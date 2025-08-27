Олга Стефанишина е новият посланик на Украйна в САЩ

Олга Стефанишина е официално новият посланик на Украйна в САЩ, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
"Току-що разговарях с Олга Стефанишина, която сега е новият посланик на Украйна в САЩ. Формалните процедури са приключени - днес подписах указ за назначаването ѝ като посланик. Определих ключови задачи за актуализиране на работата на нашето посолство и най-важното - за пълно прилагане на всички споразумения с Вашингтон - споразуменията ни с президента Тръмп и преди всичко в сектора на отбраната", каза Зеленски.
Украинският президент подчерта, че дългосрочната сигурност на Украйна до голяма степен зависи от отношенията ѝ със САЩ.
Зеленски благодари на досегашния посланик Оксана Маркарова за нейната работа по време на годините на пълномащабна война.
"Вече обсъдихме бъдещото сътрудничество и помолих Оксана Маркарова да остане в екипа и да продължи да работи за Украйна", отбеляза Зеленски.
