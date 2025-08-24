Washington Post: Пентагонът праща войски в Чикаго за борба с престъпността ВИДЕО

Пентагонът планира да изпрати войски в Чикаго за борба с престъпността, съобщи Washington Post, позовавайки се на официални лица.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след американската столица ще възстанови реда в други градове в страната, като Ню Йорк и Лос Анджелис.



„Пентагонът планира разполагане на военни сили в Чикаго от седмици, тъй като президентът Доналд Тръмп се стреми да намали престъпността, бездомността и нелегалната имиграция. Планът включва няколко варианта, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия. Обсъжда се и използването на действащи войски“, се казва в изданието.

Миналата седмица президентът обяви няколко мерки за борба с престъпността във Вашингтон. Според тях местната полиция преминава под прякото управление на федералното правителство. В столицата бяха изпратени войски на Националната гвардия, а въоръжените сили също могат да бъдат изпратени там, ако е необходимо.

Според шефа на Пентагона Пийт Хегсет, Националната гвардия ще пристигне във Вашингтон през следващите седмици и ще остане там толкова дълго, колкото е необходимо според държавния глава.

На Националната гвардия ще бъдат предоставени оръжия за възстановяване на реда.