Новини
Свят »
Белгия »
Урсула фон дер Лайен: Русия няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Русия няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна

28 Август, 2025 15:22 1 065 80

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • русия-
  • киев

Това е най-смъртоносната атака с дронове и балистични ракети срещу Киев от юли, каза тя пред журналисти

Урсула фон дер Лайен: Русия няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските атаки срещу Киев тази нощ, при които бяха убити 15 души и бяха нанесени щети на офисите на мисията на ЕС, показват, че Русия "няма да се спре пред нищо", за да "тероризира" Украйна, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Това е най-смъртоносната атака с дронове и балистични ракети срещу (украинската) столица от юли", каза тя пред журналисти. "Това е също и нападение срещу нашата делегация", добави тя.

Още новини от Украйна

Фон дер Лайен уточни, че две ракети са нанесли удари в разстояние на 20 секунди една след друга на около 50 метра от офиса на ЕС. Никой от персонала не е пострадал, добави тя.

"Това показва, че Кремъл няма да спре пред нищо, за да тероризира Украйна, като сляпо убива цивилни – мъже, жени и деца и дори се прицелва в Европейския съюз", заяви в изявление председателката на ЕК.

ЕС скоро ще продължи с 19-ия пакет санкции срещу Русия, каза Фон дер Лайен. Европейските министри на външните работи ще обсъдят и нови санкции, освен планираните на срещата в Копенхаген в събота, добави тя.

"Успоредно напредваме и с работата по замразените руски активи, за да помогнем за отбраната и възстановяването на Украйна", заяви председателката на ЕК.

След атаките през нощта с 669 дрона, балистични и крилати ракети, които повредиха офиси на ЕС, днес беше извикан руският посланик в Брюксел, написа в социалната мрежа "Екс" върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

"Никоя дипломатическа мисия не трябва да става мишена", заяви още тя. Отделно от това Фон дер Лайен обяви, че утре започва обиколка в седем държави от ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния - за обсъждане на предизвикателствата, свързани с външните граници на ЕС с Русия и Беларус.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хих и ихихи

    58 2 Отговор
    ЛайЪнката ма разплака!

    Коментиран от #19

    15:24 28.08.2025

  • 2 Коментатор

    68 1 Отговор
    Каза доказаната престъпница фон дер ф.йзер?!
    ЕС е в процес на свободно падане!

    15:25 28.08.2025

  • 3 Урсула

    57 2 Отговор
    Няма да се спре пред нищо з да тероризира европейците.

    15:25 28.08.2025

  • 4 честен циониост

    34 2 Отговор
    Само да не запре тока у Сопот.

    15:25 28.08.2025

  • 5 граф Монте Кристо

    53 3 Отговор
    И урсулата няма да се спре пред нищо за да ни тероризира и докарва до просешка тояга,да военизира ес и да го подготви за агресия срещу Русия.

    15:26 28.08.2025

  • 6 Урсулата мое

    29 2 Отговор
    муядеуя

    Коментиран от #10

    15:26 28.08.2025

  • 7 САНДОКАН

    47 1 Отговор
    То и вашето управление тероризира цял един народ

    15:27 28.08.2025

  • 8 УжасТ

    45 1 Отговор
    Тази гарга се кани да идва в България ?! Лоша поличба ! Къш , къш , птицо граблива !

    15:27 28.08.2025

  • 9 Не е вярно, самата Урсула каза

    35 2 Отговор
    преди време, че Русия свърши ракетите.

    15:27 28.08.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Урсулата мое":

    Два пъти минимум, без почистаане

    15:27 28.08.2025

  • 11 Анонимен

    22 1 Отговор
    Защо не си построят офиса далеч от центъра? Хем да развият крайните райони и гетата!

    15:28 28.08.2025

  • 12 Лост

    27 2 Отговор
    Какво става Урсула, вторичните санкции действат ли?

    Коментиран от #18

    15:28 28.08.2025

  • 13 Бай Дончо

    6 25 Отговор
    Пущай една хирошимка , над Кремля .

