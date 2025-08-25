Новини
Свят »
Франция »
Франция привика посланика на САЩ в Париж

25 Август, 2025 05:10, обновена 25 Август, 2025 05:14 1 010 2

  • чарлз къшнър-
  • франция-
  • сащ-
  • посланик-
  • антисемитизъм

Дипломатът обвини властта, че държавата не прави достатъчно за борба с антисемитизма

Франция привика посланика на САЩ в Париж - 1
Чарлз Къшнър, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Франция е извикало посланика на САЩ в страната Чарлс Къшнър, след като той изпрати писмо до френския президент Еманюел Макрон, в което казва, че Франция не е направила достатъчно за пресичане на антисемитското насилие, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позовава на говорител на външното министерство в Париж.

„Франция разбра за твърденията, направени от посланика на САЩ г-н Чарлс Къшнър, който в писмо до президента на Републиката изразява безпокойството си от нарастването на антисемитските действия във Франция и отбелязва предполагаемото отсъствие на достатъчни действия от страна на френските власти за борба с тях“, се казва в съобщение на френското министерство, разпространено в неделя.

В него се отбелязва, че „твърденията на посланика са неприемливи“.

„Публични изявления, назидаващи Израел, и жестове в посока на признаване на палестинска държава насърчават екстремистите, подхранват насилие и застрашават живота на евреите във Франция. В днешния свят антиционизмът е антисемитизъм – просто и ясно“, написа Къшнър на Макрон.

Чарлс Къшнър е баща на Джаред Къшнър, който е съпруг на дъщерята на американския президент Доналд Тръмп Иванка.

В края на юли френският президент Еманюел Макрон обяви намерението на страната си да признае палестинска държава на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.

Преди няколко дни в писмо и израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини Макрон, че "подклажда антисемитски настроения" във Франция с призива си за международно признаване на палестинска държава.

"Загрижен съм за тревожния възход на антисемитизма във Франция и липсата на решителни действия на Вашето правителство в отговор на това. През последните години антисемитизмът превзе френските градове", написа Нетаняху.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    6 0 Отговор
    Човек като знае произхода на бащата и сина и му става ясно защо и чии интереси защитава!

    05:36 25.08.2025

  • 2 Кравария

    2 0 Отговор
    оттича в канала!

    06:21 25.08.2025

