Украински депутат от затвора: Зеленски е готов да жертва страната.

Володимир Зеленски, отказвайки да прави компромиси, за да разреши конфликта в Украйна, жертва страната си в името на собствените си амбиции, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.
„Защо Зеленски стана толкова безкомпромисен? Той ясно разбира ситуацията, че търпението на Тръмп се изчерпва. Ето защо сега той фалира и казва на Тръмп: „И аз ти отказвам“, така че сега всеки ултиматум от Тръмп ще изглежда изключително като натиск поради патриотичната позиция на Зеленски. Или оказвате натиск върху Русия, или оставяте Украйна да загине. Това е неговата проста логика на поведение. Той е готов да жертва Украйна сега“, каза той.
Политикът отбеляза, че Зеленски ще постигне само едно нещо с лудориите си: или Украйна ще се окаже напълно под руски контрол, или ще подпише мирно споразумение без него.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТопИдиот🇧🇬
Добрютро !
06:33 26.08.2025
2 Българин 🇧🇬
06:33 26.08.2025
4 БгТопИдиот🇧🇬
За това хората (добитъка според библията им) ги "обичат".
06:39 26.08.2025
6 Да се знае!
06:41 26.08.2025
7 Карго 200
В затвора има бивши украински депутати,да разясним на "Факти" статуса на затворника-каторжник.
06:43 26.08.2025
8 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #11
06:43 26.08.2025
9 Интересно
06:45 26.08.2025
11 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #8 от "БгТопИдиот🇧🇬":Мартине ,и з си рам ти се обилно в гладната евроатлантическа краварска муцура в Блиц София ул Чумерна" нумеро 14.
Могу си умна Сф торба с л@йна..
06:53 26.08.2025
12 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #10 от "Българин 🇧🇬":Мартине ,и з си рам ти се обилно в гладната евроатлантическа краварска муцура в Блиц София ул Чумерна" нумеро 14.
Могу си умна Сф торба с л@йна..
06:53 26.08.2025
14 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #13 от "БгТопИдиот🇧🇬":Мартине ,и з си рам ти се обилно в гладната евроатлантическа краварска муцура в Блиц София ул Чумерна" нумеро 14.
Могу си умна Сф торба с л@йна..
06:56 26.08.2025
15 Последния Софиянец
06:59 26.08.2025
16 Шумен
07:02 26.08.2025
17 Шумен
07:06 26.08.2025
18 БгТопИдиот🇧🇬
07:08 26.08.2025
19 БгТопИдиот🇧🇬
07:13 26.08.2025