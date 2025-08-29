Новини
Свят »
САЩ »
Флорида екзекутира мъж, осъден за убийството на трима души през 1992 г.

Флорида екзекутира мъж, осъден за убийството на трима души през 1992 г.

29 Август, 2025 08:40 949 7

  • смъртно наказание-
  • флорида-
  • сащ-
  • къртис уиндом

Президентът Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и в първия си ден на поста призова за разширяване на употребата му

Флорида екзекутира мъж, осъден за убийството на трима души през 1992 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж, осъден за убийствата на трима души през 1992 г., беше екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във Флорида в четвъртък. Това е 11-ата екзекуция в южния щат на САЩ тази година, предаде bTV.

59-годишният Къртис Уиндом беше осъден на смърт за убийството на приятелката си Валери Дейвис, майка ѝ Мери Любин и Джони Лий, мъж, за когото се твърди, че му е дължал хазартен дълг.

Екзекуцията беше извършена в 18:17 ч. местно време в щатския затвор на Флорида, а последните му думи бяха неразбираеми според свидетели от американските медии.

Върховният съд на САЩ отхвърли последната му жалба в сряда. Уиндом беше осъден за убийството на Лий заради дълг от 2000 долара, преди да застреля приятелката си в апартамента ѝ и майка ѝ.

Тази година в САЩ са извършени 30 екзекуции, най-много от 2014 г. насам, когато 35 затворници бяха екзекутирани. Флорида е извършила най-много екзекуции – 11. Следват я Южна Каролина и Тексас с по четири.

25 от екзекуциите тази година са извършени чрез смъртоносна инжекция, две чрез разстрел и три чрез азотна хипоксия, която включва изпомпване на азотен газ в маска за лице, причинявайки задушаване на затворника. Използването на азотен газ като метод за смъртно наказание е осъдено от експерти на ООН като жестоко и нечовешко.

Смъртното наказание е отменено в 23 от 50-те щата на САЩ, докато в три други Калифорния, Орегон и Пенсилвания е въведен мораториум.

Президентът Доналд Тръмп е поддръжник на смъртното наказание и в първия си ден на поста призова за разширяване на употребата му „за най-жестоките престъпления“.

По-рано тази седмица Тръмп заяви, че ще иска смъртно наказание за убийства във Вашингтон като част от мерките срещу престъпността в столицата на страната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го екзекутират,

    11 0 Отговор
    защо не дойде в България, щеше да си бъде и на свобода?

    Коментиран от #2

    08:46 29.08.2025

  • 2 Ами да!

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да го екзекутират,":

    При нас до десетина убийства не се считат за деяние с висока обществена опасност !

    Коментиран от #4

    08:50 29.08.2025

  • 3 УСА

    8 0 Отговор
    Винаги съм го оплювал краварите,ама за това евала.

    08:53 29.08.2025

  • 4 Точно така!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да!":

    Летящият циганин доброволно седи в ареста, но очаквам скоро да го изхвърлят от там и да му купят нова кола!🤔

    09:00 29.08.2025

  • 5 Фъ16

    4 0 Отговор
    Екзекутира полски пилот

    09:03 29.08.2025

  • 6 живеят в средновековието

    1 0 Отговор
    у нас 20 или доживот без право на обжалване . в нидерландска брайвик свитна 75 и взе 20г . вече иска предсрочно . у нас ги помилват . ето наглите можело било ама не е сигурно да са взели 2 изчезнали и кока дето седяла на склад . та сега ги нямало . в китай е смъртно наказание за наркотици . а за изнудване и отвличане е 10 години . без помилване . у нас се твличат по 6-7 души на година .

    09:13 29.08.2025

  • 7 Механик

    0 3 Отговор
    Не може да им се отрече на САЩ,, че са сатаняги и то от класа.
    Тоя са го държали на тръни от 92-ра до сега. Всеки шум в коридора, всяко отваряне на килията през това време и тоя е изтръпвал на студени жили, че идат да го ликвидират.
    Да ама са му дали "избор" как да бъде "умъртвен". Дали с инжекция, разстрел или УДУШАВАНЕ. А може и като го метнат на една гола пружина за легло и го вържат към трифазния ток. Естествено преди това го намокрят добре с воден разтвор на готварска сол. Да може тока да го убие "по-хуманно".
    А екзекуцията се наблюдава в реално време от цяла комисия и всяка фибрилация на някой мускул се записва внимателно. Дори закона задължава по време на екзекуцията да присъства някой от близките роднини на осъдения. Не само да присъства, а обезателно да наблюдава как става всичко.
    п.п.
    И не, не защитавам такива като тоя. Получил си е по заслугите, но си мисля, че има по-бързи начини и с по-малко сатанизъм,

    09:21 29.08.2025