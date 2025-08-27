Новини
Олга Стефанишина е новият посланик на Украйна в САЩ
Олга Стефанишина е новият посланик на Украйна в САЩ

Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ

Олга Стефанишина е новият посланик на Украйна в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Олга Стефанишина е официално новият посланик на Украйна в САЩ, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Току-що разговарях с Олга Стефанишина, която сега е новият посланик на Украйна в САЩ. Формалните процедури са приключени - днес подписах указ за назначаването ѝ като посланик. Определих ключови задачи за актуализиране на работата на нашето посолство и най-важното - за пълно прилагане на всички споразумения с Вашингтон - споразуменията ни с президента Тръмп и преди всичко в сектора на отбраната", каза Зеленски.

Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ.

Зеленски благодари на досегашния посланик Оксана Маркарова за нейната работа по време на годините на пълномащабна война.

"Вече обсъдихме бъдещото сътрудничество и помолих Оксана Маркарова да остане в екипа и да продължи да работи за Украйна", отбеляза Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    10 0 Отговор
    Абе много млада, сигурно да хареса на бай Дончо, Ама какво е учила, Какво е работила преди информация няма....

    Коментиран от #3, #8, #12

    22:39 27.08.2025

  • 2 Иласчук

    6 0 Отговор
    Я! Ето Маман!

    Коментиран от #4

    22:39 27.08.2025

  • 3 Иласчук

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    В моята школа се учи да ,,свири,,

    Коментиран от #6

    22:40 27.08.2025

  • 4 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иласчук":

    Е те всички преди да станат маман е ясно какво са работили....

    22:41 27.08.2025

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Хм.......предвиждам скубане с Мелания ако се опитва да " убеждава " Тръмп като украинка !!!

    22:41 27.08.2025

  • 6 Има

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иласчук":

    Ли талант или е от посредствените?

    22:42 27.08.2025

  • 7 Пуслер страхлив троянски кон ахаха

    2 4 Отговор
    Иран поставя под въпрос съюза с Русия, твърди, че Москва е споделила данни за противовъздушна отбрана с Израел
    Вторник, 26 август 2025 г., 15:00:36 ч.

    В интервю за канала Synergyir, Сейед Мохамад Садр, член на иранския Съвет за разпознаване на целесъобразността, твърди, че по време на 12-дневния конфликт между Иран и Израел през юни Русия е предала на Израел разузнавателна информация за местоположението на иранските системи за противовъздушна отбрана.

    Садр каза, че събитията показват, че „стратегическият съюз с Москва е безполезен“. „Русия просто каза, че не одобрява атаката на Израел срещу Иран, но на практика това помогна“, добави той.

    Той също така посочи сътрудничеството на Москва с други страни: „Турция е член на НАТО. Какво е НАТО? То е против Русия. Русия се съгласи да продаде на Турция С-400. Това не е стратегическото партньорство, за което говорихме от години.“

    Садр подчерта, че връзките между Москва и Техеран трябва да продължат, но „на Русия не може да се има доверие“.

    22:42 27.08.2025

  • 8 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Абе снимката се вгледах сега и ще излезе че съм прав малко прилича на Мелания А и прическата и косата също.....

    Коментиран от #9

    22:43 27.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    А на Стармър изпратиха три надарени войничета от Украйна.

    Коментиран от #16

    22:48 27.08.2025

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    И тази прилича на порно инструкторка, също като колежката ѝ в България...

    Коментиран от #11

    22:48 27.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Тази е еврейка от Одеса.Беше министър по европейските въпроси и се носеха слухове че е лесбийка.

    22:56 27.08.2025

  • 12 ами като нашта украинска посланничка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Онли фенс и ескорт.Какво друго да е учила.

    Коментиран от #13

    22:56 27.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ами като нашта украинска посланничка":

    Беше министър по европейските въпроси и обикаляше всички прайдове и я набедиха за лесбийка но има две деца и е разведена.

    Коментиран от #14

    23:00 27.08.2025

  • 14 има близнаци?

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Кой би спал с тая два пъти?

    Коментиран от #15

    23:07 27.08.2025

  • 15 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "има близнаци?":

    Адвокат.

    23:10 27.08.2025

  • 16 за съжаление той

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    предпочита индийци и пакистанци.Ама нека се пробват войничетата,може и да им се получи.Поне ще останат живи в бившата Великобритания.Ако не срещнат някой пакистанец с нож или брадва.

    Коментиран от #17

    23:13 27.08.2025

  • 17 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "за съжаление той":

    Те се скараха и му запалиха имението за 5 млн.Половин Лондон остана без ток.Беше голям скандал.И апартамента му запалиха.

    23:16 27.08.2025

  • 18 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    А кой е СЕГА посланник на сащ в бъгария ???!

    23:38 27.08.2025