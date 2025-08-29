Новини
The Atlantic: Съюзниците на САЩ гадаят какво е обещал Путин на Вашингтон
  Тема: Украйна

The Atlantic: Съюзниците на САЩ гадаят какво е обещал Путин на Вашингтон

29 Август, 2025 05:53, обновена 29 Август, 2025 05:59 453 15

Европейците се надяват да научат повече за консултациите между Русия и Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна

The Atlantic: Съюзниците на САЩ гадаят какво е обещал Путин на Вашингтон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Длъжностни лица от европейски страни, съюзници на Вашингтон, се надяват да научат повече за консултациите между Русия и Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна, пише американското списание The Atlantic.

Както се отбелязва в статията, цитирайки източници, „европейските представители казват, че са озадачени какво точно е обещал Путин на американската страна при закрити врати, какво са извлекли американските представители от консултациите си с Москва и как това се отразява на усилията за постигане на мир“.

Още новини от Украйна

„Не е ясно какво е казал Путин на Уиткоф или на Тръмп и дали са го разбрали правилно. Това е мистерия, която всички се опитваме да разрешим“, каза един от европейските представители.

Както е посочено в публикацията, европейските страни биха искали да разберат какви условия е имала руската страна за уреждане на конфликта в Украйна, които Путин е очертал пред Уиткоф на срещата им в Москва на 6 август. Служител на Белия дом подчерта, че администрацията на Тръмп продължава контактите с Русия и Украйна. Той добави, че по-нататъшното публично обсъждане на тази тема не отговаря на интересите на Вашингтон.

Изданието съобщава, че в момента „Съединените щати не са поели твърди ангажименти за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, но администрацията на Тръмп обмисля възможността за по-нататъшен обмен на разузнавателна информация с украинската страна и потенциална помощ в областта на противовъздушната отбрана“. Един от източниците на списанието, говорейки за отношението на Тръмп към конфликта в Украйна, отбеляза: „Той просто иска това да спре. Почти няма значение как точно.“

Тръмп проведе среща със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон на 18 август. Американският лидер се обади и на Путин. Според съветника на руския президент Юрий Ушаков, Путин и Тръмп са изразили подкрепа за продължаване на преките консултации между Москва и Киев, като е била разгледана и идеята за повишаване на нивото им.


САЩ
  • 1 Ванго

    5 1 Отговор
    Мерц на кафе,Макарон на боб !

    06:01 29.08.2025

  • 2 Европеец

    6 1 Отговор
    Май Дончо има големи тайни от европуделите, които не си пишат съюзници, де..... Даже и 15%, мита им наложи, на съюзниците, де.... Ха-ха-ха....

    06:05 29.08.2025

  • 3 Атлантида потъна

    6 1 Отговор
    Нито САЩ, нито НАТО могат да гарантират сигурността на Украйна, каквито и ангажименти да поемат. Вместо да седят и да злобеят(гадаят), да спрат доставките на оръжие за зелената терористична хунта.

    Коментиран от #10

    06:05 29.08.2025

  • 4 Пуделите на

    6 1 Отговор
    Сорос , на "демократите" в паника лаят ли лаят от невежество и страх .....

    06:05 29.08.2025

  • 5 Днес

    1 4 Отговор
    Тръмп трябва да вкара голямото мито на Путин !

    06:07 29.08.2025

  • 6 Име

    4 1 Отговор
    Бутилка водка и кисели краставички е обещал Путин, ако американците си махнат мръсните ръце от Украйна!

    06:08 29.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #11

    06:08 29.08.2025

  • 8 Целите на СВО

    4 1 Отговор
    Ги знае целият свят, там е истината.

    06:08 29.08.2025

  • 9 име

    5 1 Отговор
    Съюзниците да четат статиите у факти и най-вече коментарите. Тука родните евроатлантически мишки знаят всичко за Русия, Путин и плановете му и как ЩЕ се развият.

    06:09 29.08.2025

  • 10 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атлантида потъна":

    Сигурността на покрайна може да бъде гарантирана единствено от Русия...... Затова е най-добре да забравя за европейския колониален съюз и натюто, хайде да вдигат белия байрак и да се връщат към майка си....

    06:09 29.08.2025

  • 11 Моля за извинение

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А четвъртият и петият пол???, тези развалените
    нямат спиране....

    06:11 29.08.2025

  • 12 Борн

    0 0 Отговор
    Днес изтича ултиматумът на Тръмп !

    06:13 29.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    0 2 Отговор
    "....Какво е обещал Путин ?.. "

    Какво да обещае завалията освен още Четири Года вАйна, руска мъка и топуркане на деца по тъмните неосветени стълбища надолу към мазетата......
    Трагедията на несъстояла се Русия взела се насериозно.

    06:15 29.08.2025

  • 14 Уса

    0 0 Отговор
    Не сключваме обещания а сделки.С Путин ще направим Америка грейт агейн и ще затрием проклетото европейско племе

    06:17 29.08.2025

  • 15 ДРЪН ДРЪН ПЛЯСКОВ

    0 0 Отговор
    ОБЕЩАЛ ЛИ !?
    НАПРЕДВАМЕ БАВНО НО СИГОРНО.О БАЛАМОСВАМЕ РАЗНИ АМЕРИКАНЦИ,АФРИКАНЦИ И.ДРУГИ.ЗБИРЩИНИ.

    06:17 29.08.2025