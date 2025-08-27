Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Отношенията ми със Зеленски се промениха, защото вече не ние, а НАТО плаща
  Тема: Украйна

Тръмп: Отношенията ми със Зеленски се промениха, защото вече не ние, а НАТО плаща

27 Август, 2025 04:54, обновена 27 Август, 2025 04:57 980 12

  • тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • путин-
  • зеленски

За танго са нужни двама, заяви американският президент

Тръмп: Отношенията ми със Зеленски се промениха, защото вече не ние, а НАТО плаща - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не смята Володимир Зеленски за невинен в ситуация, в която няма ясно движение към мир в Украйна.

„Зеленски също не е невинен. За танго са нужни двама“, каза американският лидер на заседание на президентския кабинет в Белия дом, говорейки за уреждането на конфликта в Украйна.

Още новини от Украйна

„Винаги казвам, че те трябва да се срещнат“, добави Тръмп, говорейки за евентуална среща между руския президент Владимир Путин и Зеленски.

„Сега се разбирам със Зеленски. Сега имаме различни отношения, защото вече не плащаме нищо на Украйна“, отбеляза американският президент. „НАТО купува цялото военно оборудване и плаща изцяло“, добави той.

„Имам много добри отношения с президента Путин. Много, много добри. Отново, това е нещо положително“, подчерта Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно Уотсън!

    9 19 Отговор
    Тръмп и Путлер умишлено удължават войната за да се продава на Европа американско оръжие на завишени цени, а бункерния фюрер да убива руснаци и украинци, защото не знае как по друг начин да скрие бедствието което предстои на РФ.

    05:11 27.08.2025

  • 2 Уса

    11 0 Отговор
    Това се нарича "сделка"и спрете да фантазирате,че Русия и САЩ са врагове и че някога ще се разпаднат

    Коментиран от #8

    05:14 27.08.2025

  • 3 Гадове

    13 3 Отговор
    Отново далаверата щом върви нека си воюват хората. Преди това подтикнаха Украйна, сега ни лук яли, ни лук мирисали.

    05:14 27.08.2025

  • 4 Тъй като и ти си в НАТО

    16 3 Отговор
    И съответно не плащаш за твойте оръжия, кой остана, горката Европа. Тя е почти фалирала, няма пари. Освен да пусне принтера и да я последва твоята съдба. Да задлъжнее в трилиони. И за какво е всичко това, за да сте велики. Заради егото на някой пора измряха милиони хора, а други обедняха безкрайно.

    05:15 27.08.2025

  • 5 Плащат

    9 0 Отговор
    всички държави , членки на НАТО ! А това са билиони - куче влачи , диря няма ! Нали американците водиха най - дългата си война от 20 години в Афганистан ? И ? Накрая зарязаха цялата си военна техника и отлетяха , оставяйки всичко и хаос огромен !

    05:25 27.08.2025

  • 6 Хмм

    7 0 Отговор
    "Зеленски не е невинен...Имаме много добри отношения с Путин", тежко на зеленски, останаха му макрон и лайен

    05:41 27.08.2025

  • 7 Дончо Тъпото

    6 3 Отговор
    Ако мога да крада пари от някого аз го правя с удоволствие. Няма по-голям кеф от това да крадеш пари от по-слабите и по-бедните, особено ако са изпаднали в беда.

    05:44 27.08.2025

  • 8 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    САЩ и Русия винаги са били съюзници, във всички войни, те са спасили и България от подялба между съседните страни, както предлага Франция след ПСВ, а американският президент Уилсън отказва да подпише, същото предлага Чърчил след ВСВ - народ, който воюва срещу освободителката си, няма право на държава, а ние сме ненадежден съюзник, с Турция срещу Русия, с Германия срещу Русия и САЩ, с Русия срещу Германия, сега отново срещу Русия, затова никой не ни уважава, дори за Македония сме "фашисти"

    05:47 27.08.2025

  • 9 АТИЛA

    1 4 Отговор
    НЕТАНЯХО, ПУТИН и ТРЪМП са Доказани в Съда ПРЕСТЪПНИЦИ !

    05:49 27.08.2025

  • 10 АТИЛA

    1 3 Отговор
    ТРЪМП, НЕТАНЯХО и ПУТИН Искат Прочистване на Газа, Като Украйна и ОКУПАЦИЯ !

    05:49 27.08.2025

  • 11 АТИЛA

    2 6 Отговор
    ТРЪМП и НЕТАНЯХО Искат Заличаване на Палестинскя Народ, Като ПУТИН на Украйнския НАРОД !

    05:50 27.08.2025

  • 12 Същност

    7 1 Отговор
    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната

    05:54 27.08.2025