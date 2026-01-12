Новини
България »
Любомир Каримански: Няма тенденция за проблемно преминаване от левове в евро

12 Януари, 2026 11:23 757 46

  • любомир каримански-
  • преминаване-
  • евро

Паричната наличност, която е изтеглена от хората, е около 48%. Останалата, към 10 януари, е 16,1 млрд. лева. 3,1 млрд. евро са пуснати към обращение към момента

Любомир Каримански: Няма тенденция за проблемно преминаване от левове в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма тенденция за проблемно преминаване от левовете в евро. Нека хората проявят разбиране, че в малки и отдалечени клонове могат да се приемат монети, но когато дойде някой с голямо количество, банката може да каже къде има най-бърз преброителен център, за да не натрупват много чакащи клиенти. Това каза Любомир Каримански, член на УС на БНБ, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Паричната наличност, която е изтеглена от хората, е около 48%. Останалата, към 10 януари, е 16,1 млрд. лева. 3,1 млрд. евро са пуснати към обращение към момента. Това не е дисбаланс, защото се прави периодично. Това не означава, че на някои места в страната има недостиг на еврови банкноти. Част от клиентите на банките вече са депозирали левовете през офисите или банкомати. Така те захранват сметките си, които се превалутират директно в евро. Хората не ги изтеглят в кеш така, както са имали левовете, които вече са внесли”, каза още той.

Каримански посочи, че финансовата дисциплина на страната е все още устойчива, "въпреки политиците и хаоса, който те си представяха от гледна точка на процеса по присъединяване в еврозоната". Експертът обаче поясни, че не така стоят нещата с бюджета.

„В този бюджет беше прието в публичния сектор всички възнаграждения да бъдат уж замразени, но да се вдигнат с 5% - индекс на инфлация. Не е ясно с кой индекс на инфлация” каза експертът.

Според него "трябва да се изчака една нова политика, за стане ясно как ще се развие тя и какво ще бъде включено в нея". Той допълни, че това не трябва да се случва с временно правителство или удължителен закон, а с редовен кабинет.

Каримански коментира, че всички са имали очаквания, че ще има леко поскъпване.

По отношение на контролните органи, ангажирани с това да следят за нерегламентиран скок на цените, Каримански запита „как точно те биха могли да установяват т.нар.спекула” и как се доказва, че ръст на цени е необоснован.

„Ако има такава, тогава по какъв начин я оценяват и как могат да кажат, че това е спекула, при положение, че имаме пазарни цени. Нямаме планирани цени от страна на правителството или такива, които са в извънредна ситуация и не можем да намерим алтернатива на даден продукт или услуга”, каза още той.

Каримански коментира и идеята за законодателни промени за таван на цените на определени продукти от потребителската кошница. Според него това е популизъм и направи паралел в магазините за хората.

„Трябва да имаме трезва преценка на устойчивостта на публичните финанси, къде инвестираме и тази инвестиция носи ли добавена стойност”, каза още той. И допълни, че трябва да се гледа съм консолидиране на разходите, за да имаме стабилна фискална позиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 7 Отговор
    Има малък проблем с Костадинов, дето излива лепило върху банкоматите.

    Коментиран от #40

    11:25 12.01.2026

  • 2 Нямаше референдум къде е демокрацията?

    16 3 Отговор
    Тиквата и сглобка на сила ни навряха. За управляващите в оставка е добре. За народа не. Сега , високи и необосновани цени на храната , водата и тн.

    Коментиран от #8

    11:29 12.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Евро няма.Трябва да се удължи двойното плащане с лева и евро.

    Коментиран от #26

    11:30 12.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Изтеглил си 16 милиарда - пуснал си в обръщение 3 и казваш, че всичко е под контрол и няма проблеми?!
    АМИ ИМА ТИКВО! Където и да идеш не могат да ти върнат дребните! И това даже е най-малкия проблем!

    Затвор ви е малко!!! Народен съд и присъдата да се изпълнява на площада!

    11:33 12.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Проблемът е ЗАЩО СЕ БЪРЗА❗
    Другаде сроковете са били от 6 месеца до 1 година. Тук защо е само 1 месец🤔 Толкова ли е закъсал ЕсеС 🤔❓

    Коментиран от #14, #15

    11:34 12.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Присмехулник

    11 1 Отговор
    Бре каква наукообразна фраза! "Няма тенденция за проблемно преминаване от левове в евро." КарАмански, велик си!