    15:29 28.08.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    11 7 Отговор
    Русия няма да се спре пред нищо за да стигне до Брюксел и Берлин. Войната няма да приключи в Украйна. Тази голяма бяла птица въобще не познава руснаците. Аз със що рускини съм се сношавал на морето, не ви е работа.

    15:29 28.08.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 4 Отговор
    Русофобията е скъпо и смъртоносно нещо... Да Пита дяди си или баща си

    15:29 28.08.2025

  • 16 Специална Военна Опсерация

    21 4 Отговор
    Нека не забравяме, че Урсула беше министър на отбраната на Германия!
    По нейно време германската армия беше съсипана!
    Докато Европа правеше прайдове, Русия наблегне на парадите!
    Урсула и Путин действат синхронно!

    15:29 28.08.2025

  • 17 Пантагрюел

    31 2 Отговор
    Да сте мислили два месеца след началото на конфликта,когато Путин ви предложи мир.Сега сърбайте попарата и берете плодовете на своето високомерие.

    15:30 28.08.2025

  • 18 Глист ,

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Лост":

    Взе ли купоните ?🤭 А92 няма , свърши ..

    Коментиран от #35

    15:30 28.08.2025

  • 19 То пък тая бабушкера кривокрака

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хих и ихихи":

    няма да спре да тормози и тероризира Европа ...до пълен крах.

    15:30 28.08.2025

  • 20 БайДънчо:

    30 1 Отговор
    Урсуза фон дер Лайен пристига утре, 29.8.2025 в България
    за да ни кара да даваме още пари и оръжие на Укрия.

    15:30 28.08.2025

  • 21 БОЛШЕВИК

    27 2 Отговор
    Русия ще си постигне целите!

    Коментиран от #40, #65

    15:31 28.08.2025

  • 22 Щеше лу да има взаимно тероризиране

    28 1 Отговор
    ако Зеленски беше казал:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    15:31 28.08.2025

  • 23 Добри новини

    1 21 Отговор
    Конструкторският институт на Роскосмос 💩 се обяви в несъстоятелност и спря да изплаща заплати на служителите си 😬😄🤣
    „Индия ще получи 25% отстъпка от тарифите утре, ако спре да купува руски петрол“
    Рафинерията „Афипски“ в Краснодарския край пое щафетата...🔥
    Самарска област и рафинерията на града 🔥

    Коментиран от #38

    15:32 28.08.2025

  • 24 Анонимен

    10 2 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    15:32 28.08.2025

  • 25 Петрова

    2 22 Отговор
    Жертвите от мордорската ракетна атака срещу Киев тази нощ вече са 14 и сред тях има 3 деца...
    Ударени са и сградите на Европейския парламент и на Британския съвет...
    Крайно време е някой да помогне на Мордор да погребе вмирисания и разложен труп на империйката си....До кога ще ги оставят да разнасят този труп из Украйна не ми е ясно 😡😡😡😡
    Въоръжете Украйна с нападателни оръжия и далекобойни ракети....Лекарството е Оръжие....Оръжие....Оръжие, а не преговори с агресора....

    Коментиран от #34

    15:32 28.08.2025

  • 26 ЗАРЕЖЕТЕ Тръмп

    3 18 Отговор
    и действайте за въоръжаването на Европа и Украйна!

    15:33 28.08.2025

  • 27 Kaлпазанин

    24 1 Отговор
    Тази подла вещица е човекомразец ,и трябва да е на кладата

    15:33 28.08.2025

  • 28 граф Монте Кристо

    17 1 Отговор
    Тая кранта да могат да я хванат германците,такъв бой ще и хвърлят,в България също ще се издирва жива или не,на портрета шамари ще и бият.

    15:33 28.08.2025

  • 29 Велко набутов

    20 1 Отговор
    не съм усетил да има предизвикателсва на нашата граница, освен от талибаните не знам и не усещам Русия да ни заплашва с нищо, както и нямам никакви намерения да се бия за Европа и България, ако стане нещо. За всико са виновни неможачите политици в европа и оСрайна,

    15:33 28.08.2025

  • 30 Важно

    22 1 Отговор
    Урсула трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.

