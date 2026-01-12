Любомир Каримански: Няма тенденция за проблемно преминаване от левове в евро

Няма тенденция за проблемно преминаване от левовете в евро. Нека хората проявят разбиране, че в малки и отдалечени клонове могат да се приемат монети, но когато дойде някой с голямо количество, банката може да каже къде има най-бърз преброителен център, за да не натрупват много чакащи клиенти. Това каза Любомир Каримански, член на УС на БНБ, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Паричната наличност, която е изтеглена от хората, е около 48%. Останалата, към 10 януари, е 16,1 млрд. лева. 3,1 млрд. евро са пуснати към обращение към момента. Това не е дисбаланс, защото се прави периодично. Това не означава, че на някои места в страната има недостиг на еврови банкноти. Част от клиентите на банките вече са депозирали левовете през офисите или банкомати. Така те захранват сметките си, които се превалутират директно в евро. Хората не ги изтеглят в кеш така, както са имали левовете, които вече са внесли”, каза още той.
Каримански посочи, че финансовата дисциплина на страната е все още устойчива, "въпреки политиците и хаоса, който те си представяха от гледна точка на процеса по присъединяване в еврозоната". Експертът обаче поясни, че не така стоят нещата с бюджета.
„В този бюджет беше прието в публичния сектор всички възнаграждения да бъдат уж замразени, но да се вдигнат с 5% - индекс на инфлация. Не е ясно с кой индекс на инфлация” каза експертът.
Според него "трябва да се изчака една нова политика, за стане ясно как ще се развие тя и какво ще бъде включено в нея". Той допълни, че това не трябва да се случва с временно правителство или удължителен закон, а с редовен кабинет.
Каримански коментира, че всички са имали очаквания, че ще има леко поскъпване.
По отношение на контролните органи, ангажирани с това да следят за нерегламентиран скок на цените, Каримански запита „как точно те биха могли да установяват т.нар.спекула” и как се доказва, че ръст на цени е необоснован.
„Ако има такава, тогава по какъв начин я оценяват и как могат да кажат, че това е спекула, при положение, че имаме пазарни цени. Нямаме планирани цени от страна на правителството или такива, които са в извънредна ситуация и не можем да намерим алтернатива на даден продукт или услуга”, каза още той.
Каримански коментира и идеята за законодателни промени за таван на цените на определени продукти от потребителската кошница. Според него това е популизъм и направи паралел в магазините за хората.
„Трябва да имаме трезва преценка на устойчивостта на публичните финанси, къде инвестираме и тази инвестиция носи ли добавена стойност”, каза още той. И допълни, че трябва да се гледа съм консолидиране на разходите, за да имаме стабилна фискална позиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #40
11:25 12.01.2026
2 Нямаше референдум къде е демокрацията?
Коментиран от #8
11:29 12.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #26
11:30 12.01.2026
4 ДрайвингПлежър
АМИ ИМА ТИКВО! Където и да идеш не могат да ти върнат дребните! И това даже е най-малкия проблем!
Затвор ви е малко!!! Народен съд и присъдата да се изпълнява на площада!
11:33 12.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Другаде сроковете са били от 6 месеца до 1 година. Тук защо е само 1 месец🤔 Толкова ли е закъсал ЕсеС 🤔❓
Коментиран от #14, #15
11:34 12.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Присмехулник
11:35 12.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1488
добре дошли в клуба на богатите
👍
11:40 12.01.2026
11 Еврото , в тоя момент-
До коментар #8 от "Питане":Е само и единствено в пряка полза на Зайчарника. Тука няма друго. Всичко се вижда.
11:41 12.01.2026
12 Ало, сайта?
11:42 12.01.2026
13 така е
11:43 12.01.2026
14 Далавера "Импекс "
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Трябва да се ограби де що е останало от България и да се плаща за Украйна
11:44 12.01.2026
15 ми не
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":След като за 7 дни събраха 48% от левовете в обръщение, за какво да чакат? България не е 30-40 милиона човека, че да става бавно.
11:44 12.01.2026
16 костов
11:44 12.01.2026
17 Нямало ....???????
Трети ден наблюдавам пенсионерите как са на опашка за да си получат законно заработените средства.
Сега минах покрай пункта. Обяд е, Все още се чака колата на Български пощи да докара пари. А не сме село. 30 000 град сме.