    11:35 12.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    10 1 Отговор
    в кауфланд сичко е с 1 лев отгоре
    добре дошли в клуба на богатите
    👍

    11:40 12.01.2026

  • 11 Еврото , в тоя момент-

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Питане":

    Е само и единствено в пряка полза на Зайчарника. Тука няма друго. Всичко се вижда.

    11:41 12.01.2026

  • 12 Ало, сайта?

    8 1 Отговор
    Спирайте вече тази пропаганда, че ни омръзна

    11:42 12.01.2026

  • 13 така е

    1 1 Отговор
    Важното ребята е, че едно болгарско Евро е 98 рублей.

    11:43 12.01.2026

  • 14 Далавера "Импекс "

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Трябва да се ограби де що е останало от България и да се плаща за Украйна

    11:44 12.01.2026

  • 15 ми не

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    След като за 7 дни събраха 48% от левовете в обръщение, за какво да чакат? България не е 30-40 милиона човека, че да става бавно.

    11:44 12.01.2026

  • 16 костов

    8 0 Отговор
    И какви проблеми няма бе палячо?Ванките нямат монети.Трети ден ми оказват да ми продадат.Не ви е срам.За ичегъртване сте всички.

    11:44 12.01.2026

  • 17 Нямало ....???????

    12 0 Отговор
    Прати майка си да си получи пенсията.
    Трети ден наблюдавам пенсионерите как са на опашка за да си получат законно заработените средства.
    Сега минах покрай пункта. Обяд е, Все още се чака колата на Български пощи да докара пари. А не сме село. 30 000 град сме.
    И някой ще ми говори - Няма проблеми.
    Бих написал какво си, ама ще ме изтрият.

    11:45 12.01.2026

  • 18 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Питане":

    Откога на деноминацията й се казва просперитет?

    Коментиран от #23

    11:46 12.01.2026

  • 19 Оказва се че

    9 1 Отговор
    Около 16 млрд. лева в банкноти и монети са изтеглени от хората, а само 3,1 млрд. евро са пуснати към обращение ! Разликата е около 5 милиарда евро до сега. Кешовата наличност е намалена, "български евра" няма. Изпразнихме чуждите трезори и някой открадна парите за отпечатването им .... Насилствено ни тикат към цифровизация и картови плащания. Нещо порочно, несигурно и чрез посредник който за разлика от кеша по всяко време може да ви навреди

    Коментиран от #21

    11:47 12.01.2026

  • 20 Малките проблемчета

    5 1 Отговор
    Без Референдум.
    Фалшифицирани данни за дефицит и инфлация.
    Дефицит 6-8%. Годишна инфлация от 2020 до 2025 шеф НСИ, 8% за 5 години.
    Сто милиарда лева заеми, НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ от 2021 до 2028.
    Увеличение бюджетни заплати с 105% от 202 до 2026?
    Няма проблемче,
    фалират Територията, пожари, безводие.
    Чудовищни цени на вода, ток, храни, ЛЕКАРСТВА.
    Няма проблемче БЮДЖЕТНИЦИ в КОМИСИИ и 240 незаконника в Партиен Дом
    си увеличават заплатите на 3 месеца.
    няма проблемче за бюджетници, лобисти и НПО-та.

    11:48 12.01.2026

  • 21 какво е това

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оказва се че":

    Български Евра? Кой ги печата и по какво се различават от останалите?

    11:48 12.01.2026

  • 22 Какво пише хора, на сайта на ЕЦБ

    7 1 Отговор
    Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества:
    Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход.Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно. Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. .... и т.н и т.н ..... От тези "сериозни преимущества" на кеша иска да ви "освободи" атлантическата сган !

    11:52 12.01.2026

  • 23 Руски,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "провинциалист":

    Трябва ли да ти се отговаря ???
    Кауза пертута !!!

    Коментиран от #34

    11:52 12.01.2026

  • 24 Плачат за Дело

    4 1 Отговор
    Колективен иск срещу отказ Кеш в НАП, ПАСпортни служби и КАТ.

