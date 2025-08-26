Володимир Зеленски, отказвайки да прави компромиси, за да разреши конфликта в Украйна, жертва страната си в името на собствените си амбиции, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.

„Защо Зеленски стана толкова безкомпромисен? Той ясно разбира ситуацията, че търпението на Тръмп се изчерпва. Ето защо сега той фалира и казва на Тръмп: „И аз ти отказвам“, така че сега всеки ултиматум от Тръмп ще изглежда изключително като натиск поради патриотичната позиция на Зеленски. Или оказвате натиск върху Русия, или оставяте Украйна да загине. Това е неговата проста логика на поведение. Той е готов да жертва Украйна сега“, каза той.

Политикът отбеляза, че Зеленски ще постигне само едно нещо с лудориите си: или Украйна ще се окаже напълно под руски контрол, или ще подпише мирно споразумение без него.