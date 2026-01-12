Новини
Пет съвета за това как да увеличите пробега на електромобила си в студено време

12 Януари, 2026

Минусовите температури влияят негативно над изминатите километри

Пет съвета за това как да увеличите пробега на електромобила си в студено време - 1
Галин Ганев

Тъй като през януари температурите в България и Европа падат под нулата, собствениците на електрически автомобили се сблъскват със сезонния студ, който може да намали производителността на батерията с 20% до 30%. Въпреки че съвременните електромобили са постигнали огромни успехи в термичното управление, шофирането при температури под нулата все още изисква тактически подход, за да се поддържа максимален пробег. Независимо дали пътувате по заледен път до работа или правите дълго пътуване през зимата, овладяването на климатичната и зарядната система на автомобила ви е разликата между безпроблемно пътуване и неочаквана спирка на зарядна станция.

Най-ефективният начин да запазите пробега си е да подготвите автомобила си, докато все още е свързан с домашното зарядно устройство. Като планирате отпътуването си чрез мобилното приложение на автомобила, той използва захранването от електропреносната мрежа, а не от батерията, за да доведе кабината и батерията до оптималната им работна температура (обикновено между 15 °C и 35 °C). Предварително загрятата батерия не е важна само за пробега, тя гарантира, че регенеративното спиране функционира напълно от момента, в който излезете от гаража. При екстремно ниски температури замръзналата батерия често ограничава регенерацията, принуждавайки автомобила да разчита на традиционните фрикционни спирачки и да пропуска енергията за рекуперация, която обикновено добавя километри към пробега ви.

В традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене топлината в кабината е по същество „отпадъчна енергия“ от двигателя. В електромобилите всеки градус топлина идва директно от съхранената електроенергия. За да удължите пробега си, експертите препоръчват да разчитате основно на отопляемите седалки и волани, които консумират значително по-малко енергия от основната климатична система. Настройването на температурата в кабината с няколко градуса по-ниско и използването на тези контактни нагреватели може да спести до 10% от общия пробег.

Пет съвета за това как да увеличите пробега на електромобила си в студено време

Студеното време също забавя химичните реакции, необходими за бързо зареждане. За да го избегнете, винаги използвайте вградената навигация на колата си, за да стигнете до зарядното устройство. Съвременните системи автоматично задействат „предварително подготвяне на батерията“, когато се приближавате към станцията, като загряват клетките, за да могат да приемат високоскоростно зареждане веднага след включването. Имайте предвид, че през студените месецизарядните станции често са по-натоварени, тъй като автомобилите са по-малко ефективни и времето за зареждане е малко по-дълго, станциите с повече места са най-добрият вариант, за да избегнете опашките в снега.

Използването на Еко режим забавя реакцията на педала на газта, за да предотврати превъртането на колелата на лед, и ограничава максималното потребление на енергия. Друга важна характеристика е налягането в гумите. Студеният въздух води до понижаване на налягането, а гумите с недостатъчно налягане значително увеличават съпротивлението при въртене.

В крайна сметка, шофирането на електромобил през зимата не е въпрос на компромис, а на подготовка. Като се отнасяте към батерията си като към високопроизводителен атлет, който се нуждае от подходяща загрявка, можете да сте сигурни, че дори и в най-студените сутрини на 2026 година вашият автомобил ще остане толкова надежден, колкото и предшествениците му с вътрешно горене.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    7 3 Отговор
    Ако въобще запали...

    11:34 12.01.2026

  • 2 Гост

    7 1 Отговор
    С електрокар през зимата,само с удължител на пробега.

    11:37 12.01.2026

  • 3 истината е

    3 3 Отговор
    в гокямата батерия и термопомпата

    11:39 12.01.2026

  • 4 Урко

    26 4 Отговор
    От мен само 1 съвет - вземете си нормална кола с ДВГ

    11:44 12.01.2026

  • 5 Трол

    10 1 Отговор
    Като му сложим дизелов генератор в багажника.

    11:48 12.01.2026

  • 6 електромобил и тролей са на еднакъв

    3 1 Отговор
    принцип заредени с батерии . значи с тея 5 начина денонощно няма да спират тролеите . все ще им увеличават пробега и в студа и в жегата . юбера и споделеното пътуване имат и плюсове .

    11:49 12.01.2026

  • 7 Носете си

    11 0 Отговор
    портативна печка на пропан-бутан да не замръзнете докато чакате дизеловият влекач.

    11:50 12.01.2026

  • 8 си дзън

    7 2 Отговор
    И още: всяко използване на батерията при температура, различна от 25 градуса,
    драстично скъсява живота и. При смяната и икономията от бензин отива на кино.

    11:50 12.01.2026

  • 9 1111

    9 1 Отговор
    Ами то, пробегът е равен на дължината на кабела...

    11:51 12.01.2026

  • 10 Един съвет

    6 1 Отговор
    Не си купувай тостер ха ха

    11:52 12.01.2026

  • 11 Неправилно зададен въпрос

    2 9 Отговор
    Въпросът е Колко често ще го зареждаш. През лятото го зареждаш веднъж на 10 работни дни, през зимата просто го зареждаш на всеки 5 дни. Това е единствената разлика.

