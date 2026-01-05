Новини
Финландия и Норвегия подкрепиха Дания след американските заплахи за контрол над Гренландия

5 Януари, 2026 03:23, обновена 5 Януари, 2026 06:30

Повод за напрежението стана туит на съпругата на съветник на Доналд Тръмп, в който изображение на острова е брандирано в американското знаме

Финландия и Норвегия подкрепиха Дания след американските заплахи за контрол над Гренландия - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре изразиха подкрепа за Дания на фона на американските заплахи за контрол над Гренландия за отбранителни цели.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия за отбранителни цели. „Определено се нуждаем от Гренландия“, каза той в интервю за The Atlantic. „Имаме нужда от нея за отбрана.“ Тръмп заяви, че островът, автономна територия на Дания, е „заобиколен от руски и китайски кораби“. Датският премиер Мете Фредериксен от своя страна подчерта, че Гренландия е част от Кралството и призова САЩ да спрат заплахите си, като изтъкна, че няма смисъл Вашингтон да поема контрол над острова.

„Гренландия е неразделна част от Кралство Дания. Норвегия е напълно солидарна с Кралството“, написа Стьоре на страницата си в социалните медии.

Стуб смята, че никой не може да взема решения за Гренландия и Дания освен самите те. „Нашият скандинавски приятел Дания и кабинетът на министър-председателя имат нашата пълна подкрепа“, написа той на страницата си в социалните медии.

Както Йенс-Фредерик Нилсен, ръководителят на гренландското правителство, заяви на 4 януари, публикуването от Кейти Милър, водеща на подкаст, която преди това е работила в администрацията на Тръмп, на карта на Гренландия в цветовете на американското знаме с думите „Очаквайте скоро“ на датски език показва неуважение, но няма причина за паника.

Той подчерта, че Гренландия не е за продан и нейното „бъдеще не се определя от публикации в социалните медии“ и отбеляза, че отношенията между държавите и народите се основават на „уважение и международно право“.

Откакто дойде на власт, Доналд Тръмп намеква, че би било добре Гренландия да бъде част от Съединените щати, припомня БНР.

"Малко приятелско напомняне - ние сме много близки съюзници и трябва да продължаваме да работим заедно като такива“, заяви в отговор на поста на Кейти Милър посланикът на Дания в Съединените щати Йеспер Мюлер Сюренсен. "И да, ние очакваме пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания“, допълни той.

Публикацията на Кейти Милър в "Екс" дойде, малко след като американската армия залови президента на Венецуела Николас Мадуро и неговата съпруга по време на операция в Каракас.

Според експерти тази операция е предупреждение към съюзниците на Съединените щати, обезпокоени от заплахите на Тръмп да придобие стратегически природни ресурси, като се започне от Гренландия.


Дания
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Грендел

    38 2 Отговор
    Ако има петрол под леда и Гренландия отиде.

    04:35 05.01.2026

  • 3 гренланд

    12 6 Отговор
    е американска,веее....

    05:19 05.01.2026

  • 4 Хохо Бохо

    24 5 Отговор
    Нещо за Венецуела каза ли? Скоро Дания няма да има нужда от Гренландия, а краваря ще стопаниса изоставената и мъртва Гренландия и ще я съживи щото е бае умряла от руски и особенно китайски!!! кораби около нея

    05:28 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 УдоМача

    11 1 Отговор
    Или??? Ще воюват ли с краварите??

    06:20 05.01.2026

  • 7 Почва се

    8 2 Отговор
    Тръмп не хАбИ думи
    хаби гуми
    и ги оправя по Американскии...
    Друг е въпроса какво ще произведе това в цялост

    06:35 05.01.2026

  • 8 Тръмп

    18 3 Отговор
    И 3-те да внимават! Апетитът идва с яденето.😎

    06:35 05.01.2026

  • 9 Баба Гошка

    14 3 Отговор
    Петролл я има я не, но едно хубаво американско фраккване мож да се спретне. И газзовозите ще стартират от по-близко място в посока немчугистан да доставят газза на тройни най-изгодни цени за европартньоробите. Просто Сделка. Тюлените и белите мечки няма да се оплачат.

