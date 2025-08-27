Новини
Тръмп ще председателства днес в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа

27 Август, 2025 05:29, обновена 27 Август, 2025 05:31 487 3

Администрацията на президента разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия, заяви Стивън Уиткоф

Тръмп ще председателства днес в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще председателства днес в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа, обяви неговият специален пратеник Стив Уиткоф, цитиран от Франс прес и БТА.

Уиткоф каза пред телевизия "Фокс Нюз", че администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия. "Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави той, без да даде повече подробности.

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.

Държавният департамент на САЩ междувременно съобщи, цитиран от Ройтерс, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне днес във Вашингтон с израелския министър на външните работи Гидеон Саар.

През февруари Тръмп предложи САЩ да поемат контрола над Газа, за да я възстановят и превърнат в "Ривиерата на Близкия изток", след като нейните жители бъдат изселени, припомня АФП. Той допусна, че населението на ивицата може да бъде прехвърлено в Египет и Йордания. Приветствана от израелската крайна десница, тази идея беше отхвърлена от арабските и от повечето западни страни, като ООН предупреди за "етническо прочистване" в Газа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антирашист

    4 1 Отговор
    На снимката един изветрял Нарцис и пудела му заради които умират(макар и косвено) хиляди хора в Украйна и Газа.

    05:37 27.08.2025

  • 2 Дончо Тъпото

    0 0 Отговор
    Ще оправя Газа като първо я изравня със земята и после построя голф игрище отгоре. Ще стане много хубаво!

    06:05 27.08.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Това е бил по начало замисълът на Арабска пролет, ИДИЛ, Майдана и Войната в Украйна.

    06:08 27.08.2025