    15:33 28.08.2025

  • 31 @@@

    21 2 Отговор
    Урсуза фон дер Лайnен:
    Санкциите срещу Русия Работят!
    Икономиката на Германия вече се скапа!
    Предстои икономиката на ЕС да Катастрофира!

    15:34 28.08.2025

  • 32 Ама

    17 1 Отговор
    фонлайнар, не разбра,че не е начело на военен съюз,а на икономически !

    15:34 28.08.2025

  • 33 Истината

    3 17 Отговор
    Докато някои разпространяват митове за „преврат срещу Янукович“, реалността е обратна: истинският преврат беше срещу Юлия Тимошенко, европейска лидерка и символ на демокрацията в Украйна. Проруският режим на Янукович я хвърли в затвора по политически мотивирани обвинения, за да потисне опозицията и да укрепи своите връзки с Москва. Нямаше „незаконен преврат срещу Янукович“, а законно право на протест на украинския народ срещу един тиранин, инсталиран с фалшиви избори от външна и вра дебна на Украйна сила, вследствие на очевиден удар срещу европейската ориентация на Украйна и срещу лидерката, която се противопоставяше на руското влияние.

    Коментиран от #37, #39

    15:35 28.08.2025

  • 34 Обективни истини

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Петрова":

    ку ку ку ригууу, не си в час, повече оръжия за мир е като повече секд за девственост коза, ти не си уред. да приемат и без това напълно конструктивните искания на Русия и да се слага край на това безумие.

    15:35 28.08.2025

  • 35 Лост

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Глист ,":

    Оставих и за теб за А 86 оловен.

    15:35 28.08.2025

  • 36 Дон Калверо

    16 1 Отговор
    Тези триста милиарда,които откраднахте от руските активи и подарявате на укрия ще ви излязат през ....

    15:36 28.08.2025

  • 37 Другата истина

    17 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Mеморандумът в Будапеща беше придружен от декларация, в която всички участници, включително Украйна, се задължиха да спазват правата на човека и принципите на ОССЕ за ненападение. Това беше грубо нарушено от онези, които дойдоха на власт в Киев през февруари 2014 г. с помощта на САЩ

    15:37 28.08.2025

  • 38 Хихи

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Добри новини":

    тия "добри новини" , от УНИАН ли ги вадиш ,или от задницата си ?!

    15:37 28.08.2025

  • 39 Още малко истина

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Истината":

    Понеже все говорите за Будапещенския Меморандум ще ви напомня, че гаранцията за териториалната цялост на Украйна, като право на Украйна произтичаше от задължението и да не влиза във военни блокове...и обратно- задължението на гарантите, произтичаше от правото им да получат извэнблокжвия военен статус на Украйна....това в правото се нарича двустранен, консенсуален , синалагматичен договор.
    Това означава, че правата на едната страна произтичат от задълженията но другата и обратно.
    Сега изясни ли ви се, защо Украйна е с териториални загуби?
    Ако не ще Ви обясня...защото по един договор , за да търсиш правата си, трябва да изпълниш задълженията си , но Украйна реши ( подтиквана от Западо) , че може да иска правата си, без да спазва задълженията си, което по принцип е типично за западния тип дипломация.

    Коментиран от #57

    15:37 28.08.2025

  • 40 да питам

    2 11 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    Коги ?! Те Първата и Втората Световни свършиха по бръже от тридневната СВО ... 🤭😁

    15:38 28.08.2025

  • 41 Още новини от Украйна

    11 2 Отговор
    Кой е този урсула?

