само когато му бръкнат в джоба...

    11:23 20.08.2025

  • 6 Соваж бейби

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Безправен":

    Не е така ,в момента какви са температурите там горещини предполагам, тебе ако те оставят на 40 градуса в кола на затворен прозорец колко ще издържиш за 15 минути е възможно и да умреш замисли се

    Коментиран от #8

    11:25 20.08.2025

  • 7 Сталин

    5 2 Отговор
    Евроатлантически ценности,човешките права на псето трябва да се спазват,а хората кучета ги яли според Талмуда

    11:26 20.08.2025

  • 8 Безправен

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Възможно е да е и така но на 60 годишната жена, определено и е станало лошо.

    Коментиран от #11, #13

    11:34 20.08.2025

  • 9 456

    5 0 Отговор
    Те така де събират пари. Няма лабаво 15 минути- 1000 евро.

    11:35 20.08.2025

  • 10 А герб

    4 0 Отговор
    Оставиха половин България без вода при 40градуса

    11:38 20.08.2025

  • 11 Мдааааа...

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Безправен":

    Вероятно този номер го е правила и друг път, ама в БГ-то. Да, ама преди да тръгнеш навън, трябва да четеш законите там, където си тръгнал..

    11:41 20.08.2025

  • 12 Дух

    2 1 Отговор
    Къде са сега талмудистите копейки който лобират зелена гринго таласъм почит към Тръмп и да обяснят защо на Ελλάδα и Казват Новата Византия ЕС от световна величина

    11:42 20.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ако кучето не ще да слиза

    2 0 Отговор
    или е за кратко да пази колата . но на 50-60 градуса да го остави за дълго е лошо . ще го дехидратира . явно не е имала на кой да го остави . първото куче космонавт е лайка . заминава в космоса .

    11:45 20.08.2025

  • 15 А като

    2 1 Отговор
    ...му вземеш 1000€ на човека, не се ли нарушава правото му на живот. Едно е да го порицаят и на кажеш с една глоба от 50€ и няколко часа обществено обучение...Всичко е за парите, на никой не му пука за последствията. Аз знам за подобен случай в друга държава и собственика изхвърлил кучето след това от един мост, като сам решиш да прекрати тоя лудост, да го гледа и глоби да му плаща

    11:58 20.08.2025

