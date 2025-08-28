Новини
Глобално затопляне! Изменението на климата е засилило горските пожари на Балканите

28 Август, 2025

Стотици горски пожари, избухнали в източното Средиземноморие през юни и юли, бяха причинени от температури над 40 градуса по Целзий, изключително сухи условия и силни ветрове

Климатичните промени, които доведоха до високи температури и намаляващи валежи, направиха масивните горски пожари в Гърция, Кипър и Турция това лято много по-свирепи, се казва в ново проучване, пише Ekathimerini.

Проучването на World Weather Attribution посочва, че пожарите, които са убили 20 души, принудили са евакуацията на 80 000 и са изгорили над 1 милион хектара (2,47 милиона акра), са били с 22% по-интензивни през 2025 г., най-тежката регистрирана година на горски пожари в Европа.

"Нашето проучване открива изключително силен сигнал за изменението на климата към по-горещи и по-сухи условия", каза Теодор Кийпинг, изследовател в Центъра за екологична политика в Imperial College в Лондон.

"Днес, с покачване на температурите с 1,3 градуса по Целзий, наблюдаваме нови крайности в поведението на горските пожари, които са тласнали пожарникарите до предела им. Но се насочваме към покачване на температурите до 3 градуса по Целзий през този век, освен ако страните не се откажат по-бързо от изкопаемите горива", каза Кийпинг.

Анализът също така установи увеличение на интензивността на системите за високо налягане, които са засилили екстремните северни ветрове, разпалили горските пожари.

Климатичните промени "предизвикват още лоши сезони на горски пожари" в Средиземно море, каза Флавио Ленер, доцент по науки за Земята и атмосферата в университета Корнел.


  • 1 си дзън

    3 21 Отговор
    И руските рафинерии горят здраво. Пожари...

    Коментиран от #14

    12:43 28.08.2025

  • 2 подпалвачите нямат вина

    27 0 Отговор
    всичко друго е виновно

    12:44 28.08.2025

  • 3 Гост

    3 26 Отговор
    Климата се измени заради мръсните бомби на Расия.

    Коментиран от #5

    12:46 28.08.2025

  • 4 селяк

    23 0 Отговор
    Глобалното затъпяване също

    12:47 28.08.2025

  • 5 аде

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Mуахахахаххаха :Д Що Езраелските по чисти ли са? Или Американските?

    12:48 28.08.2025

  • 6 ЕВРО РОБ

    8 4 Отговор
    И ДА ИЗГОРИ ЦЯЛА ЕВРОПА НИКОИ НЯМА ДА СЪЖАЛЯВА ЕДНА АМЕРИКАНСКА КОЛОНИЯ ПО МАЛКО

    12:49 28.08.2025

  • 7 Гошо

    16 0 Отговор
    Така е....като прибавим и умишлените палежи, всичко си идва на място!

    12:50 28.08.2025

  • 8 И Киев е Руски

    17 1 Отговор
    Не е глобалното затопляне а глобалните шкембета в парламента на които им трябва терен за фотоволтаци

    12:58 28.08.2025

  • 9 Нннмм

    14 1 Отговор
    Глобалното затопляне е проста лъжа !

    13:03 28.08.2025

  • 10 Евроатлантик

    3 11 Отговор
    Важното е че ние спряхме да храним ушанките като си купуваме части за чупените им хеликоптери Ми и вече не пращат самолети уж да ни помагат да гасят пожари. Сега ЕС ни праща надеждни машини.

    Коментиран от #16, #26

    13:03 28.08.2025

  • 11 горски

    6 1 Отговор
    В момента сме към края на последния ледников период/10 000г/,така че е нормално а има такива температури и валежи.А тези които искат да изклинчат пари включват във уравнението човешката дейност.Наплашените и глупави хорица им трябва враг ,за да си отворят джобовете.Все съм се чудил защо Господ е направил живота кратък,но сега разбирам,че ако е дълъг /над 1000г/,хората пак ще умират ,но отровени от собствената си и на околните простотия.Така че Господ е милостив.

    13:04 28.08.2025

  • 12 Факт

    5 0 Отговор
    Тоталното унищожаване на природата на Балканите, няма да донесе друго!

    13:04 28.08.2025

  • 13 Анонимен

    10 0 Отговор
    Кой прави фабрика за барут при пожароопасен климат?

    13:06 28.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ай ся,стари номера!

    12 0 Отговор
    Демек-затваряйте си ТЕЦ-овете,защото ,,глобално затоплят"-и от тук-пожарите...!
    Номера на Урсула и по-специално на...,,Зелената сделка"...!

    13:06 28.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 000

    7 0 Отговор
    Спрете да дишате, за да спасите планетата.

    13:12 28.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тореро

    6 0 Отговор
    Абсолютни глупотевини!! Виновен е и единствено човека.

    13:19 28.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зелен Екотали Бан

    7 0 Отговор
    Разбира се заради глобалното затопляне към 20 април валя як сняг в половин Южна България и попари цъфналите овошки,затова сега ядем вносни на 4 -5-6 лева килото .

    13:25 28.08.2025

  • 23 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зоро":

    Нищо не са подпалили ,просто напълних потурите и ми е много топло .

    13:27 28.08.2025

  • 24 Незнам

    6 0 Отговор
    Откога немърливостта на човека е климатична промяна. За умишлените палежи да не говорим, а те са 90% от всички пожари.

    13:30 28.08.2025

  • 25 Левски

    4 0 Отговор
    Не лъжете хората. Няма никакво глобално затопляне. Климата винаги има променлива величина. Прочел съм десетки исторически книги, в които винаги е вмъкнато времето. И преди хиляди и стотици години е имало убийствени жеги и студове. Има, както пише в по-горе коментар, глобално затъпяване. Това е проблема. А пожарите ги правят хората. Само един процент са от мълнии.

    13:30 28.08.2025

  • 26 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Евроатлантик":

    Признатите за най-големи и ефективни B-200 на pycнаците, с огромни резервоари за вода, срещу "надеждните" няколко евробройки хеликоптери. Хаха. Ние помним, бе г-н до 10ти ком. секретар, на 10ти пръв демократ, помним как гасят тези В-200. Нямаше случай толкова дълго да стоят незагасени пожарите както тази година с "надеждните" евробройки.
    Съчетано с платени пoдпaлвaчи, дето МВР пpecтъпно не разкрива, при положение, че и за слепия е ясно, че е дивepcия, това прави евpoceктата "отряд самоубийци".

    13:36 28.08.2025

  • 27 Българин

    4 0 Отговор
    Глобално затопляне няма! Това е очевидно за всеки нормален човек. През 70-те години в България и температурите бяха по-високи, и валежите по-малко. Но благодарение на язовирите и мелиорацията, вода имаше в изобилие, и никой не се е оплаквал.

    13:40 28.08.2025

  • 28 Ха ха ха а така

    0 0 Отговор
    Престанете да ни пробутвате тия мантри на разни зелени терористи . Баба Кера като си подпали вилата варейки компоти ,сигурно е било заради климата , а ????

    14:37 28.08.2025