    15:38 28.08.2025

  • 42 Веско

    15 1 Отговор
    В Украйна на населението вече повече от 10 години официално се представят само лъжи, манипулации и пропаганда. За съжаление нацификацията работи и голяма част от украинците, заблудени, продължават да вярват на хунтата. А тя, хунтата, няма интерес войната да приключи, защото всички лъжи за жертвите (над 1,7 милиона), ранените (3-4 пъти повече), напусналите страната (около 10 милиона), нарушената демография с невъзвратими последствия, разрушената инфраструктура, леквидираната на повече от 70% енергийна система, фаталната финансова задлъжнялост и тн., неминуемо ще излезе на бял свят. Хунтата на Зеленски са една малка клика, изцяло подчинена на елита на коалицията на желаещите, която наистина ще продължава пагубната за страната война до последния украинец. Надеждата е Тръмп да удържи на думата си и спре оръжейните и парични помощи, а европейците час по-скоро сменят провалените властници на ЕС, Англия, Франция и Германия...

    15:38 28.08.2025

  • 43 Успоредно напредваме в блатото

    11 2 Отговор
    и с работата по замразените руски активи
    които ще връщат на Русия наивните ес офсе
    след примиерието когато клекне зелето

    15:38 28.08.2025

  • 44 Червен Мозък 🧠

    14 2 Отговор
    А ти а кушерке кога ще престанеш да ни тормозиш с г лу па вите си бръщолевения!
    България трябва най-бързо да излезе от ЕС и НАТО за да си поемем дъх и да можем да направим необходимите промени/не без кр ъв/ за да се вузтанови редът и дисциплината!

    15:39 28.08.2025

  • 45 Гомез

    11 1 Отговор
    така нареченият колективен Запад започна да култивира Украйна, само че красиво казват, че това е в интерес на украинския народ, това е красива обвивка. Всъщност всичко това е направено не в интерес на украинския народ, а за геополитическите планове на западните държави, които от древни времена се опитват и се опитват да направят всичко, за да отслабят Русия и да ѝ попречат да се развива

    15:39 28.08.2025

  • 46 язе

    11 2 Отговор
    ,,Русия няма да се спре пред нищо, за да тероризира Украйна,, ....Ами - спрете я , ако можете , само с бла-бла няма да стане !

    15:39 28.08.2025

  • 47 Стар другар

    11 1 Отговор
    Значи, сащ разпалиха този конфликт с преврат, заплахи за разполагане на оръжия за масово унищожение, милитаризация на Украйна, спонсориране на нацистки отряди и изпращане на оръжие за стотици милиарди, сега се правят на самаряни ха ха ха. Между другото, въпреки проспаните възможности покрай Минските споразумения, Германия и Франция бяха далеч по-резервирани и разумни в началото на конфликта, англосаксите отново, подтикнаха малкото клоунче направило големи мърсотии, да си тръгне от преговорния процес в Истанбул.

    15:39 28.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 пешо

    11 1 Отговор
    вещице ти тероризираш цяла европа

    15:40 28.08.2025

  • 50 Краси Стоянов

    15 2 Отговор
    Филмът за Украйна е дълбоко свършил - наистина - имаха пълен шанс - съгласно уговорките - НАТО не трябва да се разширява. Съвсем джентълменски се споразумяха навремето Горбачов, Рейгън, Тачър, Кол и Митеран. Какво стана - Русия имаше войски в Германия, примерно ако сега си ги държеше, какво правим - те я нападат през Украйна - тя тръгва с войските си от Германия направо - но Русия се изтегли от Германия - уж ще градим мир. Нелоялни уговорки отвсякъде - Западът е мошеник - все се измъкват.

    Сега - да обграждат Русия с ракетни бази - навремето този - убитият от своите - Кенеди - пропищя - че имало в Куба ракети.

    Значи - Русия не може в Куба - но САЩ може навсякъде.

    15:40 28.08.2025

  • 51 Марко Тотев

    12 2 Отговор
    Зеленски е загубил адекватно светоусещане и дори вярва, че може да победи със сила, въпреки очевидното превъзходство на Русия. Най-тъжното е, че западните лидери също са податливи на това, те не са готови да се изправят пред истината и да приемат поражението.

    15:40 28.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лиляна

    9 2 Отговор
    Чета, гледам, слушам - от всички медии се лее правоверна евроатлантическа пропаганда. Рядко срещам материали критични, встрани от ,,правата линия", които не бих определил за руска пропаганда. Абе, всички само урсулското мнение ли трябва да имаме?

    15:43 28.08.2025

  • 54 Лукашенко

    2 7 Отговор
    Това е отчаян ход от страна на ватите.

    15:43 28.08.2025

  • 55 последния украинец

    8 2 Отговор
    Около 20 процента от украинския военен персонал дезертира от фронтовата линия... съобщава британското списание The Economist, позовавайки се на източник в Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
    Украинската армия е изправена пред огромен проблем: войниците дезертират...
    Дезертьорството и ниският боен дух са огромен проблем за украинската армия в този момент, предава в репортаж американската телевизия CNN, която разговаря с украински командири и офицери, пожелали анонимност.
    Дезертьорството и неподчинението се превръщат в широко разпространен проблем, особено сред новоназначените войници, разказаха украинските военни пред телевизията. Ситуацията е особено тежка сред пехотните части близо до Покровск и в други точки по източната фронтова линия, където Украйна се бори да спре настъплението на Русия

    15:43 28.08.2025

  • 56 Филип

    12 2 Отговор
    4-та година вече, Зеленски и военната хунта в Украйна избиват Украйнците. Никой не пита украинският народ - искат ли да воюват! Никой! Една шепа хора причиниха смъртта на стотици хиляди украйнци под претекст, че защитават страната си! Ей сега ще ми наскачате - Русия е агресора. Да ама не. Който мисли така има много къса памет, деменция да си го кажем направо. Един факт ще посоча (измежду многото). 2014г. Украйна е осъдена от Европейският съд за геноцида и масовото избиване на руснаци в Донецк и Луганск.

    Коментиран от #61

    15:44 28.08.2025

  • 57 ГРУ гайтанжиева

    2 10 Отговор

    До коментар #39 от "Още малко истина":

    Това са долни, руски лъжи, разпространявани от безполезни ... д е б и л и !

    15:44 28.08.2025

  • 58 Еленко

    10 1 Отговор
    за дереджето в момента е виновен крадецът с зелените одежди. Когато преди 3 год. тази война можеше и да не започне ( преговорите в Истамбул) . наркоса послуша лукавите ингилизи и поведе украинците на заколение. Не ви ли беше ясно , че да се биете с/у Русия e cаuse perduta !

    15:44 28.08.2025

  • 59 дядото

    9 1 Отговор
    тази дали си мисли,че хората са забравили бомбандировките на белгард и сърбия и как запада спазваше международното право и пазеше дипломатическите представителства

    15:44 28.08.2025

  • 60 честен ционист

    4 2 Отговор
    Руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин беше извикан в Министерството на външните работи заради масираната атака на Руската федерация срещу Киев. Нанесени са значителните щети на сградата на Британския съвет в Киев в резултат на руските удари.

    15:45 28.08.2025

  • 61 Tётя Мyтpaфановна

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Филип":

    Молодец собака, так держать!

    15:45 28.08.2025

  • 62 русия Агресор

    2 8 Отговор
    путин Убиец!

    15:45 28.08.2025

  • 63 ЗАРЕЖЕТЕ Тръмп!

    2 2 Отговор
    Той помага на Путин.

    САЩ ще трябва да се отправят сами, на кръстопът са , както по времето на двете световни войни! И тогава са имали " миротворци " като Тръмп, които са искали САЩ да се разбират с диктаторите! И тогава са имали изолационисти и АМЕРИКА ФЪРСТ!
    Знаем как завършва всичко.това.

    15:46 28.08.2025

  • 64 Удри

    3 5 Отговор
    Русия е затънала здраво щом президента Радев обърна палачинката и сега лобира за немски заводи за оръжия е България, с които ще се избиват руснаци в последствие. Можеше да излезне и да каже За нас е добре да имаме български заводи или Не е ок за националната сигурност да имаме чужди заводи за оръжия.

    Коментиран от #68

    15:48 28.08.2025

  • 65 Разпад на русия

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    путин разшири НАТО. РФ е пред Разпад!

    Коментиран от #67

    15:49 28.08.2025

  • 66 Сократ

    6 1 Отговор
    Брюкселската вещица, защо не си гледа работата? Коя е тая, че ще казва кой какво да прави? Тази нискообразова а женица, която никой не е избирал, за каква се мисли? Са о мога да кажа, че тая ще разтърси ес, с което ще я поздравя. Като толкова иска война с Русия, да се записва с дебилните си деца и внуци доброволци и за укрия. Аман от изтрещяло "лидери", които много добре знаем как се докопват до власт.

    15:50 28.08.2025

  • 67 Сократ

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Разпад на русия":

    Пред разпад си ти и подобните

    15:51 28.08.2025

  • 68 Сократ

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Удри":

    Не разбрах как Русия е затънала. А да даваш ветропоказател, като Радев, за пример на някакво мнение или политика е меко казано смешно.

    Коментиран от #71

    15:52 28.08.2025

  • 69 Хайо

    4 1 Отговор
    Не чухме такива изявления когато Сащ удариха дипломатическата мисия на Китай в Югославия .Тази което говореше глупости ,че руснаците правили ракети от перални .Да дойде да и дам чипове от перални и да си направят и ЕС ракети .

    15:52 28.08.2025

  • 70 В Британия

    3 3 Отговор
    е имало Британска фашистка партия, която е искала мир с Хитлер!
    Да ви звучи познато?
    Нейният председател Осуалд Моузли е бил личен приятел на Хитлер! Да ви звучи познато?
    Смятал е, че Хитлер на иска мир. Да ви звучи познато?
    Съгласен бил Австрия, Судетите, Гданск, Гдиня и т.н да бъдат дадени н Хитлер. Да ви звучи познато?

    15:54 28.08.2025

  • 71 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Сократ":

    От нова година спираме пенсийте и помощите на русофилите.

    Коментиран от #72

    15:56 28.08.2025

  • 72 Сократ

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Ще спреш на магарето нагона. Смешник.

    15:59 28.08.2025

  • 73 Урсуле

    2 1 Отговор
    Чакаме те знаеш какво... гръм да те...

    16:02 28.08.2025

  • 74 Величко

    2 1 Отговор
    ОФФФ ... , ТАЯ КОЗА НЯМА ЛИ ДА СПРЕ ДА БЛЕЕ ? ! ЯВНО , БЛЕЕ ЗА ПРЪЧ ... МИ ПУСНЕТЕ И НЯКОЙ АФРИКАНСКИ ...

    16:06 28.08.2025

  • 75 Що ще в Бърагиря

    1 1 Отговор
    На времето Бойко срещнат пред Хилари за Белене, сега кякво да очакваве сред посещението на Урсула в Сопот! Нови данъци, потребителски такси и какво ли не още

    16:07 28.08.2025

  • 76 Мальовица

    0 1 Отговор
    Асен контракоментарев вярва, че Урсула е европейски лидер!🤭🤭🤭

    16:07 28.08.2025

  • 77 Абе

    0 0 Отговор
    Урсула не обича Русия,защото навремето прадядо и Лев Герасимович Кноп е притежавал най големитетекстилеи фабрики в Русия които са били национализирани от болшевиките.

    16:11 28.08.2025

  • 78 Доктор

    0 0 Отговор
    Отвратително корумпирано същество.

    16:14 28.08.2025

  • 79 ССС

    0 0 Отговор
    "...дори се прицелва в Европейския съюз", заяви в изявление председателката на ЕК."
    ТолкУ е проста тая, че и мухите не я кацат. Ей на, и ракети отклонява. Или пък е от чиповете?

    16:16 28.08.2025

  • 80 анонимен

    0 0 Отговор
    Прави ли ви впечатление промяната в говоренето на урсулите? Липсват лични нападки срещу Путин, вече говори за Русия и руснаци. Не знам дали я е страх от Путин или е пропаганда да се намразят всички руснаци и РФ.

    16:17 28.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания