След смъртоносния руски удар по Киев: Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна

На 29 август ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. Това се потвърждава от актуализираната работна програма на органа на световната организация.
По-рано дипломатически източник съобщи на ТАСС, че срещата е поискана от Киев. Според него дневният ред на срещата е бил посочен като „поддържане на мира и сигурността в Украйна“.
Както ФАКТИ вече писа, позовавайки се на БТА, Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица,.
При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти.
Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Само че
Коментиран от #25
06:35 29.08.2025
5 Европеец
06:36 29.08.2025
8 име
06:38 29.08.2025
10 И Путин писка
До коментар #4 от "БРАВО":От ударите на ВСУ по русия
Коментиран от #15, #42
06:40 29.08.2025
11 няма лошо
До коментар #1 от "минувач":Боят ще е до посиняване и ......так далее .
06:40 29.08.2025
13 Русия...мишена на ВСУ
Коментиран от #26
06:41 29.08.2025
15 така ли
До коментар #10 от "И Путин писка":КОГА? Кога са направили извъредно заседание на ООН?
06:43 29.08.2025
17 Нема страшно
06:43 29.08.2025
21 Ами веднага да искат мир
06:45 29.08.2025
23 Тъмен субект
2. На разговорите с щатите украинският въпрос е само част от темите. За всички стана ясно вече, че там се говори за съвсем други неща.
Така, че айде малко по-спокойно!
06:45 29.08.2025
25 Някой
До коментар #2 от "Само че":Медведев, ти ли си? Алкохол и хапчета не се смесват, нали знаеш?
Коментиран от #46, #65
06:46 29.08.2025
26 е , да ,де ,
До коментар #13 от "Русия...мишена на ВСУ":Ама укрията се смалява , не Русия ...
06:46 29.08.2025
30 ООН
Бесните псета съвсем побесняха. Замисълат за създаване на ЕС е изкривен.
На какво основание якалас ще превиква руския посланник в Брюксел? Каквоо общо има държавата Белгия а конкретния случай с нанесените от Русия удари по Киев?
Натаняху безцеремонно и с подкрепата на Тръмп унищожава цял един народ, но Калас не превиква израелския посланник. Тя всъщност няма такива права. Всичко започва и свършва в рамките на ЕС
06:49 29.08.2025
31 онзи
06:49 29.08.2025
32 Пешо
06:50 29.08.2025
34 Колко ли натовски съветници са при свети
06:51 29.08.2025
36 Натовско оръжие
06:54 29.08.2025
37 мдааа
06:54 29.08.2025
39 Щатски ракети
06:57 29.08.2025
40 мдааа
„Украинските въоръжени сили може най-накрая да ослепеят“: Фабрика за разузнавателни дронове е ударена...
В резултат на нашия удар в нощта на 28 август Украйна можеше да загуби производството на новите си далекобойни ракети „Фламинго“, което Зеленски обяви с голяма помпозност. Руските Въздушно-космически сили удариха едновременно пет предприятия в Киев, където се разработваха и сглобяваха нови крилати ракети и далекобойни дронове.
06:58 29.08.2025
41 Малко късно
06:59 29.08.2025
42 Не писка
До коментар #10 от "И Путин писка":а наказва! Методично и разумно!
А и цивилните жертви не се знае от чии ракети са!
06:59 29.08.2025
44 Путинистче идиотче
07:01 29.08.2025
46 Абе мусор
До коментар #25 от "Някой":Има вече достатачно доказателства за това че украинците използват некчествени натовски ПВО ракети.А ти шмъркай по малко че нещо много ти вреди.
07:02 29.08.2025
47 БАНко
07:03 29.08.2025
48 Мъките Путинови
Коментиран от #52
07:03 29.08.2025
49 мдааа
„Руските въоръжени сили нанасят удари само по военни обекти и спомагателни съоръжения на украинските въоръжени сили. Щетите по гражданската инфраструктура са резултат от използването от Киев на системи за противовъздушна отбрана и системи за електронна борба“, отбеляза Захарова.
07:05 29.08.2025
50 Руски захватчик
07:06 29.08.2025
51 Щатско оръжие
07:08 29.08.2025
52 Е да де... надай се юуюе на пиене жене
До коментар #48 от "Мъките Путинови":За това руснаците нямат мобилизациии, а усрите правят 7 и пак се свършва пушечното месо... веке ша зимата старци, жени, деца/младежи/....
Коментиран от #57
07:09 29.08.2025
53 мдааа
Руски ракети унищожиха щаб с офицери и наемници на НАТО близо до Киев
В резултат на нощен ракетен удар от руските въоръжени сили край Киев е унищожен щаб с офицери от украинските въоръжени сили и НАТО. Координаторът на подземието съобщава за елиминирането на до 25 украински войници и около 10 съветници от НАТО."
Коментиран от #71
07:13 29.08.2025
55 Факти
07:21 29.08.2025
56 Азерския снаряди
07:24 29.08.2025
57 Путин са мъчи неистово
До коментар #52 от "Е да де... надай се юуюе на пиене жене":С Украйна. Загроби милион и двеста хиляди руснаци там. Земя се връща, живот никога.
Коментиран от #61
07:26 29.08.2025
58 Азърбейджан
07:28 29.08.2025
59 Стеф
07:28 29.08.2025
60 Тити
07:28 29.08.2025
61 Ама украинец ти го казва бе... оня
До коментар #57 от "Путин са мъчи неистово":Арестович
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
07:35 29.08.2025
62 МЪКЪ МЪКЪ
07:38 29.08.2025
63 Перо
07:40 29.08.2025
64 ТРЯБВА ПО ЧЕСТО ПО КИЕВ
07:48 29.08.2025
65 Ти не си « някой»,
До коментар #25 от "Някой":А си НИКОЙ. Путин е сменякм само с Медведев и се моли за здравето на Владимир Владимирович!
07:57 29.08.2025
66 Как, нали украинските дронове
07:59 29.08.2025
69 болгарин..
08:09 29.08.2025
70 Цензура
08:10 29.08.2025
71 Ружа Игнатова
До коментар #53 от "мдааа":Дано се оправят хората от удареният натовски щаб в Киев .
08:24 29.08.2025