Тръмп: Отношенията ми със Зеленски се промениха, защото вече не ние, а НАТО плаща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не смята Володимир Зеленски за невинен в ситуация, в която няма ясно движение към мир в Украйна.

„Зеленски също не е невинен. За танго са нужни двама“, каза американският лидер на заседание на президентския кабинет в Белия дом, говорейки за уреждането на конфликта в Украйна.

„Винаги казвам, че те трябва да се срещнат“, добави Тръмп, говорейки за евентуална среща между руския президент Владимир Путин и Зеленски.

„Сега се разбирам със Зеленски. Сега имаме различни отношения, защото вече не плащаме нищо на Украйна“, отбеляза американският президент. „НАТО купува цялото военно оборудване и плаща изцяло“, добави той.

„Имам много добри отношения с президента Путин. Много, много добри. Отново, това е нещо положително“, подчерта Тръмп.