И някой ще ми говори - Няма проблеми.
Бих написал какво си, ама ще ме изтрият.
11:45 12.01.2026
18 провинциалист
До коментар #8 от "Питане":Откога на деноминацията й се казва просперитет?
Коментиран от #23
11:46 12.01.2026
19 Оказва се че
Коментиран от #21
11:47 12.01.2026
20 Малките проблемчета
Фалшифицирани данни за дефицит и инфлация.
Дефицит 6-8%. Годишна инфлация от 2020 до 2025 шеф НСИ, 8% за 5 години.
Сто милиарда лева заеми, НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ от 2021 до 2028.
Увеличение бюджетни заплати с 105% от 202 до 2026?
Няма проблемче,
фалират Територията, пожари, безводие.
Чудовищни цени на вода, ток, храни, ЛЕКАРСТВА.
Няма проблемче БЮДЖЕТНИЦИ в КОМИСИИ и 240 незаконника в Партиен Дом
си увеличават заплатите на 3 месеца.
няма проблемче за бюджетници, лобисти и НПО-та.
11:48 12.01.2026
21 какво е това
До коментар #19 от "Оказва се че":Български Евра? Кой ги печата и по какво се различават от останалите?
11:48 12.01.2026
22 Какво пише хора, на сайта на ЕЦБ
Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход.Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно. Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. .... и т.н и т.н ..... От тези "сериозни преимущества" на кеша иска да ви "освободи" атлантическата сган !
11:52 12.01.2026
23 Руски,
До коментар #18 от "провинциалист":Трябва ли да ти се отговаря ???
Кауза пертута !!!
Коментиран от #34
11:52 12.01.2026
24 Плачат за Дело
11:53 12.01.2026
25 Мюмюн
11:55 12.01.2026
26 ....
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Липсват ти хартиики за заведението ?
И без това на пирончето няма нищо и ни принуждаваш да запетайчим !
11:56 12.01.2026
27 Все едно
11:58 12.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 За всеки лев в брой
Коментиран от #30
12:01 12.01.2026
30 ще има
До коментар #29 от "За всеки лев в брой":В края на месеца като си получат хората заплатите в Евро и ще има достатъчно наличност. Споко.
12:03 12.01.2026
31 Искайте си парите в брой
Коментиран от #32, #33
12:05 12.01.2026
32 кежи бе човек
До коментар #31 от "Искайте си парите в брой":Какви са тези български Евра?
12:07 12.01.2026
33 няма да се плашиш
До коментар #31 от "Искайте си парите в брой":Важното е, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.
12:08 12.01.2026
34 провинциалист
До коментар #23 от "Руски,":Здравей, Руски! Естествено, че не трябва да се отговаря, защото въпросът беше риторичен. Но беше важно да се постави публично по този начин, за да се сложи знак на равенство между двете понятия в конкретния контекст.
12:08 12.01.2026
35 Любомир Каримански
Коментиран от #36
12:09 12.01.2026
36 глюпустами
До коментар #35 от "Любомир Каримански":Нали ни облъчвахте, че държавата ще колабира още на Нова година бре? Пак ли отложихме колапса за друг път? А междувременно едно българско Евро е 98 рубли.
Коментиран от #38
12:14 12.01.2026
37 Още един комунист
12:14 12.01.2026
38 Не умувай тролче !
До коментар #36 от "глюпустами":Хората са свили потреблението си в пъти. Ще видиш съвсем скоро дали колапс няма да има. Аз лично от нова година само 20 лв.съм изхарчил
Коментиран от #39
12:18 12.01.2026
39 сега да рева ли
До коментар #38 от "Не умувай тролче !":Колко си изхарчил си е твоя работа.
12:21 12.01.2026
40 Си Пън
До коментар #1 от "си дзън":Кратуната ти е празна, като банкомат на нова година.
12:22 12.01.2026
41 Изпразнихме чуждите трезори ...
Коментиран от #45
12:25 12.01.2026
42 Предателю Каримански
12:27 12.01.2026
43 Недоразумение неграмотно,
12:30 12.01.2026
44 Комунизма се завръща
12:31 12.01.2026
45 кои са тези
До коментар #41 от "Изпразнихме чуждите трезори ...":Кои са тези български Евра и къде ги отпечатват?
12:46 12.01.2026
46 Георги
12:52 12.01.2026