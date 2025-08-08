Новини
Свят »
Гърция »
Хиляди пътници бяха блокирани в Гърция заради бурни ветрове

Хиляди пътници бяха блокирани в Гърция заради бурни ветрове

8 Август, 2025 11:54 359 1

  • гърция-
  • пирея-
  • време-
  • вятър-
  • ферибот

Бреговата охрана наложи забрана за плаване от няколко пристанища

Хиляди пътници бяха блокирани в Гърция заради бурни ветрове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хиляди пътници бяха блокирани на пристанището в Пирея днес, след като фериботите останаха акостирани поради бурни ветрове, засягащи голяма част от Гърция, предаде гръцкият вестник „Катимерини“, цитиран от БТА.

Бреговата охрана наложи забрана за плаване от пристанищата Пирея, Лаврио, Рафина и фериботната линия Агия Марина – Неа Стира, която свързва Атика с остров Евия. Според метеорологичните власти се очаква поривите на вятъра да достигнат до 88 км/ч.

Забраната не се отнася за плавателни съдове, опериращи по маршрути до островите в Сароническия залив.

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че пътниците, които е трябвало да се качат на ферибота за Цикладите в 6:45 ч. сутринта, са били информирани за закъснения, продължаващи поне до 13:00 ч., които засягат всички отпътувания от островите в Егейско море.

Пътуващите се съветват да се консултират с местните пристанищни власти, преди да тръгнат на път, подчертава изданието.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алфонсо

    0 0 Отговор
    Ми да вземат да летят като има вятър бе! Тъкмо самолетите ще стигат по-лесно закъдето са тръгнали с тоя попътен вятър!
    Сега иронията на страна...омръзна ми да слушам и чета за гърците и какви проблеми имали! Не ме интересуват изобщо! Достатъчно тежко ни е положението тук, та да ми дреме за тия гърци!

    12:00 08.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания