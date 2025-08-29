The Atlantic: Съюзниците на САЩ гадаят какво е обещал Путин на Вашингтон

Длъжностни лица от европейски страни, съюзници на Вашингтон, се надяват да научат повече за консултациите между Русия и Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна, пише американското списание The Atlantic.
Както се отбелязва в статията, цитирайки източници, „европейските представители казват, че са озадачени какво точно е обещал Путин на американската страна при закрити врати, какво са извлекли американските представители от консултациите си с Москва и как това се отразява на усилията за постигане на мир“.
„Не е ясно какво е казал Путин на Уиткоф или на Тръмп и дали са го разбрали правилно. Това е мистерия, която всички се опитваме да разрешим“, каза един от европейските представители.
Както е посочено в публикацията, европейските страни биха искали да разберат какви условия е имала руската страна за уреждане на конфликта в Украйна, които Путин е очертал пред Уиткоф на срещата им в Москва на 6 август. Служител на Белия дом подчерта, че администрацията на Тръмп продължава контактите с Русия и Украйна. Той добави, че по-нататъшното публично обсъждане на тази тема не отговаря на интересите на Вашингтон.
Изданието съобщава, че в момента „Съединените щати не са поели твърди ангажименти за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, но администрацията на Тръмп обмисля възможността за по-нататъшен обмен на разузнавателна информация с украинската страна и потенциална помощ в областта на противовъздушната отбрана“. Един от източниците на списанието, говорейки за отношението на Тръмп към конфликта в Украйна, отбеляза: „Той просто иска това да спре. Почти няма значение как точно.“
Тръмп проведе среща със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон на 18 август. Американският лидер се обади и на Путин. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, Путин и Тръмп са изразили подкрепа за продължаване на преките консултации между Москва и Киев, като е била разгледана и идеята за повишаване на нивото им.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ванго
06:01 29.08.2025
2 Европеец
06:05 29.08.2025
3 Атлантида потъна
Коментиран от #10
06:05 29.08.2025
4 Пуделите на
06:05 29.08.2025
5 Днес
06:07 29.08.2025
6 Име
06:08 29.08.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
06:08 29.08.2025
8 Целите на СВО
06:08 29.08.2025
9 име
06:09 29.08.2025
10 Европеец
До коментар #3 от "Атлантида потъна":Сигурността на покрайна може да бъде гарантирана единствено от Русия...... Затова е най-добре да забравя за европейския колониален съюз и натюто, хайде да вдигат белия байрак и да се връщат към майка си....
06:09 29.08.2025
11 Моля за извинение
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А четвъртият и петият пол???, тези развалените
нямат спиране....
06:11 29.08.2025
12 Борн
06:13 29.08.2025
13 Злобното Джуджи
Какво да обещае завалията освен още Четири Года вАйна, руска мъка и топуркане на деца по тъмните неосветени стълбища надолу към мазетата......
Трагедията на несъстояла се Русия взела се насериозно.
06:15 29.08.2025
14 Уса
06:17 29.08.2025
15 ДРЪН ДРЪН ПЛЯСКОВ
НАПРЕДВАМЕ БАВНО НО СИГОРНО.О БАЛАМОСВАМЕ РАЗНИ АМЕРИКАНЦИ,АФРИКАНЦИ И.ДРУГИ.ЗБИРЩИНИ.
06:17 29.08.2025