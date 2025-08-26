Новини
Украински депутат от затвора: Зеленски е готов да жертва страната
  Тема: Украйна

26 Август, 2025 06:26, обновена 26 Август, 2025 06:30 1 235 19

Той разбира, че търпението на Тръмп се изчерпва, заяви Александър Дубински

Украински депутат от затвора: Зеленски е готов да жертва страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски, отказвайки да прави компромиси, за да разреши конфликта в Украйна, жертва страната си в името на собствените си амбиции, заяви в своя Telegram канал депутатът от Върховната рада Александър Дубински, който е в затвора по обвинение в държавна измяна.

„Защо Зеленски стана толкова безкомпромисен? Той ясно разбира ситуацията, че търпението на Тръмп се изчерпва. Ето защо сега той фалира и казва на Тръмп: „И аз ти отказвам“, така че сега всеки ултиматум от Тръмп ще изглежда изключително като натиск поради патриотичната позиция на Зеленски. Или оказвате натиск върху Русия, или оставяте Украйна да загине. Това е неговата проста логика на поведение. Той е готов да жертва Украйна сега“, каза той.

Политикът отбеляза, че Зеленски ще постигне само едно нещо с лудориите си: или Украйна ще се окаже напълно под руски контрол, или ще подпише мирно споразумение без него.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    12 3 Отговор
    Украински депутат от затвора: Зеленски е готов да жертва страната.

    Добрютро !

    06:33 26.08.2025

  • 2 Българин 🇧🇬

    16 4 Отговор
    Разбира се , прав е ! Чудно как евреите от натовската хунта са го оставили жив?! Разстреляха дори собствения си представител на първите мирни преговори .

    06:33 26.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БгТопИдиот🇧🇬

    8 3 Отговор
    Исторически във всяка еднма човешка ГАДОСТ са набъркани родата на ЗЕ .

    За това хората (добитъка според библията им) ги "обичат".

    06:39 26.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да се знае!

    4 13 Отговор
    Затворът е точното място за всеки предател и руска тротинетка. Само от там трябва се обажда този подлец .

    06:41 26.08.2025

  • 7 Карго 200

    2 7 Отговор
    В затвора няма украински депутати!
    В затвора има бивши украински депутати,да разясним на "Факти" статуса на затворника-каторжник.

    06:43 26.08.2025

  • 8 БгТопИдиот🇧🇬

    3 8 Отговор
    Но трябва да признаем, че Зеленски унищожи алкохолната втарая за няма и 3 години с подръчни средства!

    Коментиран от #11

    06:43 26.08.2025

  • 9 Интересно

    2 7 Отговор
    А някой бивш съветник на Кучма или пък например Азаров няма ли да потвърди думите на този дегенерат ? 😂

    06:45 26.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БгТопИдиот🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Мартине ,и з си рам ти се обилно в гладната евроатлантическа краварска муцура в Блиц София ул Чумерна" нумеро 14.

    Могу си умна Сф торба с л@йна..

    06:53 26.08.2025

  • 12 БгТопИдиот🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин 🇧🇬":

    Мартине ,и з си рам ти се обилно в гладната евроатлантическа краварска муцура в Блиц София ул Чумерна" нумеро 14.

    Могу си умна Сф торба с л@йна..

    06:53 26.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БгТопИдиот🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Мартине ,и з си рам ти се обилно в гладната евроатлантическа краварска муцура в Блиц София ул Чумерна" нумеро 14.

    Могу си умна Сф торба с л@йна..

    06:56 26.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Иде ред и на алкохолния султанат на бункерното, фалита и разпада е неизбежен, ще черпя цял месец в заведението!

    06:59 26.08.2025

  • 16 Шумен

    3 2 Отговор
    Много си прав тука , наркоманът ще затрие Украйна по много ужасен начин

    07:02 26.08.2025

  • 17 Шумен

    1 2 Отговор
    Но най хубавото в случая е, че Зеля унищожи изгнилата матушка, копейките за това реват от заран на умрело по бинищата гладни и съдрани!

    07:06 26.08.2025

  • 18 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Розовите евроПонита в потрес с изтощени батерии на виб раторите.

    07:08 26.08.2025

  • 19 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Западна европа има един такъв странен обичай на всеки 80-100 г да натори едно хубаво руските земи

    07:13 26.08.2025

