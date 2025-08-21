Автобус с десетки сръбски туристи беше нападнат с камъни в Гърция

Автобус, превозващ 38 сръбски туристи, е бил нападнат с камъни снощи на магистралата Егнатия близо до изхода за стария път Солун-Верия в Гърция, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Според полицейския доклад инцидентът е причинен от четирима души, най-вероятно непълнолетни, а няколко прозореца са били счупени, предаде гръцкото издание "Катимерини".

Шофьор, който не е бил зад волана по време на инцидента, е леко ранен, съобщиха от туристическата агенция, превозвала туристите, предаде РТС. Гръцките медии съобщават за още двама леко ранени туристи, които не са пожелали медицинска помощ.

Пътниците са се върнали в Сърбия с друг автобус. Гръцката полиция е задържала двама души, но до момента не са установени доказателства срещу тях, така че те са били освободени.