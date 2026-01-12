Новини
Свят »
Индонезия »
Вулканът Семеру изригна в Индонезия

Вулканът Семеру изригна в Индонезия

12 Януари, 2026 08:32, обновена 12 Януари, 2026 08:31 636 5

  • вулкан-
  • индонезия-
  • изригна

Пепелният облак достигна 2000 метра, въведена е забранена зона около кратера

Вулканът Семеру изригна в Индонезия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изригване на вулкана Семеру беше регистрирано в централната част на Индонезия, на територията на провинция Източна Ява, съобщи ТАСС, предава БТА.

По официални данни вулканичната пепел е достигнала височина от около 2000 метра над кратера, или 5676 метра над морското равнище, като се разпространява в източна и югоизточна посока.

Местните власти призоваха жителите на региона да бъдат предпазливи и да не се приближават до кратера в радиус от 5 километра заради риска от изхвърляне на нажежени камъни и вулканични материали.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия - 3676 метра над морското равнище - и е най-високият връх на остров Ява.

Индонезийският архипелаг, който включва около 18 хиляди острова, се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен - зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност. В страната има над 500 вулкана, като приблизително 130 от тях се считат за активни.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комета

    5 0 Отговор
    Структурата на изреченията е умопомрачителна в този ежедневник преписвач.

    08:38 12.01.2026

  • 2 Бай Амет

    3 0 Отговор
    Бааахмаааму.

    08:38 12.01.2026

  • 3 Разбирач

    5 0 Отговор
    Добре че Витоша е мъртъв вулкан, иначе цените на квадрат в София щяха да паднат рязко

    08:43 12.01.2026

  • 4 Скоро няма да има какво да изригва,

    0 1 Отговор
    а дърветата няма има с какво да се хранят, защото сребролюбците на планетата Земя ще източат и последната капка гориво, за да пър..ят до работа с таралясниците си. Радвайте се докато ги има, че после мъка с данък въздух!

    08:58 12.01.2026

  • 5 Отзад Сила

    0 0 Отговор
    Привед за всички наши!

    09:01 12.01.2026