Хиляди пътници бяха блокирани в Гърция заради бурни ветрове

Хиляди пътници бяха блокирани на пристанището в Пирея днес, след като фериботите останаха акостирани поради бурни ветрове, засягащи голяма част от Гърция, предаде гръцкият вестник „Катимерини“, цитиран от БТА.

Бреговата охрана наложи забрана за плаване от пристанищата Пирея, Лаврио, Рафина и фериботната линия Агия Марина – Неа Стира, която свързва Атика с остров Евия. Според метеорологичните власти се очаква поривите на вятъра да достигнат до 88 км/ч.

Забраната не се отнася за плавателни съдове, опериращи по маршрути до островите в Сароническия залив.

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че пътниците, които е трябвало да се качат на ферибота за Цикладите в 6:45 ч. сутринта, са били информирани за закъснения, продължаващи поне до 13:00 ч., които засягат всички отпътувания от островите в Егейско море.

Пътуващите се съветват да се консултират с местните пристанищни власти, преди да тръгнат на път, подчертава изданието.