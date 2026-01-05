Под егидата на САЩ: Израел и Сирия преговарят в Париж

Нов кръг от преговори между израелска и сирийска делегация е планиран за понеделник в Париж под егидата на специалния представител на САЩ за Близкия изток Том Барак, съобщи панарабският вестник Ash-Sharq Al-Awsat.

Според вестника страните ще възобновят диалога, който беше прекъснат преди два месеца, с цел постигане на споразумение за сигурност, което ще замени предишното споразумение от 1974 г. за разединяване на израелските и сирийските сили от Голанските възвишения. Новият документ ще предвижда демилитаризация на Южна Сирия в замяна на изтеглянето на израелските войски от районите южно от Дамаск, окупирани през декември миналата година.

Делегациите на срещите в Париж ще бъдат водени от сирийския външен министър Асаад ал-Шейбани и израелския посланик в Съединените щати Йехиел Лайтер. Преди това главен израелски преговарящ беше бившият министър на стратегическото планиране Рон Дермър, който подаде оставка в началото на ноември, след като ръководеше пет кръга срещи.

Според изданието, администрацията на Тръмп настоява Израел и Сирия да сключат пакт за ненападение, което би проправило пътя за нормализиране на двустранните отношения след дълъг период на враждебност. Вашингтон настоява Арабската република да се присъедини към Авраамовите споразумения, сключени през 2020-2021 г. с посредничеството на САЩ между група арабски държави и Израел.

Сирийско-израелските преговори започнаха през юли 2025 г., но впоследствие бяха преустановени поради оставката на Дермер и събитията в южната друзска провинция Ас-Сувейда. Дамаск обвини еврейската държава в намеса и подкрепа на сепаратистки сили, водени от радикалния друз шейх Хикмет ал-Хаджари, които са против правителствените сили.