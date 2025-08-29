Новини
Свят »
Албания »
Албания продължава да се бори с горските пожари

Албания продължава да се бори с горските пожари

29 Август, 2025 14:55 385 1

  • горски пожари-
  • пожари-
  • албания

За последните 24 часа са регистрирани общо 26 пожара, от които 4 остават активни

Албания продължава да се бори с горските пожари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Албания продължава да се бори с горските пожари, съобщава Албанското радио и телевизия. За последните 24 часа са регистрирани общо 26 пожара, от които 4 остават активни, а един е под наблюдение, предаде БТА.

Първият активен пожар е в село Фаге до Тирана (Централна Албания), където пожарникари, местни власти и доброволци работят за потушаването му. Вторият пожар гори в село Мирас, община Девол (Югоизточна Албания). Близо 100 души са ангажирани за гасенето на пламъците там.

Третият пожар е в квартала Бойе на северозападния албански град Круя, където две огнища са засегнали борова гора в защитена местност. Четвъртият пожар гори в село Пеза-Хелмъс до Тирана, където има няколко вече изолирани огнища.

Под наблюдение остава горският пожар край село Делисуф, община Вльора (Югозападна Албания). Ситуацията там е спокойна и няма дим.


Албания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джамбаза

    5 0 Отговор
    А в България е цветя и рози.

    15:04 29.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан