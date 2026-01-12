Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея обяви новия екип за наблюдение на санкциите за „незаконен“

Северна Корея обяви новия екип за наблюдение на санкциите за „незаконен“

12 Януари, 2026 09:26, обновена 12 Януари, 2026 09:23 662 8

  • северна корея-
  • санкции

Пхенян отхвърля механизма, създаден след блокирането на експертната група на ООН от Русия

Северна Корея обяви новия екип за наблюдение на санкциите за „незаконен“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея разкритикува специалния екип за наблюдение на санкциите, съставен от представители на няколко държави, като определи дейността му като „незаконна“ и „нерелевантна за Обединените нации“, съобщи агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Екипът, в който участват представители на 11 държави, включително Южна Корея и САЩ, има за цел да наблюдава и докладва за нарушения и заобикаляне на санкциите, наложени на Пхенян с резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

В прессъобщение на постоянното представителство на Северна Корея към ООН се посочва, че Съединените щати планират да проведат брифинг по темата в централата на ООН. Според Пхенян органът е „сформиран без оглед на опасността от действията му“, функционира извън системата на ООН и поради това не може да бъде признат от международната общност.

Новият механизъм беше създаден, след като през 2024 г. Русия блокира годишното подновяване на мандата на експертната група на ООН, която в продължение на 15 години следеше прилагането на санкциите, насочени към ограничаване на ядрената и ракетната програма на Северна Корея. Китай се въздържа при гласуването, отбелязва Ройтерс.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айди ся

    9 2 Отговор
    По БНТ казаха, че еврото най-много се използва за престъпления, 500 евро било незаконно, имало много фалшификати от 50 евро. Неориантираната водеща говореше отново за българско евро банкноти, каквито няма. Половината месец измина, още чакам да видя евро в оборот.

    Коментиран от #3

    09:26 12.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Що на

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Айди ся":

    цента пише стотинка, значи си
    Пепи стинката.

    09:29 12.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп

    5 6 Отговор
    ООН е безполезна!
    Как може агресор като Русия да е постоянен член на Съвета за сигурност?

    09:34 12.01.2026

  • 5 Сбъркан русо де бил

    1 6 Отговор
    Темата на статията е друга, русо де билите коментират еврто!

    09:36 12.01.2026

  • 6 Баце

    6 1 Отговор
    След Мадуро ООН е нещо като нищо,а УСА прагматично го превърнаха в салфетка.

    09:39 12.01.2026

  • 7 Титак

    5 0 Отговор
    А санкции за САЩ че нападат държави, отвличат президенти, кога??? Не знам С. Корея да е нападала някого. Или за едни може.......

    09:46 12.01.2026

  • 8 Кичка

    4 0 Отговор
    Най-важното не сте написали. С.Корея спусна първата подводница с ядрен атомен двигател , носител на термоядрени бойни глави. Така, че тази държава си е обезпечила сигурността .. Да му мислим ние докъде я докарахме.

    09:47 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания