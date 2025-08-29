Новини
След смъртоносния руски удар по Киев: Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна
След смъртоносния руски удар по Киев: Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна

29 Август, 2025 06:25, обновена 29 Август, 2025 06:31

Москва вчера предприе мащабна въздушна атака срещу украинската столица, която включваше необичайни удари срещу центъра на града

След смъртоносния руски удар по Киев: Съветът за сигурност на ООН заседава за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
На 29 август ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. Това се потвърждава от актуализираната работна програма на органа на световната организация.

По-рано дипломатически източник съобщи на ТАСС, че срещата е поискана от Киев. Според него дневният ред на срещата е бил посочен като „поддържане на мира и сигурността в Украйна“.

Както ФАКТИ вече писа, позовавайки се на БТА, Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица,.

При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти.

Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само че

    58 7 Отговор
    За цивилните жертви в Киев са виновни некачествените натовски ПВО ракети.

    Коментиран от #25

    06:35 29.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    46 6 Отговор
    И какво от това.... Покрайници ще пореват е така всеки път докато не им увре в главата да вдигат белия байрак....

    06:36 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    55 6 Отговор
    Нападениет осрещу киев е демострация от страна на руснаците че знаят къде трябва да удрят и могат когато решат да го правят. То е в отговор на нарушаването от страна на бандерите на поетия ангажимент да не се удрят по енергийни обекти.

    06:38 29.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Путин писка

    6 30 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    От ударите на ВСУ по русия

    Коментиран от #15, #42

    06:40 29.08.2025

  • 11 няма лошо

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "минувач":

    Боят ще е до посиняване и ......так далее .

    06:40 29.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русия...мишена на ВСУ

    5 32 Отговор
    И Украйна не си поплюва с Русия....

    Коментиран от #26

    06:41 29.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 така ли

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "И Путин писка":

    КОГА? Кога са направили извъредно заседание на ООН?

    06:43 29.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нема страшно

    4 35 Отговор
    Путин е отчаян....ама и на него не му цепят басма.

    06:43 29.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами веднага да искат мир

    33 2 Отговор
    И да увеличат изпращането на джепанета.... така се правело мир по западному ... МИР със оръжие и сила!!!

    06:45 29.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тъмен субект

    37 3 Отговор
    1. Кое е "необичайното" на ударите? Защо ги наричат "необичайни"?
    2. На разговорите с щатите украинският въпрос е само част от темите. За всички стана ясно вече, че там се говори за съвсем други неща.
    Така, че айде малко по-спокойно!

    06:45 29.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Някой

    3 27 Отговор

    До коментар #2 от "Само че":

    Медведев, ти ли си? Алкохол и хапчета не се смесват, нали знаеш?

    Коментиран от #46, #65

    06:46 29.08.2025

  • 26 е , да ,де ,

    32 3 Отговор

    До коментар #13 от "Русия...мишена на ВСУ":

    Ама укрията се смалява , не Русия ...

    06:46 29.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООН

    39 1 Отговор
    Е мъртав орган.
    Бесните псета съвсем побесняха. Замисълат за създаване на ЕС е изкривен.
    На какво основание якалас ще превиква руския посланник в Брюксел? Каквоо общо има държавата Белгия а конкретния случай с нанесените от Русия удари по Киев?
    Натаняху безцеремонно и с подкрепата на Тръмп унищожава цял един народ, но Калас не превиква израелския посланник. Тя всъщност няма такива права. Всичко започва и свършва в рамките на ЕС

    06:49 29.08.2025

  • 31 онзи

    28 3 Отговор
    А войната все още не е започнала ....Бандерите да се стягат , че още нищо не са видели !

    06:49 29.08.2025

  • 32 Пешо

    26 1 Отговор
    Лицемери,заседават и за Газа,там е геноцида.

    06:50 29.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Колко ли натовски съветници са при свети

    26 3 Отговор
    Петър за постоянно. Жалък и смешен урко фашистки плач

    06:51 29.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Натовско оръжие

    3 23 Отговор
    Громи военни обекти в Русия....до къде ги докара Путин....руснаци да гинат в....Русия.