    06:37 05.01.2026

  • 10 Идва

    16 2 Отговор
    ред на Гренландския "Мадуро" !

    06:38 05.01.2026

  • 11 Бг дракон от Пирин

    12 2 Отговор
    Америка на Дони е два континента Северна и Южна Америка!
    За не разбралите само ще гледат отстрани и ще подсмърчате, че ще има пляскане!
    Да живее новият световен ред, където по-силния има правото да изяде послания!
    Това написал на дядо Коледа Бай Дончо!

    И той изпълнява, че и той от Лапландия с елените, ще отиде у Гуантанамо

    06:41 05.01.2026

  • 12 А в бункера

    3 10 Отговор
    ГЪРЧ .

    Коментиран от #20

    06:42 05.01.2026

  • 13 Тръмп

    10 6 Отговор
    Почнах ва, взех Венецуела, наред е Куба, и следва Гренландия, датчаните да не се ошумоляват

    06:43 05.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Дончо

    19 2 Отговор
    пред лицето на смъртта, пронизала му само ухото, се взе за безсмъртен. Щял да наказва Иран, Китай, Гренландия, Венецуела, Куба, Колумбия, Индия, Бразилия, Северна Корея, Русия, и кой ли още не. Накрая ще го зачешат всички, на които се кани, а заедно с Мъск ще трябва да се натоварват на СпейсХ и да мигрират на Марс. Натам миришат работите с лудия чачак. А аз си мислих, че предният беше луд.

    06:49 05.01.2026

  • 17 Мечтател.

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Путин нахлу след като русниците, които украинци избиваха руснаци и българи публично, поискаха неговата помощ, а на самите нацисти им се стъжни живота. Първоначално руснаците бяха стигнали до Киев необезпокоявано, после се отдръпнаха, с цел да фалират целия запад бавно и мъчително, както сме свидетели днес. Путин го заби два ката на всички европолитици, включително сaщисани, барабар и на цялото ОТАН, което скоро ще са разпада. Путин е велик стратег.

    Коментиран от #25, #26

    06:56 05.01.2026

  • 18 Отврат

    16 1 Отговор
    Бруталната, нагла алчност и агресия върху отделни суверенни народи няма край.... Няма място по света, където не са унищожили явно и чрез задкулисни заговори.

    06:57 05.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Рано си станал

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "А в бункера":

    Сигурно от гърчове, хахахха

    07:02 05.01.2026

  • 21 Търновец

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Северна Корея започва да доставя модерни танкове на Русия, в областта на външната активна защита на танка последният Севернокорейски танк превъзхожда Американските Абрахамс и Израелските Меркава и Руските Т 90. Двете Корейски държави произвеждат все по качествена бронетанкова техника близка до Европейската ч

    Коментиран от #32

    07:04 05.01.2026

  • 22 Констатация

    8 0 Отговор
    Публикации в Туитър не се коментират.САЩ вече имат военна база в Гренландия.

    07:05 05.01.2026

  • 23 Я пуснете една анкета

    10 1 Отговор
    Да видим ние какво отношение имаме към мерака на Дърдончо!

    07:08 05.01.2026

  • 24 Нетърпимо....

    14 1 Отговор
    Всички държавни глави на всички държави и правителствата им трябва да реагират незабавно с протестни декларации и ноти срещу тези безкрайни посегателства! Няма държава по света, която да не е източвана, грабена, тормозена по всякакъв начин от тези сащисани сатани, които си въобразяват, че светът е длъжен да им търпи издевателствата.

    07:10 05.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "Мечтател.":

    "...Путин го заби два ката на всички европолитици, включително сaщисани, барабар и на цялото ОТАН, което скоро ще са разпада. Путин е велик стратег..."

    Абе ти болен ли си ?
    Стратега унищожи напълно Русия и Украйна избивайки 1млн млади мъже, бащи, разорявайки градове и села.
    И докато Украйна има шанс да се възстанови, Русия е обречена на Севернокорейския модел, диктатура и мизерия. Защото гладен, унизен народ се управлява най-лесно. Това е бъдещето на Русия, моята Русия.
    Русия, която е фактор нула на световната политическа, икономическа сцена. Което беше вчера брутално показано от Рубио с думите му към Лавров - Гледайте си СВО-то и се не занимавайте с Америка.

    Коментиран от #27

    07:11 05.01.2026

  • 26 Хм...

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мечтател.":

    Така е. Всичко е по план, нали? Велик! Гледай до една година стратегът до къде ще докара вашата раccия.

    07:12 05.01.2026

  • 27 Аз ли съм болен?

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Погледни си високите сметки, високите цени на хранителните стоки и високата цена на бензина и газта по бензиностанциите? Санкциите работят с пълна сила, но в ущърб на онези, които ги налагат. И на теб ти го е набил два ката, ама не се усещаш. 😄

    Коментиран от #28

    07:18 05.01.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Аз ли съм болен?":

    Погледни 10 000 декара гробища в Русия и замълчи !!!

    Коментиран от #29

    07:21 05.01.2026

  • 29 Погледни какво ти пее бай Дончо!

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Много умрели укранци. Зеленски вече реве за френски и английски войници, тъй като украинците свършиха. Даже мечтае Рижавия да отвлече Путин. Агонията е пълна!

    07:26 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гориил

    7 1 Отговор
    За съжаление, Финландия и Норвегия са уплашени и объркани.Америка не се нуждае от техните продукти.За Русия те са врагове.

    07:36 05.01.2026

  • 32 мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Търновец":

    Шшш Търновската царица, хайде без буламачи от август миналата година, че и цитиране на Буданов! Точно танкове ще им предоставя, защото с тази война на дронове нямат никакви шансове! За публиката-корейците наистина са доставили около 100 машини, не само танкове, но това вероятно е с цел тестване на възможностите им в реални бойни условия.

    Коментиран от #36

    07:43 05.01.2026

  • 33 604

    3 0 Отговор
    Подкрепиха я с носни кърпички....и памперси...Тъко ще е кът сте тъапи и не се разбрахте с руснака зъ фъшисткъ украйнъ...фащ дърпат конците

    07:50 05.01.2026

  • 34 Багнурика от Гренландия

    1 0 Отговор
    Ние, свободния народ на Гренландия искаме да сме свободни и да сме част от САЩ. Дания е колониална държава, която системно извършва геноцид над коренното население на Гренландия и активно е провеждала политика на стерилизация на женското население в миналото. Да живее свободна Гренландия като част от САЩ!

    07:51 05.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 604

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "мушмул":

    Мумия тва е позициона война, при реялен масов фронт нямъ да е баш така, но и дроновете имат сваята роля.

    Коментиран от #41, #42

    07:53 05.01.2026

  • 37 Тези

    4 1 Отговор
    страни са членове на НАТО за да ги пази от лошата Русия. А кой ще ги пази от "съюзника" им САЩ?

    08:00 05.01.2026

  • 38 Хи хи

    1 0 Отговор
    Гренландия с нетърпение очаква освобождението си от окупацията на датските агресори !!

    Коментиран от #39

    08:05 05.01.2026

  • 39 Кого

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    са освободили янките в кратката си история? Дай конкретни примери.

    08:09 05.01.2026

  • 40 Хи хи

    3 0 Отговор
    Я кажете ся, американското нато като се сбие с датското нато, и ни се обадят по член 5, ние на страната на кое нато ще се бием ??

    08:11 05.01.2026

  • 41 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "604":

    В последния Германия Френски танк Leonard 2 A 8 има специално 30 мм автоматично оръдие срещу дронове освен външна активна протекция. А в изцяло Немският танк KF 51 има освен чисто Немска външна активна протекция но и 12.7 мм картечница срещу дронове има и външна пасивна защита срещу ракети и снаряди - единственият танк с такава защита. А Руската външна активна протекция Арена е разработена около 1965 за Т 62 и след това за БМП 3 но е с много ограничени възможности. Американските танкове и БМП нямат никаква външна протекция, за разлика от всички Немски танкове и БМП правени последните около 15 години. А Немците срещу дронове направиха SjyRanger

    08:13 05.01.2026

  • 42 любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "604":

    "при реялен масов фронт нямъ", сигурен ли си, че езика, на който пишеш ти е роден?

    08:21 05.01.2026

Новини по държави:
