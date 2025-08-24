Новини
Китайски експерт: ЕС ще трябва да приеме загубата на украинска територия
  Тема: Украйна

Китайски експерт: ЕС ще трябва да приеме загубата на украинска територия

24 Август, 2025 05:44, обновена 24 Август, 2025 05:51

Това е необходимо, за да изгради допълнително архитектура на сигурност, смята Ван Зайбанг, старши изследовател в китайския институт Тайхе

Китайски експерт: ЕС ще трябва да приеме загубата на украинска територия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЕС ще трябва да приеме реалността за загубата на територия от Украйна, за да изгради допълнително архитектура на сигурност.

Това мнение изрази в интервю пред ТАСС Ван Зайбанг, старши изследовател в китайския институт Тайхе.

„Русия и Съединените щати постигнаха разбирателство, че след края на конфликта Украйна трябва да получи някои гаранции за сигурност от държави извън НАТО. В същото време ЕС вероятно ще бъде принуден да приеме реалността с известна загуба на територия от Украйна и ще се опита да постигне споразумения на тази основа, така че не само Украйна, но и ЕС да могат да получат определени гаранции за сигурност“, смята той.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати ще обсъдят с Русия приемливи гаранции за сигурност за Украйна. Тръмп заяви в интервю за Fox News, че гаранциите за сигурност за Украйна не могат да включват защита от НАТО, добавяйки, че „ще има някаква форма на сигурност“, но не предостави подробности.

Русия счита принципа на колективното предоставяне на гаранции за Украйна за актуален, но отхвърля гаранциите за сигурност за Украйна в логиката на конфронтация с Русия.


