Тръмп: Отношенията ми със Зеленски се промениха, защото вече не ние, а НАТО плаща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не смята Володимир Зеленски за невинен в ситуация, в която няма ясно движение към мир в Украйна.
„Зеленски също не е невинен. За танго са нужни двама“, каза американският лидер на заседание на президентския кабинет в Белия дом, говорейки за уреждането на конфликта в Украйна.
„Винаги казвам, че те трябва да се срещнат“, добави Тръмп, говорейки за евентуална среща между руския президент Владимир Путин и Зеленски.
„Сега се разбирам със Зеленски. Сега имаме различни отношения, защото вече не плащаме нищо на Украйна“, отбеляза американският президент. „НАТО купува цялото военно оборудване и плаща изцяло“, добави той.
„Имам много добри отношения с президента Путин. Много, много добри. Отново, това е нещо положително“, подчерта Тръмп.
05:11 27.08.2025
Коментиран от #8
05:14 27.08.2025
05:14 27.08.2025
05:15 27.08.2025
05:25 27.08.2025
05:41 27.08.2025
05:44 27.08.2025
До коментар #2 от "Уса":САЩ и Русия винаги са били съюзници, във всички войни, те са спасили и България от подялба между съседните страни, както предлага Франция след ПСВ, а американският президент Уилсън отказва да подпише, същото предлага Чърчил след ВСВ - народ, който воюва срещу освободителката си, няма право на държава, а ние сме ненадежден съюзник, с Турция срещу Русия, с Германия срещу Русия и САЩ, с Русия срещу Германия, сега отново срещу Русия, затова никой не ни уважава, дори за Македония сме "фашисти"
05:47 27.08.2025
05:49 27.08.2025
05:49 27.08.2025
05:50 27.08.2025
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната
05:54 27.08.2025