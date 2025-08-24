Новини
Washington Post: Пентагонът праща войски в Чикаго за борба с престъпността ВИДЕО

24 Август, 2025 06:29, обновена 24 Август, 2025 06:36 664 4

Миналата седмица президентът Тръмп обяви мерки във Вашингтон

Washington Post: Пентагонът праща войски в Чикаго за борба с престъпността ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът планира да изпрати войски в Чикаго за борба с престъпността, съобщи Washington Post, позовавайки се на официални лица.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след американската столица ще възстанови реда в други градове в страната, като Ню Йорк и Лос Анджелис.

„Пентагонът планира разполагане на военни сили в Чикаго от седмици, тъй като президентът Доналд Тръмп се стреми да намали престъпността, бездомността и нелегалната имиграция. Планът включва няколко варианта, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия. Обсъжда се и използването на действащи войски“, се казва в изданието.

Миналата седмица президентът обяви няколко мерки за борба с престъпността във Вашингтон. Според тях местната полиция преминава под прякото управление на федералното правителство. В столицата бяха изпратени войски на Националната гвардия, а въоръжените сили също могат да бъдат изпратени там, ако е необходимо.

Според шефа на Пентагона Пийт Хегсет, Националната гвардия ще пристигне във Вашингтон през следващите седмици и ще остане там толкова дълго, колкото е необходимо според държавния глава.

На Националната гвардия ще бъдат предоставени оръжия за възстановяване на реда.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Хондурас

    4 0 Отговор
    Само в тези два града ли?

    06:56 24.08.2025

  • 2 Уса

    2 0 Отговор
    Имаме си истински президент,който мисли за доброто на своя народ

    07:02 24.08.2025

  • 3 Ал Бъндий

    2 1 Отговор
    Това е по-скоро демонстрация за пред медиите, но всъщност нивата на престъпността наистина са неприемливо високи.

    07:05 24.08.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    И тук трябва така по маалите

    07:08 24.08.2025