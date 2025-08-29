Албания продължава да се бори с горските пожари, съобщава Албанското радио и телевизия. За последните 24 часа са регистрирани общо 26 пожара, от които 4 остават активни, а един е под наблюдение, предаде БТА.

Първият активен пожар е в село Фаге до Тирана (Централна Албания), където пожарникари, местни власти и доброволци работят за потушаването му. Вторият пожар гори в село Мирас, община Девол (Югоизточна Албания). Близо 100 души са ангажирани за гасенето на пламъците там.

Третият пожар е в квартала Бойе на северозападния албански град Круя, където две огнища са засегнали борова гора в защитена местност. Четвъртият пожар гори в село Пеза-Хелмъс до Тирана, където има няколко вече изолирани огнища.

Под наблюдение остава горският пожар край село Делисуф, община Вльора (Югозападна Албания). Ситуацията там е спокойна и няма дим.