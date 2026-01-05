Финландия и Норвегия подкрепиха Дания след американските заплахи за контрол над Гренландия

Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре изразиха подкрепа за Дания на фона на американските заплахи за контрол над Гренландия за отбранителни цели.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия за отбранителни цели. „Определено се нуждаем от Гренландия“, каза той в интервю за The Atlantic. „Имаме нужда от нея за отбрана.“ Тръмп заяви, че островът, автономна територия на Дания, е „заобиколен от руски и китайски кораби“. Датският премиер Мете Фредериксен от своя страна подчерта, че Гренландия е част от Кралството и призова САЩ да спрат заплахите си, като изтъкна, че няма смисъл Вашингтон да поема контрол над острова.

„Гренландия е неразделна част от Кралство Дания. Норвегия е напълно солидарна с Кралството“, написа Стьоре на страницата си в социалните медии.

Стуб смята, че никой не може да взема решения за Гренландия и Дания освен самите те. „Нашият скандинавски приятел Дания и кабинетът на министър-председателя имат нашата пълна подкрепа“, написа той на страницата си в социалните медии.

Както Йенс-Фредерик Нилсен, ръководителят на гренландското правителство, заяви на 4 януари, публикуването от Кейти Милър, водеща на подкаст, която преди това е работила в администрацията на Тръмп, на карта на Гренландия в цветовете на американското знаме с думите „Очаквайте скоро“ на датски език показва неуважение, но няма причина за паника.

Той подчерта, че Гренландия не е за продан и нейното „бъдеще не се определя от публикации в социалните медии“ и отбеляза, че отношенията между държавите и народите се основават на „уважение и международно право“.



Откакто дойде на власт, Доналд Тръмп намеква, че би било добре Гренландия да бъде част от Съединените щати, припомня БНР.



"Малко приятелско напомняне - ние сме много близки съюзници и трябва да продължаваме да работим заедно като такива“, заяви в отговор на поста на Кейти Милър посланикът на Дания в Съединените щати Йеспер Мюлер Сюренсен. "И да, ние очакваме пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания“, допълни той.



Публикацията на Кейти Милър в "Екс" дойде, малко след като американската армия залови президента на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга по време на операция в Каракас.



Според експерти тази операция е предупреждение към съюзниците на Съединените щати, обезпокоени от заплахите на Тръмп да придобие стратегически природни ресурси, като се започне от Гренландия.