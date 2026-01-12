Вулканът Семеру изригна в Индонезия

Изригване на вулкана Семеру беше регистрирано в централната част на Индонезия, на територията на провинция Източна Ява, съобщи ТАСС, предава БТА.

По официални данни вулканичната пепел е достигнала височина от около 2000 метра над кратера, или 5676 метра над морското равнище, като се разпространява в източна и югоизточна посока.

Местните власти призоваха жителите на региона да бъдат предпазливи и да не се приближават до кратера в радиус от 5 километра заради риска от изхвърляне на нажежени камъни и вулканични материали.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия - 3676 метра над морското равнище - и е най-високият връх на остров Ява.

Индонезийският архипелаг, който включва около 18 хиляди острова, се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен - зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност. В страната има над 500 вулкана, като приблизително 130 от тях се считат за активни.