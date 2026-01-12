Северна Корея обяви новия екип за наблюдение на санкциите за „незаконен“

Северна Корея разкритикува специалния екип за наблюдение на санкциите, съставен от представители на няколко държави, като определи дейността му като „незаконна“ и „нерелевантна за Обединените нации“, съобщи агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Екипът, в който участват представители на 11 държави, включително Южна Корея и САЩ, има за цел да наблюдава и докладва за нарушения и заобикаляне на санкциите, наложени на Пхенян с резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

В прессъобщение на постоянното представителство на Северна Корея към ООН се посочва, че Съединените щати планират да проведат брифинг по темата в централата на ООН. Според Пхенян органът е „сформиран без оглед на опасността от действията му“, функционира извън системата на ООН и поради това не може да бъде признат от международната общност.

Новият механизъм беше създаден, след като през 2024 г. Русия блокира годишното подновяване на мандата на експертната група на ООН, която в продължение на 15 години следеше прилагането на санкциите, насочени към ограничаване на ядрената и ракетната програма на Северна Корея. Китай се въздържа при гласуването, отбелязва Ройтерс.