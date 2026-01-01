Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София издига кандидатурата на Спас Делев за "Футболист на годината"

Локомотив София издига кандидатурата на Спас Делев за "Футболист на годината"

1 Януари, 2026 08:48 472 2

  • спас делев-
  • локомотив софия-
  • футболист на годината-
  • български футбол-
  • номинация-
  • спортни новини

Клубът излезе с обръщение до спортните медии

Локомотив София издига кандидатурата на Спас Делев за "Футболист на годината" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София официално номинира своята звезда Спас Делев за "Футболист на годината". Столичният клуб не крие гордостта си от изявите на опитния нападател и отправя призив към феновете и спортните експерти да подкрепят Делев в надпреварата за най-ценния индивидуален приз в българския футбол.

В специално изявление, разпространено до медиите, ръководството на "железничарите" подчертава ключовата роля на Спас Делев през изминалия сезон. Клубът акцентира върху неговите впечатляващи голове, решаващи асистенции и лидерски качества, които са допринесли за стабилното представяне на Локомотив София в елита.

Освен това, отборът припомня и заслугите на Делев като бивш национал, който неведнъж е защитавал честта на България на международната сцена.

Ето какво гласи обръщението на столичния клуб:

"ОБРЪЩЕНИЕ ДО БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТНИ МЕДИИ

Днес изпращаме календарната 2025 година. Вече започна и гласуването за "Футболист на годината“ - церемония, която напоследък поражда много полемики и неадекватни сравнения с миналото. Не се обръщаме към Вас с опит да влияем на Вашето гласуване. Просто искаме да припомним за един човек, който преобръща съдбата на един изстрадал, но исторически български клуб.

Един човек, който преди 16 години бе награден от колегите си за "Най-добър млад футболист“. Един човек, който развинти нидерландската защита и с двата си гола зарадва цяла България с последната голяма победа на националния ни отбор. Един човек, който, критикуван от мнозина, остави следа във всеки клуб, през който премина в богатата си кариера.

А може би най-ярката такава остави в нашия клуб през тази година. 38 мача - 12 гола и 16 асистенции. Лидер в българското първенство по втория показател - с двойно повече завършващи подавания от втория в класацията за календарната година. Редица решителни попадения, гениални подавания и незабравими моменти.

На 36 години Спас Делев може би е по-добър отвсякога. А с идването си в "Локомотив“ той се превърна в истинско вдъхновение и зарази всички в клуба — с професионализма си, скромността, упоритостта, жаждата си за успех и постоянната усмивка, с която е готов да помогне на всеки.

Не претендираме в коя класация и на кое място заслужава да завърши Спас. Това го решавате Вие. И други български футболисти са достойни и направиха силна година. Ние просто вярваме, че този човек не трябва да бъде забравен и заслужава уважение. Защото е пример за младите, че с много труд, талантът им няма да отиде на вятъра."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    3 1 Отговор
    Срам и позор.Едно време имаше поне 20 класни футболисти от които да избираш,сега се чудят кой по малко куц кон да изберат...Спрете я тази класация,,, Куц кон на Годината...падение.

    09:16 01.01.2026

  • 2 Някой

    1 1 Отговор
    Поне тази година да я дадат на Чочев. Че и тези по чужбина всичките не са добре. За Лудогорец важните им голове ги вкарва Чочев, хем половината време да не играе. И не знам дали още не им е голмайстора.

    09:35 01.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