    11:53 12.01.2026

  • 12 Бла бла бла

    7 1 Отговор
    Зимата ядеш дървото с електромобил, това е истината. Преди два дни, един ID 4 мигаше край пътя треперейки от студ. Толкова по въпроса.

    11:57 12.01.2026

  • 13 Не бе Галине

    10 1 Отговор
    Включваш се в мрежата и хващаш автобуса. Като се прибереш проверяваш батерията а на другия ден пак хващаш автобуса и така докато се стопли. Това е най-ефективния начин в студено време, щадящ батерията и автомобила ха ха

    12:01 12.01.2026

  • 14 Асен

    6 1 Отговор
    Няма как всяка студена нощ батерията губи 10% както и пари докато при бензина и дизела колкото има в резервоара толкова си остава на сутринта. Ако живеете в топла страна и ли имате закрит гараж или паркинг няма проблем и при цена 0,45 евроцента на кв/ч излиза по скъпо от колкото да си напълните резервоара.

    Коментиран от #16

    12:03 12.01.2026

  • 15 Ще мига

    3 0 Отговор
    Като му е толкова акъла при 300 км пробег през зимата, за тези 300 км е минал минимум покрай 30 зарядни станции .

    В такъв случай електромобила ли е виновен или акъла на собственика? Тоя ще закъса дори да кара автомобил с ДВГ който харчи 4 на 100 и има 100 литра резервоар.

    12:05 12.01.2026

  • 16 По твоята логика

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Асен":

    Ако си оставиш автомобила за 10 дена на улицата през зимата със 100% заряд, на 10-тият ден ще е на 0%.

    Вярваш ли в това наистина или просто се опитваш да правиш пропаганда?

    12:08 12.01.2026

  • 17 Гадняр

    9 2 Отговор
    Как да разпознаете електромобил на пътя? През лятото шофьора кара с отворени прозорци. През зимата шофьора е екипиран за тежки зимни условия: ръкавици, ушанка, дебело палто, а прозорците са запотени като в сауна. :)))

    Коментиран от #20, #21

    12:09 12.01.2026

  • 18 Хахахаха

    1 3 Отговор
    Много коментари от хора, които са виждали електрически автомобил само на картинка! Но са първи специалисти!

    12:15 12.01.2026

  • 19 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    За да съхраните по дълго батерията на електромо ила през зимат , най добре не карайте...⁹

    12:21 12.01.2026

  • 20 Гаден си

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гадняр":

    А дали не е точно обратното? Електромобила посреща сутрин собственика си с подгрят интериор и разтопен сняг по прозорците.

    Собственика съблича дебелото си яке Още отвън за да не умре от жега в автомобила с него и пътува по риза до работата.

    Вечерно време същата работа. И за това плаща с 10% от пробега си.

    12:38 12.01.2026

  • 21 Гадно е

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гадняр":

    През зимата шофьора на ДВГ е екипиран за тежки зимни условия: ръкавици, ушанка, дебело палто, защото трябва да стане 30 минути по-рано сутринта, за да изрине снега от стъклото, да влезе да запали автомобила и да изчака 5-10 минути да загрее двигателя преди да тръгне, а парното тръгва на горещо тъкмо когато пристига на работното място.

    Вечерно време същата работа.. Той също плаща за 10% повече гориво през зимата.

    12:40 12.01.2026

  • 22 Реалист

    0 0 Отговор
    80 % от мислите ми през деня ще са за батерията на колата и как да съхраня заряда за да мога да се прибера. Абсолютна безсмислица.

    Коментиран от #23

    12:41 12.01.2026

  • 23 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Реалист":

    Когато пътуваш всеки ден на 30 км до работното място, а на десетият ден си пристигнал с остатъчен заряд 5%, наистина цял ден трябва да мислиш Как да се прибереш.

    Но забравяш един важен нюанс. Ако шофьорът беше способен да мисли, вече щеше да е заредил преди два-три дни, за да не го мисли през последния ден.

    Така че този който е стигнал с 5% даже няма да си помисли че ще закъса и ще закъса. После ще мига с аварийните и ще чака репатрак. Ама то и с ДВГ да беше пак щеше да е същото.. защото не мисли!

    Коментиран от #24

    12:51 12.01.2026

  • 24 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    Имам много по важни неща за които да мисля, а не как да робувам на заряда на колата си и да вися по час на зарядни заради нея. Благодаря!

    Коментиран от #25

    12:53 12.01.2026

  • 25 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Реалист":

    Затова не зареждаш и бензин защото не мислиш за резервоари и колонки. Тоест пак си на репатрака независимо каква кола караш. Нали точно това ти обясних! Не е проблем автомобила, а шофьора.

    Единствената разлика е, че бензиновия автомобил го зареждаш веднъж на две седмици, а електромобила всяка седмица при един и същ пробег.

    12:55 12.01.2026