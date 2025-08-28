Урсула фон дер Лайен: Русия няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна

Руските атаки срещу Киев тази нощ, при които бяха убити 15 души и бяха нанесени щети на офисите на мисията на ЕС, показват, че Русия "няма да се спре пред нищо", за да "тероризира" Украйна, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
"Това е най-смъртоносната атака с дронове и балистични ракети срещу (украинската) столица от юли", каза тя пред журналисти. "Това е също и нападение срещу нашата делегация", добави тя.
Фон дер Лайен уточни, че две ракети са нанесли удари в разстояние на 20 секунди една след друга на около 50 метра от офиса на ЕС. Никой от персонала не е пострадал, добави тя.
"Това показва, че Кремъл няма да спре пред нищо, за да тероризира Украйна, като сляпо убива цивилни – мъже, жени и деца и дори се прицелва в Европейския съюз", заяви в изявление председателката на ЕК.
ЕС скоро ще продължи с 19-ия пакет санкции срещу Русия, каза Фон дер Лайен. Европейските министри на външните работи ще обсъдят и нови санкции, освен планираните на срещата в Копенхаген в събота, добави тя.
"Успоредно напредваме и с работата по замразените руски активи, за да помогнем за отбраната и възстановяването на Украйна", заяви председателката на ЕК.
След атаките през нощта с 669 дрона, балистични и крилати ракети, които повредиха офиси на ЕС, днес беше извикан руският посланик в Брюксел, написа в социалната мрежа "Екс" върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
"Никоя дипломатическа мисия не трябва да става мишена", заяви още тя. Отделно от това Фон дер Лайен обяви, че утре започва обиколка в седем държави от ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния - за обсъждане на предизвикателствата, свързани с външните граници на ЕС с Русия и Беларус.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
