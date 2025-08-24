ЕС ще трябва да приеме реалността за загубата на територия от Украйна, за да изгради допълнително архитектура на сигурност.

Това мнение изрази в интервю пред ТАСС Ван Зайбанг, старши изследовател в китайския институт Тайхе.

„Русия и Съединените щати постигнаха разбирателство, че след края на конфликта Украйна трябва да получи някои гаранции за сигурност от държави извън НАТО. В същото време ЕС вероятно ще бъде принуден да приеме реалността с известна загуба на територия от Украйна и ще се опита да постигне споразумения на тази основа, така че не само Украйна, но и ЕС да могат да получат определени гаранции за сигурност“, смята той.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че Съединените щати ще обсъдят с Русия приемливи гаранции за сигурност за Украйна. Тръмп заяви в интервю за Fox News, че гаранциите за сигурност за Украйна не могат да включват защита от НАТО, добавяйки, че „ще има някаква форма на сигурност“, но не предостави подробности.

Русия счита принципа на колективното предоставяне на гаранции за Украйна за актуален, но отхвърля гаранциите за сигурност за Украйна в логиката на конфронтация с Русия.