    06:54 29.08.2025

  • 37 мдааа

    36 2 Отговор
    "... местни жители също станаха свидетели - украинска ракета за противовъздушна отбрана, която не успя да унищожи руска ракета, падна върху жилищна сграда. „Как можахте?!“ - за пореден път киевските коментатори настояват ръководителите на противовъздушната отбрана на ВСАУ да отговорят пред народа. Руски военнослужещи - авторите на Telegram канала „ Геран Цветушая “ - се свързаха, публикувайки кадри на украинска ракета, поразила къща."

    06:54 29.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Щатски ракети

    4 21 Отговор
    Взривяват складове с оръжия, командни пунктове, рафинерии в Русия. Путин е дива ярост. Не може да ги спре.

    06:57 29.08.2025

  • 40 мдааа

    28 3 Отговор
    Руските аерокосмически сили унищожават гордостта на Зеленски: в Киев е унищожено производство на нови ракети с голям обсег
    „Украинските въоръжени сили може най-накрая да ослепеят“: Фабрика за разузнавателни дронове е ударена...
    В резултат на нашия удар в нощта на 28 август Украйна можеше да загуби производството на новите си далекобойни ракети „Фламинго“, което Зеленски обяви с голяма помпозност. Руските Въздушно-космически сили удариха едновременно пет предприятия в Киев, където се разработваха и сглобяваха нови крилати ракети и далекобойни дронове.

    06:58 29.08.2025

  • 41 Малко късно

    18 3 Отговор
    Да бяха заседавали повече преди десет години.

    06:59 29.08.2025

  • 42 Не писка

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Путин писка":

    а наказва! Методично и разумно!

    А и цивилните жертви не се знае от чии ракети са!

    06:59 29.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Путинистче идиотче

    3 23 Отговор
    Путин пред инфаркт. Избиха руските захватчици при Покровск.

    07:01 29.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Абе мусор

    16 4 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Има вече достатачно доказателства за това че украинците използват некчествени натовски ПВО ракети.А ти шмъркай по малко че нещо много ти вреди.

    07:02 29.08.2025

  • 47 БАНко

    21 3 Отговор
    ЗА ФЕНОВЕТЕ НА АЗОВ , БАНДЕРИТЕ И ФАШИСТКИЯ ЗАПАД ..... ТРЯБВА ЛИ НЕПРЕКЪСНАТО ДА ВИ СЕ НАПОМНА БРОЯ ...1 725 000 УБИТИ И БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ ФАШАГИ , ДАННИ ОТ МАЙ МЕСЕЦ НА КИЕВСКОТО ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО ???????

    07:03 29.08.2025

  • 48 Мъките Путинови

    2 21 Отговор
    Са безкрайни. Над милион и двеста хиляди избити путинисти и путинягата още е в Донбас.

    Коментиран от #52

    07:03 29.08.2025

  • 49 мдааа

    21 3 Отговор
    "...руските военни стриктно се придържат към принципите за целенасочено използване на високоточни оръжия. Според нея, всякакви щети по граждански обекти възникват в резултат на активирането на украинските системи за противовъздушна отбрана или използването на системи за електронна борба.

    „Руските въоръжени сили нанасят удари само по военни обекти и спомагателни съоръжения на украинските въоръжени сили. Щетите по гражданската инфраструктура са резултат от използването от Киев на системи за противовъздушна отбрана и системи за електронна борба“, отбеляза Захарова.

    07:05 29.08.2025

  • 50 Руски захватчик

    3 17 Отговор
    Трепат ни като пилци при Суми.....немаме гориво и боеприпаси...бегаме към Русия на моторетки, ако има останали живи от нас.

    07:06 29.08.2025

  • 51 Щатско оръжие

    3 14 Отговор
    Громи руски военни обекти в.....Русия....до преди години това бе немислимо. Днес си е нещо обикновенно.

    07:08 29.08.2025

  • 52 Е да де... надай се юуюе на пиене жене

    13 6 Отговор

    До коментар #48 от "Мъките Путинови":

    За това руснаците нямат мобилизациии, а усрите правят 7 и пак се свършва пушечното месо... веке ша зимата старци, жени, деца/младежи/....

