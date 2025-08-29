След смъртоносния руски удар по Киев: Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна

На 29 август ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. Това се потвърждава от актуализираната работна програма на органа на световната организация.

По-рано дипломатически източник съобщи на ТАСС, че срещата е поискана от Киев. Според него дневният ред на срещата е бил посочен като „поддържане на мира и сигурността в Украйна“.

Още новини от Украйна

Както ФАКТИ вече писа, позовавайки се на БТА, Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица,.

При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти.

Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.