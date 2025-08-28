Глобално затопляне! Изменението на климата е засилило горските пожари на Балканите

Климатичните промени, които доведоха до високи температури и намаляващи валежи, направиха масивните горски пожари в Гърция, Кипър и Турция това лято много по-свирепи, се казва в ново проучване, пише Ekathimerini.



Проучването на World Weather Attribution посочва, че пожарите, които са убили 20 души, принудили са евакуацията на 80 000 и са изгорили над 1 милион хектара (2,47 милиона акра), са били с 22% по-интензивни през 2025 г., най-тежката регистрирана година на горски пожари в Европа.



Стотици горски пожари, избухнали в източното Средиземноморие през юни и юли, бяха причинени от температури над 40 градуса по Целзий, изключително сухи условия и силни ветрове.



"Нашето проучване открива изключително силен сигнал за изменението на климата към по-горещи и по-сухи условия", каза Теодор Кийпинг, изследовател в Центъра за екологична политика в Imperial College в Лондон.



"Днес, с покачване на температурите с 1,3 градуса по Целзий, наблюдаваме нови крайности в поведението на горските пожари, които са тласнали пожарникарите до предела им. Но се насочваме към покачване на температурите до 3 градуса по Целзий през този век, освен ако страните не се откажат по-бързо от изкопаемите горива", каза Кийпинг.



Анализът също така установи увеличение на интензивността на системите за високо налягане, които са засилили екстремните северни ветрове, разпалили горските пожари.



Климатичните промени "предизвикват още лоши сезони на горски пожари" в Средиземно море, каза Флавио Ленер, доцент по науки за Земята и атмосферата в университета Корнел.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.9 Оценка 1.9 от 12 гласа.