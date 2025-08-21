Новини
Автобус с десетки сръбски туристи беше нападнат с камъни в Гърция

Автобус с десетки сръбски туристи беше нападнат с камъни в Гърция

21 Август, 2025 16:06

Според полицейския доклад инцидентът е причинен от четирима души, най-вероятно непълнолетни

Автобус с десетки сръбски туристи беше нападнат с камъни в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус, превозващ 38 сръбски туристи, е бил нападнат с камъни снощи на магистралата Егнатия близо до изхода за стария път Солун-Верия в Гърция, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Според полицейския доклад инцидентът е причинен от четирима души, най-вероятно непълнолетни, а няколко прозореца са били счупени, предаде гръцкото издание "Катимерини".

Шофьор, който не е бил зад волана по време на инцидента, е леко ранен, съобщиха от туристическата агенция, превозвала туристите, предаде РТС. Гръцките медии съобщават за още двама леко ранени туристи, които не са пожелали медицинска помощ.

Пътниците са се върнали в Сърбия с друг автобус. Гръцката полиция е задържала двама души, но до момента не са установени доказателства срещу тях, така че те са били освободени.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    10 0 Отговор
    а отде е пожара от снимката

    16:11 21.08.2025

  • 2 Трябва да са

    12 2 Отговор
    Шиптерски мигранти били
    Имат си ги доста в тесалониките

    16:12 21.08.2025

  • 3 Ами да, те

    9 3 Отговор
    Гърците така правят...

    16:12 21.08.2025

  • 4 1488

    13 0 Отговор
    поне турете на снимката онуй сигане дето утрепа 7 души

    16:12 21.08.2025

  • 5 Тео

    8 1 Отговор
    Анархисти - в Гърция ги има много🙂

    16:13 21.08.2025

  • 6 мошЕто

    5 0 Отговор
    Нашите ,, палестинци,, ги правят тия работи с влаковете , може тоя път да са решили да чупят автобуси .

    16:19 21.08.2025

  • 7 оня с коня

    7 1 Отговор
    Жителите на РУСКА СЪРБИЯ не са желани в ЕС

    16:23 21.08.2025

  • 8 Тервел

    7 1 Отговор
    Никой не ги харесва сърбите...Те са най неприятните съседи .

    16:24 21.08.2025

  • 9 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    2 0 Отговор
    АЛБАНСКИ цигани арнаути

    16:33 21.08.2025

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Да няма футболен мач и покрай него?

    16:34 21.08.2025

