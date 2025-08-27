Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще председателства днес в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа, обяви неговият специален пратеник Стив Уиткоф, цитиран от Франс прес и БТА.
Уиткоф каза пред телевизия "Фокс Нюз", че администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия. "Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави той, без да даде повече подробности.
Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.
Държавният департамент на САЩ междувременно съобщи, цитиран от Ройтерс, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне днес във Вашингтон с израелския министър на външните работи Гидеон Саар.
През февруари Тръмп предложи САЩ да поемат контрола над Газа, за да я възстановят и превърнат в "Ривиерата на Близкия изток", след като нейните жители бъдат изселени, припомня АФП. Той допусна, че населението на ивицата може да бъде прехвърлено в Египет и Йордания. Приветствана от израелската крайна десница, тази идея беше отхвърлена от арабските и от повечето западни страни, като ООН предупреди за "етническо прочистване" в Газа.