    11:53 12.01.2026

  • 25 Мюмюн

    1 0 Отговор
    да ве, само че у нашия град всички са на левчета. левчета давам, левчета връщат. не сме в България? Да, може. За изводите, които сте направили излезте от София. София не е България.

    11:55 12.01.2026

  • 26 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Липсват ти хартиики за заведението ?
    И без това на пирончето няма нищо и ни принуждаваш да запетайчим !

    11:56 12.01.2026

  • 27 Все едно

    2 1 Отговор
    ...и също, кой и да избрахме, що се съберат горе и веднага се обединяват срещу народа и това дето им заръчат от запада, това правят...накрая ще ни кипне и .......

    11:58 12.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 За всеки лев в брой

    5 1 Отговор
    Трябва евро в брой да има ! "Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна" и без да бъдат цифрово заробени с такси ограничения и риск от неизпълнение на плащане по един куп причини ..... Атлантиците са зло. Те са враг на хората

    Коментиран от #30

    12:01 12.01.2026

  • 30 ще има

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "За всеки лев в брой":

    В края на месеца като си получат хората заплатите в Евро и ще има достатъчно наличност. Споко.

    12:03 12.01.2026

  • 31 Искайте си парите в брой

    3 2 Отговор
    И то в "български евра" хора ! Ако ви бъде отказано съд за измамниците !

    Коментиран от #32, #33

    12:05 12.01.2026

  • 32 кежи бе човек

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Искайте си парите в брой":

    Какви са тези български Евра?

    12:07 12.01.2026

  • 33 няма да се плашиш

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Искайте си парите в брой":

    Важното е, че едно омразно българско Евро е 98 рубли.

    12:08 12.01.2026

  • 34 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Руски,":

    Здравей, Руски! Естествено, че не трябва да се отговаря, защото въпросът беше риторичен. Но беше важно да се постави публично по този начин, за да се сложи знак на равенство между двете понятия в конкретния контекст.

    12:08 12.01.2026

  • 35 Любомир Каримански

    3 1 Отговор
    тенденция има, и е за колапс на държавата. Това което правите е аутсорсинг на държавна дейност на практика със всичките му последствия от това

    Коментиран от #36

    12:09 12.01.2026

  • 36 глюпустами

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Любомир Каримански":

    Нали ни облъчвахте, че държавата ще колабира още на Нова година бре? Пак ли отложихме колапса за друг път? А междувременно едно българско Евро е 98 рубли.

    Коментиран от #38

    12:14 12.01.2026

  • 37 Още един комунист

    1 2 Отговор
    дрънка глупости за "нерегламентиран скок на цените" ... Абсолюто неграмотни финансово индивиди ей ...

    12:14 12.01.2026

  • 38 Не умувай тролче !

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "глюпустами":

    Хората са свили потреблението си в пъти. Ще видиш съвсем скоро дали колапс няма да има. Аз лично от нова година само 20 лв.съм изхарчил

    Коментиран от #39

    12:18 12.01.2026

  • 39 сега да рева ли

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Не умувай тролче !":

    Колко си изхарчил си е твоя работа.

    12:21 12.01.2026

  • 40 Си Пън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кратуната ти е празна, като банкомат на нова година.

    12:22 12.01.2026

  • 41 Изпразнихме чуждите трезори ...

    1 1 Отговор
    и някой открадна парите за отпечатването на "българските ера"! Парите от нашите данъци

    Коментиран от #45

    12:25 12.01.2026

  • 42 Предателю Каримански

    1 1 Отговор
    Защо тъй грозно лъжеш? А? Колко ти платиха?

    12:27 12.01.2026

  • 43 Недоразумение неграмотно,

    2 0 Отговор
    Парите събирани в бюджета не са да създават "добавена стойност" Друга функция имат !

    12:30 12.01.2026

  • 44 Комунизма се завръща

    1 2 Отговор
    Спете спокойно деца

    12:31 12.01.2026

  • 45 кои са тези

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Изпразнихме чуждите трезори ...":

    Кои са тези български Евра и къде ги отпечатват?

    12:46 12.01.2026

  • 46 Георги

    0 0 Отговор
    сутринта внасях левове във вече евровата си сметка - няма такса. Внасях и евро в същата сметка - има такса! Къде е логиката?

    12:52 12.01.2026

Новини по градове:
