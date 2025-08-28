Глобално затопляне! Изменението на климата е засилило горските пожари на Балканите

Климатичните промени, които доведоха до високи температури и намаляващи валежи, направиха масивните горски пожари в Гърция, Кипър и Турция това лято много по-свирепи, се казва в ново проучване, пише Ekathimerini.
Проучването на World Weather Attribution посочва, че пожарите, които са убили 20 души, принудили са евакуацията на 80 000 и са изгорили над 1 милион хектара (2,47 милиона акра), са били с 22% по-интензивни през 2025 г., най-тежката регистрирана година на горски пожари в Европа.
Стотици горски пожари, избухнали в източното Средиземноморие през юни и юли, бяха причинени от температури над 40 градуса по Целзий, изключително сухи условия и силни ветрове.
"Нашето проучване открива изключително силен сигнал за изменението на климата към по-горещи и по-сухи условия", каза Теодор Кийпинг, изследовател в Центъра за екологична политика в Imperial College в Лондон.
"Днес, с покачване на температурите с 1,3 градуса по Целзий, наблюдаваме нови крайности в поведението на горските пожари, които са тласнали пожарникарите до предела им. Но се насочваме към покачване на температурите до 3 градуса по Целзий през този век, освен ако страните не се откажат по-бързо от изкопаемите горива", каза Кийпинг.
Анализът също така установи увеличение на интензивността на системите за високо налягане, които са засилили екстремните северни ветрове, разпалили горските пожари.
Климатичните промени "предизвикват още лоши сезони на горски пожари" в Средиземно море, каза Флавио Ленер, доцент по науки за Земята и атмосферата в университета Корнел.
28 Август, 2025
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #14
12:43 28.08.2025
2 подпалвачите нямат вина
12:44 28.08.2025
3 Гост
Коментиран от #5
12:46 28.08.2025
4 селяк
12:47 28.08.2025
5 аде
До коментар #3 от "Гост":Mуахахахаххаха :Д Що Езраелските по чисти ли са? Или Американските?
12:48 28.08.2025
6 ЕВРО РОБ
12:49 28.08.2025
7 Гошо
12:50 28.08.2025
8 И Киев е Руски
12:58 28.08.2025
9 Нннмм
13:03 28.08.2025
10 Евроатлантик
Коментиран от #16, #26
13:03 28.08.2025
11 горски
13:04 28.08.2025
12 Факт
13:04 28.08.2025
13 Анонимен
13:06 28.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ай ся,стари номера!
Номера на Урсула и по-специално на...,,Зелената сделка"...!
13:06 28.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 000
13:12 28.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тореро
13:19 28.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зелен Екотали Бан
13:25 28.08.2025
23 си дзън
До коментар #14 от "Зоро":Нищо не са подпалили ,просто напълних потурите и ми е много топло .
13:27 28.08.2025
24 Незнам
13:30 28.08.2025
25 Левски
13:30 28.08.2025
26 хаха
До коментар #10 от "Евроатлантик":Признатите за най-големи и ефективни B-200 на pycнаците, с огромни резервоари за вода, срещу "надеждните" няколко евробройки хеликоптери. Хаха. Ние помним, бе г-н до 10ти ком. секретар, на 10ти пръв демократ, помним как гасят тези В-200. Нямаше случай толкова дълго да стоят незагасени пожарите както тази година с "надеждните" евробройки.
Съчетано с платени пoдпaлвaчи, дето МВР пpecтъпно не разкрива, при положение, че и за слепия е ясно, че е дивepcия, това прави евpoceктата "отряд самоубийци".
13:36 28.08.2025
27 Българин
13:40 28.08.2025
28 Ха ха ха а така
14:37 28.08.2025