    Коментиран от #57

    07:09 29.08.2025

  • 53 мдааа

    18 3 Отговор
    "Прецизионен удар от руските въоръжени сили унищожи обекти на военно-промишления комплекс и щаба на НАТО в Киевска област
    Руски ракети унищожиха щаб с офицери и наемници на НАТО близо до Киев
    В резултат на нощен ракетен удар от руските въоръжени сили край Киев е унищожен щаб с офицери от украинските въоръжени сили и НАТО. Координаторът на подземието съобщава за елиминирането на до 25 украински войници и около 10 съветници от НАТО."

    Коментиран от #71

    07:13 29.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факти

    11 1 Отговор
    Коалицията на войната търси начин уж легално да вкара войски в Окрайнина. Преди седмици беше за охрана на важни енергийни и други съоръжения. А сега вече - на линията на съприкосновение. Търсят старта на ТСВ. Защо е тази игра? Тя е рискована и опасна за народите в Европа. Време е да се сложи край. Представяте ли си каква сила ще бъде Русия, обединена с Беларус и Украйна? С общ икономически, военен, интелектуален потенциал? Няма да имат противодействие в Европа. Затова се ловят и за сламка.

    07:21 29.08.2025

  • 56 Азерския снаряди

    1 11 Отговор
    Громят путинистите в Украйна.....и Азърбайджан подкрепя справедливата борба срещу руските захватчици.

    07:24 29.08.2025

  • 57 Путин са мъчи неистово

    1 7 Отговор

    До коментар #52 от "Е да де... надай се юуюе на пиене жене":

    С Украйна. Загроби милион и двеста хиляди руснаци там. Земя се връща, живот никога.

    Коментиран от #61

    07:26 29.08.2025

  • 58 Азърбейджан

    0 7 Отговор
    Помага на Украйна....дава снаряди по съветски образец и праща гориво за битката с руските захватчици. Путин в тих ужас.

    07:28 29.08.2025

  • 59 Стеф

    6 0 Отговор
    " топ дипломатът Кая Калас"

    07:28 29.08.2025

  • 60 Тити

    3 3 Отговор
    Заседанията д нищо не помагат на Украйна освен даядст и да пият и да разтягат локуми трябват реални действия.

    07:28 29.08.2025

  • 61 Ама украинец ти го казва бе... оня

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "Путин са мъчи неистово":

    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    07:35 29.08.2025

  • 62 МЪКЪ МЪКЪ

    9 1 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци.

    07:38 29.08.2025

  • 63 Перо

    4 1 Отговор
    Украйна е военна зона и разрушенията са повсеместни. Рискът за международните и дипломатически представителства си е техен! Отдавна трябваше да се изтеглят от там! Това е военен риск!

    07:40 29.08.2025

  • 64 ТРЯБВА ПО ЧЕСТО ПО КИЕВ

    4 0 Отговор
    Ако Киив беше като Газа зелето нямаше да се мисли за голям играч.

    07:48 29.08.2025

  • 65 Ти не си « някой»,

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    А си НИКОЙ. Путин е сменякм само с Медведев и се моли за здравето на Владимир Владимирович!

    07:57 29.08.2025

  • 66 Как, нали украинските дронове

    2 0 Отговор
    и новите им ракети унищожиха Русия и Контранаступа освободи всичките окупирани територии плюс цялата Белгородска област и цялата Курска област заедно с град Курск, а руснаците нямат ракети от три години вече.

    07:59 29.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 болгарин..

    1 0 Отговор
    Масква обеща на топ балтийското мелезче каласс-всяка седмица да свиква оонето..за чанча,огиньо и думканьието в бандерско..

    08:09 29.08.2025

  • 70 Цензура

    1 0 Отговор
    Дори само с това, че наричате тези удари "необичайни", вие признавате, че руснаците щадят Киев и изобщо цивилните. Ако не беше така, Киев щеше да прилича на Газа. А да наричате озвepялата естонска пaчaвpа калас "топ-дипломат", значи, че изобщо не разбирате значението на тая дума. Според вас какво значи прилагателното "дипломатичен"?

    08:10 29.08.2025

  • 71 Ружа Игнатова

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "мдааа":

    Дано се оправят хората от удареният натовски щаб в Киев .

    08:24 29.08.2025