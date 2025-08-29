Флорида екзекутира мъж, осъден за убийството на трима души през 1992 г.

Мъж, осъден за убийствата на трима души през 1992 г., беше екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във Флорида в четвъртък. Това е 11-ата екзекуция в южния щат на САЩ тази година, предаде bTV.
59-годишният Къртис Уиндом беше осъден на смърт за убийството на приятелката си Валери Дейвис, майка ѝ Мери Любин и Джони Лий, мъж, за когото се твърди, че му е дължал хазартен дълг.
Екзекуцията беше извършена в 18:17 ч. местно време в щатския затвор на Флорида, а последните му думи бяха неразбираеми според свидетели от американските медии.
Върховният съд на САЩ отхвърли последната му жалба в сряда. Уиндом беше осъден за убийството на Лий заради дълг от 2000 долара, преди да застреля приятелката си в апартамента ѝ и майка ѝ.
Тази година в САЩ са извършени 30 екзекуции, най-много от 2014 г. насам, когато 35 затворници бяха екзекутирани. Флорида е извършила най-много екзекуции – 11. Следват я Южна Каролина и Тексас с по четири.
25 от екзекуциите тази година са извършени чрез смъртоносна инжекция, две чрез разстрел и три чрез азотна хипоксия, която включва изпомпване на азотен газ в маска за лице, причинявайки задушаване на затворника. Използването на азотен газ като метод за смъртно наказание е осъдено от експерти на ООН като жестоко и нечовешко.
Смъртното наказание е отменено в 23 от 50-те щата на САЩ, докато в три други Калифорния, Орегон и Пенсилвания е въведен мораториум.
Президентът Доналд Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и в първия си ден на поста призова за разширяване на употребата му „за най-жестоките престъпления“.
По-рано тази седмица Тръмп заяви, че ще иска смъртно наказание за убийства във Вашингтон като част от мерките срещу престъпността в столицата на страната.
1 Да го екзекутират,
Коментиран от #2
08:46 29.08.2025
2 Ами да!
До коментар #1 от "Да го екзекутират,":При нас до десетина убийства не се считат за деяние с висока обществена опасност !
Коментиран от #4
08:50 29.08.2025
3 УСА
08:53 29.08.2025
4 Точно така!
До коментар #2 от "Ами да!":Летящият циганин доброволно седи в ареста, но очаквам скоро да го изхвърлят от там и да му купят нова кола!🤔
09:00 29.08.2025
5 Фъ16
09:03 29.08.2025
6 живеят в средновековието
09:13 29.08.2025
7 Механик
Тоя са го държали на тръни от 92-ра до сега. Всеки шум в коридора, всяко отваряне на килията през това време и тоя е изтръпвал на студени жили, че идат да го ликвидират.
Да ама са му дали "избор" как да бъде "умъртвен". Дали с инжекция, разстрел или УДУШАВАНЕ. А може и като го метнат на една гола пружина за легло и го вържат към трифазния ток. Естествено преди това го намокрят добре с воден разтвор на готварска сол. Да може тока да го убие "по-хуманно".
А екзекуцията се наблюдава в реално време от цяла комисия и всяка фибрилация на някой мускул се записва внимателно. Дори закона задължава по време на екзекуцията да присъства някой от близките роднини на осъдения. Не само да присъства, а обезателно да наблюдава как става всичко.
п.п.
И не, не защитавам такива като тоя. Получил си е по заслугите, но си мисля, че има по-бързи начини и с по-малко сатанизъм,
09:21 29.08.2025